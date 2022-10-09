«Ред Булл» легко рвал «Феррари» полсезона – Ферстаппен выиграл титулы только из-за лучшей машины? Макс вообще помогает с развитием?

Инженеры в восторге.

О Максе Ферстаппене говорят как о потенциально величайшем пилоте в истории «Формулы-1». Ему всего 25 лет, а он уже выиграл второй титул и входит в топ-10 по числу побед и подиумов (и там, и там занимает 8-е место). Такими темпами Ферстаппен спокойно перебьет главные рекорды «Ф-1» – что вполне реально в условиях увеличенного количества гонок (24 со следующего года) и новых реалий, когда пилоты выдерживают нагрузки Гран-при даже в сорок лет (Фернандо Алонсо сейчас 41 год, и если бы не технические сходы, то он шел бы седьмым в чемпионате – то есть первым после «большой тройки»).

Однако чистой скорости для величия недостаточно: нужна хорошая машина. И она у Макса есть: «Ред Булл» постоянно обновлялся и особенно полетел во второй половине сезона, отправив «Феррари» в глубокий нокаут. На некоторых трассах вроде «Спа» Ферстаппен вез соперникам по секунде с круга – и появились болельщики, называющие Макса «чемпионом на самовозе».

Высказался даже обычно сдержанный комментатор Sky Sports F1 и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл: «Скоро некоторые начнут ныть о доминировании одного гонщика, как было в числе прочих с Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном»

Но есть ли вклад Макса в развитие RB18? У него же вроде бы нет славы крутого техника?

Ферстаппен – не инженер с образованием, но в команде восхищены его отзывами

Пилоту нужно понимать, чего он хочет от машины, и находить пути для синхронизации замечаний с инженерами. Промахи в соприкосновении с технической командой выливаются в неверные настройки или в неподходящие обновления или тормозят развитие болида. Макс понимал это еще до прихода в «Формулу-1».

«Мой отец всегда обращал мое внимание на техническую часть гонок, – говорит Ферстаппен. – Ты не обязан быть инженером, для этого нужно образование. Но нужно знать основы, чтобы разговаривать с инженером об определенных вещах. Если ты увлечен – все придет само. Ты захочешь сам все узнать. Хотя, конечно, очень помогает, если у тебя есть отец, много знающий об этой сфере (Йос Ферстаппен – бывший пилот «Формулы-1» – Sports.ru). Правда, иногда отец просил меня заткнуться – я задавал слишком много вопросов».

Макс делал это не зря – теперь его мнение высоко ценят в техштабе «Ред Булл». Они отмечают краткость и ясность комментариев Ферстаппена, а главный конструктор команды Эдриан Ньюи вообще сравнивает голландца с двукратным чемпионом Мика Хаккиненом и называет Макса одним из великих пилотов.

Консультант «Ред Булл» (с зимы 2022-го экс-босс «Хонды») Масаси Ямамото: «Он дает прекрасную обратную связь. Макс безумно быстрый пилот, фидбек от такого гонщика очень помог [«Хонде» в улучшении мотора]. И да, конечно, это ускорило наше развитие в последние годы. Все пилоты [«Ред Булл» и «Альфа Таури»] давали нам полезные комментарии – но Макс в особенности».

Эдриан Ньюи: «Лучшее в Максе – это то, что с ним легко работать. Без пафоса, без притворства. Я просто обожаю этого парня. Его комментарии очень полезны. Я видел разные отзывы от пилотов. [Иногда] ты встречаешь таких гонщиков, которые говорят без умолку, начиная с описания захода в первый поворот и заканчивая выходом из двадцатого. Естественно, я уже засыпал и терял концентрацию!

В то же время Макс соблюдает баланс и фокусируется на ключевых моментах – которые помогут сделать машину быстрее. Думаю, у него потрясающие навыки. Его способность уживаться с, как мы ее называем, нейтральной машиной – иными словами, машиной с подвижным задком – необыкновенна.

Мика [Хаккинен] говорил немного (Ньюи работал с финном в конце 90-х в «Макларене» – Sports.ru), и порой приходилось переводить сказанное им. Но если вы верно перевели те десять слов, то они оказывались очень содержательными. Великие пилоты – и я включаю сюда Макса – знают, чего хотят от машины и как донести это до своего гоночного инженера».

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше: «Макс очень точен в отзывах. Он способен определить проблему в одном-двух предложениях. Нам, инженерам, это очень помогает. У него есть те технические знания, которыми не обладают другие пилоты. Есть те, кто говорит: «Мне нужно больше всего, и спереди, и сзади». Нам это мало о чем говорит. Макс часто сфокусирован на одном аспекте, который необходимо улучшить».

Гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбиасе: «Некоторые пилоты хотят полностью разобраться с данными, в то время как другие вообще не хотят принимать участия. А есть вот Макс. Он очень четко объясняет, где может пилотировать на пределе и что ему конкретно нужно, чтобы быть быстрее. Благодаря его инструкциям мы всегда точно знаем, что делать. Пилот, который способен ясно изъясняться, – это настоящий подарок».

Гоночный инженер Макса в виртуальной Team Redline Дидрик Киндс: «Когда он не на Гран-при, то дома сразу включает симулятор и начинает тренироваться. И тут же создает такой поток информации и вопросов – «эй, можешь взглянуть на вон то, можешь взглянуть вот сюда» – объем его работы просто великолепен, но он создает огромное количество задач для нас.

Он, на мой взгляд, самый вовлеченный и мотивирующий среди всех наших гонщиков. Когда кто-то так вкалывает – ты автоматически хочешь вкалывать так же».

Наверное, именно поэтому Макс быстро подстроился и развернул развитие RB18 в удобную сторону, а его напарник Серхио Перес, изначально получивший более подходящую машину, страдал до второй трети сезона. Еще одно отличие могучего чемпиона от просто хорошего пилота.

Фото: Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon, Mohd Rasfan