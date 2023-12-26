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Гид по АПЛ в праздники: засуха «МЮ», Клопп без ЛЗ, «Челси» верит в Нкунку

Кристофер Нкунку Кристофер Нкунку
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Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Мохамед Салах Мохамед Салах
Эберечи Эзе Эберечи Эзе
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Нуну Эшпириту Санту Нуну Эшпириту Санту
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Дэвид Мойес Дэвид Мойес
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Английская Премьер-лига – поставщик футбола в праздничные дни. 

Это всегда особая история: Boxing Day, цветной мяч, наши любимые клубы и звезды, которые будто не замечают суеты вокруг.

Let It Snow!

Для вас – гид по интригам, делам команд и матчам.

Рождество, как и год назад, на первом месте встретил «Арсенал». Когда-то итоговое чемпионство после зимнего было обычным делом (так случалось по четыре раза в периоды с 2010-го по 2013-й и 2015-й – 2018-й), но традиция нарушилась: за последние пять сезонов до титула после лидерства на 25-е декабря доехали лишь «Ливерпуль»-2020 и «Манчестер Сити»-2022.

Всего же в эпоху Премьер-лиги (31 полный сезон) 16 раз побеждал рождественский чемпион.

А теперь – на поиски главных смыслов.

Пришло время Нкунку. Он ооочень нужен «Челси»

Впереди у «Челси» два автобуса (с ними команде Маурисио Почеттино особенно трудно). Сначала – «Кристал Пэлас», затем – выезд к «Лутону». 

«Кристал Пэлас» может быть крайне неприятным автобусом. Хороший пример – недавний визит на «Этихад» (2:2). Рой Ходжсон перешел на пятерку защитников по схеме, а в составе выставил 8 оборонительных игроков – либо защитники, либо со значительным опытом игры в защите. Не факт, что на «Челси» будут настолько же радикальные адаптации, но организованный блок вскрывать придется точно. 

«Лутон» – это вообще главный автобус лиги (35,1% владения – 20-е место). Недавно в заголовке The Athletic поездку в гости к «Лутону» назвали новым «дождливым вечером в Стоке». Команда Роба Эдвардса действительно косплеит легендарную банду Тони Пулиса (насколько это возможно в современной АПЛ). Базовые вещи точно похожи – острые стандарты, мощный нападающий, максимальная прямолинейность и бесстыдная передача мяча сопернику.

Против «Пэлас» надоевшую задачку под сумасшедшим давлением (слухи об увольнении набирают обороты) Почеттино придется решать без Коула Палмера и Рахима Стерлинга (перебор желтых). Идеальный момент для первого старта Кристофера Нкунку за «Челси». Ну или для очередной потери очков.

Француз уже выходил на замены против «Ньюкасла» в Кубке лиги и против «Вулвз». Забил дебютный мяч и вообще радовал. Это дарит надежду, когда у болельщиков «Челси» с ней туго.

Меньше «МЮ» забил только «Шеффилд». Да уж

Заскочив в подкаст Гари Невилла на выходных, Джейми Каррагер выдал базу: «Манчестер Юнайтед» не просто плохо играет, теперь их матчи просто-напросто неинтересно смотреть. Главная причина – кризис результативности. Матч с «Вест Хэмом» стал четвертым подряд для «МЮ» без голов. Последний раз такое происходило в 1992-м. По голам команда Эрика Тен Хага опережает только главных аутсайдеров из «Шеффилд Юнайтед».  

Пол Скоулз, разбиравший последний провал для TNT Sport, добавил фактуры, отметив, что проблема не только в слабой реализации, но и в креативе. В декабре у «Юнайтед» набралось сразу четыре матча, в которых создали меньше единицы по xG (игра с «Баварией» в ЛЧ + 3 встречи в АПЛ). Не густо. Грустно. 

Матчи с «Астон Виллой» и «Ноттингемом» на праздниках предлагают разный тактический вызов. Против команды Уная Эмери потребуются в первую очередь своевременные рывки за спину. Против новой команды Нуну – инструменты по взламыванию автобуса. Интересно, с какой задачкой справится Тен Хаг и как будет маневрировать с составом, учитывая качества соперников. 

«Сити» взял клубный ЧМ и ждет Де Брюйне. А за Родри боязно

Поездку на чемпионат мира в «Сити» рассматривали как хорошую возможность отвлечься от внутренних проблем. Турнир выиграли, теперь пора возвращаться к делам в АПЛ. Там все не так страшно: «Сити» отодвинули на пятое место, но отставание от лидеров прямо сейчас – всего три очка по потерянным. 

Хорошая новость – на днях к тренировкам вернулся Кевин Де Брюйне. Бельгиец вряд ли поможет в ближайших турах с первых минут, но может выбежать со скамейки, если «Сити» снова не сможет удержать результат. 

Потенциально плохая весть – травма Родри. Испанца очень жестко встретили в финале с «Флуминенсе». Учитывая категорическую зависимость «Сити» от опорника, Пеп нуждается в качественной работе врачей. 

Соперники тоже добавляют головной боли. С одной стороны, «Эвертон» и «Шеффилд Юнайтед» – в пятерке худших команд лиги. С другой, визиты к Шону Дайчу Пеп давно сравнивает с походами к стоматологу, а главного аутсайдера АПЛ преобразил камбэк Криса Уайлдера. 

Клопп остался почти без скамейки. Атака справится? А Джо Гомес?

Вырвав две недели назад победу у «Пэлас» на 91-й минуте, Юрген Клопп подметил: «Снова игроки, вышедшие на замену, оказали гигантское влияние. Это главная тема нашего сезона». 

Клопп блестяще жонглирует составом, а у «Ливерпуля» вариативная атака. По сути в этом сезоне железный игрок старта в тройке нападения только Мо Салах. Диогу Жота, Дарвин Нуньес, Коди Гакпо и Луис Диас – инструменты в руках тренера. 

На праздничные матчи тренер остался без Диаса. Жота близок возвращению, но пока не провел ни одной тренировки. Освежать атаку и адаптировать ее под конкретных оппонентов будет труднее обычного. Это накладывается на слабость стартовых планов «Ливерпуля». Команда чаще других претендентов на титул нуждается в поздних голах (хоть и регулярно забивает их).

Еще одна беда – левый фланг защиты, где одновременно сломались Цимикас и Робертсон. Против «Арсенала» там доигрывал Джо Гомес. Клопп признал, что он единственный из доступных футболистов с опытом игры в этой зоне. 

Уборщики на базе в Киркби слышали, как Юрген во сне повторял: «Милнер, Милнер, Милнер». В общем, кажется, все грустно.

Но «Ливерпуль» умеет проявлять характер именно в такие моменты.

Кстати, это последние туры перед отъездом Салаха и Сона 

В середине января в Кот-д’Ивуаре и Катаре стартуют Кубки Африки и Азии. Египет и Южная Корея среди фаворитов, а это значит, что «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» рискуют на месяц остаться без главных звезд атаки – Мо Салаха (12 голов) и Сона (11). 

Потери других клубов тоже заметны: «Брайтон» будет без Каору Митомы, «Вулверхэмптон» – без лучшего бомбардира Хвана. А у «Ман Юнайтед» пока нет определенности по Онана – уедет или нет?

«Астон Виллу» уважают. Но боятся ли?

«Астон Вилла» против автобусов – громкая тема последних дней. По двум причинам. Во-первых, этот изъян так раздражает, так как кажется последним в прекрасно сбалансированной машине Унаи Эмери. Во-вторых, свежий матч с «Шеффилдом» резко указал на степень безыдейности. 78% владения – и всего 4 удара из штрафной с игры. Три в результате финального штурма с упрощением игры. 80 минут зрители наблюдали тотальную стерильность. 

В этом контексте интересными кажутся ближайшие соперники «Виллы». Матчи против «МЮ» и «Бернли» могут стать хорошим маркером отношения к команде Эмери и ее амбициям. Это все еще только уважение или уже страх?

С одной стороны, «МЮ» и «Бернли» по намерениям стильные и смелые команды с соответствующей тренерской философией. С другой, у Эрика тен Хага и Венсана Компани есть опыт отказа от стиля с уходом в явную прагматику. У голландца самый явный срыв случился на «Энфилде» – команда допустила 34 удара при 32% владения, но выстояла. У «Бернли» страх сформировался из-за ужасных результатов. Теперь Компани готов осторожничать даже против «Фулхэма» (победа 2:0 в последнем туре). 

На базовых настройках команды хотят строить атакующий футбол, но когда прямо явно боятся, врубают режим прагматики. 

Если «Виллу» просто уважают, то попробуют сыграть от себя (хотя бы начнут в таком режиме), даже зная про неудобный для Эмери рисунок. Если «Виллу» именно боятся и воспринимают как топ-соперника, то пойдут адаптации с первых минут. 

Не всегда предматчевый расклад так нагляден, но тут правда все совпало. Базовые намерения Компани и Тен Хага слишком очевидны, как и главная слабость «Виллы». Вопрос лишь в том, как этот расклад разыграют. 

«Арсенал» против «Вест Хэма» – дерби Деклана Райса. Идеальный трансфер для всех

28 декабря Деклан Райс сыграет против «Вест Хэма». 

Болельщики «Арсенала» обожают нового опорника. Недавно запустили петицию с целью собрать и заплатить еще 25 млн фунтов, так как «трансфер за 105 млн выглядит ограблением «Вест Хэма».

Оборонительная надежность – новое лицо команды Артеты. Райс – гарант новой суперсилы. Его скорость (самый быстрый опорник мира!) открывает новые возможности в прессинге. На своей половине он тоже блестяще читает игру. И, что важно, не травмируется – важно именно на контрасте с Томасом Парти, который тоже был топовым, но не мог играть без пауз.

Но лучше без Райса стало и «Вест Хэму» Набрали в два раза больше очков, чем за аналогичную дистанцию прошлого сезона (15 против 30). В числе факторов – перестройка, которую запустил уход Райса.

На вырученные деньги «ВХ» купил в полузащиту очень разных и более узкопрофильных, чем Райс, футболистов – разрушитель Эдсон Альварес, гуру стандартов Джеймс Уорд-Проуз, технарь-созидатель Мохаммед Кудус. Дэвид Мойес получил инструменты, которые лучше подходят его стилю. А напрямую заменять Райса никто даже не пытался.

Это умная стратегия, так как в последние сезоны Деклан вырос в супертопового для «Вест Хэма», но слишком свободного (возможно, даже хаотичного) игрока. Манера помогала раскрывать новые грани его таланта, но это не вполне подходило балансу в понимании Мойеса. Дэвиду комфортнее с четким распределением функций, чем с всемогущим, мыслящим себя новым Яя Туре мегаталантом, которого лучше не расстраивать (подробнее про ту роль Райса – в этом материале).

Кажется, трансфер помог всем сторонам. Райс – в клубе, который может его развивать и дисциплинировать. «Арсенал» получил тройную дозу надежности (Деклан стабилен, всегда доступен и улучшает игру без мяча). «Вест Хэм» получил профильных спецов, которыми Мойесу проще управлять.

Очная встреча «Вест Хэма» и «Арсенала» – хороший повод зафиксировать, что иногда на трансферном рынке выигрывают абсолютно все.

Праздники – время Мойеса? В соперниках – очень удобные топы

«Вест Хэм» – главные спецы лиги по игре вторым номером. В этом сезоне набралось 13 матчей, в которых побеждали команды, владевшие мячом меньше 35%. Четыре победы – больше всех в АПЛ – на счету «Вест Хэма». Команда Мойеса уже отправила в нокаут «Челси», «Брайтон», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Особенно здорово в этих матчах работали контратаки. По голам после них «Вест Хэм» лидирует в топ-5 лигах (6 – столько же у «Баварии»).  

На праздниках у Мойеса будет возможность развить лидерство. В соперниках – играющие в удобном стиле «Арсенал» и «Брайтон». Обе команды – в топе по владению. Связка Лукаса Пакета и Мохаммеда Кудуса наготове – в последнее время парочка разрывает именно в контратаках (организовали три мяча в двух последних турах).  

Неужели в матчах «Кристал Пэлас» увидим веселье? 

Команда Роя Ходжсона – главный претендент на статус самой скучной команды лиги. Только в матчах с участием «Ман Юнайтед» забивается меньше голов в АПЛ. Резкий контраст с пришествием Роя во второй половине прошлого сезона. Тогда «Пэлас» бил клубные рекорды по ударам за матч и даже мощно прессинговал. 

Прагматизм Роя можно понять. Летом клуб лишился Уилфрида Заа – многолетнего талисмана и вожака атаки. Оставшиеся за старших Эберечи Эзе и Майкл Олисе мучаются с травмами и вместе сыграли меньше ста минут. Повод для радости – их возвращение в форму. Олисе не травмируется уже целый месяц, а Эзе начал выходить со скамейки. 

Вместе они могут не только разнообразить атакующий потенциал, но и привлечь нейтрального зрителя, который в матчах «Кристал Пэлас» зевает. 

Трудный старт Нуну в «Ноттингеме». Можно упасть в зону вылета

Заменив Стива Купера, португалец серьезно взялся за дело: опоздал на первую пресс-конференцию в «Ноттингем Форест», поскольку до четырех утра изучал последние матчи. Дебютная игра с «Борнмутом» тоже не добавила сна – обидное поражение на последних минутах, большую часть команда Нуну отыграла в меньшинстве. 

Следующий вызов – тяжелые игры с «Ньюкаслом» и «Ман Юнайтед». Обе команды не в форме, но обоим категорически нужны очки. То же самое применимо и к «Ноттингему». Прямо сейчас команда Нуну кажется единственной, кого новички АПЛ могут затянуть в борьбу за выживание. Вероятно, в случае двух поражений на праздниках «Ноттингем» даже опустится в зону вылета. 

От Нуну в этих условиях потребуется максимальная стрессоустойчивость. Не позавидуешь, учитывая внутренний бардак в клубе и три десятка игроков, с которыми еще нужно знакомиться.  

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Что чемпионского показали «Ливерпуль» и «Арсенал»? Очный матч подчеркнул их сильные стороны

Фото: Gettyimages/Naomi Baker, Ryan Pierse, Eddie Keogh, Catherine Ivill, Michael Regan, Mike Hewitt, Francois Nel; IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press; East News/AP Photo/Jon Super

6 комментариев
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Вот пришло время и Ливерпулю нужен Джеймс Милнер. Другого такого нет в команде.
+8
0
+8
Отличная статья! Спасибо
+3
0
+3
Спасибо за материал, было интересно прочитать!
+3
0
+3
Уездом?)))
+1
0
+1
>С одной стороны, «Эвертон» и «Шеффилд Юнайтед» – в пятерке худших команд лиги.

Не очень корректно говорить так про Эвертон, который идёт в нижней части таблицы сугубо из-за штрафа. Без него были бы уверенно в серёдке
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Ответ Антон Гриценко
Уездом?)))
Да, не супер.
Спасибо, поправили.
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