Канчельскис о зимних трансферах «Зенита»: «У них же столетие будет. Видимо, в Петербурге хотят все выиграть и всех победить в этом году»

Андрей Канчельскис: у «Зенита» будет столетие – он хочет все выиграть в этом году.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о зимней трансферной кампании «Зенита».

«Зимняя закупка «Зенита»? Ну, столетие же у них будет. Видимо, в Петербурге хотят все выиграть и всех победить в этом году.

Но за первое место будут бороться три команды: «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. Так что все будет не так просто», – сказал Канчельскис.

«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 39 очков после 18 туров, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 балл. 

Опять столетие??!! Да сколько можно уже?
Столетие теперь по календарю майя?
Ответ Ибн Хоттабыч
Столетие теперь по календарю майя?
Прошлое было по Мутко, теперь по Миллеру )
Не думай о столетиях свысока!
Почему в любой новости про Зенит, от хрюкать закладывает уши? ( вопрос риторический)
И этот о том же ! Не надоело !
"Канчельскис о зимних трансферах «Зенита»: «У них же столетие будет"
Не, всё же многие московцы ещё те... ( как бы по-мягче?) неадекваты. Уже 100 раз им объясняли, что год столетия начался со столетнего юбилея 25.05.2025. и закончится через год 24.05.2025. Но московцы же самые вумные, они ни кого не слушают... Год столетия скоро закончится. а он: "будет". Хоть бы своих московцев перечитал, авось поумнеет...
"Мы не акцентируемся на сезоне-2021/22, говорим о том, что с 18 апреля 2022 года у нас начинается год столетия, который заканчивается 17 апреля 2023 года.", - заявил гендиректор Спартака Мележиков".
Ответ тралмейстер
"Канчельскис о зимних трансферах «Зенита»: «У них же столетие будет" Не, всё же многие московцы ещё те... ( как бы по-мягче?) неадекваты. Уже 100 раз им объясняли, что год столетия начался со столетнего юбилея 25.05.2025. и закончится через год 24.05.2025. Но московцы же самые вумные, они ни кого не слушают... Год столетия скоро закончится. а он: "будет". Хоть бы своих московцев перечитал, авось поумнеет... "Мы не акцентируемся на сезоне-2021/22, говорим о том, что с 18 апреля 2022 года у нас начинается год столетия, который заканчивается 17 апреля 2023 года.", - заявил гендиректор Спартака Мележиков".
Ну так это же Спартак, они год столетия могут хоть десять лет отмечать) Хотя судя по результатам они уже лет 25 как отмечают))
Ответ тралмейстер
"Канчельскис о зимних трансферах «Зенита»: «У них же столетие будет" Не, всё же многие московцы ещё те... ( как бы по-мягче?) неадекваты. Уже 100 раз им объясняли, что год столетия начался со столетнего юбилея 25.05.2025. и закончится через год 24.05.2025. Но московцы же самые вумные, они ни кого не слушают... Год столетия скоро закончится. а он: "будет". Хоть бы своих московцев перечитал, авось поумнеет... "Мы не акцентируемся на сезоне-2021/22, говорим о том, что с 18 апреля 2022 года у нас начинается год столетия, который заканчивается 17 апреля 2023 года.", - заявил гендиректор Спартака Мележиков".
Ох уж этот известный москвич Канчельскис.
Ответ Император Плутона
Даже по календарю майя 14-й бактун идет. Эра пятого солнца
И никого из местных клоунов не смущает, что матч тв третий месяц отмечает десятилетие и будет отмечать до ноября?
Ответ Виктор
И никого из местных клоунов не смущает, что матч тв третий месяц отмечает десятилетие и будет отмечать до ноября?
А им всё=, что правда что ложь.... лишь бы побухтеть на Зенит. Они даже не понимают что повторяя эту дичь они показывают всей России свою деревенскость.
