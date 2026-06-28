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  4. Аргентина обыграла Иорданию – 3:1. Месси и Ло Чельсо забил со штрафных, Лаутаро – с пенальти

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Аргентина обыграла Иорданию – 3:1. Месси и Ло Чельсо забил со штрафных, Лаутаро – с пенальти
Аргентина обыграла Иорданию в матче ЧМ-2026.

Сборная Иордании уступила команде Аргентины (1:3) в матче третьего тура ЧМ-2026.

Игра проходила на стадионе «AT&T Стэдиум» в Далласе.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Джовани Ло Чельсо забил на 19-й минуте прямым ударом со штрафного. Лаутаро Мартинес реализовал пенальти на 31-й. Мусса Аль-Тамари забил на 55-й. На 80-й Месси забил со штрафного.

Чемпионат мира. 3 тур
28 июня 02:00, AT&T Стэдиум
Логотип домашней команды
Иордания
Завершен
1 - 3
0.71xG2.65
Логотип гостевой команды
Аргентина
Матч окончен
Абу-Зрайк
90’
+4’
Абу Дагаб   Обайд
90’
Олван   Абу-Зрайк
90’
82’
Альварес   Лопес
80’
  Месси
Аль-Рашдан   Джамус
76’
71’
Симеоне   Барко
Абу-Араб
64’
61’
Пас   Мак Аллистер
60’
Мартинес   Месси
60’
Ло Чельсо   Альмада
  Аль-Тамари
55’
Азайце   Аль-Тамари
46’
Аль-Фахури   Аль-Марди
46’
2тайм
Перерыв
31’
  Мартинес
19’
  Ло Чельсо
Абу Таха
17’
Иордания
Абу-Лайла, Абу Дагаб, Абу-Араб, Насиб, Олван, Азайце, Абу Таха, Аль-Равабде, Аль-Рашдан, Хаддад, Аль-Фахури
Запасные: Абуалнади, Аль-Росан, Айед, Аль-Фахури, Аль-Дауд, Абу Дагаб, Олван, Азайце, Бани-Аттия, Таха, Бадави, Саде, Аль-Рашдан, Аль-Фахори, Абу Хашиш
1тайм
Аргентина:
Мартинес, Тальяфико, Сенеси, Отаменди, Паласиос, Ло Чельсо, Паредес, Пас, Симеоне, Альварес, Мартинес
Запасные: Монтьель, Мартинес, Де Поль, Альварес, Муссо, Медина, Молина, Ло Чельсо, Мартинес, Ромеро, Фернандес, Пас, Н. Гонсалес, Симеоне, Рульи
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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logoМусса Аль-Тамари

Комментарии

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Катарцы купили этот пенальти для Месси
Но Месси даже не смог забить пенальти Иордании
И вообще в первом тайме ноль пользы от него
Ударов в створ - ноль
Ударов по воротам - ноль
Успешных обводок - ноль
Предголевых передач - ноль

Криштиану - ГОАТ!
Роналду чуть спаржей не подавился, когда узнал, что можно остаться в запасе на матч с Иорданией )
Ответbenjamin92
Роналду чуть спаржей не подавился, когда узнал, что можно остаться в запасе на матч с Иорданией )
Там ещё оказывается не обязательно было играть с Мальме в ЛЧ и с Люксембургом за сборную )))
Роналду думал, что Месси игры с БАТЭ пропускал из-за проблем со здоровьем
Ответbenjamin92
Роналду чуть спаржей не подавился, когда узнал, что можно остаться в запасе на матч с Иорданией )
Спаржей на пару прошу заметить, а не жареной какой-то не полезной)
Сам заработал, сам забил
Забивает семь матчей ЧМ подряд, гений.
Первый игрок забивший в 7 матчах подряд на чм
ОтветРэд Уайт
Первый игрок забивший в 7 матчах подряд на чм
Месси опять подрывает 5ую точку Рональдуфилам
Браво
Пришёл батя и выключил свет
Приятный комментатор на матч тв, удивительно после его коллег "профессионалов"
ОтветФродо
Приятный комментатор на матч тв, удивительно после его коллег "профессионалов"
А комментатор не шиз точно?😂😂 Не хвалит Месси хоть он и не вышел на поле. Ну так плакали поклонники Рональды, которые тоже были недовольны комментатором в матче с Колумбией, но он тоже не вышел на поле в матче🤷🏻‍♂️ вернее вышел, но как всегда без партнеров и их выкатов на пустые, обкекался.
ОтветФродо
Приятный комментатор на матч тв, удивительно после его коллег "профессионалов"
Минин топчик! У него бездонный словарный запас
Не понимаю я этого Месси, почему ты против такой слабой команды сидишь в запасе. Сделай на них себе статистику. Эти 2 гола сейчас были бы на счету Месси.
ОтветGreatest Of All Time
Не понимаю я этого Месси, почему ты против такой слабой команды сидишь в запасе. Сделай на них себе статистику. Эти 2 гола сейчас были бы на счету Месси.
беречь надо гения Месси, да и он как роналду не гоняется за бомбардирством
ОтветСадов ник
беречь надо гения Месси, да и он как роналду не гоняется за бомбардирством
Ну это понятно, на кону гонка бомбардиров. На кону рекорд ЧМ по голам , где ему надо сделать отрыв и для него хороший момент, ведь Мбапе не забил вчера. Пусть хотя бы в этом году не подет рекорд.
Месси есть Месси, классно и зряче низом пробил со штрафного и вратарь только взглядом проводил мяч в ворота.
Интересно, на каком теперь месте Лео в номинации на ЗМ? А по факту нет футболиста лучше, нет в природе. Не придумали ещё.
Рыжий Барко хорошо прям вошел в игру
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