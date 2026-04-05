Глушаков поздравил Федуна с 70-летием: «Отец Тушино! Кто бы что ни говорил, он много сделал для «Спартака». Простой, хороший дядька»

Глушаков поздравил Федуна с 70-летием: отец Тушино!.

Экс-футболист и капитан «Спартака» Денис Глушаков поздравил Леонида Федуна с 70-летием.

«Леониду Арнольдовичу сегодня 70 лет исполняется, поздравляю. Отец Тушино! Кто бы что ни говорил, он много сделал для «Спартака» – для команды и клуба.

В конце концов, Федун – ярый болельщик «Спартака». Он построил стадион и навсегда оставил свое имя в памяти болельщиков. Выиграл чемпионство, Кубок, Суперкубок – и ушел. Леонид Арнольдович – простой, хороший дядька», – сказал Глушаков.

Напомним, Федун был владельцем «Спартака » в 2004–2022 годах.