Аршавин о Саусе в «Спартаке»: «Влад перешел в большой клуб, все довольны. Я рад, что «Зенит» должен получить процент от продажи»
Андрей Аршавин: рад, что «Зенит» должен получить процент от продажи Сауся.
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о переходе Владислава Сауся в «Спартак».
«Балтика» должна была кого‑то продавать. И Влад был одним из тех, кто был востребован на рынке.
В принципе, я за него рад. Рад, что «Зенит» должен получить процент от продажи Сауся. Это было в договоре с «Балтикой». Все довольны, Влад перешел в большой клуб», – сказал Аршавин.
Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Чемпионский футбол за 20 лет показали один раз. Люди моего поколения ассоциируют команду с красивым футболом, стеночками, но про это можно забыть»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
И на эти заработанные проценты мы взяли бразильского нападающего. Очередная отличная трансферная работа позволила не тратить народное достояние в наше трудное время.
Сейчас скупят всю Бразилию за эти 600 тыс. евро
