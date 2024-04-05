«Челси» – «Ман Юнайтед»: почему ТАААК весело?

Разбор Вадима Лукомского.

«Челси» дожал «МЮ» в одном из самых ярких триллеров сезона АПЛ – 4:3 с поворотными голами Коула Палмера на 90+10 и 90+11.

Матч – антипод встречи «Манчестер Сити» против «Арсенала» (0:0) в воскресенье. Там осмысленные решения тренеров с акцентом на перестраховки сделали игру радикально закрытой, а наш разбор вышел под заголовком «Почему так скучно?» Вчера же матч получился радикально открытым – в значительной степени таковым его сделали проблемы команд.

Важный спонсор результативности – индивидуальные ошибки. Вчера мы подсветили их в отдельном посте . Этот фактор максимизировал количество голов, но было много моментов и другого типа. Хорошее олицетворение рисунка встречи – соотношение ударов 28:19. Систематизируем именно тактические причины этих качелей.

В первом тайме «Юнайтед» оказался в позиции догоняющего. Использовали очень открытую структуру

«МЮ» горел 0:2 уже на 19-й минуте. Еще при 0:1 команда использовала весьма открытую структуру при владении.

Постоянные элементы – стремление нагрузить чужую опорную зону тремя игроками и рискованное соотношение сзади (центральные защитник + Каземиро + один крайний в полупозиции).

Наполнение тройки в чужой опорной могло меняться (иногда там гостил даже Диогу Далот), но стремление ее насытить было постоянным:

Игра раскрывалась в обе стороны. В случае доставки мяча в целевую зону «МЮ» получал некоторый перевес. С другой стороны, потери в таком соотношении – страшное оружие для соперника, если команда не может потушить выпад контрпрессингом (спойлер: «МЮ» не может).

Обе команды смело играют в контратаках (и плохо на них реагируют)

Важнейший элемент матча – контратаки с большим потенциалом. Обе команды обладают нужными индивидуальными качествами для игры на пространстве и атаковали в таких эпизодах большим количеством игроков.

Вот яркая попытка от «Челси»:

А вот один из ответов «Юнайтед»:

Подобного было очень много. Порой контратака провоцировала новую контратаку – то есть команды обменивались сериями выпадов, что делало рисунок еще более хаотичным, но максимально бодрым. Это было возможным из-за очень плохой реакции команд на потерю.

Системный недостаток «Челси» – излишние открывания оборонительных игроков в штрафную. Например, тут сразу два опорника застряли после умышленных рывков – будто бы вариант потери при обострении даже не предполагался:

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Основные проблемы «МЮ» связаны с реакцией на потерю. Имитация контрпрессинга выглядела примерно так – количественно у «МЮ» точно достаточно игроков в зоне мяча, но двое несутся на одного оппонента (Уан-Биссака и Майну), а Каземиро стоит на месте (позже даже пятится), а не поддерживает давление:

Результат – огромная группа игроков отрезана, соперник вышел из-под давления в два паса:

Еще у «МЮ» хромала скорость возврата в оборону, даже если изначально позиции были не хуже, чем у соперника.

Больше из контратак извлек «Челси» – 4:1 по ударам после быстрых атак в классификации Opta (считают только очень скоростные атаки со своей половины). Но ловить друг друга таким образом пытались обе команды.

Особенности прессинга «МЮ»: либо высокий отбор, либо чудовищный провал

В стартовом рисунке обе команды готовились прессинговать – и у обеих были изъяны в давлении. У «МЮ» они чаще оголялись из-за положения догоняющего в первом тайме. Смелый, но дырявый прессинг гостей создавал моменты в обе стороны.

Идея прессинга «Юнайтед»: персональный базис, в котором один фланг остается более свободным, зато в другом направлении все адресаты под давлением.

В удачном эпизоде выглядит так: атака соперника направляется в перекрытую зону, там не находится хорошего варианта, а игрок «МЮ» – тут Каземиро – вовремя переключается с персоналки на чтение и перехватывает мяч на чужой половине:

Обратная сторона такого давления – степень провалов, которые возникают, если соперник выбрался из зоны, на которую «МЮ» делает акцент. Образовывались такие дыры:

Пассивность линии защиты только ухудшала ситуацию. Вместо поддерживающего давления до упора оборона садилась, делая разрыв еще страшнее.

Прессинг «Челси» тоже не безупречен, но вопиющих провалов меньше. Одна из причин – в первом тайме у команды Почеттино было больше возможностей выбирать момент, а не всегда идти в давление. Могли просто подождать в среднем блоке в 4-4-2.

Главная зона индивидуального неравенства: открытый Майну против опасного Палмера

По зоне обитания Кобби Майну был оппонентом Коула Палмера. Майну номинально располагался в опорной ближе к левому флангу. Палмер стартовал справа, но активно смещался именно в зону Майну.

Вольная манера Майну сильно помогала Палмеру творить. В одной точке сошлись самый опасный игрок «Челси» и молодой полузащитник с большими пробелами в оборонительной игре.

Первый сценарий – выдвижения Майну без оценки ситуации за спиной прямым образом максимизировали свободу Палмера:

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Второй сценарий – Палмер получал мяч ближе к флангу, но из-за позиции Майну ему открывался совсем уж очевидный путь в центр:

А тут гостем стал Галлахер – он менее опасен в таком сценарии, но степень открытости была привычной:

Иногда Кобби так увлекался, что даже Бруну успевал прибежать и потушить пожар раньше:

Главная проблема Майну – не халтура в чистом виде, а игра без оценки эпизода. Четкая ориентация на мяч/конкретного оппонента вообще без чтения зоны. Палмер охотно пользовался подарками. Кроме хет-трика, Коул собрал восемь передач под удар. Никто другой в матче не сделал больше четырех.

Финальный этап отличался: «Челси» взламывал пассивный «МЮ»

После финального для «МЮ» гола Алехандро Гарначо команда ни разу не пробила в сторону ворот. После 67-й минуты соотношение 10:0 в пользу «Челси» при владении 64% на 36%.

Пожалуй, ключевые акценты тут – 0 ударов (никакой контригры) «МЮ» плюс радикальное владение «Челси» (а не близкое к равному, как раньше). То есть было давление только одной команды без регулярных выпадов в ответ.

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Почеттино сделал команду более открытой. Схема сохранилась, но после замен самым оборонительным игроком в полузащите стал Энцо Фернандес. Он продвигал из глубины, а выше действовали Галлахер и Чуквуэмека.

«МЮ» отвечал тотальной пассивностью – команда слишком часто зависала на своей половине в схеме 4-4-2:

Периодически пятым защитником садился Антони, а Бруну спускался в полузащиту:

В потенциальных контратаках игроку с мячом обеспечивали минимальную поддержку (отчасти связано с усталостью, но закрытость и глубокое расположение тоже не помогали):

После 70-й минуты «Челси» подал шесть угловых – столько же было за 70 минут до этого. Радикально! Развязка получилась максимально драматичной, но минимум одного гола «Челси» в таком сценарии ожидать точно стоило.

***

После матча оба тренера сказали, что их команда заслуживала победу. Тен Хаг вообще использовал формулировку «доминировала и заслуживала победы» . Настолько далекие от истины слова можно оправдать лишь близостью трех очков.

По всем объективным метрикам «Челси» превзошел соперника – хозяева выглядели менее проблемными в первом тайме и дожали пассивного оппонента в концовке. «МЮ» заслужил добрые слова за характер и камбэк с 0:2, но отыскать хотя бы один отрезок доминирования гостей в матче проблематично. А вот у «Челси» они точно были.

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