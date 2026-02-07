«Бешикташ» купил защитника «Вулвс» Агбаду за 18 млн евро и арендовал вратаря «Ромы» Васкеса с правом выкупа
«Бешикташ» подписал двоих игроков.
Девис Васкес перешел из «Ромы» в «Бешикташ».
Турецкий клуб объявил о подписании 27-летнего вратаря на правах аренды с возможностью выкупа.
Колумбиец присоединился к римской команде в июле 2025 года, но ни разу не сыграл за нее.
Изображение: https://bjk.com.tr/
Также клуб из Стамбула купил защитника Эммануэля Агбаду у «Вулверхэмптона». Сумма сделки составила 18 миллионов евро, стороны заключили контракт на 4,5 года.
В текущем сезоне АПЛ 28-летний ивуариец провел 14 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.
Изображение: https://bjk.com.tr/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Бешикташа»
