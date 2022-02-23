Реформа судейства в «Ф-1»: убрали творца хаоса в финале, добавили аналог VAR, запретили передачу переговоров в эфир

Война с непоследовательными решениями.

В финале прошлого сезона гоночный директор Майкл Маси выдал пару спорных решений и подарил Максу Ферстаппену шанс выиграть титул, обидел семикратного Льюиса Хэмилтона и спровоцировал негативную реакцию у части фанатов. После нескольких разбирательств и угроз со стороны «Мерседеса» Тото Вольфф с коллегами выбили у ФИА официальное расследование инцидента. Окончательные результаты мы узнаем в день первых практик Гран-при Бахрейна – 18 марта.

Тем не менее новый президент организации Мохаммед Бен Сулайем уже рассказал о нескольких важных решениях. Главное – увольнение Майкла Маси. Новость обрадовала «Мерседес» и взорвала соцсети.

Теперь в «Формуле-1» сразу два гоночных директора: у одного есть 20-летний опыт, а второй стал виновником драмы в ДТМ

На должность Маси взяли сразу двух человек – Эдуардо Фрейтаса и Нильса Виттиха. Работать они будут поочередно.

Фрейтас – знаковый чиновник ФИА: начинал карьеру механиком и возился с мотоциклами, а позже оказался в картинге. Автоспорт Эдуардо понравился – он настолько погрузился в гонки, что решил перепробовать все должности: был маршалом, стюардом и далее по восходящей. Наконец в начале 00-х португальцу предложили год побыть гоночным директором чемпионата ФИА в классе GT.

«Я подумал, лучше хотя бы год, чем никогда, почему бы и не попробовать», – вспоминает Фрейтас.

Федерация оценила его работу и послала регулировать гонки в других GT-сериях и «Формуле-Рено». С 2012 года Эдуардо отвечал уже за WEC (чемпионат мира по гонкам на выносливость, там же «24 часа Ле-Мана» – Sports.ru). Позже его назначили и в другие серии с многочасовыми этапами: европейскую ELMS и азиатскую AsLMS.

Вне гонок Фрейтас ведет приземленную жизнь: любит рыбалку, гуляет с собакой и водит внука на картинг. А по выходным обожает возвращаться к роли маршала.

«Ни радио, ни компьютера, ни экранов, ни гарнитуры, только я, флаг и пилоты на треке», – говорит португалец.

Виттих известен меньше: с детства он мечтал стать гонщиком, участвовал в разных программах поддержки пилотов, но далеко не продвинулся, и занялся регулированием заездов в «Формуле-2» и «Формуле-3», а позже занял аналогичную должность в немецкой кузовной серии ДТМ. В 2021 году он провел там последний сезон и ушел в «Формулу-1» еще до увольнения Маси (Виттих готовился стать помощником Майкла).

Правда, прощание с ДТМ получилось не из приятных – финал сезона закончился грязным столкновением претендентов на титул. В заключительном заезде Кевин ван дер Линде проиграл старт пилоту программы «Ред Булл» Лиаму Лоусону, а потому срезал поворот и вынес соперника в сторону обочины.

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Ван дер Линде отделался штрафом в 5 секунд, а вот Лиам из-за этого инцидента проиграл и гонку, и титул (чемпионом стал Максимилиан Гетц).

Итогом остался недоволен даже босс ДТМ Герхард Бергер: «Честно скажу, я плохо спал последние пару ночей. Я живу гонками 40 лет, поэтому не могу смириться с подобными вещами. Ван дер Линде перешел черту. В первом повороте он повел себя недопустимо – ни с точки зрения спорта, ни в плане безопасности. Мы, руководство серии, не можем принять тот факт, что он выбил лидера чемпионата. Но в конце концов решение принимают стюарды».

Возможно, в лице Виттиха «Ф-1» ждет еще одно испытание. Однако, в отличие от Маси, у немца будет очень крутая поддержка.

Новичкам помогут бывший соратник Экклстоуна и новые технологии

Консультантом Виттиха и Фрейтаса станет бывший инспектор ФИА Херби Блэш. В 80-х он работал тим-менеджером в «Брэбэме» Берни Экклстоуна, а в 90-х перешел вместе с коллегой Чарли Уайтингом (он трудился в команде Берни на должности главного механика) на работу в ФИА. За пару десятилетий Херби прошел путь до главного помощника гоночного директора, Уайтинга, – их взаимопонимание было таким, что оба могли заканчивать предложения друг за другом. Но в 2016-м Блэш покинул «Ф-1», в то время как Уайтинг взял на обучение несколько человек (одним из них был Майкл Маси). Сам же Херби все это время работал в мотогонках: помогал «Ямахе» в «Супербайке».

И вот спустя несколько лет Херби возвращается в гоночную дирекцию, чтобы помочь Фрейтасу и Виттиху. ФИА решила позвать постоянного советника после неудачного опыта Маси. В начале сезона-2021 Майкла поддерживал другой член бригады Уайтинга-Блэша – Колин Хэйвуд. Но в середине сезона он ушел, и гоночный директор остался один на один с грызней «Ред Булл» и «Мерседеса». Исчезновение Хэйвуда быстро сказалось на гонках: без него Маси раскритиковали за ужасное проведение Гран-при Бельгии (если можно считать его состоявшимся), спорные решения во время Гран-при Саудовской Аравии, финал в Абу-Даби и многое другое. Блэш должен не допустить повторения ситуации – все-таки у новых директоров нет такого опыта в «Ф-1».

Помимо Херби, ФИА нашла еще целую группу помощников для глав дирекции – комнату виртуального контроля за гонкой. По сути, Маси регулярно разрывался между несколькими задачами: он одновременно изучал аварию, следил за уборкой трассы и командовал машиной безопасности. Чтобы упростить работу гоночных директоров, создали специальную команду людей. Она будет удаленно следить за ходом Гран-при, отслеживать инциденты, изучать их и передавать информацию судьям. По словам президента ФИА Сулайема, это что-то вроде футбольного ВАР (системы видеопомощи арбитрам).

А еще мы больше не услышим радиопереговоры команд с дирекцией гонки. Это решение приняли чуть ли не самым первым – почти сразу же после финиша Гран-при Абу-Даби. ФИА слишком не понравилось давление боссов команд на гоночного директора: ни советы Тото Вольффа касательно работы сэйфти-кара, ни мнение Хорнера о круговых не устроили комиссию.

Касательно сэйфти-кара тоже есть небольшая новость: федерация пересмотрела правила его использования. Раньше машина безопасности покидала трассу на следующем круге после того, как последний круговой обходил лидера. В новой формулировке появилось маленькое изменение. Сэйфти-кар все так же возвращается на пит-лейн на следующем круге – только теперь после приказа круговым обгонять лидеров. Это должно сэкономить время командам.

Решения комиссии приняли с позитивом: президент «Ф-1» Стефано Доменикали и команды единогласно поддержали ФИА. Так что в сезон-2022 серия вступает полностью обновленной: с новым чемпионом, новым регламентом и теперь даже новой гоночной дирекцией.

Что же касается Маси, судить он точно не будет, а новую работу ему пока не нашли. По слухам, Сулайем хочет устроить Майкла в сферу безопасности.

Так что больше мы не услышим перлов по типу «нет, Майки, нет» – это уже история!

Фото: globallookpress.com/Eleanor Hoad via www.imago-image/www.imago-images.de, Panoramic/ZUMAPRESS.com, HOCH ZWEI, Hasan Bratic