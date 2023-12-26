Гид по АПЛ в праздники: засуха «МЮ», Клопп без ЛЗ, «Челси» верит в Нкунку

Английская Премьер-лига – поставщик футбола в праздничные дни.

Это всегда особая история: Boxing Day, цветной мяч, наши любимые клубы и звезды, которые будто не замечают суеты вокруг.

Let It Snow!

Для вас – гид по интригам, делам команд и матчам.

Рождество, как и год назад, на первом месте встретил «Арсенал». Когда-то итоговое чемпионство после зимнего было обычным делом (так случалось по четыре раза в периоды с 2010-го по 2013-й и 2015-й – 2018-й), но традиция нарушилась: за последние пять сезонов до титула после лидерства на 25-е декабря доехали лишь «Ливерпуль»-2020 и «Манчестер Сити»-2022.

Всего же в эпоху Премьер-лиги (31 полный сезон) 16 раз побеждал рождественский чемпион.

А теперь – на поиски главных смыслов.

Пришло время Нкунку. Он ооочень нужен «Челси»

Впереди у «Челси» два автобуса (с ними команде Маурисио Почеттино особенно трудно). Сначала – «Кристал Пэлас», затем – выезд к «Лутону».

«Кристал Пэлас» может быть крайне неприятным автобусом. Хороший пример – недавний визит на «Этихад» (2:2). Рой Ходжсон перешел на пятерку защитников по схеме, а в составе выставил 8 оборонительных игроков – либо защитники, либо со значительным опытом игры в защите. Не факт, что на «Челси» будут настолько же радикальные адаптации, но организованный блок вскрывать придется точно.

«Лутон» – это вообще главный автобус лиги (35,1% владения – 20-е место). Недавно в заголовке The Athletic поездку в гости к «Лутону» назвали новым «дождливым вечером в Стоке». Команда Роба Эдвардса действительно косплеит легендарную банду Тони Пулиса (насколько это возможно в современной АПЛ). Базовые вещи точно похожи – острые стандарты, мощный нападающий, максимальная прямолинейность и бесстыдная передача мяча сопернику.

Против «Пэлас» надоевшую задачку под сумасшедшим давлением (слухи об увольнении набирают обороты) Почеттино придется решать без Коула Палмера и Рахима Стерлинга (перебор желтых). Идеальный момент для первого старта Кристофера Нкунку за «Челси». Ну или для очередной потери очков.

Француз уже выходил на замены против «Ньюкасла» в Кубке лиги и против «Вулвз». Забил дебютный мяч и вообще радовал. Это дарит надежду, когда у болельщиков «Челси» с ней туго.

Меньше «МЮ» забил только «Шеффилд». Да уж

Заскочив в подкаст Гари Невилла на выходных, Джейми Каррагер выдал базу: «Манчестер Юнайтед» не просто плохо играет, теперь их матчи просто-напросто неинтересно смотреть. Главная причина – кризис результативности. Матч с «Вест Хэмом» стал четвертым подряд для «МЮ» без голов. Последний раз такое происходило в 1992-м. По голам команда Эрика Тен Хага опережает только главных аутсайдеров из «Шеффилд Юнайтед».

Пол Скоулз, разбиравший последний провал для TNT Sport, добавил фактуры, отметив, что проблема не только в слабой реализации, но и в креативе. В декабре у «Юнайтед» набралось сразу четыре матча, в которых создали меньше единицы по xG (игра с «Баварией» в ЛЧ + 3 встречи в АПЛ). Не густо. Грустно.

Матчи с «Астон Виллой» и «Ноттингемом» на праздниках предлагают разный тактический вызов. Против команды Уная Эмери потребуются в первую очередь своевременные рывки за спину. Против новой команды Нуну – инструменты по взламыванию автобуса. Интересно, с какой задачкой справится Тен Хаг и как будет маневрировать с составом, учитывая качества соперников.

«Сити» взял клубный ЧМ и ждет Де Брюйне. А за Родри боязно

Поездку на чемпионат мира в «Сити» рассматривали как хорошую возможность отвлечься от внутренних проблем. Турнир выиграли, теперь пора возвращаться к делам в АПЛ. Там все не так страшно: «Сити» отодвинули на пятое место, но отставание от лидеров прямо сейчас – всего три очка по потерянным.

Хорошая новость – на днях к тренировкам вернулся Кевин Де Брюйне. Бельгиец вряд ли поможет в ближайших турах с первых минут, но может выбежать со скамейки, если «Сити» снова не сможет удержать результат.

Потенциально плохая весть – травма Родри. Испанца очень жестко встретили в финале с «Флуминенсе». Учитывая категорическую зависимость «Сити» от опорника, Пеп нуждается в качественной работе врачей.

Соперники тоже добавляют головной боли. С одной стороны, «Эвертон» и «Шеффилд Юнайтед» – в пятерке худших команд лиги. С другой, визиты к Шону Дайчу Пеп давно сравнивает с походами к стоматологу, а главного аутсайдера АПЛ преобразил камбэк Криса Уайлдера.

Клопп остался почти без скамейки. Атака справится? А Джо Гомес?

Вырвав две недели назад победу у «Пэлас» на 91-й минуте, Юрген Клопп подметил: «Снова игроки, вышедшие на замену, оказали гигантское влияние. Это главная тема нашего сезона».

Клопп блестяще жонглирует составом, а у «Ливерпуля» вариативная атака. По сути в этом сезоне железный игрок старта в тройке нападения только Мо Салах. Диогу Жота, Дарвин Нуньес, Коди Гакпо и Луис Диас – инструменты в руках тренера.

На праздничные матчи тренер остался без Диаса. Жота близок возвращению, но пока не провел ни одной тренировки. Освежать атаку и адаптировать ее под конкретных оппонентов будет труднее обычного. Это накладывается на слабость стартовых планов «Ливерпуля». Команда чаще других претендентов на титул нуждается в поздних голах (хоть и регулярно забивает их).

Еще одна беда – левый фланг защиты, где одновременно сломались Цимикас и Робертсон. Против «Арсенала» там доигрывал Джо Гомес. Клопп признал, что он единственный из доступных футболистов с опытом игры в этой зоне.

Уборщики на базе в Киркби слышали, как Юрген во сне повторял: «Милнер, Милнер, Милнер». В общем, кажется, все грустно.

Но «Ливерпуль» умеет проявлять характер именно в такие моменты.

Кстати, это последние туры перед отъездом Салаха и Сона

В середине января в Кот-д’Ивуаре и Катаре стартуют Кубки Африки и Азии. Египет и Южная Корея среди фаворитов, а это значит, что «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» рискуют на месяц остаться без главных звезд атаки – Мо Салаха (12 голов) и Сона (11).

Потери других клубов тоже заметны: «Брайтон» будет без Каору Митомы, «Вулверхэмптон» – без лучшего бомбардира Хвана. А у «Ман Юнайтед» пока нет определенности по Онана – уедет или нет?

«Астон Виллу» уважают. Но боятся ли?

«Астон Вилла» против автобусов – громкая тема последних дней. По двум причинам. Во-первых, этот изъян так раздражает, так как кажется последним в прекрасно сбалансированной машине Унаи Эмери. Во-вторых, свежий матч с «Шеффилдом» резко указал на степень безыдейности. 78% владения – и всего 4 удара из штрафной с игры. Три в результате финального штурма с упрощением игры. 80 минут зрители наблюдали тотальную стерильность.

В этом контексте интересными кажутся ближайшие соперники «Виллы». Матчи против «МЮ» и «Бернли» могут стать хорошим маркером отношения к команде Эмери и ее амбициям. Это все еще только уважение или уже страх?

С одной стороны, «МЮ» и «Бернли» по намерениям стильные и смелые команды с соответствующей тренерской философией. С другой, у Эрика тен Хага и Венсана Компани есть опыт отказа от стиля с уходом в явную прагматику. У голландца самый явный срыв случился на «Энфилде» – команда допустила 34 удара при 32% владения, но выстояла. У «Бернли» страх сформировался из-за ужасных результатов. Теперь Компани готов осторожничать даже против «Фулхэма» (победа 2:0 в последнем туре).

На базовых настройках команды хотят строить атакующий футбол, но когда прямо явно боятся, врубают режим прагматики.

Если «Виллу» просто уважают, то попробуют сыграть от себя (хотя бы начнут в таком режиме), даже зная про неудобный для Эмери рисунок. Если «Виллу» именно боятся и воспринимают как топ-соперника, то пойдут адаптации с первых минут.

Не всегда предматчевый расклад так нагляден, но тут правда все совпало. Базовые намерения Компани и Тен Хага слишком очевидны, как и главная слабость «Виллы». Вопрос лишь в том, как этот расклад разыграют.

«Арсенал» против «Вест Хэма» – дерби Деклана Райса. Идеальный трансфер для всех

28 декабря Деклан Райс сыграет против «Вест Хэма».

Болельщики «Арсенала» обожают нового опорника. Недавно запустили петицию с целью собрать и заплатить еще 25 млн фунтов, так как «трансфер за 105 млн выглядит ограблением «Вест Хэма».

Оборонительная надежность – новое лицо команды Артеты. Райс – гарант новой суперсилы. Его скорость (самый быстрый опорник мира!) открывает новые возможности в прессинге. На своей половине он тоже блестяще читает игру. И, что важно, не травмируется – важно именно на контрасте с Томасом Парти, который тоже был топовым, но не мог играть без пауз.

Но лучше без Райса стало и «Вест Хэму» Набрали в два раза больше очков, чем за аналогичную дистанцию прошлого сезона (15 против 30). В числе факторов – перестройка, которую запустил уход Райса.

На вырученные деньги «ВХ» купил в полузащиту очень разных и более узкопрофильных, чем Райс, футболистов – разрушитель Эдсон Альварес, гуру стандартов Джеймс Уорд-Проуз, технарь-созидатель Мохаммед Кудус. Дэвид Мойес получил инструменты, которые лучше подходят его стилю. А напрямую заменять Райса никто даже не пытался.

Это умная стратегия, так как в последние сезоны Деклан вырос в супертопового для «Вест Хэма», но слишком свободного (возможно, даже хаотичного) игрока. Манера помогала раскрывать новые грани его таланта, но это не вполне подходило балансу в понимании Мойеса. Дэвиду комфортнее с четким распределением функций, чем с всемогущим, мыслящим себя новым Яя Туре мегаталантом, которого лучше не расстраивать (подробнее про ту роль Райса – в этом материале).

Кажется, трансфер помог всем сторонам. Райс – в клубе, который может его развивать и дисциплинировать. «Арсенал» получил тройную дозу надежности (Деклан стабилен, всегда доступен и улучшает игру без мяча). «Вест Хэм» получил профильных спецов, которыми Мойесу проще управлять.

Очная встреча «Вест Хэма» и «Арсенала» – хороший повод зафиксировать, что иногда на трансферном рынке выигрывают абсолютно все.

Праздники – время Мойеса? В соперниках – очень удобные топы

«Вест Хэм» – главные спецы лиги по игре вторым номером. В этом сезоне набралось 13 матчей, в которых побеждали команды, владевшие мячом меньше 35%. Четыре победы – больше всех в АПЛ – на счету «Вест Хэма». Команда Мойеса уже отправила в нокаут «Челси», «Брайтон», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Особенно здорово в этих матчах работали контратаки. По голам после них «Вест Хэм» лидирует в топ-5 лигах (6 – столько же у «Баварии»).

На праздниках у Мойеса будет возможность развить лидерство. В соперниках – играющие в удобном стиле «Арсенал» и «Брайтон». Обе команды – в топе по владению. Связка Лукаса Пакета и Мохаммеда Кудуса наготове – в последнее время парочка разрывает именно в контратаках (организовали три мяча в двух последних турах).

Неужели в матчах «Кристал Пэлас» увидим веселье?

Команда Роя Ходжсона – главный претендент на статус самой скучной команды лиги. Только в матчах с участием «Ман Юнайтед» забивается меньше голов в АПЛ. Резкий контраст с пришествием Роя во второй половине прошлого сезона. Тогда «Пэлас» бил клубные рекорды по ударам за матч и даже мощно прессинговал.

Прагматизм Роя можно понять. Летом клуб лишился Уилфрида Заа – многолетнего талисмана и вожака атаки. Оставшиеся за старших Эберечи Эзе и Майкл Олисе мучаются с травмами и вместе сыграли меньше ста минут. Повод для радости – их возвращение в форму. Олисе не травмируется уже целый месяц, а Эзе начал выходить со скамейки.

Вместе они могут не только разнообразить атакующий потенциал, но и привлечь нейтрального зрителя, который в матчах «Кристал Пэлас» зевает.

Трудный старт Нуну в «Ноттингеме». Можно упасть в зону вылета

Заменив Стива Купера, португалец серьезно взялся за дело: опоздал на первую пресс-конференцию в «Ноттингем Форест», поскольку до четырех утра изучал последние матчи. Дебютная игра с «Борнмутом» тоже не добавила сна – обидное поражение на последних минутах, большую часть команда Нуну отыграла в меньшинстве.

Следующий вызов – тяжелые игры с «Ньюкаслом» и «Ман Юнайтед». Обе команды не в форме, но обоим категорически нужны очки. То же самое применимо и к «Ноттингему». Прямо сейчас команда Нуну кажется единственной, кого новички АПЛ могут затянуть в борьбу за выживание. Вероятно, в случае двух поражений на праздниках «Ноттингем» даже опустится в зону вылета.

От Нуну в этих условиях потребуется максимальная стрессоустойчивость. Не позавидуешь, учитывая внутренний бардак в клубе и три десятка игроков, с которыми еще нужно знакомиться.

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Фото: Gettyimages/Naomi Baker, Ryan Pierse, Eddie Keogh, Catherine Ivill, Michael Regan, Mike Hewitt, Francois Nel; IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press; East News/AP Photo/Jon Super