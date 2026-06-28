Аргентина обыграла Иорданию – 3:1. Месси и Ло Чельсо забил со штрафных, Лаутаро – с пенальти

Аргентина обыграла Иорданию в матче ЧМ-2026.

Сборная Иордании уступила команде Аргентины (1:3) в матче третьего тура ЧМ-2026.

Игра проходила на стадионе «AT&T Стэдиум» в Далласе.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джовани Ло Чельсо забил на 19-й минуте прямым ударом со штрафного. Лаутаро Мартинес реализовал пенальти на 31-й. Мусса Аль-Тамари забил на 55-й. На 80-й Месси забил со штрафного.

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