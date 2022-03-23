У «Феррари» – лучший мотор «Ф-1» на 4 ближайших года. Из-за новых правил под экологичность и сокращение расходов

Шанс хоть что-то отыграть закроется к осени.

С новым регламентом «Феррари» вернулась в топ «Формулы-1»: Шарль Леклер сделал хет-трик на открывшем сезон Гран-при Бахрейна (поул, победа, лучший круг), а Карлос Сайнс финишировал вторым.

Триумфу помог лучший мотор пелотона: ведь на скоростной трассе в Сахире прорыв в очки оформили и клиенты Скудерии. «Альфа Ромео» и «Хаас» из главных неудачников 2021-го превратились в лидеров второго дивизиона:не только прошли в третий сегмент квалификации, но и заработали крупные очки. Бывший «Мерседеса» Валттери Боттас квалифицировался выше сменщика Джорджа Расселла и в гонке заехал на шестое место даже после кошмарного старта, а Кевин Магнуссен приехал пятым – после стабильных 19-20 позиций «Хааса» последних лет! Американская команда теперь вообще занимает третье место в Кубке конструкторов – после «Мерседеса» и поставщиков из «Феррари». Остановись, мгновенье.

«Феррари» неплохо продвинулись в работе с двигателем, – заключил датчанин. – Это-то нам и нужно. У вас может быть хорошая машина, но, если у нее нет [мощного] мотора, ждут трудные времена. И «Феррари» отлично постаралась».

«Думаю, мотор «Феррари» сейчас лучший, – отметил глава «Хааса» Гюнтер Штайнер. – Нужно отдать им должное, ведь они были в таком же положении, как и мы. Им пришлось пережить много дерьма. А они просто вернулись с чем-то невероятным».

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес тоже подчеркнул новую силу конкурента: «Мы четко понимаем, что у «Феррари» очень мощный двигатель. Их клиентские команды выглядят уверенно. У них явно сильнейший мотор».

И статус кво может сохраниться на ближайшие 4 года – конкурентам придется переигрывать Скудерию где угодно, но только не по лошадиным силам.

«Феррари» всех переиграла за счет ДВС. Причем изменить его уже нельзя – до 2026-го

Сейчас «Формула-1» пережила масштабный переход на новые правила – но прежде всего аэродинамические: появились ограничения расходов и времени работы в аэротрубах, серьезно изменился облик болидов, шины и даже гоночные треки (для фикса проблем с обзором). Не избежали реформ и двигатели: конструктивный регламент оставили без изменений, но сменили топливный состав – ради экологичности. Теперь вместо максимально приближенного к гражданскому бензина команды заправляют машины смесью E10 (+10% биоэтанола) – и совершенно другие свойства горючего уже вызвали отказы и сходы «Ред Булл» на первом Гран-при сезона.

Также для сокращения колоссальных трат на бесконечное развитие моторов «Формула-1» решила полностью «заморозить» нынешние установки 1 сентября этого сезона. Причем часть ограничений уже вступила в силу: с 1 марта нельзя менять ДВС (двигатель внутреннего сгорания), турбину, выхлопную систему, гибридный тепловой рекуператор MGU-H и системы масла и топлива – почти все агрегаты.

Ограничения действуют до 2026 года – предположительной даты внедрения нового моторного регламента. С ним предполагается увеличить мощность кинетического рекуператора MGU-K, убрать дорогущий генератор тепловой энергии MGU-H и разработать лимит расходов еще и на создание двигателей.

С учетом будущих строгих ограничений «Феррари» рискнула провернуть техническую революцию и начала работу над мотором раньше всех. Основой успеха стало «реактивное поджигание»: итальянцы добились сверхбыстрого возгорания топлива через особое распределение смеси в цилиндре – теперь пламя расходится по камере сгорания с большей скоростью. Идея сработала – теперь все замеры подтверждают: на разгонных отрезках с максимальной зависимостью от ДВС итальянцы – короли.

Речь о зонах от 150 до 250 км/ч: тогда на машины уже не влияет сцепление на выходе из поворотов и еще не так сильно падает лобовое сопротивление.

Инженеры «Ред Булл» даже отметили, что красный болид быстрее их на 0,3 секунды (и около 0,2 из них – мотор). Этот отрыв уже не отыграть – только электричеством, улучшением шасси или аэродинамического обвеса. И, конечно, пилотажем.

У «Феррари» не все в порядке с гибридной частью. Это шанс для конкурентов – особенно для «Ред Булл»

Еще до начала тестов руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признал: «Силовая установка существенно отличается от актуальной, если не считать гибридной составляющей. Новый гибрид мы ввели в 2021-м, и некоторые изменения в нем будут из-за регламента – ФИА требует больше сенсоров. В целом система очень похожа на текущую, которую мы использовали в конце [прошлого] сезона».

Та что ключевые новинки Скудерии находятся именно в ДВС, а остальную часть мотора в межсезонье практически не трогали. Хотя и там есть чем похвастаться: итальянцы еще на Гран-при России 2021 года привезли инновационную гибридную составляющую с твердотельным аккумулятором вместо литий-ионных батарей (итальянцы первыми пошли на такое). Новинка улучшила контроль за рекуперацией и показала более высокую скорость заряда и разряда при меньшей массе – как раз тогда «Феррари» и сделала решительный рывок в схватке с «Маклареном» и оставила «оранжевых» позади.

Вот только гибридным простоем «Феррари» воспользовались – теперь батареи «Ред Булл» явно превосходят технику соперников. В Бахрейне их болид отыгрывал время на второй половине прямых, где как раз активнее включается гибридная часть (и повышается важность лобового сопротивления) – накопленное электричество возвращается в колеса. За счет этого же (и шасси) «Ред Булл» удалось достичь высочайшей скорости уик-энда – 323 км/ч (у «Феррари» 317 км/ч).

Этот успех особо важен на фоне неполадок с гибридной составляющей красного болида. На нее Шарль Леклер пожаловался Максу Ферстаппену: диалог пилотов попал в эфир бельгийского канала RTBF.

«Чувак, мне было очень сложно с зарядкой батареи. Я очень долго не мог ее использовать [после пит-стопа]», – признался монегаск (не с микрофоны журналистов, а при личном диалоге).

Тогда у «Ред Булл» и других мотористов есть еще пять месяцев, чтобы сделать гибридную часть еще эффективней – до 1 сентября электроника и кинетический модуль MGU-K еще доступны для обновлений (и только они). И здесь Скудерия пока исторически проигрывает конкурентам.

Вот только не исключено, что сама «Феррари» все-таки тоже рванет, как в 2021-м. Тогда преимущество в силовых установках точно станет неотыгрываемым.

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson; REUTERS/Hamad I Mohammed, Giuseppe Cacace; globallookpress.com/HOCH ZWEI