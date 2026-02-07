  • Спортс
  Рейс будет зарабатывать 3,5 млн евро за год в ЦСКА. Защитник расторгнет контракт со «Спортингом» после матча с «Порту» (Record)
52

Рейс будет зарабатывать 3,5 млн евро за год в ЦСКА. Защитник расторгнет контракт со «Спортингом» после матча с «Порту» (Record)

Матеус Рейс будет зарабатывать более 3 млн евро за сезон в ЦСКА.

Стало известно, сколько будет зарабатывать Матеус Рейс в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что московский клуб близок к подписанию защитника «Спортинга». 

По информации Record, зарплата футболиста составит 3,5 миллиона евро в год. Бразилец договорился о расторжении контракта со «Спортингом», но будет в заявке команды на матч с «Порту», который состоится 9 февраля.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Рейс провел 9 матчей и отдал 2 результативных паса. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Record
52 комментария
Не верю,что ЦСКА может и будет платить такие зарплаты.
Ответ Spartakus1984
Не верю,что ЦСКА может и будет платить такие зарплаты.
Так он бесплатно переходит, соответственно зп высокая
Ответ Spartakus1984
Не верю,что ЦСКА может и будет платить такие зарплаты.
Подписной бонус это скорее всего, никто не будет такую зп платить в коллективе, где никто больше 2 не получает.
Рейс 600 тысяч получает в Спортинге, а ЦСКА будет платить 3,5 млн. Ну и бред.
Ответ sebastian1410
Рейс 600 тысяч получает в Спортинге, а ЦСКА будет платить 3,5 млн. Ну и бред.
ну а я нашел инфу что з/п у него 1,1 млн в год .
в любом случае переходит на солидную прибавку , даже интересно откуда у цска такие деньги на лички игрокам - это уже фактически уровень зарплатного фонда зенита.
Ответ Restart Serdobsk
ну а я нашел инфу что з/п у него 1,1 млн в год . в любом случае переходит на солидную прибавку , даже интересно откуда у цска такие деньги на лички игрокам - это уже фактически уровень зарплатного фонда зенита.
1,1 млн это грязными, чистыми после налогов остается 600 тысяч без учетов бонусов
Несколько дней назад было 4. Сейчас 3,5. Пока доедет до нас, сумма у них войдёт в нормальные пределы от 1,2 до 1,5, все нормально)
Ответ Танович
Несколько дней назад было 4. Сейчас 3,5. Пока доедет до нас, сумма у них войдёт в нормальные пределы от 1,2 до 1,5, все нормально)
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Ты заболел чем-то? Или возраст повлиял? Ранее нормальные же комменты писал, ну, с поправкой на зенитовца. Вполне на уровне мяу-машины, швайна и других ваших. А сейчас какую-то вечно злую лабуду совсем несёшь в каждом сообщении.
Совсем обнаглели паспортисты)
Чет бредом как-то пахнет. Это очень много. Для сравнения Мактоминей, лучший игрок прошлого чемпионата Италии получает 3 миллиона евро.
Ответ ivannumber1
Чет бредом как-то пахнет. Это очень много. Для сравнения Мактоминей, лучший игрок прошлого чемпионата Италии получает 3 миллиона евро.
Ну так берите мактоминей🤣
Круто. Но с трудом в это верится. 3, 5 это всё таки, очень огромные деньги.
Ответ verhowen
Круто. Но с трудом в это верится. 3, 5 это всё таки, очень огромные деньги.
Подъемные вписали,наверное, типо рассрочка.
Ответ verhowen
Круто. Но с трудом в это верится. 3, 5 это всё таки, очень огромные деньги.
В эту сумму скорее всего вложен размер самовыкупа и подписной бонус + экономия за трансфер. Обычно подписной бонус свободному агенту равняется его трансферной стоимости. Вот его вероятно и включили в ЗП.
Главное чтобы пользу приносил, а деньги нет смысла считать чужие
Надеемся вольется с первых матчей... Такие как Козлов и наши молодые ребята, это прекрасно, но они не для титулов сегодня-завтра.
В ЦСКА ни у кого нет >2 лямов. В честь чего этому гражданину в почти 31 насыпят больше?
Вчера один такой-же защитник игравший в свое время в Португалии чудил,еще одного нашли. Может проще своим молодым дать возможность играть?
