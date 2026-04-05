Луческу ввели в искусственную кому

Мирчу Луческу ввели в искуственную кому, сообщил директор Федерации футбола Румынии Михай Стойкицэ.

Врачи разрешили Стойкицэ на несколько минут навестить Луческу в палате. Директор вышел из больницы в подавленном состоянии.

«Я не могу сообщить вам никаких новостей, я был с ним 5 минут. Он ни на что не реагирует. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо, даст Бог. Он не может говорить, он в искусственной коме. Я посмотрел на него, и все, больше ничего. Я не могу ничего больше сказать, потому что, вероятно, скажу что-нибудь глупое», – сказал Стойкицэ.

Напомним, бывший тренер «Зенита » и «Шахтера » был госпитализирован после того, как ему стало плохо на тренировке сборной Румынии . Согласно пресс-релизу больницы, он перенес острый инфаркт миокарда.