Матч окончен
Аргентина обыграла Иорданию – 3:1. Месси и Ло Чельсо забил со штрафных, Лаутаро – с пенальти
Аргентина обыграла Иорданию в матче ЧМ-2026.
Сборная Иордании уступила команде Аргентины (1:3) в матче третьего тура ЧМ-2026.
Игра проходила на стадионе «AT&T Стэдиум» в Далласе.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Джовани Ло Чельсо забил на 19-й минуте прямым ударом со штрафного. Лаутаро Мартинес реализовал пенальти на 31-й. Мусса Аль-Тамари забил на 55-й. На 80-й Месси забил со штрафного.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос перед плей-офф546 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Но Месси даже не смог забить пенальти Иордании
И вообще в первом тайме ноль пользы от него
Ударов в створ - ноль
Ударов по воротам - ноль
Успешных обводок - ноль
Предголевых передач - ноль
Криштиану - ГОАТ!
Роналду думал, что Месси игры с БАТЭ пропускал из-за проблем со здоровьем
Забивает семь матчей ЧМ подряд, гений.
Браво