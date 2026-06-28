Роналду в матче с Колумбией: 1 удар в створ, 2 офсайда, 0 обводок, 35 касаний

Криштиану Роналду не забил и лишь раз пробил в створ ворот Колумбии.

Португалия сыграла вничью с Колумбией (0:0) в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 .

Форвард и капитан португальцев Криштиану Роналду провел на поле весь матч. У 41-летнего футболиста три удара (один в створ), 35 касаний мяча, ни одной обводки, ни одного выигранного верхового единоборства, два попадания в офсайд и точность передач 81,5%.

Матч Месси – Роналду теперь возможен только в финале ЧМ. Дождемся?