Канчельскис о зимних трансферах «Зенита»: «У них же столетие будет. Видимо, в Петербурге хотят все выиграть и всех победить в этом году»

Андрей Канчельскис: у «Зенита» будет столетие – он хочет все выиграть в этом году.

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о зимней трансферной кампании «Зенита ».

«Зимняя закупка «Зенита»? Ну, столетие же у них будет. Видимо, в Петербурге хотят все выиграть и всех победить в этом году.

Но за первое место будут бороться три команды: «Зенит», «Краснодар » и ЦСКА . Так что все будет не так просто», – сказал Канчельскис.

«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 39 очков после 18 туров, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.