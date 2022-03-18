«Формула-1» полностью отгородилась от России – заблокировала доступ к собственному сайту и даже ютубу. Прямо перед стартом сезона

Многие российские болельщики не увидят гонки «Формулы-1» в 2022 году – следить в прямом эфире за новым чемпионом мира Максом Ферстаппеном, попытками Льюиса Хэмилтона вернуться на вершину или возрождением «Феррари» нельзя ни на канале «Матч ТВ» (который транслировал заезды с момента своего основания), ни на официальном сервисе F1 TV.

Российский телеканал остался без контракта на сезон-2022 – боссы «Ф-1» в одностороннем порядке расторгли соглашение с телевещателем, – а о запрете доступа к подписочному сервису инсайдеры узнали на прошлой неделе.

Однако серия пошла дальше: всего за считанные часы до старта тренировок перед первым этапом сезона, Гран-при Бахрейна, заблокировала российским пользователям доступ к своему официальному сайту и каналу на ютубе.

Еще вчера можно было увидеть новую заставку «Формулы-1», однако сегодня в России видео уже недоступно, а комментарии отключены.

Обойти блокировку можно после очистки кэша в браузере, включения VPN и смены страны в настройках ютуба в правом верхнем углу в выпадающем меню вашего профиля.

К сожалению, этот способ работает не у всех. Напишите в комментариях, получилось ли у вас добраться до запрещенного контента.

Повторы в твиттере, фэйсбуке и инстаграме тоже недоступны – но здесь помог и Роскомнадзор.

Как смотреть «Ф-1» в России сегодня?

Легальных способов нет.

Наиболее приемлемый из полулегальных вариантов по соотношению цена/качество – сервисы IPTV, транслирующие британский телеканал Sky Sports F1.

А еще можно по-прежнему смотреть «Формулу-1» через F1 TV с уже оформленной подпиской через VPN (если подписки нет, то оформить ее можно только с помощью банковской карты страны, в которой работает цифровой сервис).

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press