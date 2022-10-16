В «Ф-1» гонщиков-врагов объединили в одной команде. В детстве – лучшие друзья, один привел другого в картинг, но не вынес поражений

Рисковое решение «Альпин».

Пьер Гасли переходит в «Альпин» на место Фернандо Алонсо – и это очень опасное решение. Не только с точки зрения чистого пилотажа и ожиданий, но еще из-за внутренней расстановки сил: Пьер – давний враг второго гонщика французской команды Эстебана Окона.

Только посмотрите на их лица на совместном фото – от этих улыбок веет неловкостью.

Хотя сам Эстебан ранее говорил, что сможет сработаться с Пьером в «Альпин»: «Все хорошо, мы уважаем друг друга. Считаю, это главное».

И руководитель команды Отмар Сафнауэр тоже уверен в успехе: «Мы приняли взвешенное решение, общались заранее со всей командой, в том числе с Эстебаном Оконом. Это командный спорт, мы должны работать вместе. Эстебан высказал большую поддержку, Пьер тоже. Они профессионалы, никаких проблем с совместной работой нет».

Однако история слишком давняя и острая: французы поссорились еще в картинге и с тех пор мало общаются – даже успели поконфликтовать на Гран-при. В паддоке же уверены: следующий сезон в «Альпин» пройдет очень неспокойно, а команда предписала им привозить семьи на разные этапы для сокращения опасности трений.

История вражды по версии Гасли (Окон отказался обсуждать тему): дружба в детстве сломалась из-за обычной конкуренции

Исток конфликта Гасли и Окона достоверно неизвестен: есть только рассказ Пьера, небольшие дополнения Эстебана без заострения на теме ссоры и сомнительные догадки со стороны (например, Ральф Шумахер заявил, что Гасли увел у Окона девушку). Фактов немного, но версия Пьера выглядит вполне убедительной и логичной. Вот она:

«Раньше мы дружили, но затем я начал его опережать, и ему это не понравилось. Мы были очень близкими друзьями в прошлом. [Это началось] в последние годы в картинге. Думаю, это был год 2010-й. До этого мы делали вместе столько всего.

Когда нам было лет по девять-десять, мы, бывало, ездили тестировать карты на снег. Проезжали кругов пять и сразу же возвращались – так было холодно. Потом вместе отогревались и снова выезжали, еще на три-четыре круга. Мы много времени проводили вдвоем, были фактически как братья. Мы помогали друг другу прогрессировать. У нас сформировался соревновательный дух – и в конце концов мы оба смогли улучшить свои навыки.

Но потом подошел момент, когда он начал сильно расстраиваться, и все перестало быть таким милым. Я помню [картинговый] уик-энд в Португалии в 2010 году, когда он буквально срезал поворот, чтобы врезаться в меня. На тот момент мы уже не тренировались вместе. Вообще все началось даже в 2009-м, когда в одной гонке я отыграл у него третье место. Затем мы оба перешли в «Формулу-Рено», где тоже было много сражений.

Я старался сохранить отношения, насколько мог. Подходил к нему пару раз, чтобы сказать: «Давай прекратим этот идиотизм. Ты занимаешься своим делом, я – своим». Думаю, он никогда не показывал мне, что хочет сохранить отношения. Оказалось, что мы больше не друзья – у нас началось соперничество. Мы перестали говорить о гонках. Когда ты не уважаешь меня – я не уважаю тебя. Я ждал его извинений, но так их и не услышал.

Уважаю его как пилота. Мы здорово проводили время вместе, когда были моложе. Осталось много позитива. Довольно забавно, что теперь мы оба в «Формуле-1», – заключил Пьер.

Когда Гасли перешел в «Ф-1» (в конце сентября 2017 года), Окон сказал отечественным СМИ: «Это хорошо для французского автоспорта, но будет также хорошо, если он будет позади меня».

Эстебану явно не понравилось повышение Пьера – и он отказался комментировать отношения с бывшим другом: «Я не хочу говорить об этом. Это личная жизнь».

Хотя до этого в другом интервью Окон все же давал небольшую предысторию: «Мы были очень молоды – по 7 или 8 лет. Наши родители дружили. Пьер играл в футбол, а я занимался картингом. Однажды он пришел к нам, и мой отец предложил ему прокатиться на моем карте. После этого Пьер бросил футбол и занялся картингом. Так что мы гоняемся вместе с начала моей карьеры».

Через полтора года Эстебан все же дополнил свой рассказ – правда, о причинах конфликта все равно умолчал:

«Пьер начал гоняться благодаря мне. Когда-то он занимался футболом. Но мой отец сказал ему, что он должен оставить футбол и пойти в картинг. Пьер проехал несколько кругов, у него хорошо получалось, и его отец купил ему карт. Обычно Пьер ездил за мной, чтобы я показывал ему траектории – вот как он и начал [гоняться]. Он был талантлив, всегда побеждал. Он быстро прогрессировал. Поначалу мы с Шарлем [Леклером] всегда были немного впереди – потому что раньше начали. Но когда мы все приехали на международные гонки, он был на высшем уровне, как и мы».

Больше Окон ничего не рассказывал, однако о существовании вражды можно судить даже по поведению пилотов в «Формуле-1». Ярчайший момент – это их борьба на Гран-при Мексики в 2018-м. Гасли тогда стартовал ниже Эстебана (15-е место против 11-го), но прорвался на десятую строчку – ее он вырвал как раз у Окона. И обогнать №31 оказалось проблематично:

«Он выдавил меня с трассы», – пожаловался Гасли во время Гран-при.

А уже после этапа разнес Окона и судей в послегоночном интервью (стюарды тогда решили не наказывать Эстебана за жесткую оборону): «С Оконом всегда так. Я уже давно его знаю, он часто так поступает. Думаю, ему не понравилось, что я стартовал позади и в итоге обогнал его – поэтому он выдавил меня. Я мог быть жестче в пятом повороте, и дело дошло бы до контакта. Но это того не стоило, потому что впереди еще были шансы. По мне, это [решение судей] несправедливо, ведь нужно оставлять место для других. Но если можно гонять агрессивно, я не против. В конце концов меня это не заботит. Я финишировал выше его [Окона] и заработал одно очко, а он не заработал ничего».

Сейчас не особо ясно, как они относятся друг к другу: на трассе они почти не встречаются из-за разницы в уровне болидов. Однако вряд ли за пару лет ситуация стала лучше – ведь комментарии Окона остались прежними.

Мнение «Альпин»: «некоторые трения между напарниками – это даже хорошо»

Именно с такими словами и выступил руководитель коллектива Отмар Сафнауэр. Для начала он объяснил, почему «Альпин» вообще остановилась на Гасли: «У нас были некоторые критерии, когда мы начали искать наиболее подходящего пилота. Команде требовались три качества: скорость, опыт и в то же время молодость. Мало кто сочетает все три, а у Пьера, безусловно, они есть. Мы решили, что это прекрасный выбор. Поэтому он попал в шорт-лист.

Я считаю, что некоторые трения между напарниками – это даже хорошо. Им предстоит работать рука об руку, они это обещали, и они будут это делать. Надеюсь, их дружба возродится – в какой-то момент они были друзьями. Но с профессиональной точки зрения они рады работать вместе. Они очень давно друг друга знают, соревновались между собой [в молодежных сериях]. Я считаю, что по уровню опыта Пьер и Эстебан примерно сравнимы, оба очень быстрые и амбициозные гонщики. Думаю, они здорово сработаются».

Примерно в таком же стиле высказался и Гасли:

«Мы знаем друг друга на протяжении последних 20 лет – а нам всего по 26! Мы были знакомы, когда я проезжал свои первые круги на карте. С тех пор случались взлеты и падения, тут нет ничего особенного. Я бы сказал, что отношения улучшились, когда мы попали в «Ф-1». Мы оба реализовали одну из своих грез, хотя прошли через разные этапы. [Нет смысла] сравнивать ситуации, когда нам было шесть лет, 12, 18, а теперь 26 – мы сильно выросли.

Мы стали более взрослыми, ответственными. В конечном счете мы движемся к единой цели, оба хотим быть конкурентоспособными, сражаться в группе лидеров. Для этого необходима командная работа.

Для нас обоих это шанс вернуться к тем отношениям, что были в прошлом. Какова вероятность, что два мальчика из французской Нормандии, живущие в 20 минутах друг от друга, через 20 лет окажутся напарниками во французской команде? Невероятная история.

Я знаю, Эстебан – превосходный гонщик, в борьбе с Фернандо он показывает это каждый уик-энд. Все понимают, насколько хорош Фернандо, а он [Окон], несомненно, за ним поспевает и выступает на очень высоком уровне. У него есть опыт работы в команде, это большое подспорье. У меня же есть свой опыт работы в семье «Ред Булл», выступлений за «Ред Булл» и «Альфа Таури», который я буду на полную использовать в предстоящем сезоне. Очень захватывающе».

Окон же сделал приветственный твит:

«Мы были просто двумя маленькими детьми из Нормандии с несбыточной мечтой. Добро пожаловать в семью «Альпин», Пьер. Давай сделаем так, чтобы наша команда и наша страна гордились».

Однако в «Альпин», видимо, понимают сложность ситуации несмотря на все благостные заявления.

«Время покажет, было ли это мудрое решение [взять Гасли в напарники к Окону], но мне передали следующее: для снижения накала к минимуму обоим пилотам сказали, что семья каждого может посетить только два этапа за год (имеется в виду в качестве гостей в боксах команды – Sports.ru). Обе семьи не могут приехать на одну и ту же гонку», – рассказал журналист Джо Сэйвард.

Характер Окона – возможная проблема: он уже жестил с Алонсо и Пересом и саботировал приказы команды

Вспыльчивость и агрессивность Окона – потенциальное слабое место для альянса, ведь его качества и без старых врагов в напарниках слишком сильно сказываются на гонках. Из-за этого «Альпин» несколько раз лишилась очков в этом сезоне.

«Честно говоря, как мне кажется, очень немногие пилоты смогут поладить с Оконом в качестве напарников. Мы все слышали некоторые высказывания Фернандо Алонсо по радио. Да, на трассе они стараются работать как команда, но что происходит за пределами трассы? Поладить с Оконом может быть очень непросто. У Серхио Переса тоже были с этим проблемы», – так считает бывший пилот «Ф-1», а сейчас комментатор Sky Sports Пол ди Реста. И, пожалуй, у него есть основания.

За этот сезон Алонсо настрадался от действий напарника. К примеру, вот так жестко Эстебан защищался от Фернандо в Джидде – чуть не впечатал №14 в стену:

И из-за подобной грубости Окона страдает именно команда. Ярче всего это проявилось в Венгрии, когда оборона Эстебана дважды навредила «Альпин». На старте он так хотел сдержать Алонсо (постоянно проверял испанца в зеркалах и сходу смещался в его сторону), что в результате их обоих прошел Льюис Хэмилтон:

С онбордов видно, как Окон отслеживал действия Фернандо на старте:

В середине гонки все повторилось: только что выехавший из боксов Эстебан начал жестко защищаться от Алонсо – и в итоге их обоих прошел на «Макларене» Дэн Риккардо.

А вот как в 2017-м Эстебан прижал напарника по «Форс-Индии» Серхио Переса в Баку:

Еще №31 не совсем командный игрок. Когда в Майами Алонсо получил два 5-секундных штрафа, в «Альпин» обратились за помощью к Окону – он ехал прямо позади испанца и мог сдержать шедший позади «Уильямс». Вместо этого случился следующий диалог:

Инженер: Нам нужно 5 секунд до Фернандо, у него штраф. Замедли машины позади, пожалуйста. Сейчас, пожалуйста. Сделай это сейчас. Замедли...

Эстебан: Я не могу!!!

Инженер: Эстебан, это приказ.

Эстебан: Да меня обгонят, если я замедлюсь!

Вряд ли бы болид-аутсайдер справился с четвертой по скорости машиной – однако тут дело и не в этом: Окон не попытался даже помочь напарнику и держался позади него в секунде.

Другой пример: на Гран-при России в 2020 году Эстебана попросили пустить вперед Риккардо (тогда они вместе выступали за «Рено»). Окон выполнил приказ – правда, максимально неудобно для самого Дэна. №3 даже заблокировал колесо, слетел с траектории и потерял около полсекунды.

Алонсо, Перес, Риккардо – каждый из напарников Окона пережил нелегкий опыт работы с Эстебаном. Француз максимально неуступчив, даже если он не прав. И он не собирается менять подход – ведь считает нынешнюю форму прогрессом:

«Я стал совсем другим гонщиком, нежели раньше, – говорил Окон. – Я намного больше знаю о команде, о машине и о том, как использовать то, что есть в моем распоряжении. И кто бы ни был моим напарником в следующем году, я продолжу выполнять свою работу. И пока я буду доволен своими выступлениями, у меня не будет причин для беспокойства».

Зато они есть у Пьера Гасли: Эстебан лучше знаком с болидом «Альпин» и командой. Также Окон наверняка захочет доказать свое превосходство над напарником – и тем самым утвердиться в роли первого пилота. Причем сыграет роль не только старая вражда, но и контракт Пьера: по инсайдам, №10 будет зарабатывать втрое больше за сезон по сравнению с №31 ($15 млн против $5 млн), хотя по победам в Гран-при у них полное равенство (1:1).

Однако Гасли настроен не менее серьезно: для Пьера переход в «Альпин» – это долгожданная свобода от «Ред Булл» и шанс построить успешную карьеру (он не мог вырваться из «Альфа Таури» три года). В таких условиях прошлая вражда станет лишь катализатором возможных инцидентов внутри команды.

Ну что, ждем аварию с «Альпинами» в следующем сезоне?

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI