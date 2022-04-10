Аутсайдер рванул в топ-10 «Ф-1» с последнего места на невозможной тактике – 57 кругов на одних шинах. Алонсо пытался так же – и не осилил

Триумф «Уильямса».

Алекс Албон целый год работал тест-пилотом «Ред Булл» после потери боевого места в «Ф-1», но в 2022-м вернулся – в «Уильямс», один из главных аутсайдеров чемпионата. Легендарная команда надеялась на возвращение хотя бы в середину пелотона с полной сменой регламента, но старт сезона откровенно не удался: спонсоров почти не нашлось, машина сломалась перед обкаткой, да и тесты прошли трудно.

За первые гонки «Уильямс» действительно не показал ничего выдающегося – только сохранил прошлогодний темп на уровне подвала. Но на Гран-при Австралии Алекс Албон внезапно поехал – и попал в топ-10 с одним пит-стопом на последнем круге!

Причем с максимально драматичным началом: у №23 аннулировали результат квалификации (16-е место), когда в конце первого сегмента его машина остановилась посреди трассы. Во время технической инспекции судьи не смогли извлечь из «Уильямса» литр топлива для анализа – это нарушение регламента, за которым автоматически следует дисквалификация.

Из-за старта на последнем месте тайцу пришлось использовать альтернативную стратегию – начинать гонку на самом жестком составе. И, черт возьми, Алекс сотворил какое-то чудо: проехал на нем 57 кругов из 58!

Посмотрите: такую же тактику сперва выбрали Фернандо Алонсо и Кевин Магнуссен, но оба заехали на пит-стоп на 39 круге.

Албон же продолжил – и умудрился ехать все быстрее и быстрее. Лучший результат – на 54-м круге!

Видимо, помогли две машины безопасности и контроль темпа: очевидно, №23 начал атаковать ближе к концу гонки – до решающей фазы, похоже, берег «хард». Состояние шин Алекса тоже не выдает катастрофы: даже после 50 круга износ еле заметен.

Тайцу удалось приехать 10-м и принести «Уильямсу» первый зачетный балл – в прошлом сезоне команда ждала очки полгода. Видимо, это было настолько неожиданно, что после финиша инженер Алекса чуть не испортил коллеге праздник маленькой дезинформацией:

ИНЖ: 11-е место… 10-е, 10-е, прости. У нас тут все немного криво. Хорошая работа, приятель. Ехал в темпе Окона и Риккардо на шинах свежее на 20 кругов.

После гонки Албон и сам не понимал что произошло: «Наш темп становился все лучше и лучше. Последние примерно 25 кругов ощущения от скорости были почти как в квалификации. Может, мне стоит вообще все делать на этих шинах – проезжать и квалификацию, и гонку? Дайте нам десять комплектов этих шин!»

В восторг пришли не только в «Уильямсе»: соцсети просто переполнены новыми мемами с тайцем. К примеру, его уже называют королем «харда»:

Превращают в святого пророка с шиной в качестве реликвии:

И вставляют его в известный мем с Джанкарло Эспозито: «Ты заезжаешь на пит-стоп из-за потери сцепления. Я заезжаю, потому что от меня этого требуют правила. Мы с тобой на разных уровнях».

Да, ведь правила «Формулы-1» запрещают проезжать всю дистанцию посуху без пит-стопов – потому Алекса обязали остановиться в боксах и сменить покрышки. Иначе он бы, наверное, до сих пор катил бы на старом «харде» – возможно, прямо на базу «Уильямса» в Гроув или сразу на следующий Гран-при в Имолу.