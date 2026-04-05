  Глушаков поздравил Федуна с 70-летием: «Отец Тушино! Кто бы что ни говорил, он много сделал для «Спартака». Простой, хороший дядька»
Глушаков поздравил Федуна с 70-летием: «Отец Тушино! Кто бы что ни говорил, он много сделал для «Спартака». Простой, хороший дядька»

Глушаков поздравил Федуна с 70-летием: отец Тушино!.

Экс-футболист и капитан «Спартака» Денис Глушаков поздравил Леонида Федуна с 70-летием.

«Леониду Арнольдовичу сегодня 70 лет исполняется, поздравляю. Отец Тушино! Кто бы что ни говорил, он много сделал для «Спартака» – для команды и клуба.

В конце концов, Федун – ярый болельщик «Спартака». Он построил стадион и навсегда оставил свое имя в памяти болельщиков. Выиграл чемпионство, Кубок, Суперкубок – и ушел. Леонид Арнольдович – простой, хороший дядька», – сказал Глушаков.

Напомним, Федун был владельцем «Спартака» в 2004–2022 годах.

Источник: «Чемпионат»
ну без Федуна Спартак точно лучше не стал, что теперь скажут все кто хотел чтобы он ушёл.
ну без Федуна Спартак точно лучше не стал, что теперь скажут все кто хотел чтобы он ушёл.
В миг вряд ли ,что то может стать хорошо,нужно время и новым владельцам.
Простой, хороший дядька. Отжали лукойл за копейки у государства, потом стали общаком ладимладимыча. Шлюхи, яхты и мясо за лояльность. Простой дядька
Простой, хороший дядька. Отжали лукойл за копейки у государства, потом стали общаком ладимладимыча. Шлюхи, яхты и мясо за лояльность. Простой дядька
Простой как три лярда))
Значимый инвестор для клуба. Стадион - это заслуга на десятилетия. Как управленец для команды - фигура спорная.
Чемпионство было...это многое значит
Тушинский папик
Это правда. Безропотно отдать клуб на несколько лет на откуп Карпину, который окончательно сделал его середняком - это дорогого стоит. При этом регулярно отстегивая этому шарлатану кучу бабла. Зато чемпионство выиграл, да. Одно за 20 лет. И то, случайно, когда сама судьба словно сжалилась над Спартаком и его многочисленными болельщиками за годы страданий. А еще стадион построил - в качестве социальной нагрузки за землю под застройку другой недвижкой. И как апофеоз поставил всем рулить Зарему.
Порой мне кажется что лучше бы Федун остался в клубе . Сейчас столько вложений в клуб происходит , а толку ноль. Федун был настоящим болельщиком Спартака
Порой мне кажется что лучше бы Федун остался в клубе . Сейчас столько вложений в клуб происходит , а толку ноль. Федун был настоящим болельщиком Спартака
Быть болельщиком и быть хорошим владельцем и грамотным управленцем - это две большие разницы.
спасибо федуну и спартаку за счастливое детство тк всегда можно было поржать с них
как бы не случилась история с Лукойлом ...мы не могли влиять на эту ситуацию или изменить ход тех событий ...и не нам их комментировать ...можно поблагодарить человека и сказать спасибо за то что команда с большим исторически прошлым и ярким футбольным наследием имеет свой стадион и будет иметь еще десятки , а может и сотни лет....Неважно как нас оценят, Важней чем вспомянут нас....золотые слова прекрасного Андрея Дементьева
Вообще-то всю жизнь он был ярым болельщиком киевского Динамо, а Спартак купил, чтоб просто покуражиться над вечным конкурентом.
Материалы по теме
Гаджиев о зарплатах футболистов: «Футбол содержится за счет региона и градообразующих предприятий. У «Спартака» был Федун, «Динамо» – крупный силовой концерн»
26 марта, 11:28
Александр Соболев: «В «Спартаке» есть люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу. В том числе из-за них я ушел. Если клуб их уберет, «Спартак» станет лучше»
20 марта, 14:50
Андрей Федун: «Мы знаем, что у «Зенита» есть Миллер, а в «Спартаке»? Не знаю, кто теперь отвечает, вы хоть узнайте, кто руководит»
19 марта, 14:44
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
14 минут назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
17 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
22 минуты назад
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
36 минут назад
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
57 минут назад
Фрейша о судействе в матче с «Атлетико»: «На столе у Чеферина уже лежала бы жалоба, если бы это зависело от меня. У Кубарси не было фола, с Пубилем – бесспорный пенальти»
сегодня, 12:54
Испанские полицейские били дубинками и толкали фанатов «Баварии» перед матчем с «Реалом». Гендиректор мюнхенцев осудил это: «Действия против мирных болельщиков неприемлемы»
сегодня, 12:49Видео
Смолов о расизме в адрес Кордобы: «Он стал ведущим игроком РПЛ, и не самые умные люди пытаются вывести его из равновесия, спровоцировав. Этого не должно быть в современном обществе»
сегодня, 12:37
Рэшфорд об игре Пубиля рукой во вратарской: «Это пенальти, очевидно. Такова реакция всех – «Барсы», игроков «Атлетико»
сегодня, 12:30
Ромарио: «В Бразилии нет игроков, способных бороться за «Золотой мяч». Наш футбол уже не тот, что раньше. Молодые слишком рано уезжают в Европу, где теряют индивидуальность»
сегодня, 12:12
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
30 минут назад
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
43 минуты назад
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
48 минут назад
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
55 минут назадРеклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
сегодня, 11:44
Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
сегодня, 11:36
Титов о пенальти Барко: «Переступы и паузы – это пижонство, моему поколению такое непонятно. Давайте забудем об этом, «Спартак» прошел дальше, впереди классный матч с ЦСКА»
сегодня, 11:12
