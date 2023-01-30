Презентации болидов «Ф-1» превращаются в фейки: меньше реальных машин, больше шоу ради рекламы

Так прячут новинки.

В «Ф-1» стартуют «презентации гоночных машин для нового сезона»: первым шоу устроит «Хаас», хотя покажет только ливрею. Реальные болиды обещают только в феврале – предположительно новинку продемонстрируют чемпионы мира «Ред Булл». Правда, и здесь нет гарантий, что болельщики увидят реальную машину: шоу запланировано в Нью-Йорке из-за Недели моды, и не слишком-то логично тратить сотни тысяч долларов на перевозку настоящего болида за океан, когда его должны готовить и доделывать к тестам.

В последние годы команды не спешат показывать публике готовую технику: на презентациях в основном демонстрируются «сырые» модели, а уже на предсезонных тестах и в первых практиках Гран-при наконец-то появляются «гоночные» варианты. Получается, что современные презентации превратились в показы ливрей и рекламу спонсоров.

Презентациям трудно доверять: одни просто наносят ливрею на шоукары, иные привозят на тесты другую машину

В прошлом году как раз «Ред Булл» очень холодно отнесся к показу нового болида. Команда фактически перекрасила в фирменные цвета шоукар «Ф-1».

Потом «Ред Булл» решил всех добить торжественной церемонией.

Эксперты быстро распознали фальшивку: у болида обнаружили пустой нос, колеса без нужных дисков, пропажу тормозов и прочее.

«К началу первой гонки сезона наша машина будет выглядеть совсем не так, как выглядит прямо сейчас, – признал глава команды Кристиан Хорнер. – По ходу сезона процесс эволюции болида будет проходить очень и очень быстро. Машина, которую мы показали – это, по сути, просто прототип».

Кристиан приукрасил – реальный болид Ферстаппена, появившийся на тестах, был похож на машину с презентации разве что только раскраской.

Другая характерная для нынешней «Ф-1» история «фейка» – у «Хааса»: американцы попросту выкатили рендер с ранней стадии разработки, который внешне мало чем отличался от шоукара.

«Мы показали раннюю стадию развития – сейчас уже продвинулись немного дальше. На тестах будут новые детали. Но машина показывает больше, чем шоукар от «Ф-1», – сказал тогда шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер.

На тестах болид действительно выглядел по-другому:

Но даже если на презентации показывают реальную машину – все равно не стоит верить. Ведь и в таком случае на тестах может появиться совершенно другой болид.

Вот как выглядел прошлогодний «Мерседес» до первых испытаний – причем его уже снарядили сенсорами, термальными камерами и датчиками давления, ведь сразу после торжественной церемонии устроили съемочные заезды.

Однако на предсезонные тесты в Бахрейне (в Барселоне команды занимались скорее обкаткой и проверкой на надежность) серебряный болид привезли совершенно в ином виде – с уникальными понтонами (которые явно не сделать с нуля за неделю-другую).

Идея поразила технических экспертов, а фанаты убедились в том, что демонстрируемые первые версии машин очень далеки от тех, что выходят на старт Гран-при.

Почему же презентации становятся фейками?

Команды боятся показать свои новинки. Да, вот так банально. Обычно новые технические решения появляются на финальных тестах, чтобы конкуренты не успели все скопировать перед первой же гонкой. И чем меньше ты покажешь соперникам перед стартом сезона – тем ты в большем выигрыше. Отсюда и нежелание команд делиться идеями. Посмотрите на примеры выше: «Хаас» показывал машину самым первым, а «Ред Булл» и «Мерседес» – две команды с очень сильным техническим отделом. Вполне естественно, что они не показали оригиналы.

Без второго элемента на воздухозаборнике – куда обычно ставят камеру:

Настолько явную подмену не понял вообще никто в гоночном мире – с нее и стартовало новое восприятие презентаций как «фейков ради лайков».

Еще один важный момент – изменение сути презентаций. Если раньше было важно показать именно новый болид, то теперь все сводится к пиару и маркетингу. Напрашивается все тот же пример с прошлогодним фейком от «Ред Булл» – по факту презентации нового спонсора Oracle. Еще одна реклама – это презентация «Альфа Таури» в 2021-м. Тогда дочерняя команда «быков» «Торо Россо» «перепрошилась» под бренд одежды из портфолио компании – и нужно было как-то продвинуть товар. Поэтому из презентации устроили показ моды:

Но это еще неплохо – была презентация «Мерседеса» в сезоне 2021-го. Тогда на плавнике болида вместо фирменных звезд налепили множество логотипов AMG (название подразделения гоночных и более мощных версий дорожных машин) – и получился какой-то карикатурный рекламный щит:

Ливрея оказалась настолько плохой, что сразу превратилась в мем.

Вспоминается еще один случай того же года – с фейковым рулем «Альпин». Французы тогда провели ребрендинг («Рено» сменила название команды для продвижения марки спорткаров из своего портфолио – Sports.ru), так что презентация нового имиджа оказалась гораздо важнее машины. Обошлись ненастоящим болидом, у которого вместо нормального руля стоял игровой от Thrustmaster:

Нормальный руль выглядит вот так:

И как теперь воспринимать торжественные демонстрации всерьез?

Тем не менее некоторые участники «Ф-1» следуют тенденции не полностью: хоть в презентациях и есть реклама, часть пелотона все-таки показывает настоящие болиды.

Команды показывают и реальные машины – это считают поводом для гордости

В прошлом году «Астон Мартин» первым показал настоящий болид – и это сразу после фейков от «Хааса» и «Ред Булл».

А на следующий день британцы еще и обкатали машину на «Сильверстоуне».

На предсезонные тесты приехал тот же «Астон Мартин»:

В «Макларене» тоже решили показать реальную машину – они презентовали ее на следующий день после «Астон Мартин».

Технический директор Джеймс Ки с восторгом заявил: «Гордимся тем, что представили настоящую машину. Да, мы скрыли некоторые решения – по понятным причинам. Но именно эту машину вы увидите на тестах».

И в «Макларене» не соврали – на тестах появился тот же болид:

В этом году команды, скорее всего, продолжат скрывать новинки. «Хаас» и «Уильямс» уже объявили, что презентуют только ливреи. Да и топы «Ред Булл» и «Мерседес» вряд ли раскроют новые решения. Но даже так за презентациями стоит следить. Ведь спрятать новинки благодаря шоукару уже не получится: такое прокатило в 2022 году, поскольку это был первый сезон нового регламента. И хотя команды могут просто показать измененные болиды прошлого сезона, всегда есть вероятность увидеть какие-то новинки.

А вообще нужно признать: на презентациях болид больше не главное. Тот формат изжил себя. Теперь сначала показывают ливреи, пилотов, обновленную команду («Ред Булл» в этом году даже назвал свое нью-йоркское шоу Season Launch вместо привычного Car Launch). Настоящие же болиды представляют только на предсезонных тестах.

Все это напоминает о старом плане команд и ФИА: они когда-то хотели устраивать презентации в один день на треке. Тогда не вышло – зато сейчас складывается некий гибрид прошлой идеи.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Lars Baron, Rudy Carezzevoli; autoracing1.com; twitter.com/MercedesAMGF1; twitter.com/McLarenF1; twitter.com/redbullracing; twitter.com/astonmartinf1; twitter.com/HaasF1Team; скриншот Youtube, twitter.com/AlpineF1Team; reddit.com/r/formula1