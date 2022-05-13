«Тоттенхэм» смял «Арсенал» в дерби. Артета подставил команду (и удаленного Холдинга) провальным прессингом

Разбор Вадима Лукомского.

«Тоттенхэм» разгромил «Арсенал» в дерби северного Лондона (3:0) и сократил отрыв в гонке за топ-4 до одного очка. За два тура до финиша турнирное преимущество все еще на стороне команды Микеля Артеты, но в очном матче «Тоттенхэм» оказался намного сильнее.

Состав Антонио Конте обошелся без сюрпризов. Кристиан Ромеро пропускал встречу из-за травмы – его место правого центрдефа занял Давинсон Санчес. Все остальные позиции легко угадывались.

«Арсенал» повторил стартовый состав из прошлого матча против «Лидса», включая выход на левом фланге Такехиро Томиясу (следствие поисков на фоне нестабильности Нуну Тавареша и вылета Кирана Тирни). Настоящие сюрпризы проявились уже после начала матча – гости очень необычным образом преобразовали схему и структуру прессинга.

Артета адаптировал прессинг (и схему) под «Тоттенхэм». Решение оказалось провальным

«Арсенал» использовал схему с тройкой защитников при организации давления. В отличие от классического рисунка, Габриэл Мартинелли не был частью первой линии – он действовал против латераля Эмерсона Рояля, а в давлении действовала четверка Джака-Эдегор-Сака-Нкетиа:

Такое расположение было очень умышленным и прослеживалось при каждом розыгрыше соперника. Джака действительно играл на одной линии с Эдегором и Сакой:

На флангах давление поддерживали Седрик Соареш и Мартинелли – они играли по латералям «Тоттенхэма»:

В защите, следовательно, оставалась тройка Холдинг-Габриэл-Томиясу плюс опорник Эль-Ненни. При позиционной обороне схема «Арсенала» тоже была непривычной – прослеживалась явная пятерка защитников в рамках 5-3-2:

Прессинг-идея Артеты оказалась крайне неэффективной. «Тоттенхэм» при Конте хорошо выманивает соперников в прессинг (забивали таким образом даже «Ливерпулю» и «Ман Сити»). Команда и без того уверенная в этой стадии, а в рамках вчерашней картины еще получала свободного игрока (даже двух, если считать с вратарем):

То есть «Арсенал» пытался встречать высоко, но при таких попытках преимущество было у «Тоттенхэма». Некоторые эпизоды с провалом прессинга завершались атаками 5-в-5 на половине «Арсенала»:

Несмотря на пару удачных эпизодов, глобально «Арсенал» не извлекал явных плюсов из прессинга при высоком уровне рисков.

Следствием прессинга стала персональная дуэль Холдинг-Сон

Одним из главных факторов риска была индивидуальная дуэль Холдинг-Сон. Она вызывала много опасений уже после объявления составов. Решение Артеты по структуре прессинга сделало ее намного персональнее. В обычном рисунке Сона передавали бы между собой правый защитник (Соареш) и центральный (Холдинг), а тут вся ответственность упала на Роба.

В эпизодах прессинга уж точно, но на деле не только в них. Тут хорошо прослеживается выдвижение Холдинга за корейцем:

Но не менее показательно – даже после того, как «Арсенал» сел в схему позиционной обороны, Холдинг остается прикованным к Сону (играет по позиции оппонента в большей степени, чем в рамках линии защиты):

Главным инструментом Холдинга против Сона при выдвижениях стали фолы:

Все фолы Холдинга были именно на Соне – 4 нарушения за 33 минуты. Это очень много – и точно было частью тактического рисунка встречи. Распределение желтых карточек и конкретные решения судьи в теории могли быть иными, но само удаление в таком рисунке было практически неизбежным – и при таком объеме эпизодов с выдвижениями и разнице в уровне игроков вероятность удаления именно в этой паре именно до перерыва была огромной. Судейство в данном случае было вторичным и могло повлиять лишь на хронологию событий – первопричиной были решения Артеты, а не Пола Тирни.

В большинстве «Тоттенхэм» вскрывал в позиционных атаках – изменилась роль латералей

После удаления рисунок матча изменился. Джака переместился на позицию левого центрального защитника:

Прессинг «Арсенала» стал невозможен. «Тоттенхэму» в рамках нового рисунка нужно было создавать моменты в позиционных атаках. В этом сценарии команда Конте тоже показала себя категорически эффективной.

Ключевую роль сыграли позиции и смелые открывания латералей. «Думаю, позиции латералей – самые важные для нашей команды. Мы создаем преимущество в последней линии, при этом даем команде надежность при игре с пятеркой сзади. Это очень требовательная роль в системе Антонио Конте. Она требует выносливости и энергичности, которые должны сочетаться с умными решениями. Нужно быть эффективным в правильные моменты», – объяснял Райан Сессеньон.

Вариативность для игры в разных сценариях – важнейшая черта. Латерали – тактические инструменты в руках Конте. В стартовом рисунке они своевременно опускались, чтобы выманивать соперника в прессинг, открывать пространство для атакующей тройки. Классно выполнили работу.

При игре 11 на 10 латерали находились в последней линии и открывались под пасы в штрафную:

Это стандартная практика в рамках системы «Тоттенхэма», но вчера особенно хорошо проявилась важность игроков этой позиции при разных раскладах и своевременность их действий. В большинстве частыми были смены позиций, например, Сессеньона и Сона. Латерали просто играли в рамках атакующей пятерки:

Такая смелость создавала регулярные эпизоды 5-в-5 в последней линии, а большинство ниже всегда гарантировало «Тоттенхэму» свободного игрока, который может исполнить пас в последнюю линию.

Также была зона, которая особенно явно рвалась у «Арсенала» – Джака-Мартинелли. При игре в штрафной Гранит в роли левого центрдефа ориентировался на мяч и не оценивал ситуацию вокруг себя, а Мартинелли весьма часто выключался и не доигрывал эпизод до конца. Эмерсон получил два явных момента:

Первопричина была в Мартинелли (вероятно, выпуская его на этой позиции, Артета не предполагал, что придется так много обороняться в штрафной), но Джака в качестве помощника почти исключал возможность тушить эти пожары.

С опозданием, но Артета все-таки отреагировал. После выхода Смита Роу вместо Мартинелли на левый фланг защиты ушел Сака. У него есть опыт игры левым защитником даже при четверке. Букайо более дисциплинированно выполнял работу против Эмерсона. По сути его позиция определялась именно расположением бразильца:

После вынужденной замены Габриэла на эту позицию вышел Нуну Тавареш. Несмотря на ужасную форму португальца, даже с ним команда выглядела надежнее, чем на фоне путаницы Джака/Мартинелли.

Тотальный перфоманс Хейбьерга – блистал в каждой стадии при разных сценариях

Хейбьерг завершил встречу без результативных действий, но, кажется, был самым важным игроком «Тоттенхэма» – классика сезона. Его теневое влияние в каждой стадии особенно проявилось в дерби.

При выманиваниях в прессинг Пьер был организатором розыгрышей и проводником спокойствия. Открываниями и подсказками помогал команде постоянно находить свободного игрока в ситуации 5-в-4:

В этом эпизоде уходит ближе к флангу (ставит Джаку в трудное положение – вынужден либо открывать центр, либо оставлять Хейбьерга свободным):

Малозаметные, но полезные маневры – фишка Хейбьерга. Кроме них, он делал и своевременные рывки вперед (уже после преодоления первой стадии). Для этого требуется совсем другой набор навыков, но один элемент сохранялся – безупречный тайминг.

В этом примере Хейбьерг и партнера освободил (отвлек Томиясу от Кулусевски), и опцию для прямого продвижения создал:

При игре в большинстве акценты сместились. «Тоттенхэм» уже играл против глубокой обороны. Теперь нужно было вскрывать, доставлять мяч в последнюю линию. Тут Хейбьерг задавал ритм перепасовок и обострял сам. Один из умнейших пасов матча:

В контрпрессинге и прессинге сильно помогало чтение игры и объем беговой работы. Вот один из примеров:

Тяжело описать игру Хейбьерга отдельными эпизодами, потому что они впечатляют именно совокупностью. Мне лишь хотелось подчеркнуть вариативность его работы. Часто рядом с вариативностью у него идет и качество. Вчерашний матч – отличный пример. Датчанин сыграл просто безупречно.

***

После матча Артета выдал жесткую тираду: «Меня дисквалифицируют на шесть месяцев, если скажу, что думаю на самом деле. Я не умею лгать, поэтому предпочту не говорить того, что думаю. Не могу рассказать, что я думаю. У меня нет разочарования из-за действий моих игроков. Я горжусь своими футболистами. Хочу, чтобы судья вышел к камерам и объяснил свои решения. Это позор. Такой красивый матч был уничтожен».

Тренер «Арсенала» явно сместил акценты со своей команды и собственных решений на арбитра. Я не в праве оценивать конкретные решение (вот вердикт от судьи; и еще один), но их влияние на игру и тактику вполне можно проследить. В этом отношении пенальти и удаление – очень разные.

Пенальти – эпизод, который не предполагал ситуацию явной угрозы и не вытекал из тактических тенденций матча. Тут все правда упирается в конкретное решение арбитра и ваше отношение к этому решению.

Удаление – другой случай. Оно было практически неизбежным при том рисунке, который выбрал Артета. Здесь перекладывание вины кажется категорически неуместным. План Микеля на главный матч сезона был смелым (отошел от классики и постарался прочитать соперника), но на практике оказался провальным.

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Фото: REUTERS/David Klein