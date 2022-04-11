Наш 15-летний картингист на подиуме показал нацистский жест и... расхохотался. Мама говорит, что он просто слал сердечки

Удивительная глупость.

Португальский этап чемпионата Европы по картингу под эгидой ФИА (Международной автомобильной федерации) принес победу 15-летнему Артему Северюхину – он выступал под итальянской лицензией, пока флаг России забанен.

На подиуме приятная спортивная история обернулась скандалом – во время исполнения «Фрателли д’Италия» Северюхин зачем-то показал «римский салют», ударив правой рукой по сердцу и вскинув ее вперед, а затем расхохотался. Показать видео мы не можем из-за требований законодательства Российской Федерации.

Такие приветствия были популярными в Италии и Германии в 30-х годах XX века. Неудивительно, что действия гонщика никому не понравились.

Мама пилота объяснила, что ее сын послал «сердечки команде» после победы. Артем же отметил, что таким образом лишь отблагодарил всех за поддержку.

«Я выиграл этап чемпионата Европы и был очень рад и счастлив. Благодарил команду и родных из России, – цитирует Северюхина журналистка Мария Мельникова в телеграме. – Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил. Я русский, я из России и за свою страну».

После случившегося ФИА удалила отчеты о прошедших заездах в Портимане и закрыла комментарии к последним записям в инстаграме. Официальные протоколы пока не изменились, но вполне вероятно, что результаты гонок могут скорректировать.

Какие последствия?

• ФИА – консервативная и очень строгая организация, не допускающая отклонений спортсменов от прописанных норм поведения в Международном автоспортивном кодексе. Исключений нет даже для гонщиков-миллионеров из «Формулы-1»: Макс Ферстаппен за толчок соперника после Гран-при выполнял «общественные работы», Себастьян Феттель за неспортивное поведение на трассе писал покаянное письмо и участвовал в кампаниях Федерации, а в этом году, например, все пилоты обязаны снимать украшения (даже пирсинг) до заездов.

• Вряд ли чиновники ФИА увидят в жесте Северюхина «сердечки» и «благодарности» в адрес команды – скорее, расценят поведение как нарушение статей кодекса: 12.2.1.c («действие, наносящее ущерб соревнованиям или автоспорту в целом»), 12.2.1.d («преследование целям, противоположным или противоречащим ФИА»), 12.2.1.f («действия, вызвавшие моральный ущерб ФИА, автоспорту и ценностям, защищаемым ФИА») – выбрать можно любую.

• Если еще учесть текущее положение России в мировом спорте, можно с уверенностью сказать: на ближайшем трибунале ФИА Северюхина дисквалифицируют минимум на год, а в худшем случае – отберут гоночную лицензию. Степень наказания будет связана с быстротой признания вины гонщиком и желанием сотрудничать с Федерацией.

Фото: kartcom.com/KSP