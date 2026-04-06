Чемпионат России. «Рубин» победил «Сочи»

В РПЛ прошли матчи 23-го тура.

В 23-м туре РПЛ в субботу ЦСКА в гостях справился с «Акроном» (2:1), «Зенит» обыграл «Крылья Советов» (2:1), «Динамо» поделило очки с «Оренбургом» (3:3), «Краснодар» на выезде одолел «Ахмат» (1:0).

В воскресенье «Спартак» выиграл домашний матч с «Локомотивом» (2:1).

Премьер-лига Россия (РПЛ). 23 тур
6 апреля 16:30, Олимпийский стадион Фишт
Сочи
0 - 1
1.53xG0.6
Рубин
90’
+5’
Даку
90’
+4’
Ходжа
Волков   Камано
88’
82’
Грипши   Кабутов
82’
Сааведра   Иванов
Заика   Крамарич
75’
Мухин   Макарчук
75’
73’
Рожков   Нижегородов
Мухин
72’
Коваленко
70’
68’
Безруков   Даку
Федоров   Ильин
65’
Сантос   Зиньковский
65’
46’
Кузяев   Сиве
2тайм
Перерыв
19’
  Безруков
Сочи
Дюпин, Литвинов, Алвес, Солдатенков, Заика, Волков, Коваленко, Мухин, Игнатов, Сантос, Федоров
Запасные: Ильин, Макарчук, Крамарич, Мециев, Камано, Дегтев, Зиньковский, Мелешин, Силев, Ежов, Кравцов, Барт
Рубин:
Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Арройо, Кузяев, Сааведра, Безруков, Грипши, Ходжа
Запасные: Кабутов, Апшацев, Кеняйкин, Даку, Сиве, Лобов, Нижегородов, Иванов, Кузнецов, Васильев, Зотов, Нигматуллин
Премьер-лига Россия (РПЛ). 23 тур
4 апреля 10:00, Самара Арена
Акрон
1 - 2
1.54xG1.3
ЦСКА
90’
+5’
Данилов   Жоао Виктор
90’
+3’
Акинфеев
84’
  Круговой
Болдырев   Севикян
74’
73’
Обляков   Мусаев
69’
Данилов
Джаковац   Лончар
67’
Аревало   Роча
67’
66’
Кармо   Козлов
66’
Глебов   Матеус Рейс
  Дзюба
60’
Перерыв
Неделчару   Хосонов
40’
Джаковац
26’
5’
  Гонду
Акрон
Тереховский, Бокоев, Неделчару, Попенков, Пестряков, Болдырев, Кузьмин, Джурасович, Джаковац, Аревало, Дзюба
Запасные: Р. Фернандес, Марадишвили, Севикян, Лончар, Васютин, Роча, Базилевский, Хосонов, Дмитриев, Гудиев
ЦСКА:
Акинфеев, Круговой, Данилов, Лукин, Гайич, Баринов, Кисляк, Глебов, Обляков, Кармо, Гонду
Запасные: Бесаев, Матеус Рейс, Тороп, Жоао Виктор, Алвес, Козлов, Бандикян, Руис, Мусаев, Мойзес, Попович, Воронов
Премьер-лига Россия (РПЛ). 23 тур
4 апреля 12:15, Газпром Арена
Зенит
2 - 1
1.13xG0.62
Крылья Советов
Адамов
90’
+2’
Караваев   Дркушич
78’
76’
Олейников   Столбов
75’
  Бабкин
Вендел   Педро
70’
Горшков   Кондаков
70’
Барриос   Дуглас Сантос
62’
Глушенков   Луис Энрике
62’
61’
Рассказов   Ахметов
61’
Витюгов   Баняц
61’
Рахманович   Дани Фернандес
  Соболев
55’
Джон
53’
  Джон
49’
Перерыв
28’
Чарльз   Марин
14’
Чернов
Зенит
Адамов, Вега, Нино, Дивеев, Караваев, Барриос, Джон, Вендел, Горшков, Глушенков, Соболев
Запасные: Латышонок, Ерохин, Адамов, Алип, Мостовой, Кондаков, Луис Энрике, Москвичев, Дуглас Сантос, Дркушич, Педро, Михайлов
Крылья Советов:
Песьяков, Божин, Ороз, Чернов, Печенин, Витюгов, Бабкин, Рассказов, Рахманович, Олейников, Чарльз
Запасные: Рекена, Марин, Ахметов, Шуманский, Кокарев, Лепский, Баняц, Фролов, Дани Фернандес, Гальдамес, Евгеньев, Столбов
Премьер-лига Россия (РПЛ). 23 тур
4 апреля 14:30, ВТБ Арена
Динамо
3 - 3
1.03xG1.83
Оренбург
89’
Болотов   Татаев
83’
Овсянников
76’
Гузина   Савельев
Бителло   Гладышев
71’
69’
Куль   Квеквескири
66’
  Кейрос
Маринкин   Ан. Миранчук
64’
Фернандес   Маричаль
64’
  Бителло
61’
60’
Голыбин
Фернандес
58’
Нгамале   Артур
57’
Сергеев   Бабаев
57’
51’
  Кейрос
46’
Пуэбла   Кейрос
46’
Ведерников   Кантеро
Перерыв
45’
+2’
  Муфи
  Тюкавин
39’
36’
Пуэбла
  Муфи
29’
28’
Паласиос
Скопинцев
25’
Динамо
Расулов, Скопинцев, Рикардо, Фернандес, Зайдензаль, Бителло, Диас, Маринкин, Нгамале, Тюкавин, Сергеев
Запасные: Лещук, Осипенко, Касерес, Кудравец, Ан. Миранчук, Артур, Майсторович, Глебов, Гладышев, Бабаев, Маричаль, Чавес
Оренбург:
Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Муфи, Болотов, Куль, Томпсон, Голыбин, Пуэбла, Гузина
Запасные: Горелов, Квеквескири, Рудаков, Касимов, Татаев, Поройков, Кантеро, Кейрос, Аванесян, Жезус, Савельев, Эль Махрауи
Премьер-лига Россия (РПЛ). 23 тур
4 апреля 16:45, Ахмат-Арена
Ахмат
0 - 1
0.98xG1.06
Краснодар
90’
+8’
Агкацев
90’
+6’
Черников
Исмаэл
90’
+3’
86’
  Кордоба
Цаке   Заре
85’
83’
Черников
75’
Батчи   Боселли
73’
Пальцев   Кобнан Дэвид
Садулаев   Гадио
66’
Мансилья   Самородов
60’
60’
Сперцян   Черников
Перерыв
Ахмат
Ульянов, Богосавац, Цаке, Ндонг, Сидоров, Исмаэл, Келиану, Садулаев, Касинтура, Мансилья, Мелкадзе
Запасные: Хлусевич, Шелия, Абдулкадыров, Заре, Гадио, Конате, Самородов, Ибишев, Уциев, Кенжебек, Жемалетдинов, Давлитгереев
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Пальцев, Ленини, Кривцов, Батчи, Сперцян, Дж. Гонсалес, Кордоба
Запасные: Черников, Корякин, Буркин, Кобнан Дэвид, Боселли, Хмарин, Жубал
Премьер-лига Россия (РПЛ). 23 тур
5 апреля 11:00, Совкомбанк Арена
Пари НН
0 - 1
0.29xG1.16
Ростов
Урванцев
90’
+5’
90’
+2’
Сулейманов   Шамонин
Кирш   Ивлев
89’
86’
Голенков
Вешнер Тичич   Сидоренко
85’
Фаринья
79’
71’
Щетинин   Шанталий
71’
Чистяков   Игнатов
61’
Кучаев   Мохеби
61’
Роналдо   Лангович
55’
Чистяков
51’
Щетинин
Лесовой   Сифас
46’
Смелов   Урванцев
46’
Бальбоа   Коледин
46’
Перерыв
29’
  Роналдо
Пари НН
Медведев, Карич, Кирш, Фаринья, Шнапцев, Смелов, Опоку Сарфо, Вешнер Тичич, Лесовой, Бальбоа, Олусегун
Запасные: Калинский, Кастильо, Ивлев, Коледин, Александров, Ермаков, Сидоренко, Сифас, Лукьянов, Майга, Урванцев, Грулев
Ростов:
Ятимов, Семенчук, Чистяков, Мелехин, Вахания, Кучаев, Миронов, Щетинин, Роналдо, Сулейманов, Голенков
Запасные: Одоевский, Эль-Аскалани, Игнатов, Прохин, Мохеби, Байрамян, Аджаса, Комаров, Шанталий, Шамонин, Лангович, Бабакин
Премьер-лига Россия (РПЛ). 23 тур
5 апреля 13:30, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
2 - 2
2.11xG1.42
Балтика
Агаларов   Мастури
86’
85’
Хиль   Оффор
Сундуков   Сердеров
85’
85’
Манелов   Ковалев
81’
  Варатынов
  Агаларов
72’
67’
Титков   Ласерда
Табидзе   Ахмедов
61’
60’
Чивич   Рядно
58’
Беликов
  Агаларов
53’
46’
Йенне   Беликов
Перерыв
Хоссейннежад   Миро
40’
13’
  Хиль
Динамо Махачкала
Волк, Сундуков, Аззи, Табидзе, Аларкон, Кагермазов, Глушков, Мубарик, Мрезиг, Хоссейннежад, Агаларов
Запасные: Ахмедов, Ашуров, Мастури, Карабашев, Шихалиев, Зинович, Воронин, Мешид, Миро, Сандрачук, Сердеров, Магомедов
Балтика:
Бориско, Гассама, Андраде, Варатынов, Чивич, И. Петров, Титков, Манелов, Йенне, М. Петров, Хиль
Запасные: Рядно, Беликов, Ковач, Оффор, Поспелов, Ковалев, Кукушкин, Андерсон, Мурид, Ласерда, Любаков, Филин
Премьер-лига Россия (РПЛ). 23 тур
5 апреля 16:30, Лукойл Арена
Спартак
2 - 1
2.67xG0.82
Локомотив
Угальде
90’
+5’
  Солари
83’
82’
Комличенко
Жедсон Фернандеш   Полех
79’
78’
Фассон
76’
Воробьев   Ньямси
72’
Морозов
68’
Бакаев   Комличенко
  Барко
66’
58’
Морозов
49’
Воробьев
Гарсия   Угальде
46’
Перерыв
23’
  Монтес
Спартак
Максименко, Зобнин, Джику, Ву, Денисов, Литвинов, Жедсон Фернандеш, Барко, Умяров, Солари, Гарсия
Запасные: Довбня, Дмитриев, Массалыга, Сорокин, Рябчук, Мартинс Перейра, Полех, Заболотный, Помазун, Угальде
Локомотив:
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Руденко, Батраков, Бакаев, Воробьев
Запасные: Лантратов, Сарвели, Комличенко, Мялковский, Ньямси, Чевардин, Салтыков, Тимофеев, Веселов, Ненахов, Вера, Годяев
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

На что способен «Спартак» в сезоне?13903 голоса
Жаль, не хватило Оренбургу времени добить середняка.
Жаль, как и то, что крыльям не хватило времени ничью с середняком добыть. Думаю, 5-7 мин и была бы ничейка на выезде.
Если 2 место середняк, то кто играет завтра?)) Получается не матч тура, а битва аутсайдеров?
ЦСКА прям еле еле ноги уносит
Отменили гол, Акинфеев выход во втором тайме вытащил
Копыты износились
С достойной игрой, Оренбург! Март закончился, а вместе с ним и лучший тренер марта.
Маяк работает при любом тренере!
А мы платим за подписку Матч Премьер чтобы, вместо игрока с мячом, на пол экрана горела рекламы контор, которые должны гореть в аду?
Комментарий скрыт
Озоновец и пятерочник (он же вчерашний магнитовец) матч не смотрит что ли?
Краснодар не сломались, Кордоба топчик конечно, решил момент.
А кого выбрали игроком месяца? Напомни.
не в курсе)
Я в этой игре нейтральный зритель и смотря стороны было видно, что судья явно симпатизировал локам.Там по ходу не одно удаление, а минимум три у локомотива должно было быть, те же Морозов и особенно Комличенко по два раз должны были удаляться. Ну и свистки, после чего срывались опасные атаки спартака, особенно, когда Умяров выходил один на один с Митрюшкиным. Так что локо отделался еще лёгким испугом.
5 удалений и 7 пенальти.
Комментарий скрыт
Всем хороших футбольных выходных!
Ура, товарищи!!!
респект Оренбургу вырвали очко у динамо
Да они у кого только не вырвали)) в пику местным аналитегам знающим точно кто чей фарм, но не уверенным, что может быть судья куплен, а может всего один звонок в фарм и результат ясен до игры... а после уже не ясен))
Думаю, всё болельщики ЦСКА максимально недовольны такой игрой.
Ужас, ноль мысли в атаке.
Нет игры, просто мертвые, хотя бы 3 очка
Всех, кто болел за Спартак, с победой!!!
Санек, выпрашиваешь плюсик? Ну, получай.
Я не выпрашивал, но всё равно, спасибо.
