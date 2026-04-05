Луческу ввели в искусственную кому
Мирчу Луческу ввели в искуственную кому, сообщил директор Федерации футбола Румынии Михай Стойкицэ.
Врачи разрешили Стойкицэ на несколько минут навестить Луческу в палате. Директор вышел из больницы в подавленном состоянии.
«Я не могу сообщить вам никаких новостей, я был с ним 5 минут. Он ни на что не реагирует. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо, даст Бог. Он не может говорить, он в искусственной коме. Я посмотрел на него, и все, больше ничего. Я не могу ничего больше сказать, потому что, вероятно, скажу что-нибудь глупое», – сказал Стойкицэ.
Напомним, бывший тренер «Зенита» и «Шахтера» был госпитализирован после того, как ему стало плохо на тренировке сборной Румынии. Согласно пресс-релизу больницы, он перенес острый инфаркт миокарда.
Извините , скорее всего это уже "конечная" .
Но будем надеяться на лучшее .
Весь футбольный мир за тебя