Фанаты «Динамо» Дрезден и «Герты» бросались файерами во время матча, был сожжен флаг берлинской команды. Полиция разгоняла болельщиков обоих клубов, выбежавших на поле

Фанаты «Динамо» Дрезден и «Герты» бросались файерами на матче.

На матче «Динамо» Дрезден и «Герты» (0:1) во второй лиге Германии произошли беспорядки.

Ультрас «Герты» начали бросать файеры в сектор «Динамо» и спрыгивать с трибун стадиона, сообщает Bild.

В ответ ультрас «Динамо» Дрезден бросились к гостевой трибуне, бросая файеры в болельщиков «Герты». Это привело к серьезным столкновениям.

Полиция была вынуждена вмешаться и оттеснить фанатов обоих клубов, когда они выбежали на поле. После этого ультрас из Дрездена подожгли флаг «Герты» в своем секторе.

Главный тренер «Герты» Штефан Ляйтль и возглавляющий «Динамо» Томас Штамм осудили поведение болельщиков, выступив после игры.

