Собрали команды года в АПЛ без игроков «Ман Сити» и «Ливерпуля». Что получилось?

Сериал о героях сезона в топ-5 лигах подобрался к самому популярному чемпионату – английской Премьер-лиге. Мы уже обсудили лучших в Серии А, Лиге 1 и Бундеслиге – там до команд года не доехали звезды масштаба игроков «Ювентуса» и сам Лионель Месси. Немногие этому удивились – сезон у этих парней был не из приятных.

Такого точно не скажешь об игроках «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», но их тоже нет в наших сборных. Причина? Они были слишком хороши.

«Ман Сити» и «Ливерпуль» набрали суммарно 195 очков и забили 193 мяча. Их доминирование настолько явное, а общий состав до такой степени внушительный, что без проблем размажет любого соперника и практически убьет хоть какую альтернативу.

А так совсем неинтересно.

В общем, мы пошли на уловку и подобрали команды из игроков 18 остальных клубов. Что из этого получилось? И почему мы так любим Марка Кукурелью из «Брайтона»?

Вадим Лукомский, тактический автор Sports.ru

Поймал себя на мысли: в этом сезоне есть внезапная для символической сборной возможность составить вполне сбалансированную команду – без перекоса в атаку. Есть кого брать в опорную (готов до упора защищать сразу двоих – они уверенно выигрывают конкуренцию у любых более ярких игроков), а центральные защитники вообще в числе лучших по всей команде (хотя их недооценивают – особенно Марка Гехи). Единственная проблема – оба играют ближе к левому флангу.

Не поместились только Джеррод Боуэн (но нашел для него другую номинацию) и Криштиану Роналду. У португальца феноменальный в индивидуальном плане сезон и дважды феноменальный для его возраста, но Харри Кейн еще результативнее (за счет ассистов) и был частью намного более сбалансированной команды.

Руслан Копылов, руководитель блоговой редакции Sports.ru

Оказалось, что сборную без «Ман Сити» и «Ливерпуля» составить легче – гораздо меньше сомнений по каждой позиции. Разве что лучшим трансфером очень хотел поставить Крэйга Доусона: «Вест Хэм» выкупил основного защитника за 2 млн фунтов. Как говорят британцы, bargain.

На удивление команда получилась достаточно сбалансированной.

• Тут Жозе Са, который пропустил 40 голов за сезон – на уровне команд топ-4. По PSxG Са вообще лучший в лиге: у португальца +9,2 – то есть пропустил на 9 голов меньше, чем мог бы.

• Фланговые защитники-пахари, готовые носиться по всей бровке.

• Ромеро, расцветший при Конте, и переживающий очередную молодость Силва.

• Деклан Райс, который летом наверняка перебьет трансферный рекорд для англичан (а может, останется в «Вест Хэме» – так даже лучше).

• Король прессинга Конор Галлахер (781 прессинг-действие – лучший показатель в лиге), да еще и с неплохой голевой статистикой 8+3.

• Мартин Эдегор, который может все: исполнять стандарты и раздавать передачи – только у Салаха (17) и Кейна (12) больше созданных явных голевых моментов с игры, чем у норвежца.

• Убойная связка Кейн – Сон.

• Боуэн с 22 голевыми действиями – уступил в чемпионате совсем не стыдной компании: Салах, Сон, Кейн, Де Брюйне.

Слава Палагин, тактический автор Sports.ru

Фаворитом на роль лучшего португальского трансфера в АПЛ был другой товарищ, но Жозе Са переиграл букмекеров. Уровень можно оценить и в индивидуальном плане (Са – второй в Европе по предотвращенным голам), и в командном («Вулвз» закончил сезон в серединке, хотя по ожидаемым очкам пришел около зоны вылета).

В сборной сразу три игрока из обороны «Челси» – пожалуй, самой стабильной линии у Томаса Тухеля до того, как подступили проблемы. Брали не только надежностью, но и яркостью в атаке, забивая больше половины голов команды. Потеря Джеймса вообще кажется разницей между сезоном, в котором реально побороться за титул, и итоговой картиной, когда подвисало даже место в четверке.

Включение Марка Кукурельи и Джеймса Уорд-Проуза – чисто лобби Гвардиолы. Кукурелья – уже в виш-листе «Сити» на лето, Уорд-Проуз – лучший исполнитель штрафных в мире по версии Пепа.

Раз уж в АПЛ одновременно Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард, то далее очень объемные англичане. Боуэн и Маунт – в уникальной категории игроков, которые сделали дабл-дабл по голам и голевым передачам (еще в их компании – некто Мо Салах). Конор Галлахер – символ неожиданного расцвета «Кристал Пэлас»: с его приходом команда вспомнила, что атаковать можно не только через Уилфрида Заха.

Задачу передать величие Харри Кейна и Сон Хын Мина отдадим Юргену Клоппу. Немец называл игру против них одним из самых сложных челленджей сезона для «Ливерпуля» и уверял, что они найдут друг друга передачей, даже если завязать им глаза.

Даже без Клоппа и Пепа претендентов на лучшего тренера было полно. Работа Патрика Виейра была, пожалуй, самой сложной – капитально перестраивать пришлось и состав, и стиль. Патрик справился.

Одним из конкурентов был Эдди Хау – его работу не затмевают зимние трансферы, но покупка Бруно Гимараэса реально облегчила жизнь: со времен Йоана Кабая у «Ньюкасла» не было настолько влиятельного персонажа в полузащите.

Джейкоб Рэмзи в призах – своеобразный аванс на будущее: не хватает стабильности, но уже сейчас впечатляет масштабом легких. Из понятных аналогов – Блез Матюиди с его умением закрыть сразу две позиции в обороне и еще помочь умными рывками впереди.

Денис Пузырев, автор самых объемных текстов о футболе на Sports.ru

Перед стартом сезона АПЛ я, да и многие другие коллеги по Sports.ru, определили «Кристал Пэлас» в кандидаты на вылет. Резоны вроде бы были железные: команда и про Рое Ходжсоне не слишком впечатляла нейтральных болельщиков, а тут лишилась половины игроков старта и поставила на Патрика Виейра – легендарного игрока, но провалившего работу в «Ницце».

Тем приятнее признать, что скепсис в отношении Виейра был напрасным – французу удалось пересобрать команду и поставить ей сбалансированную игру, позволившую «Кристал Пэлас» закрепиться в середине таблицы и одержать несколько ярких побед, в том числе над «Тоттенхэмом», «Арсеналом» и обоими манчестерскими грандами.

Поэтому именно Виейра – тренер моей символической сборной, а молодой центральный защитник Марк Гехи – в основе. Не факт, что Гехи, ставший одним из открытий сезона, сможет сделать карьеру в топ-клубах. Все-таки ему не хватает роста по современным стандартам, однако вызовы в сборную Англии уже не выглядят просто авансом.

На флангах обороны два реактивных молодых парня – брайтонский двойник Хорена Байрамяна Марк Кукурелья и юный британец Валентино Ливраменто. Совершенно очевидно, что обоих ждет большая и красивая карьера. Кукурелья, вероятно, уже в это межсезонье украсит бровку одного из грандов, необязательно английского, а от 19-летнего Валентино ждем возвращения после травмы и сильного продолжения – в «Саутгемптоне» всегда умели работать с молодежью.

В центре поля без каких-либо альтернатив Деклан Райс. Он был бы на этом месте даже если бы в символическую сборную можно было бы включать игроков «Ливерпуля» и «МанСити». Уникальный игрок и будущий (возможно, в самом ближайшем будущем) капитан сборной Англии.

Эмил Смит Роу – олицетворение дерзкого «Арсенала» Артеты, который в какой-то момент начал доминировать не только в воображении тренера, но и на поле. И именно Смит Роу видится тем человеком, который позволил молодой команде поверить в свои силы и предпринять рывок во второй части чемпионата. Парень может стать лидером клуба на годы.

Джон Макгинн из «Астон Виллы» может показться неочевидной фигурой в этом списке, но мне всегда нравились классические британские бокс-ту-бокс. И Макгинн – типичный представитель классической школы. Порой мне казалось, будто Джерард вновь надел бутсы и футболку. Впрочем, может и не показалось: ведь Стиви Джи – тренер Макгинна и наверняка рассказал ему что-то важное про игру в центре, что позволило 27-летнему шотландцу провести лучший сезон в карьере.

В атаке, помимо очевидного Сона, слева, отмечу прогресс Джеррода Боуэна. Классический британский фланговый бегунок в этом сезоне засиял новыми красками и заслужил вызов в сборную. На позиции центрфорварда можно было бы поставить Криштиану Роналдо, но я предпочел Айвена Тоуни, олицетворявшего симпатичный «Брентфорд». Извини, Криш.

Никита Киселев, редактор Sports.ru и автор блога «Англия, Англия»

Судя по всему, я не единственный взял в команду Марка Кукурелью. Что поделать: испанец так ярко обосновался в Премьер-лиге, что ни у кого больше не получится узнавать его лишь по прическе.

Давид Де Хеа в четвертый раз стал игроком года в «Манчестер Юнайтед» по версии одноклубников. Единственным конкурентом здесь был Криштиану Роналду. Признание Де Хеа отлично вписывается в общую картину сезона «МЮ». Еще Моуринью говорил, что это не очень хороший признак – спорить с Жозе здесь совсем не хочется.

У меня много совпадений с другими командами и в общем-то очевидный выбор впереди. Кейн был невразумителен в первой части сезона, но с Конте пришел в себя, добрался до приличных 17 голов и снова классно взаимодействовал с Соном. Не хочется разлучать самую продуктивную связку в истории лиги. А февральский матч Харри против «Манчестер Сити» – железный претендент на самый яркий индивидуальный перфоманс сезона-2021/22.

Джеймс Уорд-Проуз впервые в карьере забил 10 голов за чемпионат. Он продолжает развивать бренд своих штрафных (4 мяча) и оберегает нестабильный «Саутгемптон» от совсем серьезных проблем.

Самым прогрессирующим игроком Премьер-лиги я назвал Эмила Смита Роу. Его 10 мячей – колоссальный скачок для футболиста, заигравшего в основе «Арсенала» лишь зимой 2021-го. И оправдание летней смены номера (как раз на 10-ку). Во второй половине чемпионата он не всегда помещался в стартовом составе Артеты, но забивал даже с замены.

Артем Буторин, редактор Sports.ru

Наверное, моя сборная никого не удивила: здесь топы, которые помогли «Челси» и «Тоттенхэму» пробиться в ЛЧ, а «МЮ» – в Лигу Европы. Ну и класс Деклана Райса вы отлично знаете.

Среди андердогов отмечу Конора Галлахера, который классно раскрылся при Патрике Виейра в «Кристал Пэлас». А еще Марка Кукурелью – совсем не случайно, что Пеп Гвардиола очень хочет забрать испанца из «Брайтона» уже этим летом.

Дмитрий Долгих, редактор и легенда Sports.ru

Включение Антонио Рюдигера, Тиаго Силвы, Риса Джеймса, Мэйсона Маунта, Сон Хын Мина и Харри Кейна вряд ли нужно объяснять – эти ребята могли бы конкурировать и с игроками «Ливерпуля» и «Сити». Так что пару слов об остальных.

Фаны «Вулвз» зря тревожились после потери Руя Патрисиу – Жозе Са не только достойно заменил соотечественника в воротах «Вулверхэмптона», но и стал, возможно, главным открытием сезона АПЛ среди всех игроков. Са впечатляет как статистически (лучший процент сэйвов и наибольшее количество предотвращенных голов относительно ожидаемого), так и визуально. Португалец не только хорош на линии, но и шикарно начинает атаки – голевой пас в игре с «Саутгемптоном» вообще не случайность.

Присутствие защитника «Саутгемптона» в сборной сезона выглядит странным: Мохаммед Салису нестабилен, но в хороший день производит монструозное впечатление, особенно при игре 1-в-1.

Марка Кукурелью, вероятно, брали в «Брайтон» как очень атакующего защитника, способного сыграть и в полузащите, а он преуспел не только в атаке, но и в чисто оборонительных действиях – настолько, что заканчивал сезон в тройке центральных защитников и шорт-листе «Манчестер Сити».

Конор Галлахер – символ трансформации «Кристал Пэлас» в более интересную команду, в которой теперь не больно следить не только за защитниками и Уилфредом Заа.

Джеррод Боуэн – символ отличного сезона «Вест Хэма». 2 из его 10 голов чуть не подарили чемпионство «Ливерпулю» – команде, в которой он, возможно, рано или поздно окажется.

На приз тренеру сезона не из топ-клубов претендуют Томас Франк, Патрик Виейра, Эдди Хау, но выберу Грэма Поттера, который уже давно перерос «Брайтон» и кажется готовым решать более амбициозные задачи.

Трансфер Кристиана Эриксена, конечно, не только про футбол, но и без драматично истории возвращения он вполне тянет на специальный приз – датчанин очень вовремя поймал готовый свалиться в борьбу за выживание «Брентфорд».

Фото: globallookpress.com/Daniel Bearham