Тренер Ирана о подготовке к матчу с Бельгией: «Нужно 24 часа перерыва, а нам дали 16, пришлось прервать тренировку. Это несправедливо, условия становятся сложнее»

Тренер Ирана: нам нужны были 24 часа перед Бельгией, а дали 16 – несправедливо.

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои пожаловался на сложности иранской команды из-за ограничений на въезд в США.

Ранее стало известно, что команде, базирующейся в Мексике, разрешили въехать в США лишь за день до матча второго тура против Бельгии . Команды сыграют сегодня в 22:00 по московскому времени.

«Мы не подавали официальную жалобу [в ФИФА ], мы лишь выразили свои претензии. Послушайте, нам нужен был 24-часовой перерыв, а нам дали 16 [часов]. Поэтому нам пришлось прервать тренировку на полпути.

Эти ограничения очень осложнили нашу ситуацию. Я знаю, что ФИФА и ее уважаемый президент делают все возможное, чтобы попытаться облегчить наши проблемы. Но пока этого не произошло. Я надеюсь, люди поймут, что футбол ­– это красота, он должен быть этичным, и то, как они повели себя по отношению к нам, было нехорошо.

Несмотря на это, я хотел бы поблагодарить их, потому что, как только мы въехали в Соединенные Штаты, они очень помогли нам как можно быстрее добраться до отеля. Однако условия становятся все более и более сложными. На подготовку к последней игре у нас было 24 часа, а перед этой – меньше 18 часов. Это несправедливо по отношению к нашей стране, и мы надеемся, что подобное поведение не повторится в будущем», – сказал Галенои на пресс-конференции.