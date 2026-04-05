Фанаты «Динамо» Дрезден и «Герты» бросались файерами во время матча, был сожжен флаг берлинской команды. Полиция разгоняла болельщиков обоих клубов, выбежавших на поле
Фанаты «Динамо» Дрезден и «Герты» бросались файерами на матче.
На матче «Динамо» Дрезден и «Герты» (0:1) во второй лиге Германии произошли беспорядки.
Ультрас «Герты» начали бросать файеры в сектор «Динамо» и спрыгивать с трибун стадиона, сообщает Bild.
В ответ ультрас «Динамо» Дрезден бросились к гостевой трибуне, бросая файеры в болельщиков «Герты». Это привело к серьезным столкновениям.
Полиция была вынуждена вмешаться и оттеснить фанатов обоих клубов, когда они выбежали на поле. После этого ультрас из Дрездена подожгли флаг «Герты» в своем секторе.
Главный тренер «Герты» Штефан Ляйтль и возглавляющий «Динамо» Томас Штамм осудили поведение болельщиков, выступив после игры.
Фото: Gettyimages.ru/Frank Hammerschmidt, Sebastian Kahnert
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Bild
Ну, дрезденские болельщики примерным поведением никогда не отличались...
Эх, как же скучно живет Бундеслига без восточно германского ультрас 🙂
