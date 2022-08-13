Поговорили немного с Квятом – о гоночном будущем в США, главном заезде России и активизме Феттеля

Даниил в восторге от «Игоры»!

Питерская «Игора Драйв» недавно приняла фестиваль автоспорта Garage Fest, в рамках которого также прошел 4-часовой этап REC (российских гонок на выносливость) – в составе G-Drive Racing дебютировал Даниил Квят. В течение уик-энда нам удалось пообщаться с ним на разные темы, включая будущее на американских овалах и мнение о российском автоспорте.

Впечатления от «Игоры Драйв»

– Как вам новая конфигурация трассы – особенно последние повороты, где перепад высот?

– Интересный участок, довольно необычный. На многих автодромах такого не встретишь. Удерживать там машину – это очень большой вызов: с этими небольшими кочками, перепадами высот.

– Владимир Васильев говорил, что аналогов «Игоре» нет. И при этом делается акцент на перепаде высот. Однако максимальный перепад – 17 метров. А как же «Спа-Франкоршам» с ее 80 метрами. Что думаете вы как человек с большим опытом – особенно в «Ф-1»?

– Участок все равно интересный. Мне понравилось здесь ездить. Про «Спа» – тяжело сказать. Это классика, она длиннее (длина «Игоры» – 5,18 км; «Спа» – 7 км – Sports.ru). На «Игоре» много любопытных поворотов: плавных и быстрых. Это очень современная трасса, очень достойная. Этого и стоило ожидать – все-таки трасса должна была принимать мировые гонки. Так что в этом вопросе особого удивления нет, но это как раз хорошо – потому что трасса очень высокого уровня

– Обгоны возможны?

– Тут пара длинных прямых – поэтому возможность для обгонов есть.

NASCAR и спонсоры

– Машин NASCAR вам очень близки и представляют в некотором роде ваш гоночный идеал?

– Я бы не сказал, что они мне близки. Я раньше ни на чем подобном не ездил…

– Может, тогда гоночная философия NASCAR – та же контактность?

– Философия – да. Именно это мне и нравится.

– Американская пресса пишет, что вы ищете возможность в следующем году провести полноценный сезон в NASCAR.

– Да, почему бы нет. Я ищу возможности, ищу варианты. Нужно все изучить, посмотреть, что будет доступно, что будет наиболее конкурентоспособным вариантом – и уже потом решить. Сейчас решения нет. Я, скажем так, пока только начинаю окунать ногу в воду.

– А как со спонсорами дела?

– Идут разговоры. Дело продвигается. Все идет своим чередом. Нужно время, чтобы постепенно их найти.

Феттель и активизм

– Себастьян Феттель завершил карьеру, вы его очень красиво проводили в твиттере. В целом, какое у вас мнение о деятельности Себастьяна в последние годы? О его заявлениях, о его новых взглядах?

– Я думаю, хорошо, когда человек пробует себя, высказывает свое мнение. Только тут как-то слишком резко получилось. Он все резко начал выкладывать. Но почему бы нет: если человек хочет этим заниматься… Это его дело.

О прототипе и фестивале

– Какие были ожидания от пилотирования спортпрототипа?

– Да никаких. Просто наслаждаемся процессом. Важно, чтобы людям понравился этот фестиваль скорости и чтобы мы показали им трассу и гонки. Я бы не сказал, что у нас есть какая-то задача [на этот уик-энд].

– А вам самому как фестиваль?

– Все очень хорошо. Очень важно, чтобы люди начинали знакомиться с этой трассой, чтобы был к ней доступ, чтобы было интересно сюда приезжать. Поэтому все очень позитивно.

Реакция на мемное фото

– Мне тут редактор на днях скинул фото из видео фотографа «Ф-1» Кима Иллмана (показываю Квяту). Вы бы сказали, что это ваш ответ критикам?

– Я просто дурачился на этой фотографии (смеется). Никакого скрытого смысла там не было.

Картодром Алонсо

– Вы некоторое время [в 2021-м] были резервным пилотом «Альпин». И у вас в напарниках был Фернандо Алонсо, у которого своя трасса для картинга. Он когда-нибудь приглашал вас на свой картодром в Испании?

– Да, он говорил, что если там окажусь, то в любой момент могу туда заехать.

– И как? Получилось?

– Нет. Но, может, в будущем. Если буду мимо проезжать – обязательно заеду.

Об автоспорте в России

– Скажите, в России много гонок – для вас сейчас будет первая здесь. Вот по-вашему, какая гонка главная в стране?

– Не знаю, честно говоря. У нас развивают много чемпионатов. Есть трасса «Игора», «Москоу Рейсвей», была трасса в Сочи – сейчас я не знаю, остается она или нет («Сочи Автодром» все еще активен; к примеру, в октябре там пройдет финальный этап REC – Sports.ru). Есть хорошие трассы, поэтому нужно заняться организацией. В эти выходные тут [на «Игоре Драйв»] проходит гонка, все очень свежее и новое. Нужно время, чтобы что-то стало очень популярным.

Фото: gdriveracing.com