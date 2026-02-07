Аршавин о Саусе в «Спартаке»: «Влад перешел в большой клуб, все довольны. Я рад, что «Зенит» должен получить процент от продажи»

Андрей Аршавин: рад, что «Зенит» должен получить процент от продажи Сауся.

Заместитель генерального директора «Зенита » по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о переходе Владислава Сауся в «Спартак».

«Балтика » должна была кого‑то продавать. И Влад был одним из тех, кто был востребован на рынке.

В принципе, я за него рад. Рад, что «Зенит» должен получить процент от продажи Сауся. Это было в договоре с «Балтикой». Все довольны, Влад перешел в большой клуб», – сказал Аршавин.

