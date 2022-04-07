Лучший топ-матч «Реала» после возвращения Анчелотти: Бензема – гений (такой вариативный и такой работящий), Вальверде – теневой герой

Разбор Вадима Лукомского.

В первом матче четвертьфинала ЛЧ «Реал Мадрид» победил «Челси» на выезде (3:1). Карло Анчелотти болел и приехал в Лондон только в день игры, но это не помешало ему составить увлекательный план с необычной ролью Феде Вальверде. А в индивидуальном плане, как всегда, солировал Карим Бензема. Разберем и то, и другое.

1. В последние недели Томас Тухель заигрывал со схемой 4-3-3, но на важнейшую встречу вернулся к самому проверенному варианту – 3-4-2-1 . Вполне ожидаемо в старте не нашлось места Ромелу Лукаку – схема без чистого форварда в этом сезоне показывает себя значительно лучше.

Относительным сюрпризом стал выход Сесара Аспиликуэты в роли левого латераля. Маркос Алонсо был доступен и остался на скамейке. Аспиликуэта – мистер стабильность и универсал. Испанец перепробовал все оборонительные роли, но позиция на левом фланге именно при тройке – последняя, где его ждешь.

2. В составе «Реала» легко угадывались 10 почти железных позиций из 11 – все, кроме правого фланга полузащиты. В число железных игроков основы входит Тони Кроос, но в испанских медиа ходили слухи, что Анчелотти может выпустить на его месте Вальверде. На деле же Карло нашел место обоим. Уругваец занял ту самую относительно вакантную позицию на правом фланге, что интересным образом повлияло на схему «Реала» (подробнее об этом ниже).

3. «Реал» контролировал встречу на всех отрезках , но типы преимущества были разными.

В первом тайме команда Анчелотти хорошо держала мяч, манипулировала прессингом соперника и атаковала на пространстве. 51% на 49% по владению; 8:8 по ударам при том, что удары «Мадрида» были явно острее.

Во второй половине гости забили третий мяч в самом начале и явно сели в оборону. Даже контратаки не удавалось доводить до конца. 64% на 36% в пользу «Челси» по владению и 12:1 по ударам. Нестрашно, учитывая, что шансам «Челси» не хватало остроты, а у «Мадрида» весь тайм была фора в два мяча. Команда Анчелотти не теряла контроль, но характер тайма сильно отличался.

4. Главным тактическим сюрпризом стала позиция Вальверде . Обычно мы хвалим уругвайца за работу в прессинге. Вчерашняя его роль тоже строилась вокруг работоспособности, но в ином ключе – при обороне он должен был садиться пятым защитником в линию.

После матча Анчелотти объяснил задумку: «Наша схема не так уж сильно отличалась от обычной. Отличие было в том, что Вальверде фокусировался на левом латерале соперника. Это давало Карвахалю возможность играть в более центральной позиции – сдерживать Пулишича или Маунта. Вальверде очень хорошо справился. Иногда казалось, что мы обороняемся с пятеркой. У нас не было обязательной задачи выстраиваться так – позиция Аспиликуэты диктовала позицию Вальверде, который за ним следил. Если Аспиликуэта оставался на своей половине поля, то Вальверде был с ним и находился ближе к нападающим. Если Аспиликуэта шел в атаку, Вальверде становился дополнительным защитником».

Вот несколько примеров опусканий Вальверде за Аспиликуэтой, которые приводили к ситуативной пятерке:

Ключевая задача – не дать «Челси» перегружать последнюю линию. Частый прием команды Тухеля в атаке – нагрузить последнюю линию соперника пятью игроками (тройка атаки + два латераля) и использовать свободного игрока, если противник обороняется четверкой. Анчелотти учел и нейтрализовал этот момент.

5. Побочным элементом такого пристального внимания к Аспиликуэте стала свобода Антонио Рюдигера . Винисиус и Бензема оказывали более плотное давление на Кристенсена и Тиаго Силву, а рядом с Рюдигером такого оппонента не было:

С одной стороны, «Мадрид» оставлял свободным самого опасного в плане подключений вперед центрального защитника «Челси». Это сулило потенциальные проблемы. С другой, «Челси» явно не был готов к этому – не было заготовленных открываний под продвижения Рюдигера. Все сводилось к его импровизации.

Периодически Антонио продвигался с мячом и пытался обострять, но системной проблемой это не стало. Из размена, связанного с позицией Вальверде, больше выиграл именно «Мадрид».

6. Еще один игрок с двойной ролью – Лука Модрич . 36-летний уникум успевал помогать Бензема и Винисиусу, когда «Мадрид» шел в давление, а при позиционной обороне уже закрывал центр поля вместе с Кроосом и Каземиро.

В этом эпизоде составляет тройку прессинга с нападающими:

А тут находится в полузащите рядом с Каземиро и Кроосом:

Лука справился и в плане работоспособности, и в плане принятия решений, когда какая роль уместнее.

7. Еще одна большая проблема «Челси» в первом тайме – неспособность запрессинговать «Мадрид» при явном желании играть именно в высокий прессинг . Дыра в давлении возникала в зоне Каземиро. Его просто оставляли свободным:

Бразилец уступает Кроосу и Модричу в игре в пас, но достаточно хорошо оснащен, чтобы пользоваться такой свободой. В попытках решить эту проблему на Каземиро иногда переориентировался Маунт, но это создавало другую свободную зону (ту, за которую изначально отвечал Маунт) – туда опускался Кроос:

У «Мадрида» всегда был свободный игрок в первой стадии. Первую половину команда закончила при точности передач 87% – это очень высокий показатель, учитывая, что соперник действительно пытался запрессинговать.

8. Еще один инструмент манипуляций прессингом – открывания Дани Карвахаля в центральной зоне . Частый прием по сезону, но все равно ставивший «Челси» в тупик. Слишком часто он оказывался свободным при таких открываниях:

Это особенно здорово работало, когда «Челси» в попытках решить первую проблему (Каземиро/Кроос) вытягивал в прессинг опорников Жоржиньо и Канте. Карвахаль возникал в зонах, которые они бросали.

9. И, наконец, финальный элемент доминирования «Мадрида» в первом тайме – тройка атаки против тройки защиты на пространстве. Винисиус против Кристенсена, Бензема против Тиаго, Рюдигер против Вальверде.

Во-первых, снова браво Вальверде, который не просто успевал поддерживать такие атаки, но часто сам их связывал. Без него не удалось бы реализовать другие преимущества – и противостояние троек не было бы таким явным.

Во-вторых, индивидуальные преимущества «Реала» бросались в глаза. Реактивный Винисиус – кошмар для Кристенсена при игре 1-в-1. Бензема против Тиаго – дуэль лучших. Лучший атакующий против лучшего защитника. Но у Тиаго слишком явный недостаток – скорость. Карим мастерски выманивал его из линии.

10. «Я попытался изменить кое-что в перерыве. Мы попробовали другую схему. Замена Кристенсена? Нет, дело не в его индивидуальном перфомансе», – объяснил перестановки Тухель. Кроме Кристенсена, ушел Канте. Вышли Зиеш и Ковачич. После перестановок «Челси» играл по схеме 4-2-3-1 :

Новая схема помогла получше сдерживать соперника и решила некоторые проблемы из первого тайма. Например, теперь «Челси» лучше прессинговал в центре поля – Маунт всегда играл по Каземиро и для этого ему не нужно было бросать зону.

Проблема заключалась в том, что при отставании в два мяча мало было просто потушить пожары из первой половины. Нужен был ответ на вопрос, как создавать моменты в большом количестве. Тут «Челси» не преуспел.

11. Во второй порции замен Тухель выпустил Лукаку . В начале второго тайма «Челси» удалось явно захватить территорию – отчасти из-за третьего гола Бензема, отчасти из-за изменений Тухеля. Выход бельгийца напрашивался – вполне разумное упрощение игры в условиях, когда соперник отдает территорию. Ну или, проще говоря, под навесы .

Из-за травмы Эдера Милитао выход Лукаку наложился на выход Начо в центр защиты. «Мадрид» доигрывал встречу с центральными защитниками, чей рост всего по 180 см. А у «Челси» был не только Ромелу, но и Хавертц (188 см). Неудивительно, что лучшие моменты хозяев пришли именно после навесов:

«Реал» оборонялся глубоко и организованно. Многие навесы блокировались. «Челси» организовал лишь 7 подач, но определенная острота возникала именно таким путем.

12. Челледж: рассказать вам что-то неочевидное о гранях гениальности Бензема . Стадия признания самого факта гениальности уже давно пройдена.

Давайте подробнее рассмотрим действия Бензема в конструировании атак, которые он завершает. В этом матче у него отлично работал фирменный прием – выманить защитника, отдать пас под давлением и открыться в зону, из которой выманил защитника.

Эталон – первый гол. Тиаго пошел в центр поля за Каримом, но не помешал ему:

На финальном этапе свободный Бензема завершает из зоны, которую сам же организовал:

Еще один пример. Выманил Рюдигера и развернул атаку:

Вернулся в штрафную явно быстрее Рюдигера, атаковал именно его зону, несмотря на попытку Аспиликуэты подстраховать, все равно получил мяч в штрафной:

13. Еще один важный ракурс – работа Бензема в прессинге. Вчера француз организовал 25 прессинг-действий (отличный объем), но только одно завершилось отбором в пределах 5 секунд после попытки давления. Уверен, вы его отлично помните.

Вчера Карим был частью прессинга, который: а) был ситуативным, а не постоянным; б) в большей степени нацелен на торможение атак, а не на отборы. Такой прессинг предполагает большой объем без большого выхлопа (отборов, которые оправдывали бы работу – и заряжали бы пахать дальше). В такой ситуации атакующему игроку трудно себя мотивировать работать каждый эпизод до упора.

К счастью для «Мадрида», Бензема – фрик, перфекционист, трудяга. Его готовность отрабатывать до упора в таких неявных ситуациях спровоцировала ключевую ошибку Менди. Есть нечто особенно приятное, что оба раза частью великих хет-триков Карима становился гол из прессинга.

14. Комплименты Бензема и Модричу в этом сезоне можно раздавать еще до начала матча – не ошибетесь в 95% случаев. Необычная роль прекрасного Вальверде разобрана выше. Следующий в очереди за похвалой Каземиро . Тоже выдающийся перфоманс.

С мячом – играл важнейшую роль в первом тайме. Пользовался свободой и продвигал игру. Без мяча – выдал два мастер-класса. В первом тайме рисунок был более открытым и Каземиро склеивал игру, покрывая огромные зоны, отбирая, перехватывая. Во втором «Мадрид» стал играть глубже, а Каземиро блистал в другом режиме – умно перекрывал зоны развития атак. Общий элемент – центр «Реала» был зацементирован.

15. Кай Хавертц – светлое пятно у «Челси» . Не только из-за гола. Все позитивное в атаке строилось вокруг него. Лучший по открываниям под продвигающие передачи (10). Первый по предударным действиям (6 штук). И главная угроза (6 ударов). Это работа разных типов. Хавертц был во всем полезен.

16. Лучший перфоманс «Реала» в большом матче этого сезона. Гости действовали по-разному в первом и втором таймах, но отлично контролировали встречу. Отдельно нужно подчеркнуть важность ключевого решения Карло Анчелотти – позиция Вальверде. Категорически эффективный тактический ход.

«Челси» в плачевном положении перед ответной встречей. Есть ощущение, что, помимо мощных ходов соперника, команда сильно пострадала от проблем на флангах. Рис Джеймс пока не набрал форму, а Аспиликуэта слева – странное решение с точки зрения атаки (да, помню, что почти положил красавца дальним ударом, но постоянной угрозы не было). Кажется, тут есть простор для роста, если искать положительные для команды Тухеля варианты. Их теперь не очень много.

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Фото: REUTERS/Peter Cziborra