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Собрали команды года в АПЛ без игроков «Ман Сити» и «Ливерпуля». Что получилось?

Валентино Ливраменто Валентино Ливраменто
Мэйсон Маунт Мэйсон Маунт
Мохаммед Салису Мохаммед Салису
Грэм Поттер Грэм Поттер
Эмил Смит-Роу Эмил Смит-Роу
Жозе Са Жозе Са
Пьер-Эмиль Хейбьерг Пьер-Эмиль Хейбьерг
Рис Джеймс Рис Джеймс
Бруно Гимараэс Бруно Гимараэс
Серхио Ромеро Серхио Ромеро
Конор Галлахер Конор Галлахер
Айвен Тоуни Айвен Тоуни
Джейкоб Рэмзи Джейкоб Рэмзи
Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Букайо Сака Букайо Сака
Деклан Райс Деклан Райс
Джеймс Уорд-Проуз Джеймс Уорд-Проуз
Марк Гехи Марк Гехи
Джеррод Боуэн Джеррод Боуэн
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Тиаго Силва Тиаго Силва
Челси Челси
Марк Кукурелья Марк Кукурелья
Вест Хэм Вест Хэм
Томас Франк
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Брайтон Брайтон
Патрик Виейра Патрик Виейра
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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Сериал о героях сезона в топ-5 лигах подобрался к самому популярному чемпионату – английской Премьер-лиге. Мы уже обсудили лучших в Серии АЛиге 1 и Бундеслиге – там до команд года не доехали звезды масштаба игроков «Ювентуса» и сам Лионель Месси. Немногие этому удивились – сезон у этих парней был не из приятных. 

Такого точно не скажешь об игроках «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», но их тоже нет в наших сборных. Причина? Они были слишком хороши.

«Ман Сити» и «Ливерпуль» набрали суммарно 195 очков и забили 193 мяча. Их доминирование настолько явное, а общий состав до такой степени внушительный, что без проблем размажет любого соперника и практически убьет хоть какую альтернативу.

А так совсем неинтересно. 

В общем, мы пошли на уловку и подобрали команды из игроков 18 остальных клубов. Что из этого получилось? И почему мы так любим Марка Кукурелью из «Брайтона»?

Вадим Лукомский, тактический автор Sports.ru

Поймал себя на мысли: в этом сезоне есть внезапная для символической сборной возможность составить вполне сбалансированную команду – без перекоса в атаку. Есть кого брать в опорную (готов до упора защищать сразу двоих – они уверенно выигрывают конкуренцию у любых более ярких игроков), а центральные защитники вообще в числе лучших по всей команде (хотя их недооценивают – особенно Марка Гехи). Единственная проблема – оба играют ближе к левому флангу.

Не поместились только Джеррод Боуэн (но нашел для него другую номинацию) и Криштиану Роналду. У португальца феноменальный в индивидуальном плане сезон и дважды феноменальный для его возраста, но Харри Кейн еще результативнее (за счет ассистов) и был частью намного более сбалансированной команды.

Руслан Копылов, руководитель блоговой редакции Sports.ru

Оказалось, что сборную без «Ман Сити» и «Ливерпуля» составить легче – гораздо меньше сомнений по каждой позиции. Разве что лучшим трансфером очень хотел поставить Крэйга Доусона: «Вест Хэм» выкупил основного защитника за 2 млн фунтов. Как говорят британцы, bargain. 

На удивление команда получилась достаточно сбалансированной. 

• Тут Жозе Са, который пропустил 40 голов за сезон – на уровне команд топ-4. По PSxG Са вообще лучший в лиге: у португальца +9,2 – то есть пропустил на 9 голов меньше, чем мог бы. 

• Фланговые защитники-пахари, готовые носиться по всей бровке. 

• Ромеро, расцветший при Конте, и переживающий очередную молодость Силва.

• Деклан Райс, который летом наверняка перебьет трансферный рекорд для англичан (а может, останется в «Вест Хэме» – так даже лучше). 

• Король прессинга Конор Галлахер (781 прессинг-действие – лучший показатель в лиге), да еще и с неплохой голевой статистикой 8+3.

• Мартин Эдегор, который может все: исполнять стандарты и раздавать передачи – только у Салаха (17) и Кейна (12) больше созданных явных голевых моментов с игры, чем у норвежца. 

• Убойная связка Кейн – Сон.

• Боуэн с 22 голевыми действиями – уступил в чемпионате совсем не стыдной компании: Салах, Сон, Кейн, Де Брюйне.

Слава Палагин, тактический автор Sports.ru

Фаворитом на роль лучшего португальского трансфера в АПЛ был другой товарищ, но Жозе Са переиграл букмекеров. Уровень можно оценить и в индивидуальном плане (Са – второй в Европе по предотвращенным голам), и в командном («Вулвз» закончил сезон в серединке, хотя по ожидаемым очкам пришел около зоны вылета). 

В сборной сразу три игрока из обороны «Челси» – пожалуй, самой стабильной линии у Томаса Тухеля до того, как подступили проблемы. Брали не только надежностью, но и яркостью в атаке, забивая больше половины голов команды. Потеря Джеймса вообще кажется разницей между сезоном, в котором реально побороться за титул, и итоговой картиной, когда подвисало даже место в четверке. 

Включение Марка Кукурельи и Джеймса Уорд-Проуза – чисто лобби Гвардиолы. Кукурелья – уже в виш-листе «Сити» на лето, Уорд-Проуз – лучший исполнитель штрафных в мире по версии Пепа. 

Раз уж в АПЛ одновременно Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард, то далее очень объемные англичане. Боуэн и Маунт – в уникальной категории игроков, которые сделали дабл-дабл по голам и голевым передачам (еще в их компании – некто Мо Салах). Конор Галлахер – символ неожиданного расцвета «Кристал Пэлас»: с его приходом команда вспомнила, что атаковать можно не только через Уилфрида Заха. 

Задачу передать величие Харри Кейна и Сон Хын Мина отдадим Юргену Клоппу. Немец называл игру против них одним из самых сложных челленджей сезона для «Ливерпуля» и уверял, что они найдут друг друга передачей, даже если завязать им глаза.  

Даже без Клоппа и Пепа претендентов на лучшего тренера было полно. Работа Патрика Виейра была, пожалуй, самой сложной – капитально перестраивать пришлось и состав, и стиль. Патрик справился.  

Одним из конкурентов был Эдди Хау – его работу не затмевают зимние трансферы, но покупка Бруно Гимараэса реально облегчила жизнь: со времен Йоана Кабая у «Ньюкасла» не было настолько влиятельного персонажа в полузащите.  

Джейкоб Рэмзи в призах – своеобразный аванс на будущее: не хватает стабильности, но уже сейчас впечатляет масштабом легких. Из понятных аналогов – Блез Матюиди с его умением закрыть сразу две позиции в обороне и еще помочь умными рывками впереди.

Денис Пузырев, автор самых объемных текстов о футболе на Sports.ru

Перед стартом сезона АПЛ я, да и многие другие коллеги по Sports.ru, определили «Кристал Пэлас» в кандидаты на вылет. Резоны вроде бы были железные: команда и про Рое Ходжсоне не слишком впечатляла нейтральных болельщиков, а тут лишилась половины игроков старта и поставила на Патрика Виейра – легендарного игрока, но провалившего работу в «Ницце». 

Тем приятнее признать, что скепсис в отношении Виейра был напрасным – французу удалось пересобрать команду и поставить ей сбалансированную игру, позволившую «Кристал Пэлас» закрепиться в середине таблицы и одержать несколько ярких побед, в том числе над «Тоттенхэмом», «Арсеналом» и обоими манчестерскими грандами. 

Поэтому именно Виейра – тренер моей символической сборной, а молодой центральный защитник Марк Гехи – в основе. Не факт, что Гехи, ставший одним из открытий сезона, сможет сделать карьеру в топ-клубах. Все-таки ему не хватает роста по современным стандартам, однако вызовы в сборную Англии уже не выглядят просто авансом. 

На флангах обороны два реактивных молодых парня – брайтонский двойник Хорена Байрамяна Марк Кукурелья и юный британец Валентино Ливраменто. Совершенно очевидно, что обоих ждет большая и красивая карьера. Кукурелья, вероятно, уже в это межсезонье украсит бровку одного из грандов, необязательно английского, а от 19-летнего Валентино ждем возвращения после травмы и сильного продолжения – в «Саутгемптоне» всегда умели работать с молодежью. 

В центре поля без каких-либо альтернатив Деклан Райс. Он был бы на этом месте даже если бы в символическую сборную можно было бы включать игроков «Ливерпуля» и «МанСити». Уникальный игрок и будущий (возможно, в самом ближайшем будущем) капитан сборной Англии. 

Эмил Смит Роу – олицетворение дерзкого «Арсенала» Артеты, который в какой-то момент начал доминировать не только в воображении тренера, но и на поле. И именно Смит Роу видится тем человеком, который позволил молодой команде поверить в свои силы и предпринять рывок во второй части чемпионата. Парень может стать лидером клуба на годы. 

Джон Макгинн из «Астон Виллы» может показться неочевидной фигурой в этом списке, но мне всегда нравились классические британские бокс-ту-бокс. И Макгинн – типичный представитель классической школы. Порой мне казалось, будто Джерард вновь надел бутсы и футболку. Впрочем, может и не показалось: ведь Стиви Джи – тренер Макгинна и наверняка рассказал ему что-то важное про игру в центре, что позволило 27-летнему шотландцу провести лучший сезон в карьере. 

В атаке, помимо очевидного Сона, слева, отмечу прогресс Джеррода Боуэна. Классический британский фланговый бегунок в этом сезоне засиял новыми красками и заслужил вызов в сборную. На позиции центрфорварда можно было бы поставить Криштиану Роналдо, но я предпочел Айвена Тоуни, олицетворявшего симпатичный «Брентфорд». Извини, Криш.

Никита Киселев, редактор Sports.ru и автор блога «Англия, Англия»

Судя по всему, я не единственный взял в команду Марка Кукурелью. Что поделать: испанец так ярко обосновался в Премьер-лиге, что ни у кого больше не получится узнавать его лишь по прическе. 

Давид Де Хеа в четвертый раз стал игроком года в «Манчестер Юнайтед» по версии одноклубников. Единственным конкурентом здесь был Криштиану Роналду. Признание Де Хеа отлично вписывается в общую картину сезона «МЮ». Еще Моуринью говорил, что это не очень хороший признак – спорить с Жозе здесь совсем не хочется.

У меня много совпадений с другими командами и в общем-то очевидный выбор впереди. Кейн был невразумителен в первой части сезона, но с Конте пришел в себя, добрался до приличных 17 голов и снова классно взаимодействовал с Соном. Не хочется разлучать самую продуктивную связку в истории лиги. А февральский матч Харри против «Манчестер Сити» – железный претендент на самый яркий индивидуальный перфоманс сезона-2021/22.

Джеймс Уорд-Проуз впервые в карьере забил 10 голов за чемпионат. Он продолжает развивать бренд своих штрафных (4 мяча) и оберегает нестабильный «Саутгемптон» от совсем серьезных проблем.

Самым прогрессирующим игроком Премьер-лиги я назвал Эмила Смита Роу. Его 10 мячей – колоссальный скачок для футболиста, заигравшего в основе «Арсенала» лишь зимой 2021-го. И оправдание летней смены номера (как раз на 10-ку). Во второй половине чемпионата он не всегда помещался в стартовом составе Артеты, но забивал даже с замены. 

Артем Буторин, редактор Sports.ru

Наверное, моя сборная никого не удивила: здесь топы, которые помогли «Челси» и «Тоттенхэму» пробиться в ЛЧ, а «МЮ» – в Лигу Европы. Ну и класс Деклана Райса вы отлично знаете. 

Среди андердогов отмечу Конора Галлахера, который классно раскрылся при Патрике Виейра в «Кристал Пэлас». А еще Марка Кукурелью – совсем не случайно, что Пеп Гвардиола очень хочет забрать испанца из «Брайтона» уже этим летом.

Дмитрий Долгих, редактор и легенда Sports.ru

Включение Антонио Рюдигера, Тиаго Силвы, Риса Джеймса, Мэйсона Маунта, Сон Хын Мина и Харри Кейна вряд ли нужно объяснять – эти ребята могли бы конкурировать и с игроками «Ливерпуля» и «Сити». Так что пару слов об остальных. 

Фаны «Вулвз» зря тревожились после потери Руя Патрисиу – Жозе Са не только достойно заменил соотечественника в воротах «Вулверхэмптона», но и стал, возможно, главным открытием сезона АПЛ среди всех игроков. Са впечатляет как статистически (лучший процент сэйвов и наибольшее количество предотвращенных голов относительно ожидаемого), так и визуально. Португалец не только хорош на линии, но и шикарно начинает атаки – голевой пас в игре с «Саутгемптоном» вообще не случайность.

Присутствие защитника «Саутгемптона» в сборной сезона выглядит странным: Мохаммед Салису нестабилен, но в хороший день производит монструозное впечатление, особенно при игре 1-в-1.

Марка Кукурелью, вероятно, брали в «Брайтон» как очень атакующего защитника, способного сыграть и в полузащите, а он преуспел не только в атаке, но и в чисто оборонительных действиях – настолько, что заканчивал сезон в тройке центральных защитников и шорт-листе «Манчестер Сити».

Конор Галлахер – символ трансформации «Кристал Пэлас» в более интересную команду, в которой теперь не больно следить не только за защитниками и Уилфредом Заа. 

Джеррод Боуэн – символ отличного сезона «Вест Хэма». 2 из его 10 голов чуть не подарили чемпионство «Ливерпулю» – команде, в которой он, возможно, рано или поздно окажется.

На приз тренеру сезона не из топ-клубов претендуют Томас Франк, Патрик Виейра, Эдди Хау, но выберу Грэма Поттера, который уже давно перерос «Брайтон» и кажется готовым решать более амбициозные задачи.

Трансфер Кристиана Эриксена, конечно, не только про футбол, но и без драматично истории возвращения он вполне тянет на специальный приз – датчанин очень вовремя поймал готовый свалиться в борьбу за выживание «Брентфорд».

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Фото: globallookpress.com/Daniel Bearham

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