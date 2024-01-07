Уже скучаем без Салаха и Сона. Как на АПЛ влияют Кубки Африки и Азии?

«Ман Сити» и «Ньюкасл» без потерь.

Кот-д’Ивуар и Катар – здесь, вдали от «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», январь проведут Мохамед Салах и Сон Хын Мин.

39 игроков Премьер-лиги уехали (или еще уедут, как Андре Онана) на Кубки Африки и Азии. Это может напрямую сказаться даже на чемпионской гонке.

Континентальные турниры пройдут почти синхронно и накроют в календаре четыре тура АПЛ:

● Кубок Африки: с 13 января по 11 февраля;

● Кубок Азии: с 12 января по 10 февраля.

Срок отсутствия игроков в клубах зависит от успешности их сборных. Египет Салаха и Южная Корея Сона среди фаворитов и наверняка задержатся подольше.

«Cказал им, что совру, если пожелаю удачи. Лично я бы не слишком расстроился, если бы они вылетели на групповом этапе, но это, скорее всего, невозможно», – так Юрген Клопп готовится к неделям без Мо и японца Ватару Эндо.

И хотя в 2017-м Кубок Африки сдвинули на лето, розыгрыш второй раз подряд пройдет в некогда привычное зимнее время. Организаторы побоялись сезона дождей в Кот-д’Ивуаре в июне-июле.

Кубок Азии принимает Катар, и здесь все по схеме чемпионата мира: разумнее провести зимой, когда температуры не такие высокие.

Кто уехал от АПЛ? «Ноттингем» отправил шесть игроков, «Ман Сити» и «Ньюкасл» – ни одного

В начале января сборные Африки и Азии определились с заявками. На ростеры существенно повлияли травмы: Камерун остался без звезды «Брентфорда» Бриана Мбемо, Гана – без Томаса Парти, а малиец Шейк Дукуре едва ли еще сыграет за «Кристал Пэлас» в этом сезоне. Полузащитник «Борнмута» Хамед Траоре пропустит домашний Кубок Африки из-за малярии.

● Тем удивительнее случай Каору Митомы. Вингер «Брайтона» недавно травмировал лодыжку, Роберто де Дзерби объявил срок возвращения – 4-6 недель. Тем не менее Митому включили в заявку Японии, решив, что он восстановится быстрее. «Мне сложно представить, что он сыграет на Кубке Азии», – поразился Де Дзерби.

● Три клуба без представительства в Кот-д’Ивуаре и Катаре – «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Бернли». Нападающий последних Лайл Фостер был в предварительной заявке сборной ЮАР, но в окончательном варианте его нет. Из-за ментальных проблем форвард делал паузу в сезоне, но уже вернулся и даже забил.

● В прежние годы от «Челси» была основательная делегация – Дидье Дрогба, Майкл Эссьен, Саломон Калу. Теперь только Николас Джексон. Молодого сенегальца ждет дебютный Кубок Африки, а у Маурисио Почеттино из нападающих остался лишь Армандо Броя.

● Ватару Эндо признали игроком месяца в «Ливерпуле» – дорогая награда после тяжелого старта в Англии. Японец здорово заменил травмированного Алексиса Мак Аллистера. Но аргентинец уже в деле – и в феврале Эндо придется все начинать заново.

«Конечно, хочу остаться, но я игрок и капитан национальной сборной. Хочу добиться хороших результатов на Кубке Азии – это означает, что я задержусь в Катаре», – признается Ватару.

● «Тоттенхэм» отпустил не только Сона, но и двух основных центральных полузащитников: Ив Биссума будет финтить за Мали, а Пап Матар Сарр отправился защищать чемпионский титул Сенегала.

● «Ноттингем Форест» на Кубке Африке представят сразу шесть (!) игроков. Если бы не травма Тайво Авонийи, наверняка было бы даже семь. В любом случае не лучшая картина для нового тренера Нуну.

● У «Брентфорда» к вылетевшему Мбемо добавился основной нападающий Йоан Висса, который сыграет за ДР Конго. К большой удаче тренера Томаса Франка после дисквалификации за ставки возвращается главная звезда клуба – Айвен Тоуни.

● Исключительная ситуация сложилась вокруг Андре Онана. Вратарь «Манчестер Юнайтед» улетит только вечером 14 января – после матча с «Тоттенхэмом» в АПЛ. А уже на следующий день, 15 января, его Камерун стартует на турнире матчем с Гвинеей в Ямусукро. А так можно было?!

● Но лучше не рассказывайте об этом Дэвиду Мойесу: Гана не разрешила Мохаммеду Кудусу сыграть против «Брайтона» 2 января. Все строго по правилам: ФИФА обязала отпустить футболистов не позже 1 января.

Это потеря, которая скажется на атаке: Кудус забил 10 мячей во всех турнирах, его взаимодействие с Лукасом Пакета освежило «Вест Хэм» впереди.

Зато тренера, возможно, обрадовал неожиданно отцепленный сборной Алжира Саид Бенрахма.

● У корейца Хван Хи Чхана 10 голов в АПЛ. Он не только лучший бомбардир «Вулверхэмптона», но и среди лучших по всей лиге. Левый защитник Раян Аит-Нури тоже основной, выступать за Алжир он решил только в прошлом году.

● Защитник «Фулхэма» Кэлвин Басси уехал после матча против «Арсенала» – там нигериец был бесподобен. С ним укатил и партнер по сборной Алекс Ивоби. Для «Фулхэма» это крайне не вовремя – совсем рядом полуфиналы Кубка Лиги против «Ливерпуля».

«Ливерпуль» без Салаха, «Тоттенхэм» без Сона – какие матчи пропустят мегазвезды?

Салах – лучший бомбардир АПЛ с 14 мячами, Сон рядом с 12. Болельщики «Ман Сити», «Астон Виллы» и «Арсенала» наверняка желают их сборным успеха. Зимой 2022-го Египет дошел до финала.

«Мы знали, что время от времени проводится Кубок Африки и Мо уедет. Теперь с нами и Эндо, участник Кубка Азии. Мы должны с этим справиться. И мы это сделаем», – обещает Клопп.

Первый матч без Салаха – воскресная встреча с «Арсеналом» в Кубке Англии. Возможно, уже здесь мы получим ответ, кто заменит Мохамеда справа в атаке.

Джейми Каррагер считает, что это сложная задача: «Будет очень интересно посмотреть за тем, кого поставят на эту позицию. Многие игроки атаки «Ливерпуля» – правоногие. Они нормально выглядят на левом крыле. Диогу Жота, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо – все они умеют это делать, но не кажется, что у кого-то из них есть необходимый баланс, чтобы играть справа.

Могут быть варианты с Харви Эллиоттом. Думаю, он больше подходит для полузащиты. Ему не хватает темпа, чтобы быть игроком из атакующего трио, но выйти там он может.

Есть и Собослаи [венгр пропустит некоторое время из-за травмы задней поверхности бедра]. У «Ливерпуля» сейчас много вариантов в полузащите, с учетом возвращения Алексиса Мак Аллистера, а Собослаи играл на этой позиции в бывшем клубе.

Но голы Салаха не заместить, это будет очень трудно».

Максимум без Мо – восемь матчей : четыре в АПЛ («Борнмут», «Челси», «Арсенал» и «Бернли»), два полуфинала Кубка Лиги с «Фулхэмом» и две игры Кубка Англии («Арсенал» в воскресенье и следующий раунд в случае прохода).

Приободряющая статистика: после перехода Салаха в «Ливерпуль» за 27 матчей без него «красные» проиграли всего дважды («Лестеру» в Кубке лиги и недавно «Юниону» в ЛЕ).

А вот матчи, которые может пропустить Сон Хын Мин : «Манчестер Юнайтед», «Брентфорд», «Эвертон» и «Брайтон» в АПЛ плюс две игры Кубка Англии (первую, против «Бернли», «Тоттенхэм» уже выиграл).

Тренер «шпор» Постекоглу брал Кубок Азии в 2015-м с Австралией и с большим уважением относится к турниру. Слова Энджа заметно отличаются от привычной риторики: «Наш клуб представляет игрок поколения в Азии. Если мы остаемся без него на пять недель каждые четыре года, это маленькая плата.

Я люблю футбол сборных. Не очень люблю перегруженный календарь, но это важные турниры. Никогда не откажусь от какого-то игрока по причине, что он играет за свою страну».

И еще от Постекоглу: «Многие европейцы находят Евро очень значимым турниром. То же самое и с Кубком Азии и Кубком Африки».

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker, George Wood