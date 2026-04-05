Луческу ввели в искусственную кому

Мирчу Луческу ввели в искуственную кому, сообщил директор Федерации футбола Румынии Михай Стойкицэ.

Врачи разрешили Стойкицэ на несколько минут навестить Луческу в палате. Директор вышел из больницы в подавленном состоянии.

«Я не могу сообщить вам никаких новостей, я был с ним 5 минут. Он ни на что не реагирует. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо, даст Бог. Он не может говорить, он в искусственной коме. Я посмотрел на него, и все, больше ничего. Я не могу ничего больше сказать, потому что, вероятно, скажу что-нибудь глупое», – сказал Стойкицэ.

Напомним, бывший тренер «Зенита» и «Шахтера» был госпитализирован после того, как ему стало плохо на тренировке сборной Румынии. Согласно пресс-релизу больницы, он перенес острый инфаркт миокарда.

Источник: Digi Sport
Мирча Луческу
Здоровье
Сборная Румынии по футболу
Зенит
Шахтер
премьер-лига Россия
Чемпионат Украины по футболу
Михай Стойкицэ
Блин. Здоровья мужику.
Комментарий скрыт
Ну, может, для него эта работа и есть жизнь
Мирча легенда. Но тренировать в 80, всё же, оказалось перебором. Да ещё и на таком уровне.
Для некоторых жизнь - это футбол
у нас на работу в 86 лет человек ходит. у них просто работа=жизнь
Нервная работа. Да и возраст уже приличный. Человек сам хотел работать до последнего , и его понять можно. .
Извините , скорее всего это уже "конечная" .
Но будем надеяться на лучшее .
Здоровья, Мирча!
Весь футбольный мир за тебя
Мирча, держись!
Если ему суждено уйти из жизни, то уйдëт как боец, на своëм посту. Это достойный уход. Не знаю какая медицина в Румынии, но клуб и федерация могли бы перевезти его в Германию, он достоин этого.
Возраст плюс возможные сложности транспортировки, так-то если шанс будет, скорее всего ему обеспечат качественное лечение, даже зарубежное, но тут очень много факторов связанных между собой, увы.
Сразу все было понятно , два инфаркта, 80 лет человеку. Очень жаль, но это билет в один конец 😭
Держись Мирча держись.
печально...всем здоровья
Материалы по теме
Состояние Луческу ухудшилось после инфаркта: «Сердечные аритмии усилились и перестали поддаваться лечению, он переведен в отделение анестезиологии и интенсивной терапии»
5 апреля, 09:11
Луческу находится в сознании, состояние экс-тренера «Зенита» и «Шахтера» стабильное. Второго инфаркта не было
3 апреля, 16:04
80-летний Луческу перенес острый инфаркт, предположительно, дважды. Экс-тренер «Зенита», «Шахтера» и сборной Румынии находится в отделении интенсивной терапии
3 апреля, 10:19
Рекомендуем
Главные новости
Нойер признан игроком недели в ЛЧ. Вратарь «Баварии» сделал 9 сэйвов в матче с «Реалом»
13 минут назад
Вахания о книгах: «Грозовой перевал» впечатлил – нравится зарубежная классика, русское дается сложнее. Год назад читал постоянно, жена жаловалась, что провожу с ней мало времени»
16 минут назад
Арбелоа о свисте «Бернабеу» в адрес Винисиуса: «Вы знаете, что он значит для меня как для тренера и болельщика «Реала». Но свист – часть требований болельщиков, это нормально»
21 минуту назад
Хакими о финале Кубка Африки: «Не горжусь образом, который Марокко создало в ситуации с полотенцами. Но надеюсь, что победа будет нашей – нельзя уходить с поля как Сенегал»
35 минут назад
Ямаль после поражения от «Атлетико»: «Это еще не конец. «Барса» выложится на полную в ответном матче»
56 минут назад
Фрейша о судействе в матче с «Атлетико»: «На столе у Чеферина уже лежала бы жалоба, если бы это зависело от меня. У Кубарси не было фола, с Пубилем – бесспорный пенальти»
сегодня, 12:54
Испанские полицейские били дубинками и толкали фанатов «Баварии» перед матчем с «Реалом». Гендиректор мюнхенцев осудил это: «Действия против мирных болельщиков неприемлемы»
сегодня, 12:49Видео
Смолов о расизме в адрес Кордобы: «Он стал ведущим игроком РПЛ, и не самые умные люди пытаются вывести его из равновесия, спровоцировав. Этого не должно быть в современном обществе»
сегодня, 12:37
Рэшфорд об игре Пубиля рукой во вратарской: «Это пенальти, очевидно. Такова реакция всех – «Барсы», игроков «Атлетико»
сегодня, 12:30
Ромарио: «В Бразилии нет игроков, способных бороться за «Золотой мяч». Наш футбол уже не тот, что раньше. Молодые слишком рано уезжают в Европу, где теряют индивидуальность»
сегодня, 12:12
Ко всем новостям
Последние новости
Тебас об играх Ла Лиги в Марокко: «Это вероятно, у нас там много фанатов. Между странами всегда существовали прочные связи, радостно видеть успехи марокканского футбола»
29 минут назад
Колосков о мате Евсеева: «Звучит диковато, такое недопустимо в общении с журналистом. Бесков, Лобановский, Якушин, Качалин и Романцев не ругались, уж не говорю про Симоняна»
42 минуты назад
Глушаков о судействе матча «Зенита» и «Спартака»: «Может, красно-белым повезло. Арбитр даже простил – могли удалить Денисова»
47 минут назад
«Ротор» принимает саратовский «Сокол». Приходите поддержать волгоградцев на стадионе!
54 минуты назадРеклама
Де Йонг вернулся к тренировкам с «Барсой». Хавбек может сыграть против «Эспаньола», чтобы набрать темп к ответному матчу с «Атлетико»
сегодня, 12:26
Погребняк о Дуране: «В таком виде Джон «Зениту» не помощник. Но класс, техника в нем чувствуются. Он покажет себя, ключевые игры впереди»
сегодня, 12:13
Пети о 0:2 с «ПСЖ»: «Игроки «Ливерпуля» были отвратительны, я никогда не видел ван Дейка настолько плохим. Он стоял как конус в центре обороны, Конате защищался один»
сегодня, 11:59
Карпин о невызове Захаряна в сборную: «Обидно быть не может, это профессиональный футбол. Он не получает игровой практики, к сожалению»
сегодня, 11:44
Ташуев о Батракове: «Он создан для «ПСЖ», «Барсы», «Баварии». У него шикарное понимание игры, там это ценят. Конкуренция очень высокая, но надо верить в себя, как Сафонов и Головин»
сегодня, 11:36
Титов о пенальти Барко: «Переступы и паузы – это пижонство, моему поколению такое непонятно. Давайте забудем об этом, «Спартак» прошел дальше, впереди классный матч с ЦСКА»
сегодня, 11:12
Рекомендуем