Канчельскис о зимних трансферах «Зенита»: «У них же столетие будет. Видимо, в Петербурге хотят все выиграть и всех победить в этом году»
Андрей Канчельскис: у «Зенита» будет столетие – он хочет все выиграть в этом году.
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о зимней трансферной кампании «Зенита».
«Зимняя закупка «Зенита»? Ну, столетие же у них будет. Видимо, в Петербурге хотят все выиграть и всех победить в этом году.
Но за первое место будут бороться три команды: «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. Так что все будет не так просто», – сказал Канчельскис.
«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 39 очков после 18 туров, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?28840 голосов
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Не, всё же многие московцы ещё те... ( как бы по-мягче?) неадекваты. Уже 100 раз им объясняли, что год столетия начался со столетнего юбилея 25.05.2025. и закончится через год 24.05.2025. Но московцы же самые вумные, они ни кого не слушают... Год столетия скоро закончится. а он: "будет". Хоть бы своих московцев перечитал, авось поумнеет...
"Мы не акцентируемся на сезоне-2021/22, говорим о том, что с 18 апреля 2022 года у нас начинается год столетия, который заканчивается 17 апреля 2023 года.", - заявил гендиректор Спартака Мележиков".