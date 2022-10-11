Главная неделя в карьере Ферстаппена: Макс в 16 лет так впечатлил «Ред Булл» тремя победами подряд, что его тут же взяли в «Ф-1»

Поворотный момент в карьере нового двукратного чемпиона.

Макс Ферстаппен очень рано оказался в «Формуле-1» – всего в 17 лет, после 23 титулов в картинге и только одного года в «Формуле-3». В паддоке новость о приходе Макса восприняли негативно: ведь соперником профессионалов стал школьник без водительских прав (дебютный сезон в «Ф-1» пришелся на последний год обучения Макса в школе). Для предотвращения повтора такого случая придумали суперлицензию – разрешение на выступление в «Ф-1», которое нужно зарабатывать через накопление зачетных баллов в менее престижных гоночных чемпионатах.

«Он еще слишком юный, – критиковал переход голландца в «Торо Россо» двукратный чемпион из конца 90-х Мика Хаккинен. – «Формула-1» – это большой риск. Ты не приходишь сюда учиться, ты уже должен быть готов. «Ф-1» не позволит тебе долго учиться».

Тем не менее в «Ред Булл» посчитали иначе – во многом команду убедила яркая победная серия Макса в «Формуле-3». Именно благодаря ей советник автоспортивной программы и босс всех пилотов Гельмут Марко обратил внимание на Ферстаппена и увидел в нем большой потенциал: «Удивительно, как быстро Макс привык к «Формуле-3». Я подумал, что он действительно особенный, когда был [на том уик-энде] на «Норисринге».

Поворотный уик-энд в карьере Ферстаппена – это три победы подряд, сложные дождевые условия и разговор с Гельмутом Марко

На «Норисринге» проходил шестой этап сезона-2014 «Формулы-3». Ферстаппен приехал туда уже с тремя победами подряд: двумя неделями ранее он выиграл все три гонки в Бельгии и сражался за титул с нынешним пилотом «Альпин» Эстебаном Оконом и сгинувшем в кузовных сериях, «Формуле Е» и гонках на выносливость Томом Бломквистом.

На немецкой трассе Максу пришлось нелегко: в первой гонке он неудачно стартовал и опустился с третьего места на пятое, но успел исправиться прямо перед появлением машины безопасности. С зеленым флагом Ферстаппен отобрал у Феликса Розенквиста вторую позицию, а через два круга обогнал лидировавшего Эстебена Окона. Догнать Макса у француза не получилось: на финише из разделила всего секунда.

Еще труднее получилась вторая гонка. Она началась в мокрых условиях – лишь местами можно было поймать узкую сухую линию. Тем не менее на сей раз Макс отлично начал заезд: сумел удержать лидерство после старта с поула. Погода менялась, машина безопасности то и дело появлялась на трассе – но Ферстаппен все равно победил (с отрывом в восемь секунд). В пятый раз подряд.

«Погодные условия менялись по ходу гонки, – вспоминает восторженный Гельмут Марко. – Сначала шел дождь, затем он прекратился, трасса подсохла. Макс в среднем ехал на 2 секунды быстрее других гонщиков. Тогда-то я и понял, что он обладает невероятным талантом».

«Под дождем он пилотировал в своей лиге, словно был единственным, кто нашел сухую траекторию. Он сразу же напомнил мне о Михаэле Шумахере. Видно было, что Макс – мегаталант», – рассказывал бывший шеф Ферстаппена в «Торо Россо» Франц Тост, увидевший юношу в деле во второй раз в жизни.

Финальную гонку на «Норисринге» Ферстаппен тоже выиграл – тогда «Ред Булл» уже не выдержал и предложил Максу место в «Торо Россо». У голландца был еще вариант с «Мерседесом», но предложение «быков» оказалось заманчивее: в отличие от «серебряных», они предлагали юноше место в «Ф-1» уже на следующий сезон. Тото Вольфф признавался в 2016-м: чемпионский на тот момент коллектив не мог рисковать с новичком: «Мы не могли гарантировать ему место за рулем одной из наших машин. Именно поэтому я посоветовал принять предложение «Ред Булл».

У нас нет программы, которая помогла бы ему перейти в GP2, провести тесты в «Формуле-1» и выступить на пятничных практиках. Поэтому не было смысла начинать заниматься его карьерой. У нас есть программа поддержки пилотов в «Формуле-3», но это не такая глобальная программа, как у «Ред Булл».

Переговоры проходили в позитивном ключе, но в воскресенье вечером после окончания этапа в Шпильберге (через один этап после уик-энда на «Норисринге» – Sports.ru) они получили серьезное предложение от «Торо Россо», которое позволило бы Максу оказаться в «Формуле-1».

«У меня состоялся полуторачасовой разговор с Максом, – рассказывал о переговорах с Ферстаппеном Гельмут Марко. – Обычно для такого разговора с гонщиками достаточно тридцать минут или около того, но с Максом у нас получилась продолжительная и содержательная беседа. Он выглядел взрослым человеком в юном теле.

Обычно даже более старшие гонщики не такие зрелые. Макс хорошо разбирался не только в автоспорте, но и во всех других важных вещах. Один из его спонсоров – Jumbo, крупная сеть супермаркетов, и он все знал о компании и ее показателях. Это произвело сильное впечатление. Некоторые гонщики даже не знают, где находится, например, Хорватия!

Я помню, как позвонил Йосу [отцу Макса] и сказал: «У нас есть альтернативное предложение – мы берем Макса в «Формулу-1». В ответ молчание. «Йос? Йос? Йос?». В ответ вновь молчание! Он просто не мог поверить! Через два или три дня мы встретились в Граце, где уже обговорили детали. Довольно скоро после этого мы подписали контракт».

Сам Макс так вспоминал о том моменте: «Я проехал в «Ф-3» только год перед «Ф-1». Когда я был близок к переходу, отец спросил меня: «Ты уверен? Уверен, что нужно запрыгнуть в «Ф-1» сейчас?» Я сказал: «Да, потому что я хочу там быть. И даже если я буду ошибаться, по крайней мере, я буду там. А дальше посмотрим».

Трансфер Макса обернулся революцией в Гран-при: Ферстаппен доказал, что возраст не влияет на талант

После рекордных для «Ф-3» на тот момент 6 побед подряд и 10 в сумме за сезон новичка впервые посадили за руль болида «Формулы-1» на Гран-при Японии 2014 года – Максу было 17 лет и 3 дня. Многие сомневались в его дееспособности как пилота топовой серии: например, тогдашний гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо говорил: «По мне, 17 лет – слишком юный возраст для «Формулы-1».

Однако практика прошла довольно неплохо. Гельмут Марко с восторгом вспоминает первый опыт Ферстаппена:

«Мы приняли сознательное решение бросить Макса в самое глубокое место. «Сузуку» спроектировал голландец [Джон Хугенхольц], так что это трасса для настоящих парней. Это [первая практика] было испытанием для Макса, но я верил, что в его лице мы нашли того, кто станет новым лидером. И на «Сузуке» мы получили подтверждение тому, что я уже знал: Макс не сделал ничего неправильного во время той тренировки и был конкурентоспособен с первого момента, когда оказался в машине «Формулы-1». Нельзя требовать всего и сразу, но все прошло хорошо: Макс был великолепен в первом сезоне».

Ферстаппен действительно отлично провел первый год в «Ф-1»: регулярно попадал в очки и дважды финишировал четвертым. Он настолько хорошо выступал, что уже через год перешел в «Ред Булл» – где выиграл дебютный Гран-при. А затем, спустя несколько лет, Макс так вообще стал главной звездой «Формулы-1» и забрал чемпионство у Льюиса Хэмилтона. В следующем же сезоне он выиграл и второй титул – после практически безошибочного года.

За несколько сезонов Ферстаппен настолько впечатлил паддок, что даже один из первых критиков №1 Мика Хаккинен признал неправоту:

«Когда он только пришел в «Формулу-1», я критиковал его, думая, что он слишком молод. Но я очень счастлив, что ошибся. То, что делает Макс, – это потрясающе.

Времена изменились. В высших спортивных категориях появляется все больше и больше молодых. То же самое и в бизнесе. Да вообще везде. В наши дни жизнь течет гораздо быстрее. Это объясняет, почему юные пилоты достигают таких высот.

Конечно, сейчас организация в командах гораздо лучше, чем в прошлом. Стало чуть проще войти в этот мир. Но тем не менее для успеха необходимы талант, решимость, отличная дисциплина. Бесспорно, Макс справился со всем».

Но, наверное, без того прорыва на «Норисринге» «Ред Булл» не осмелился бы так рисковать.

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst, James Gasperotti/ZUMAPRESS.com, FLORENT GOODEN via www.imago-ima/www.imago-images.de, Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com; Gettyimages.ru/Peter Fox; REUTERS/Piroschka Van De Wouw