  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Тренер Ирана о подготовке к матчу с Бельгией: «Нужно 24 часа перерыва, а нам дали 16, пришлось прервать тренировку. Это несправедливо, условия становятся сложнее»

0
Тренер Ирана о подготовке к матчу с Бельгией: «Нужно 24 часа перерыва, а нам дали 16, пришлось прервать тренировку. Это несправедливо, условия становятся сложнее»
Тренер Ирана: нам нужны были 24 часа перед Бельгией, а дали 16 – несправедливо.

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои пожаловался на сложности иранской команды из-за ограничений на въезд в США.

Ранее стало известно, что команде, базирующейся в Мексике, разрешили въехать в США лишь за день до матча второго тура против Бельгии. Команды сыграют сегодня в 22:00 по московскому времени.

«Мы не подавали официальную жалобу [в ФИФА], мы лишь выразили свои претензии. Послушайте, нам нужен был 24-часовой перерыв, а нам дали 16 [часов]. Поэтому нам пришлось прервать тренировку на полпути.

Эти ограничения очень осложнили нашу ситуацию. Я знаю, что ФИФА и ее уважаемый президент делают все возможное, чтобы попытаться облегчить наши проблемы. Но пока этого не произошло. Я надеюсь, люди поймут, что футбол ­– это красота, он должен быть этичным, и то, как они повели себя по отношению к нам, было нехорошо.

Несмотря на это, я хотел бы поблагодарить их, потому что, как только мы въехали в Соединенные Штаты, они очень помогли нам как можно быстрее добраться до отеля. Однако условия становятся все более и более сложными. На подготовку к последней игре у нас было 24 часа, а перед этой – меньше 18 часов. Это несправедливо по отношению к нашей стране, и мы надеемся, что подобное поведение не повторится в будущем», – сказал Галенои на пресс-конференции.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура36414 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Globo Esporte
logoПолитика
logoСборная Ирана по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
logoАмир Галенои

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Самый справедливый и демократичный ЧМ.
ОтветN. Vidich
Самый справедливый и демократичный ЧМ.
Комментарий скрыт
Трампишка, вообще ухуел
От всей души желаю победы ✌️ Ирану
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генсек Федерации футбола Ирана об отношении к сборной в США на ЧМ-2026: «Мрачная страница в новейшей истории турнира. ФИФА не должна выбирать такие страны в качестве хозяев»
вчера, 06:15
«Трамп хочет предотвратить проникновение в страну злоумышленников». Член администрации Белого дома Джулиани о жалобе Ирана по поводу виз в США
19 июня, 19:09
Депутат Журова о том, что сборной Ирана можно находиться в США только в дни игр ЧМ-2026: «Если США претендуют на демократию, обличать надо тех, к кому у них вопросы. Спортсмены точно ни при чем»
16 июня, 17:24
У вингера Ирана Тораби истекла виза в США после первого матча ЧМ-2026. Футболисту стараются продлить документ
16 июня, 12:34
Рекомендуем
Главные новости
Тунис – Япония. 0:3 – Ито забил, у Уэды гол и ассист. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Бьелса о паузах на водопой: «Разделение игры на 4 части многое отнимает. Это меняет культурное понимание футбола и влияет на характеристики, влюбляющие в него людей»
38 минут назад
Банка газировки сама поползла по столу у журналистов DAZN во время матча Бразилия – Гаити. Это произошло на словах про удар Дугласа Сантоса
40 минут назадВидео
ЧМ-2026. Тунис встречается с Японией, Эквадор сыграл 0:0 с Кюрасао, Германия победила Кот-д′Ивуар, Нидерланды разгромили Швецию
сегодня, 04:00Live
Германия в плей-офф ЧМ впервые с 2014-го, разгромная победа Нидерландов, 44 пловца из России на ЧЕ, споры из-за родов жены Доку, травма Рафиньи, штраф для Вендела и другие новости
сегодня, 04:03
Смотрите игру Тунис – Япония в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
сегодня, 04:00ВидеоСпортс"
Далот о Роналду: «Все знают, как здорово Криштиану справляется с критикой. Он более 20 лет выступает за сборную»
сегодня, 03:57
Жена Рафиньи о травме: «Ты непобедим и вернешься как феникс. Вы видите игрока, я – человека. Не учите детей улыбаться, глядя на чью-то боль. Я знаю его характер, любовь к футболу и Бразилии»
сегодня, 03:54
Игрок, при жизни ставший легендой: выиграл ЧМ и ЧЕ с Испанией, а потом стал тренером
сегодня, 03:50Тесты и игры
Нагельсманн о фотографах на ЧМ: «Объективы захватывают даже волосы в носу, кажется. Согласен с Тухелем, они стоят очень близко. Исполнение гимна – эмоциональный момент, это создает связь»
сегодня, 03:40
Ко всем новостям
Последние новости
Ван Дейк о ЧМ: «Аргентина показала, что хочет защитить титул, у Бразилии тоже очень качественная команда. Здесь нет легких матчей, но казалось, что аргентинцам было легко»
2 минуты назад
Адвокат после 0:0 с Эквадором: «Горжусь, что Кюрасао далеко продвинулось, по сути, с нуля. Мы играли выездной матч перед 60 000 зрителей»
6 минут назад
Ром о 15 сэйвах против Эквадора: «Теперь мне нужен памятник в Кюрасао. Я очень горд за себя и за команду, мы сделали это вместе»
15 минут назад
Акинфеев про ЧМ-2026: «Матч Англии с Хорватией – самый запоминающийся. Не смотрю на вратарский перформанс – интересны голы»
25 минут назад
Тренер Эквадора про 0:0 с Кюрасао и 28 ударов: «В футболе есть вещи, которые невозможно объяснить. Нам нужно было победить»
42 минуты назад
Жительница Канзас-Сити продала бильярдный стол для базы сборной Англии за 700 долларов. Ее муж предлагал обменять стол на билеты на матчи ЧМ
50 минут назад
Сын Хьюза умер в 38 лет. Он работал шеф-скаутом в «Гримсби Таун»
58 минут назад
Вратарь Туниса Дамен остановил мяч на линии ворот после удара Уэды. Автоматическая система определила, что гола не было
сегодня, 04:29Фото
В «Севилье» опровергли, что «Спартак» предлагал 10 млн евро за защитника Саласа
сегодня, 04:15
Тренер Кабо-Верде: «Хотели бы выйти в плей-офф и сыграть с Аргентиной, которую обожают почти все кабовердцы. А еще потому, что Месси многие считают лучшим в истории»
сегодня, 03:40
Рекомендуем