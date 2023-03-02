Главные герои и события сезона.

В эту пятницу, 3 марта, на трассе в Сахире наконец-то начнутся официальные заезды «Формулы-1», а в воскресенье в 18:00 по московскому времени стартует первый этап сезона, Гран-при Бахрейна.

Теряетесь, за кого болеть? Забыли, где сейчас выступает Фернандо Алонсо? Что было в предыдущих сериях увлекательной истории о бардаке в «Феррари»? Вспоминайте обо всем в небольшом путеводителе по 74-му чемпионату мира «Формулы-1».

Технические эксперты, наблюдатели и фотографы успели обнадежить: действующие чемпионы выглядели на тестах так, словно выполнили всю запланированную программу в первый же день.

Это пугает и вызывает беспокойство одновременно. У «Ред Булл» вышел грандиозный накат и отличное время с явным запасом по скорости, классическая концепция машины отлично работает и все больше подходит Ферстаппену, все новинки и изменения только ускорили и без того сильнейший болид пелотона.

Но с другой стороны – а вдруг это свидетельство того, что штраф за перерасход бюджета в 2021-м в виде ограничения на работу в аэротрубе (-10% доступных ресурсов) уже начал сказываться, и потому программа для отработки была просто меньше? Вдруг менее новаторская концепция машины уже приближается к пику, и «Феррари» с «Мерседесом» скоро начнут нагонять?

Тем не менее, сейчас двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен выглядит полностью уверенным и готовым – на тестах он только хвалил болид и явно готов вновь устроить «редбуллинг» пелотону и идти за третьим титулом.

Серхио Пересу RB19 подошел чуть меньше, а шеф команды перед стартом сезона напрямую указал: Макс в нынешней форме сильнее. Мексиканцу, похоже, придется поумерить амбиции и надеяться на шанс. Пока же он явно второй пилот, и его задача – последовательно побеждать «Феррари».

В Скудерии начался новый цикл строительства побеждающей команды – предыдущего архитектора Маттию Бинотто изгнали из «Феррари», и позицию верховного предводителя занял Фред Вассер – человек со странным чувством юмора и большим руководящим опытом. Первые перестановки уже свершились: Вассер отправил в один из дальних чуланов Маранелло главного стратега Инаки Руэду и распрощался с бесполезным талисманом Джино Розато. Отныне в боксах «алые» будут заниматься только важными вещами.

На предсезонных тестах болид итальянцев выглядел одним из лучших, но уступающим в скорости «Ред Булл». Тем не менее, традиционно ожидается, что «Феррари» будет претендовать на победы, а это значит, что обострится борьба и внутри коллектива: вопреки распространенному мнению, позиция Шарля Леклера как лидера не зафиксирована, и Карлос Сайнс также жаждет стать главным. Добавьте перед стартом сезона переживания в итальянской прессе из-за болида, который по своим характеристикам лучше подходит пилотажному стилю испанца, и вы поймете, почему предстоящий чемпионат мира может пройти для Скудерии в классическом стиле. Единственная надежда не увидеть красный балаган – на привыкшего держать все под контролем Вассера.

Великая миссия босса «Мерседеса» Тото Вольффа привести Льюиса Хэмилтона к рекордному восьмому чемпионскому титулу, возможно, снова откладывается. Конечно, говорить об этом еще рано, но настороженность в боксах и невнятные результаты тестов намекают, что самой успешной команде современности предстоит провести еще один непростой сезон в попытках обуздать черную машину.

От того, насколько быстро «серебряные» раскроют потенциал уникального W14, зависят и интрига в первенстве, и решимость Льюиса продлить контракт, и отношения между напарниками – Расселлу и Хэмилтону легко играть роли заботливых партнеров, пока они не начали делить победы, но что начнется в случае успехов?

В любом случае, вряд ли это наступит быстро – уж точно не раньше первой волны обновлений в середине весны.

Французская команда пережила разрыв с Алонсо переходом в режим максимального риска: теперь у нее два амбициозных французских пилота – Эстебан Окон и Пьер Гасли – с историей личной вражды из юношества. Оба знамениты неуступчивостью и готовностью выталкивать напарников в стены ради победы, и оба уже заявили, что не отступят в личной борьбе.

В технике выбран такой же подход: после риска с заточенным на мощность мотором в прошлом сезоне «Альпин» всю зиму пыталась добавить ему надежность и ваяла новую жесткую подвеску, чтобы сделать самую стабильную машину. Успехи оценить невозможно, поскольку третий риск заключался в тестовой программе: французы выбрали уникальный подход без гоночных и квалификационных симуляций и проверяли только настройки на составах шин для первых Гран-при. Их истинную скорость относительно пелотона сейчас не знает никто (даже они сами), но пилоты и команда радовались и гордились работой на тестах, а технический директор уверил, что проверяли ровно что нужно и все пошло по плану.

Потому «Альпин» может и биться за четвертое место Кубка конструкторов, и свалиться на пределы топ-10. Пилота-фаворита в команде тоже нет – за этот статус развернется схватка с первых же практик. Смотреть за ней будет очень увлекательно – «Альпин» теперь настоящая пороховая бочка современной «Формулы-1».

Легендарная английская команда вновь построила крайне нестабильную с аэродинамической точки зрения машину – она необязательно может быть плохой в принципе, но управлять ей крайне сложно. Потому ее перспективы зависят от обновлений (первая волна запланирована на 4-й Гран-при сезона) и работы пилотов – Ландо Норрис в прошлом году даже втащил слегка исправленный «Макларен» с такими же проблемами на подиум и в битву за топ-4 Кубка конструкторов.

В этом году Норрис остался и к нему в помощники взяли мегаадаптивного чемпиона «Ф-2» Оскара Пиастри. От них и зависит выступление «Макларена» в 2023-м – наверное, в нынешнем пелотоне больше нет команды, в которой форма гонщика была бы сейчас настолько же важна. Она и определит положение «оранжевых» – от обитания на дне пелотона до возни на пределах топ-10 с периодическими проблесками. Основная надежда – конечно, на Ландо, а для Оскара и результаты на уровне прошлогоднего Риккардо будут отличным стартом.

Швейцарский «Заубер» последний год выступает в «Ф-1» под брендом итальянской автомобильной компании – уже в 2024-м начнется двухлетний переходный период, по истечении которого мажоритарным владельцем команды станет «Ауди».

В последний год «Альфа», кажется, подготовила лучшую машину за годы: достаточно быстра для регулярного набора очков и намного надежнее предшественницы – несмотря на отдельные неполадки, в целом заметно, что конструкторам и инженерам удалось преодолеть хрупкость техники.

Но что с составом пилотов? Валттери Боттас в хороший день способен демонстрировать отличную скорость, но он традиционно слаб в борьбе бок о бок, а Чжоу Гуньюй в первом сезоне был недостаточно стабильным и быстрым как в квалификациях, так и гонках.

Нынешний сезон – лучшая возможность для обоих доказать новым боссам свою полезность.

Прошлым летом Себа Феттеля упрашивали остаться, чтобы немец на пенсии не сожалел об упущенных подиумах – и, похоже, в техническом руководстве что-то знали: перед стартом сезона-2023 «зеленые» выглядят способными бороться за самые высокие места, а ее новый лидер Фернандо Алонсо (со скандалом покинувший «Альпин») демонстрирует высокий темп на коротких и длинных отрезках.

Скорее всего, о постоянных сражениях с «Ред Булл» и «Феррари» речи еще нет, да и в равный прогресс с топами по ходу чемпионата мира верится с трудом, но заявленная миллиардером Лоренсом Строллом цель прийти к победам в течение 5 лет, вероятно, все же стала чуть ближе.

Об «Астон Мартин» на старте сезона будут говорить все – и не только из-за гоночной формы команды, – перед тестами Ланс Стролл получил травму руки (его временно подменил Фелипе Другович), и вряд ли сможет выжимать максимум из машины.

Команда оценила тесты как «лучшие в истории» – у американцев впервые ничего не ломалось, и они целиком выполнили программу. Машина не поражает воображение, но выглядит вполне достойной для середины пелотона – и закрепиться там как раз долгосрочная цель «Хааса».

Американцы обычно базируются на деталях «Феррари», собирают по пелотону удачные решения, добавляют парой интересных деталей – а затем выдают максимум в первой половине сезона. В прошлом году получилось (вплоть до поула, попадания в топ-6 на некоторых гонках и битв с «Мерседесом») – и вполне может выйти вновь.

За «Хаас» в этом году поедут Кевин Магнуссен и Нико Хюлькенберг – датчанин уже удивил более взрослым и взвешенным пилотажем после внезапного возвращения в прошлом сезоне, и после полноценных тестов и предсезонки он не должен поехать хуже. Нико провел 3 года без постоянных соревнований, но легко выдержал 196 кругов на тестах – если он сможет хотя бы не приносить миллионы долларов ущерба авариями, как Шумахер, его выступления уже запишут в успех.

В Фаэнце оптимистично оценивают предстоящий сезон и рассчитывают ворваться в топ-6 – инженерам дали больше свободы, конструкцию машины заметно пересмотрели, команда нашла способы стать быстрее, но… пока «Альфа Таури» выглядит одной из слабейших в «Ф-1» по чистому темпу.

Вызывают вопросы и состав пилотов (нестабильный Цунода и малоопытный в рамках «Ф-1» де Врис), и перспективы самой гоночной организации в системе «Ред Булл» – после смерти Дитриха Матешица начались разговоры о ее продаже.

Выглядит так, что итальянская команда скорее пойдет вниз, чем вверх, но она всегда умела удивлять.

Главный аутсайдер последних лет, кажется, сменил тактику и решил больше не искать «техническую серебряную пулю» в попытке создать продвинутую машину с прицелом на середину – с учетом текучки в инженерном штабе и отставании в ресурсах это обычно заканчивалось трудным в управлении болидом. Теперь «Уильямс» сделал простую базовую модель без претензий на огромный запас прижимной силы или «ракетный» темп на прямых, но с вменяемым средним уровнем в любых поворотах и при любых обстоятельствах.

Это хорошие новости для пилотов Алекса Албона и Логана Сарджента. Таец уже доказал, что способен затаскивать простые в управлении машины выше их реального уровня, американскому новичку же достался лучший из возможных вариантов для обучения и вката – без чрезмерных ожиданий и неразрешимых трудностей (как у Пиастри).

На тестах «Уильямс» показал большой накат и хорошую надежность. Темп был не слишком высоким, но стабильным – следовательно, Албон (а может, и Сарджент) сможет пользоваться проблемами соперников и тянуться к топ-10. В условиях «идеальной «Ф-1» (когда все машины работают как запланировано и никто не фэйлит) «Уильямс» находился бы вновь в районе 9-10 места Кубка конструкторов, но сейчас у него есть шанс выстрелить хотя бы в одном-двух Гран-при и создать базу для будущих сезонов.

Календарь: до рекордных 24 гонок не дотянулись

В этом году должны были состояться рекордные 24 этапа, но вновь подвел Китай – гонку в Шанхае отменили еще осенью под лозунгом полной нетерпимости к ковиду, а корректировка курса отношения к болезни для «Ф-1» оказалась запоздавшей – календарь давно утвердили.

В итоге после старта на Аравийском полуострове и визита в Австралию пелотон возьмет перерыв почти на месяц, а второй заметный перерыв сделает летом (но не после Венгрии, как мы привыкли за годы, а после Бельгии).

Сезон традиционно закроется этапом в Абу-Даби в конце ноября, предшествовать которому будет гонка в Лас-Вегасе (не первая в истории, но на новой трассе). Об этапе в России в «Ф-1» уже никто не вспоминает.

Главные изменения в правилах: 6 спринтов, новая квалификация, косметика в машинах

Регламент остался почти неизменным по сравнению с 2022-м: главной новацией стало введение шести спринтерских субботних гонок вместо трех. Теперь на Гран-при Азербайджана, Австрии, Бельгии, США, Бразилии и Катара классическая квалификация пройдет после одной практики в пятницу, затем – короткая 40-минутная гонка в субботу, а в воскресенье – уже полноценная.

Запланированы и тесты нового квалификационного формата: на двух Гран-при команды проведут первый сегмент на самых жестких шинах, второй – на «медиумах», а мягкие останутся на финальную схватку за поул.

Машины изменятся только косметически: правила слегка урезали и подняли днище для устранения подскоков, увеличили зеркала заднего вида, усилили требования по крэш-тестам и разрешили любые переговоры гонщиков с инженерами на прогревочных кругах.

Потолок бюджетов тоже слегка расширили (добавили по $0,6 млн за каждый спринт) – к тратам на команды и машины доступны около $145 млн после всех индексаций.

Где смотреть

У зрителей России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.

Одним из полулегальных вариантов просмотра будет подписка на любой сервис IPTV, транслирующий британский телеканал Sky Sports F1, который предлагает самый широкий охват гоночного уик-энда – в течение всех дней Гран-при ведущие эксперты из числа бывших гонщиков «Ф-1» будут делиться инсайдами и профессиональными комментариями о происходящих событиях.

Смотреть «Формулу-1» по-прежнему можно и через сервис F1 TV через VPN с подпиской, оформленной с помощью банковской карты страны, в которой работает цифровой сервис (например, в Украине или Польше).

Гран-при также будут транслировать следующие телеканалы: FOX Sports (в Азии, Латинской Америке и Австралии), Sky (в Бахрейна и Германии), RTL (в Германии), ORF (в Бахрейна), Globo TV (в Бразилии), CCTV (в Китае), Setanta Sports (в странах Евразии), Fuji Television (в Японии), Ziggo (в Нидерландах), Viasat (странах Северной Европы), Movistar (в Монако), ESPN (в США) и многие другие.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Peter Fox, Dan Mullan, Mark Thompson