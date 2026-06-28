Роналду в матче с Колумбией: 1 удар в створ, 2 офсайда, 0 обводок, 35 касаний
Криштиану Роналду не забил и лишь раз пробил в створ ворот Колумбии.
Португалия сыграла вничью с Колумбией (0:0) в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026.
Форвард и капитан португальцев Криштиану Роналду провел на поле весь матч. У 41-летнего футболиста три удара (один в створ), 35 касаний мяча, ни одной обводки, ни одного выигранного верхового единоборства, два попадания в офсайд и точность передач 81,5%.
Матч Месси – Роналду теперь возможен только в финале ЧМ. Дождемся?
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура46861 голос
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: WhoScored
Комментарии
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да кто угодно виноват, но точно не Роналда)
роналдуботы в комментариях же не будут врать и накручивать себе плюсы?
как на этой ветке они не дают ни одному правдивому комментарию даже выйти в ноль своими ботами)
Против Колумбии: "I’m a backpack" 🫣
Хорватия с Модричем. Испания с Ямалем. Бельгия с Тибо и КдБ. Франция с Мбаппе, Олисе и Дембеле. И финал с Аргентиной Месси.
5 матчей всего. Жду 5 решаюших голов от Роналду, это будет история на века.
Надеюсь, что Фифа все красиво нарисует, как в Катаре 👌