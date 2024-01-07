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Уже скучаем без Салаха и Сона. Как на АПЛ влияют Кубки Африки и Азии?

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«Ман Сити» и «Ньюкасл» без потерь.

Кот-д’Ивуар и Катар – здесь, вдали от «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», январь проведут Мохамед Салах и Сон Хын Мин. 

39 игроков Премьер-лиги уехали (или еще уедут, как Андре Онана) на Кубки Африки и Азии. Это может напрямую сказаться даже на чемпионской гонке. 

Континентальные турниры пройдут почти синхронно и накроют в календаре четыре тура АПЛ:

● Кубок Африки: с 13 января по 11 февраля;

● Кубок Азии: с 12 января по 10 февраля.

Срок отсутствия игроков в клубах зависит от успешности их сборных. Египет Салаха и Южная Корея Сона среди фаворитов и наверняка задержатся подольше. 

«Cказал им, что совру, если пожелаю удачи. Лично я бы не слишком расстроился, если бы они вылетели на групповом этапе, но это, скорее всего, невозможно», – так Юрген Клопп готовится к неделям без Мо и японца Ватару Эндо.

И хотя в 2017-м Кубок Африки сдвинули на лето, розыгрыш второй раз подряд пройдет в некогда привычное зимнее время. Организаторы побоялись сезона дождей в Кот-д’Ивуаре в июне-июле. 

Кубок Азии принимает Катар, и здесь все по схеме чемпионата мира: разумнее провести зимой, когда температуры не такие высокие. 

Кто уехал от АПЛ? «Ноттингем» отправил шесть игроков, «Ман Сити» и «Ньюкасл» – ни одного

В начале января сборные Африки и Азии определились с заявками. На ростеры существенно повлияли травмы: Камерун остался без звезды «Брентфорда» Бриана Мбемо, Гана – без Томаса Парти, а малиец Шейк Дукуре едва ли еще сыграет за «Кристал Пэлас» в этом сезоне. Полузащитник «Борнмута» Хамед Траоре пропустит домашний Кубок Африки из-за малярии. 

● Тем удивительнее случай Каору Митомы. Вингер «Брайтона» недавно травмировал лодыжку, Роберто де Дзерби объявил срок возвращения – 4-6 недель. Тем не менее Митому включили в заявку Японии, решив, что он восстановится быстрее. «Мне сложно представить, что он сыграет на Кубке Азии», – поразился Де Дзерби.

 Три клуба без представительства в Кот-д’Ивуаре и Катаре – «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Бернли». Нападающий последних Лайл Фостер был в предварительной заявке сборной ЮАР, но в окончательном варианте его нет. Из-за ментальных проблем форвард делал паузу в сезоне, но уже вернулся и даже забил.

● В прежние годы от «Челси» была основательная делегация – Дидье Дрогба, Майкл Эссьен, Саломон Калу. Теперь только Николас Джексон. Молодого сенегальца ждет дебютный Кубок Африки, а у Маурисио Почеттино из нападающих остался лишь Армандо Броя.

Ватару Эндо признали игроком месяца в «Ливерпуле» – дорогая награда после тяжелого старта в Англии. Японец здорово заменил травмированного Алексиса Мак Аллистера. Но аргентинец уже в деле – и в феврале Эндо придется все начинать заново.

«Конечно, хочу остаться, но я игрок и капитан национальной сборной. Хочу добиться хороших результатов на Кубке Азии – это означает, что я задержусь в Катаре», – признается Ватару.

● «Тоттенхэм» отпустил не только Сона, но и двух основных центральных полузащитников: Ив Биссума будет финтить за Мали, а Пап Матар Сарр отправился защищать чемпионский титул Сенегала. 

«Ноттингем Форест» на Кубке Африке представят сразу шесть (!) игроков. Если бы не травма Тайво Авонийи, наверняка было бы даже семь. В любом случае не лучшая картина для нового тренера Нуну.

● У «Брентфорда» к вылетевшему Мбемо добавился основной нападающий Йоан Висса, который сыграет за ДР Конго. К большой удаче тренера Томаса Франка после дисквалификации за ставки возвращается главная звезда клуба – Айвен Тоуни.  

Исключительная ситуация сложилась вокруг Андре Онана. Вратарь «Манчестер Юнайтед» улетит только вечером 14 января – после матча с «Тоттенхэмом» в АПЛ. А уже на следующий день, 15 января, его Камерун стартует на турнире матчем с Гвинеей в Ямусукро. А так можно было?!

● Но лучше не рассказывайте об этом Дэвиду Мойесу: Гана не разрешила Мохаммеду Кудусу сыграть против «Брайтона» 2 января. Все строго по правилам: ФИФА обязала отпустить футболистов не позже 1 января.

Это потеря, которая скажется на атаке: Кудус забил 10 мячей во всех турнирах, его взаимодействие с Лукасом Пакета освежило «Вест Хэм» впереди. 

Зато тренера, возможно, обрадовал неожиданно отцепленный сборной Алжира Саид Бенрахма.

● У корейца Хван Хи Чхана 10 голов в АПЛ. Он не только лучший бомбардир «Вулверхэмптона», но и среди лучших по всей лиге. Левый защитник Раян Аит-Нури тоже основной, выступать за Алжир он решил только в прошлом году. 

● Защитник «Фулхэма» Кэлвин Басси уехал после матча против «Арсенала» – там нигериец был бесподобен. С ним укатил и партнер по сборной Алекс Ивоби. Для «Фулхэма» это крайне не вовремя – совсем рядом полуфиналы Кубка Лиги против «Ливерпуля».

«Ливерпуль» без Салаха, «Тоттенхэм» без Сона – какие матчи пропустят мегазвезды?

Салах – лучший бомбардир АПЛ с 14 мячами, Сон рядом с 12. Болельщики «Ман Сити», «Астон Виллы» и «Арсенала» наверняка желают их сборным успеха. Зимой 2022-го Египет дошел до финала. 

«Мы знали, что время от времени проводится Кубок Африки и Мо уедет. Теперь с нами и Эндо, участник Кубка Азии. Мы должны с этим справиться. И мы это сделаем», – обещает Клопп.

Первый матч без Салаха – воскресная встреча с «Арсеналом» в Кубке Англии. Возможно, уже здесь мы получим ответ, кто заменит Мохамеда справа в атаке.

Джейми Каррагер считает, что это сложная задача: «Будет очень интересно посмотреть за тем, кого поставят на эту позицию. Многие игроки атаки «Ливерпуля» – правоногие. Они нормально выглядят на левом крыле. Диогу Жота, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо – все они умеют это делать, но не кажется, что у кого-то из них есть необходимый баланс, чтобы играть справа.

Могут быть варианты с Харви Эллиоттом. Думаю, он больше подходит для полузащиты. Ему не хватает темпа, чтобы быть игроком из атакующего трио, но выйти там он может. 

Есть и Собослаи [венгр пропустит некоторое время из-за травмы задней поверхности бедра]. У «Ливерпуля» сейчас много вариантов в полузащите, с учетом возвращения Алексиса Мак Аллистера, а Собослаи играл на этой позиции в бывшем клубе.

Но голы Салаха не заместить, это будет очень трудно».

Максимум без Мо – восемь матчей: четыре в АПЛ («Борнмут», «Челси», «Арсенал» и «Бернли»), два полуфинала Кубка Лиги с «Фулхэмом» и две игры Кубка Англии («Арсенал» в воскресенье и следующий раунд в случае прохода).

Приободряющая статистика: после перехода Салаха в «Ливерпуль» за 27 матчей без него «красные» проиграли всего дважды («Лестеру» в Кубке лиги и недавно «Юниону» в ЛЕ). 

А вот матчи, которые может пропустить Сон Хын Мин: «Манчестер Юнайтед», «Брентфорд», «Эвертон» и «Брайтон» в АПЛ плюс две игры Кубка Англии (первую, против «Бернли», «Тоттенхэм» уже выиграл).

Тренер «шпор» Постекоглу брал Кубок Азии в 2015-м с Австралией и с большим уважением относится к турниру. Слова Энджа заметно отличаются от привычной риторики: «Наш клуб представляет игрок поколения в Азии. Если мы остаемся без него на пять недель каждые четыре года, это маленькая плата. 

Я люблю футбол сборных. Не очень люблю перегруженный календарь, но это важные турниры. Никогда не откажусь от какого-то игрока по причине, что он играет за свою страну».

И еще от Постекоглу: «Многие европейцы находят Евро очень значимым турниром. То же самое и с Кубком Азии и Кубком Африки».

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Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker, George Wood

6 комментариев
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Онана будет прилетать на каждый матч МЮ, а вечером улетать обратно, в сборную. сделает все возможное, чтобы не пустить турка в раму
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Огромные потери для Ливерпуля и Тоттенхэма. Сон и Салах вообще откровенные лидеры своих команд. Сити и так менее зависимы на мой взгляд от индивидуальностей, я искренне верю, что там потеря Холланда для Сити в разы менее значимая, чем потеря Салаха для Ливерпуля и Сона для Шпор.

А тут они вообще даже в глубине состава не потеряют. Интересно кстати на сколько они сознательно избегает зависимость от африканских и азиатских игроков. Там есть группа кто обвиняет Гвардиолу, что он не любит черных. Но может логика как раз в том, что он не хочет через сезон в самом разгаре гонки терять игроков из обоймы. И не сказать же, что это не правильно. Еще я бы обратил внимание на незначительные потери Виллы.

В этом некого обвинять и я честно не знаю, идеального решения этой проблемы. Но сам факт что у Сити, Виллы, Ньюкасла на следующий месяц есть преимуществу перед Ливерпулем, Тоттенхэмом.

Арсенал в принципе легко отделался. Но Томиясу важнее чем многим кажется и он много гибкости дает Артете, которой сейчас не будет. И одна доп. потеря в составе сразу сделает потерю Японца сильно заметней.

Схожая ситуация с Ман. Юнайтед, в ситуации если бы у Юнайтед лазарет был бы пустой, можно было бы поздравить с тем, что Онана и Амрабат проваливают на месяц, учитывая тот уровень игры который демонстрируют эти двоя последние 3 месяца. Но в текущей ситуации, потеря еще одной опции в центре поля. Большой удар.
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несовсем понятно про Салаха (откуда 27 игр, когда 31?), когда во всем интернете, да и сам видел по Скаю:

LIVERPOOL’S RECORD WITH SALAH
Games: 332
Won: 214
Drawn: 63
Lost: 55
Win percentage: 64.5%
Loss percentage: 16.6%
Points per game: 2.12

LIVERPOOL’S RECORD WITHOUT SALAH
Games: 31
Won: 24
Drawn: 4
Lost: 3
Win percentage: 77.4%
Loss percentage: 9.7%
Points per game: 2.45
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Кубок Африки - самый колхозный турнир мира. Не понимаю, есть ли фанаты у такого продукта вне их континента. До сих пор в шоке, когда в 2022(!!!) судья остановил матч на 5 минут раньше, я думал, что такое невозможно, но Африка умеет удивлять.
Давно заметил ( сейчас меня обзовут расистам ) но что в жизни что в спорте, как только они собираются вместе у них как будто рубильник выключаеться и впадают на несколько веков назад, десятки африканцев играют в евпропе(сотни) и норм играют, как только их становиться 11 то все ...пиши письма.
+2
-1
+1
Кубок Африки - самый колхозный турнир мира. Не понимаю, есть ли фанаты у такого продукта вне их континента. До сих пор в шоке, когда в 2022(!!!) судья остановил матч на 5 минут раньше, я думал, что такое невозможно, но Африка умеет удивлять.
+1
-1
0
Как на АПЛ влияют Кубки Африки и Азии? - кол-во англичан в составах сразу увеличивается!))) так что положительно
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