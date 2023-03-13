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Безумно много героев тура РПЛ: новичок и ноунейм набрали как Промес с Малкомом

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Весенняя Мир РПЛ разгоняется, а мы изучаем фэнтези-сборную 19 тура – крайне результативного тура. 

Что нельзя забывать:

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

⭐️ Снова Малком: у полузащитника «Зенита» весной уже четыре гола за два тура! Дубль «Химкам» принес еще и 13 фэнтези-очков.

⭐️ Бутта Магомедов – неожиданный герой тура. Полузащитник «Химок» своим дублем вернул команду в игру с «Зенитом» – и хоть это не помогло зацепить командные очки, парень принес 13 в фэнтези – тем 0,13% менеджеров, кто в него верил!

⭐️ Квинси Промес вернулся! Лидер «Спартака» присоединился к феерии из дублей в туре РПЛ. Несмотря на пропущенные сборы, он в половине фэнтези-команд – и вот теперь точно не зря.

⭐️ Виллиан Роша – идеал защитника для фэнтези. Полный матч, сухая победа и гол, на 12 очков в сумме. В этом сезоне с защитниками угадать вообще трудно, а тут такой подарок.

⭐️ Новичок «Краснодара» Кади сразу же показывает: пора рассматривать из этой команды не только Сперцяна. Дубль – лучший аргумент.

⭐️ Максим Осипенко тоже среди главных героев тура, это теперь защитник-пенальтист – именно ему доверили 11-метровый в самом конце, он реализовал, принес «Ростову» победу, вместе с ассистом набрал 11 очков даже при пропущенных, а значит 18% фэнтези-игроков счастливы.

Следующие замены нужно сохранить к утру субботы – дедлайн в 11:00 мск 18 марта, за час до старта матча «Спартака» с «Оренбургом».

Что делать, если никогда не играл в фэнтези, но вот теперь попробовать хочется?

1 комментарий

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Ильдар Фарукшин
Фантазер ты меня называла😊
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