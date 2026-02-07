Рейс будет зарабатывать 3,5 млн евро за год в ЦСКА. Защитник расторгнет контракт со «Спортингом» после матча с «Порту» (Record)
Матеус Рейс будет зарабатывать более 3 млн евро за сезон в ЦСКА.
Стало известно, сколько будет зарабатывать Матеус Рейс в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что московский клуб близок к подписанию защитника «Спортинга».
По информации Record, зарплата футболиста составит 3,5 миллиона евро в год. Бразилец договорился о расторжении контракта со «Спортингом», но будет в заявке команды на матч с «Порту», который состоится 9 февраля.
В текущем сезоне чемпионата Португалии Рейс провел 9 матчей и отдал 2 результативных паса. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Record
в любом случае переходит на солидную прибавку , даже интересно откуда у цска такие деньги на лички игрокам - это уже фактически уровень зарплатного фонда зенита.