Глушаков поздравил Федуна с 70-летием: «Отец Тушино! Кто бы что ни говорил, он много сделал для «Спартака». Простой, хороший дядька»
Экс-футболист и капитан «Спартака» Денис Глушаков поздравил Леонида Федуна с 70-летием.
«Леониду Арнольдовичу сегодня 70 лет исполняется, поздравляю. Отец Тушино! Кто бы что ни говорил, он много сделал для «Спартака» – для команды и клуба.
В конце концов, Федун – ярый болельщик «Спартака». Он построил стадион и навсегда оставил свое имя в памяти болельщиков. Выиграл чемпионство, Кубок, Суперкубок – и ушел. Леонид Арнольдович – простой, хороший дядька», – сказал Глушаков.
Напомним, Федун был владельцем «Спартака» в 2004–2022 годах.
Источник: «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат»
ну без Федуна Спартак точно лучше не стал, что теперь скажут все кто хотел чтобы он ушёл.
В миг вряд ли ,что то может стать хорошо,нужно время и новым владельцам.
Простой, хороший дядька. Отжали лукойл за копейки у государства, потом стали общаком ладимладимыча. Шлюхи, яхты и мясо за лояльность. Простой дядька
Простой как три лярда))
Значимый инвестор для клуба. Стадион - это заслуга на десятилетия. Как управленец для команды - фигура спорная.
Чемпионство было...это многое значит
Тушинский папик
Это правда. Безропотно отдать клуб на несколько лет на откуп Карпину, который окончательно сделал его середняком - это дорогого стоит. При этом регулярно отстегивая этому шарлатану кучу бабла. Зато чемпионство выиграл, да. Одно за 20 лет. И то, случайно, когда сама судьба словно сжалилась над Спартаком и его многочисленными болельщиками за годы страданий. А еще стадион построил - в качестве социальной нагрузки за землю под застройку другой недвижкой. И как апофеоз поставил всем рулить Зарему.
Порой мне кажется что лучше бы Федун остался в клубе . Сейчас столько вложений в клуб происходит , а толку ноль. Федун был настоящим болельщиком Спартака
Быть болельщиком и быть хорошим владельцем и грамотным управленцем - это две большие разницы.
спасибо федуну и спартаку за счастливое детство тк всегда можно было поржать с них
как бы не случилась история с Лукойлом ...мы не могли влиять на эту ситуацию или изменить ход тех событий ...и не нам их комментировать ...можно поблагодарить человека и сказать спасибо за то что команда с большим исторически прошлым и ярким футбольным наследием имеет свой стадион и будет иметь еще десятки , а может и сотни лет....Неважно как нас оценят, Важней чем вспомянут нас....золотые слова прекрасного Андрея Дементьева
Вообще-то всю жизнь он был ярым болельщиком киевского Динамо, а Спартак купил, чтоб просто покуражиться над вечным конкурентом.
