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🤩 Восхищаемся Сычевым, радуемся Пиняеву и другие эмоции в команде 13-го тура Fantasy РПЛ

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Благодарим за очки.

Сборная фэнтези-тура возвращается с резюме, которое поможет сделать замены перед следующими матчами.

Чтим традиции и начинаем с масштабного пояснения:

состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих (не переживайте, никто не считает Смольникова центральным защитником), и если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

🤩 Два защитника из одной команды, причем весьма дорогих – нечастый случай. Вячеслав Караваев и Дуглас Сантос отдали по ассисту в сухом матче с «Пари НН», поэтому оба заслужили.

🤩 24-летний Иван Олейников только в этом сезоне ворвался в РПЛ, причем из Второй лиги, а в 13-м туре впервые в элите забил и добавил ассист – до этого у него голы были только в кубковых матчах.

🤩 Артем Карпукас, молодой талант из «Локо» – самый эффективный выбор тура. Восемь очков всего за 5,5 стоимости! 

🤩 Сергей Пиняев классно вернулся: теперь его гол совпал с сухим матчем (против «Сочи»). И это лучший фэнтези-матч юной звезды РПЛ – рады видеть в сборной! 

🤩 Владимир Сычевой поставил сюрпризы на поток! Или это уже не сюрприз, что он забивает, влетает в список лучших и вообще выигрывает тур по очкам? В прошлом туре он все еще был только в 4% составов фэнтези-менеджеров. Теперь-то забираем?

Дедлайн нового тура – в 13:00 мск субботы.

Соберите команду в обновленном Fantasy РПЛ (конечно, если еще не успели!)

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