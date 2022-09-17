🤩 Обновили рекорд! Благодаря Венделу, Малкому, Бикфалви и Лантратову – топовая сборная 9-го тура Fantasy РПЛ

Восемь игроков набрали 10+ очков.

Эта сборная тура фантастическая не только из-за сходства со словом «фэнтези» – мы думали, что феерия была в седьмом туре, но теперь те 115 очков выглядят даже скромно на фоне того, что сейчас лучший состав из возможных набрал аж 128!

Напоминалка, которая никогда не устареет (только когда закончатся вопросы в комментах – но они все еще есть):

• состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый)

• это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Sports.ru

• игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих (не переживайте, никто не считает Сперцяна левым крайним), и если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

• очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

🤩 Топ-результат почти невозможен без топового вратаря, а его лучший шанс – взять пенальти. Илья Лантратов отбил 11-метровый еще в первой половине первого тайма, доиграл матч на ноль и принес не только одно очко Спартаку Гогниеву в дебютном матче, но и целых 13 всем, кто взял его в фэнтези.

🤩 Защитник «Факела» Евгений Морозов – самая неожиданная звезда фэнтези-тура. Всего третий раз отыграл полный матч и не только сыграл на ноль против «Локо» (он оттуда, кстати, и арендован), еще и забил победный! Молодого защитника себе взяли пока только 0,94% наших фэнтези-менеджеров.

🤩 В прошлый раз мы отмечали первое появление Эрика Бикфалви, он снова тут – единственный, кто остался в сборной тура. Теперь с дублем, который принес «Уралу» первую победу в сезоне.

🤩 Главное, благодаря чему случился рекорд – конечно, мощнейший разгром «Зенита». Ключевые герои этих 8:0 – Малком с дублем плюс ассистом и Вендел с хет-триком. Его 18 очков – вообще рекорд сезона , Вендел набрал больше Владимира Сычевого (тоже полузащитник с хет-триком), потому что отыграл больше 60 минут, а значит получил +1 за сам этот факт и +1 за сухой матч. Квинси Промес делал 2+2, но набирал 17 из-за минуса за незабитый пенальти.

🤩 Обычно мы выделяем тех, кто набрал 10 и больше очков, но тут таких вообще восемь человек: так что десятки Даниила Уткина, Георгия Мелкадзе и Дмитрия Полоза приходится просто перечислять одной строкой. Такой грандиозный тур!