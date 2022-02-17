Квят возвращается в гонки: поедет за команду из России в «24 часах Ле-Мана». Лучший путь реализации главных фишек Даниила

Жизнь есть и после «Формулы-1».

Даниил Квят не смог вернуться в «Ф-1». Сегодня туда трудно попасть без крупных спонсоров или маркетингового потенциала – мимо пролетели даже чемпионы «Формулы-2» (дважды за последние три года!). К счастью, у россиянина накопилось немало предложений из других серий: его звали в «Формулу Е» (еще с 2019 года), «Индикар», NASCAR и чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC).

Квят выбрал последний вариант и подписал контракт с командой G-Drive Racing из России. Теперь Даниил проведет полноценный сезон в WEC – и это лучшее решение, если рассматривать варианты только за пределами «Ф-1».

WEC – это многочасовые гонки по всему миру (включая «24 часа Ле-Мана»). Квят поедет в самой зрелищной категории

Чемпионат мира по гонкам на выносливость – одна из шести серий, которые проводятся под эгидой Международной автомобильной федерации (ФИА). В сезоне – шесть этапов (минимум 6-часовые гонки) на известных треках в Монце, Спа, Ле-Мане, у подножья Фудзиямы и в других местах.

В WEC четыре класса, у каждого – свой чемпион. Условно серию можно разделить на две лиги. К «низшей» относятся LMGTE Pro и LMGTE Am, то есть профессиональный и любительский классы спорткаров. Здесь гоняются на знакомых всем «Порше» 911, «Феррари» 488 и «Астон Мартин» Vantage. «Высшая лига» – прототипы во главе с классом гиперкаров, и именно к нему обычно приковано все внимание зрителей и прессы. Свое название он получил недавно: до введения в чемпионат в 2021-м категория называлась LMP1 (Le Mans Prototype 1).

Вторая категория прототипов LMP2 – более насыщенная борьбой и зрелищная. Именно в этом классе и поедет Квят. В отличие от гиперкаров, здесь участвуют только независимые команды – никаких заводских коллективов или поставщиков. Команды используют французское шасси Oreca 07, 8-цилиндровый мотор Gibson мощностью 600 л.с. и тратят на машину не больше 483 000 евро.

Подобные условия очень нравятся российской G-Drive Racing. Спортивный директор и пилот команды Роман Русинов говорил об LMP2 так: «Это настоящие олдскульные гоночные машины. Атмосферные 600-сильные моторы V8, развитая аэродинамика, широкие колеса. Никаких электромоторов и гибридных установок, как в той же «Формуле-1». Поэтому LMP2 – это и есть настоящий серьезный автоспорт».

Гонки на выносливость подходят пилотажному подходу Квята

Гонки на выносливость – это совершенно другие требования к пилотам. В тренировках основной упор делают на кардио, а питание контролируют еще тщательнее, чем в других чемпионатах. К примеру, гонщик из LMP2 Филип Хансон ест только салаты: они быстро усваиваются и дают необходимую энергию. Здесь Квят в полном порядке: физическая подготовка всегда была его сильной стороной.

Еще лучше дела обстоят с пилотажем. Чисто теоретически Даниил просто создан для длительных гонок: он классно работает с жесткими покрышками и потому хорошо справляется с длинными отрезками дистанции – а ближе к концу «стинтов» №26 начинает выжимать из машины больше ожидаемого. Его темп на дистанции – очень ровный и предсказуемый, и командам проще выстраивать стратегию.

Кроме того, в последние сезоны в «Ф-1» Квят прокачал навыки в обгонах. Он больше не идет напролом, а выжидает подходящий момент (что важно при огромном количестве трафика в многочасовых заездах), проезжает на прямой с минимальными потерями времени (где это возможно) и грамотно работает на торможениях.

«Говоря об уровне Квята, надо углубляться в детали. Еще в картинге мы сделали акцент на его подготовке к работе на торможениях, очень много работали над этим элементом. На чемпионате Европы и мира по картингу он умудрялся отъедать по 2-3 метра на торможении. Этот навык не зависит от настроек машины. Хорошо тормозит только тот, кто умеет это делать. А практически все ключевые обгоны происходят на торможении. В этом элементе Даниил, на мой взгляд, входит в топ-3 среди всех пилотов «Формулы-1», – говорит бывший тренер россиянина Олег Гуськов.

Сами машины WEC тоже должны подойти Даниилу: они стабильные и с легкой недостаточной поворачиваемостью – как он любит.

В других сериях реализоваться было бы теоретически сложнее. Например, в «Формуле Е» гонки довольно короткие, тренировок мало; шины с протектором и мало изнашиваются; да и сами болиды слишком отличаются от предпочтений Квята: заднее антикрыло не дает прижимной силы, так что о балансе сзади можно забыть, а низкая скорость со слабыми перегрузками лишает №26 преимущества в плане физподготовки. Дополнительный минус – квалификация в один круг: у Даниила всю карьеру проблемы с попаданием на верхушку стартовой решетки, и в «Формуле Е» это бы проявилось ярчайшим образом.

Чемпионаты Северной Америки подошли бы чуть хуже: NASCAR – совершенно иной мир без жестких торможений на овалах. Там нет контроля износа шин, а главную роль играют траектории через быстрые повороты, попадания в воздушные мешки для обгонов и слежение за расходом топлива – любому пилоту «Ф-1» на привыкание потребуется много времени. Логичнее было бы рисковать там при полном отсутствии хороших вариантов на более дружелюбной технике.

«Индикар» на овалах весьма похож на NASCAR, а гонки на обычных трассах теоретически совпадают с подходом Даниила, но там большинство хороших мест разобрали еще к первой декаде декабря 2021-го – по-хорошему вести переговоры стоило еще в начале осени, когда Квят, кажется, еще надеялся на место в «Уильямсе».

Потому на данный момент WEC – идеальный вариант. Успех на «Ле-Мане» запросто может помочь и с местом с «Индикаре» при желании.

Новая команда Квята – одна из самых успешных в классе LMP2. Ее создали для продвижения и тестов российского топлива

Изначально G-Drive – бренд премиального топлива «Газпромнефти». В 2012 году компания решила заняться рекламой продукта через гонки: тогда директор по региональным продажам Александр Крылов и создал команду G-Drive Racing.

В проект пригласили российскую звезду Романа Русинова: в 00-х он зажег в гонках GT, выиграл несколько чемпионатов и даже побывал тест-пилотом «Ф-1» в команде «Мидланд» (бывший «Джордан», который в 2006-м купил российский бизнесмен Алекс Шнайдер).

Опыт Русинова стал основой команды – Крылов сделал Романа спортивным директором.

«Он одновременно гонщик G-Drive Racing, посол бренда и спортивный менеджер в чемпионате мира. Его задача – скрепить все механизмы с точки зрения функционирования команды. Это три разных роли, которые пересекаются в одном проекте. Он отвечает за результат. Здесь я ухожу на второй план и не мешаю ему», – объяснил Александр в беседе со «Снобом».

Проект оказался весьма успешным: G-Drive Racing выиграл титул WEC в своем классе уже в 2015 году (четыре победы за восемь этапов), а через три года практически победил в «24 часах Ле-Мана». Экипаж Русинова приехал первым, но после его дисквалифицировали: команда изменила заправочные пистолеты – топливо быстрее поступало в машину; вдобавок в самом топливе нашли компонент для снижения трения деталей двигателя.

Помимо WEC, G-Drive Racing отлично выступила в ELMS («Европейской серии Ле-Ман»): она пришла туда в 2016-м и три года подряд становилась чемпионом. Еще команда гоняет в азиатской версии AsLMS – тоже с титулом.

Гоночная команда оказалась успешным проектом не только для рекламы, но и для улучшения топлива: результаты с тестов передают специалистам «Газпрома» для дальнейшего улучшения. Кроме того, команде удалось привлечь немало спонсоров, и российский нефтегигант даже снизил вложения в бюджет до 60% - на самом деле, знаковое достижение для изначально коммерческой истории.

Так что Квят действительно попал в классный коллектив, способный на победы. При этом он всего лишь второй российский пилот в истории команды. И в ближайшее время прибавления соотечественников в G-Drive не ожидается: вместе с Даниилом будут выступать австралиец Джеймс Аллен (несколько раз побеждал в гонках ELMS) и австриец Рене Биндер (племянник экс-пилота «Ф-1» из 70-х Ханса Биндера; гонял в гонках на выносливость и пробовал себя в GP2 – сейчас «Формула-2»). Кстати, экипаж будет ездить под №26 – с ним Квят провел всю карьеру в «Формуле-1».

В 2022 году G-Drive Racing примет полноценное участие в WEC. В команде уже заявили, что главная цель – победа в «24 часах Ле-Мана». Сам Квят тоже настроен серьезно:

«Думаю, у нас впереди много хороших моментов, интересных гонок. Мне понравился проект: G-Drive Racing очень успешно выступает в гонках на выносливость. Сразу же хочу бороться за победы, потому что я к этому привык, у меня такая ментальность. Чувствую, что с G-Drive Racing смогу очень сильно выступать в гонках на выносливость».

Но остается последний важный вопрос: неужели история с «Ф-1» закончена? Если верить самому Даниилу, то надежда еще есть: «Даже если на 2022 год не получилось вернуться в «Формулу-1», я все равно слишком упрям, чтобы сказать, что я не смогу вернуться в 2023-м. Возможно, придется пойти другим путем, но, если все получится, можно вернуться».

Может, WEC и станет тем самым путем?

Фото: gdriveracing.com; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos; globallookpress.com/Frederic Le Floc H/Keystone Press Agency