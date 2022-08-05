«Ман Сити» и «Ливерпуль» разыграют чемпионство АПЛ: опыт и продвинутая статистика – за Пепа, сыгранность и фактор ЧМ – за Клоппа

Вадим Лукомский предвкушает великую гонку.

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля» – великое соперничество. Мы живем в эру феноменальной стабильности двух грандиозных команд.

В истории АПЛ было 12 сезонов с 90+ очками. Из них половина на счету команд Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы. Более того, четыре лучших по очкам сезона в истории АПЛ – тоже их достижения.

Просто вдумайтесь: 50% от всех самых стабильных сезонов чемпионских команд за 30-летнюю историю АПЛ на счету двух команд, которые существуют в одно время и регулярно рубятся между собой.

Клопп и Гвардиола все еще на своих местах. «Сити» и «Ливерпуль» не планируют снижать планку. Свежая супергонка начнется в эти выходные. Из-за паузы на ЧМ (и ряда других факторов) она рискует стать самой необычной и непредсказуемой, но все-таки попробуем дать максимально полный расклад.

В тексте изучим основные аргументы за «Сити» и за «Ливерпуль». Важно: неправильно вести прямой подсчет (1 аргумент – 1 балл). Сила аргументов тут не равная – просто хочется упомянуть все факторы. В конце текста суммируем впечатления и назовем вероятного чемпиона. Поехали!

За «Сити» – статистика (включая продвинутую)

В прошлогодней таблице «Сити» и «Ливерпуль» разделило всего очко, но при погружении в цифры картина более очевидная. Она – в пользу «Сити». У команды Гвардиолы больше созданных шансов (с минимальным перевесом), меньше допущенных (с уверенным перевесом) и лучший баланс (ожидаемые очки):

Проследить подобную динамику можно и через косвенные показатели – например, допущенные и сделанные пасы в убойную зону. «Сити» чаще проникает и реже пускает. Важно: обе команды имеют чемпионскую статистику – показателей «Ливерпуля» хватило бы, чтобы превосходить всех в лиге в обычный сезон. Мы говорим про доминантную и ультрадоминантную команды.

В стилистическом плане «Сити» тоже превосходит соперника. Сравнивать такие параметры, как владение и действия на чужой трети, нужно осторожно – не для всех они одинаково нужны, не все команды стремятся в этом доминировать. У «Сити» и «Ливерпуля» схожие ценности, поэтому сравнение уместно – команда Гвардиолы сильнее доминирует в матчах:

Наверное, даже уточнять не нужно, что по всем упомянутым показателям команды составляют топ-2 АПЛ. И все же у «Сити» везде перевес – где-то незначительный, где-то ощутимый. Это позволяет сделать осторожное предположение, что при повторении гонки с аналогичными вводными данными команда Гвардиолы победила бы – возможно, даже чуть увереннее, чем в прошлом сезоне.

Конечно, команды изменились, но в качестве стартовой позиции для сравнения эти данные несут ценность. Картину с неочевидным, но ощутимым перевесом «Сити» дает и основанная на данных модель FiveThirtyEight (тут уже учитываются изменения в составах): 46% на чемпионство «Сити», 30% – на «Ливерпуль», 24% – на все остальные команды АПЛ.

За «Ливерпуль» – мощь финишного отрезка-2021/22

Путем небольшой манипуляции (да-да, сразу признаюсь, что иду таким путем – потом выясним, насколько это уместно) можно обернуть прошлый сезон в аргумент за «Ливерпуль». Команда Клоппа выиграла финишный отрезок и была лучше «Сити» весной, хотя соперник не сбавлял чемпионского ритма.

Вообще у всех команд сезон складывается из более удачных и менее удачных отрезков. Сравнивать с конкурентом на основании удачного отрезка – нечестно. Но здесь еще один ракурс: «Ливерпуль» так разогнался на фоне интеграции в состав Луиса Диаса и смены позиции Садьо Мане. То есть, возможно, это не просто перепады формы, а выход на новую ступеньку.

Для меня перевес «Сити» на дистанции всего сезона все же значимее как аргумент, но мощный финиш «Ливерпуля» тоже нужно было упомянуть. Судя по трансферу Дарвина Нуньеса, команда намерена продолжать эволюцию в этом направлении – еще обсудим это ниже.

За «Сити» – опыт чемпионских гонок

«Манчестер Сити» выиграл 4 из 5 последних титулов АПЛ. На дистанции карьеры Гвардиола доводил до титула команды в 10 из 13 сезонов. Даже в нынешнюю эпоху гегемоний ни один другой тренер не показывает аналогичной стабильности. Феномен Пепа на дистанции красочно описывал Томас Мюллер:

«Большое достоинство стиля Гвардиолы – умение доминировать над слабыми соперниками просто в невероятной степени. Против таких оппонентов его команды показывают себя значительно лучше, чем другие топ-клубы, потому что его футбол дает тотальный контроль, который практически исключает случайные голы соперников.

Поэтому в долгосрочной перспективе Гвардиола лучший – как и его команды. Но в матчах плей-офф Пеп уделяет слишком много внимания соперникам и их сильным сторонам. Он разрывается между максимальным вниманием к сопернику и верой в свои принципы. По этой причине иногда мы не на 100% понимали, что нужно делать».

Тот случай, когда недостатки продолжают достоинства, но на дистанции чемпионата – это большой козырь Пепа. Кроме фактора Гвардиолы, у «Сити» есть непосредственный опыт побед в плотных гонках с этим «Ливерпулем» – в двух случаях, когда обе команды добирались до финишной прямой с шансами, лучше оказывались «горожане».

За «Ливерпуль» – интеграция Нуньеса проще, чем у Холанда

Важное влияние на гонку может оказать интеграция новых нападающих. Обе команды взяли топов, но выбрали полярные подходы. «Сити» ухватился за уникальную возможность выгодно заполучить суперзвезду ближайшего десятилетия, не особо оглядываясь на контекст. Даже Гвардиола акцентировал внимание на том, что это в первую очередь трансфер для клуба, а не для него.

«Ливерпуль» задействовал все свои аналитические мощности, чтобы найти футболиста, который не просто идеально вписывается в систему, а может именно продублировать весеннюю роль Мане. В начале лета описывал сходства в отдельном тексте.

Коротко: Нуньес не чистый форвард, обожает стартовать в центре, но сваливаться на левый фланг и очень опасно режет угол, возвращаясь в центральную зону с мячом. Его тепловая карта в ЛЧ показательна – играя с позиции центрального нападающего, большую часть контактов с мячом он совершал на левом фланге.

Это идеально вписывается в весеннюю структуру «Ливерпуля», где Салах в правой части меняется местами с Хендерсоном и Трентом, а на левой стороне идет постоянная ротация между Диасом и теперь Нуньесом. Ничего нового Клоппу выдумывать не нужно.

За «Сити» – Холанд, если все пойдет по плану

Интеграция Холанда – вызов для Пепа, который в последние сезоны успешно строил игру без чистого нападающего. У него есть спецприемы (например, Левандовски не даст соврать), но некоторые механизмы придется перестроить. В успешном сценарии неопределенность вокруг Эрлинга станет большим козырем «Сити».

Два последних сезона голы в «Сити» распределялись равномерно, а бомбардира не было вообще. В 2019/20 в этой роли выделился Рахим Стерлинг, который забил 20 с фланга. И лишь четыре года назад лучшим стал нападающий с 20+ голами – Серхио Агуэро.

Есть сценарий, в котором Холанд нарушит гибкость и взаимозаменяемость атаки, где каждый созидатель, который по ситуации может оказаться на ударной позиции, при этом сам не потянет роль бомбардира. Это будет катастрофой для «Сити», но это самый пессимистичный вариант.

В более приятном сценарии норвежец не просто адаптируется без ущерба количеству моментов, но и даст «Сити» голы из неочевидных ситуаций. Улучшит реализацию у команды, которой нет равных по части создания моментов. Трансформация шансов в голы – стабильно сильная сторона Холанда. В каждый сезон у него был положительный баланс относительно xG:

Более того, Эрлинг становится разнообразнее в завершении, поэтому не теряет в голах даже на фоне легкой регрессии к среднему (относительно самого ударного отрезка сразу после перехода в Бундеслигу). Например, в первые полтора сезона в Германии он плохо играл головой – всего 2 гола с ростом 194 см. В финальный год, несмотря на частые травмы, забил 5 таких мячей.

Резюмирую два пункта. Нуньес – это практически гарантия сохранения текущего потенциала с небольшой перспективой роста или спада. Холанд – это вариант с перестройкой атаки, а следовательно, неопределенностью, но в позитивном сценарии значительно расширит потенциал «Сити». Что важнее – гарантии или потенциал роста? Боюсь, нет верного ответа – все упирается в эффективность действий Гвардиолы при интеграции Холанда.

За «Ливерпуль» – нет явных изменений в составе

Философский вопрос можно проецировать и на клубы в целом. Что лучше – постепенная эволюция без особых рисков и с траекторией постепенного роста, либо небольшая перестройка, но с топовыми инструментами, которые в оптимальном сценарии могут сделать рост более быстрым и значимым?

«Ливерпуль» выбирает постепенный рост и преемственность не только в случае с Нуньесом, но и в других направлениях. Кроме уругвайца, на перспективу куплены Фабиу Карвалью и Кэлвин Рэмзи. Более явное усиление может исходить от окончательной адаптации Ибраимы Конате и возвращения Харви Эллиотта.

Конате во второй половине показал, как может сделать ультравысокую линию защиты чуточку лучше из-за своей скорости. Эллиот до травмы блистал в треугольнике с ТАА и Салахом – в лучшем сценарии даст не только глубину на этой позиции, но и навяжет реальную конкуренцию Хендерсону.

Как видите, только постепенные мини-апгрейды. Зато «Ливерпуль» лучше контролирует процесс и не форсирует эволюцию.

За «Сити» – более глубокий состав

«Сити» максимально близок к тому, чтобы сделать клише о двух равноценных составах реальностью. Вообще Пеп многократно говорил, что не любит работать с большой обоймой, но сейчас действительно почти набирается по два человека на позицию (а где не набирается, выручает универсальность исполнителей):

Смущает только место левого защитника (но тут «Сити» еще ведет поиски) и Коул Палмер под Риядом Марезом (зря, так как он очень хорош, пускай пока не так известен).

Акцентировать внимание тут нужно не столько на прямой глубине состава, сколько на минимально возможной разнице между основным и резервным исполнителем. 100-миллионный Джек Грилиш, герой чемпионского матча и еще недавно главный бомбардир команды Илкай Гюндоган, основные игроки финалиста Евро-2020 Джон Стоунз и Кэлвин Филлипс – это уровень ротации, а не основы «Сити». Даже на вратарской позиции уникальный дублер, который в некоторых вещах круче самого Эдерсона.

Уровень обоймы умножается на гибкость. Из-за этого на одной схемке невозможно изобразить все варианты использования игроков. В центр можно переводить Фодена и Грилиша. Или Фодена – на правый фланг, если Палмер не потянет. Или использовать Альвареса и Холанда вместе. У «Сити» невероятно сильный состав из 18-20 игроков (старт и ближайший резерв).

Нарисовать похожую картинку по «Ливерпулю» можно: количественно и там состав глубокий, но такого вау-эффекта не будет.

За «Ливерпуль» – ЧМ-2022 в середине сезона

Контраргументом может служить стартующий в ноябре ЧМ. В АПЛ будет пауза, а игроки вернутся уставшими. Оценить важность этого фактора трудно – никогда раньше такой ситуации не возникало. А вот посчитать важных игроков, которые не поедут – легко.

У «Ливерпуля»: Жоэль Матип, Энди Робертсон, Луис Диас и Мохамед Салах – точно мимо. Есть еще группа игроков, которым не гарантировано место в старте (меньшая нагрузка): Трент Александер-Арнолд (привет Саутгейту), Фабиньо (конкуренция с Каземиро), Тиаго (не был основным на Евро-2020), Ибраима Конате (это Франция), Роберто Фирмино (Тите не любит, когда футболист недостаточно играет в клубе).

У «Сити» гарантированный пропуск – только Холанд и Марез. На ограниченную нагрузку могут претендовать Эдерсон и, возможно, Родри с Гюндоганом. Остальные играют прямо важную роль в сборных.

На бумаге расклад явно в пользу «Ливерпуля». Хотя опять же – раньше таких экспериментов никто не ставил. Может помочь, а может выбить команду из нужного ритма.

За «Сити» – новые опции для вариативности

Трансферы дали «Сити» не только глубину на избранных позициях, но и принципиально новые варианты для Пепа.

Главный, конечно, касается нападающего – с чистым и без (как в прошлом сезоне). Но это не все. Филлипс в связке с Родри – вариант для перехода на акцентированные 4-2-3-1 (в прошлом сезоне Пеп заигрывал с идеей, но не настолько явно). Это совсем новые варианты – при том, что даже прошлогодний «Сити» был крайне вариативной командой.

Еще один инструмент влияния – позиции крайних защитников. Тут для вариативности нужно все-таки подписать чистого латераля (Марка Кукурелью увел «Челси», надо найти кого-то вроде него). Тогда можно будет использовать Канселу и справа, и слева. И играться с комбинациями чистый-чистый, ложный-ложный, чистый-ложный. Можно будет составить любую, а Пеп такие игры любит.

Проблема в том, что это оружие в руках Гвардиолы может выстрелить как в конкурента по гонке, так и в собственную ногу.

За «Ливерпуль» – пиковый возраст лидеров

У «Ливерпуля» обратный подход – ставка на сыгранность, максимально узнаваемый стиль, но постоянное развитие в его рамках. Несмотря на уход Мане, первая великая команда Клоппа в «Ливерпуле» еще не достигла конца цикла. Наоборот, подбирается к пику.

Аллисон, Ван Дейк, Матип, Робертсон, Фабиньо, Тиаго, Салах – в возрастном диапазоне 27-31, что в современном футболе пиковый возраст. Важно, что они не только в нужном возрасте, но и в режиме максимальной сыгранности, чего нельзя сказать про соперника. У Пепа, пожалуй, строится уже третья его большая команда в Манчестере – и грядущий сезон предполагает существенные изменения.

За «Сити» – КДБ как капитан

Кевин сменит Фернандиньо в роли капитана. Это дополнительная ответственность, но он готов. В прошлом сезоне Де Брюйне выиграл награду лучшему футболисту и установил личный рекорд результативности, несмотря на смазанную первую часть кампании (много травмировался и играл ниже своего уровня – Гвардиола даже критиковал его публично).

С КДБ образца второй половины сезона команда может стать еще мощнее. Особенно если он использует повязку как дополнительную мотивацию. У «Ливерпуля» все главные звезды и так на максимуме. «Сити» же имеет шанс прибавить через перенос формы Де Брюйне на дистанцию и отсутствие у него травм.

Может ли кто-то еще вмешаться?

В топ-2 – маловероятно, но могут. Можно допустить, что на одну из великих команд нападет дикая аномалия – ужасная эпидемия травм или внезапные проблемы с реализацией. Такое уже видели.

И да, все конкуренты скорее стали сильнее за лето. Именно поэтому допускаю, что накажут кого-то из топ-2, но перепрыгнуть и «Ливерпуль», и «Сити» сразу – почти нереально.

Кто чемпион?

«Сити»: больше изменений – больший потенциал для прогресса, но и большая неопределенность по мере внедрения изменений.

«Ливерпуль»: меньше изменений – более предсказуемый рисунок игры и возможности команды, включая потолок. Он должен быть близок к прошлогоднему.

Как это соотносится? «Сити» все-таки фаворит, но у «Ливерпуля» может возникнуть хороший шанс (даже лучший, чем в прошлом году), если что-то внутри перестройки у конкурента пойдет не так. В общем, фиксируем «Сити» в качестве моего ответа, но все занудные оговорки выше правда важны.

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Mike Hewitt, Shaun Botterill , Dean Mouhtaropoulos, Shaun Botterill, Marco Luzzani / Stringer; globallookpress.com