Сказочная сказка Загитовой: когда Алина говорит, мы улыбаемся

В свежем интервью для Umagazine олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова сообщила, что посвятит себя телевизионным проектам, связанным со спортом.

Позади у нее два курса учебы на журналиста в РАНХиГС, два сезона в качестве ведущей «Ледникового периода» (помогает более опытному Алексею Ягудину), но до сих пор такие анонсы звучат почти как угроза.

Работа в кадре и публичная речь даются Алине крайне трудно, несмотря на усилия репетиторов.

В фигурном катании об этом принято молчать, но критика все равно долетает до бывшей фигуристки и сильно ранит. Разве что почетный президент «Самбо-70» Ренат Лайшев, путаясь в понятиях, год назад проговорил: как спикер Загитова слабее Евгении Медведевой (между ними стоял выбор для одного события).

А еще Дмитрий Губерниев – главный конферансье нашего ТВ – аккуратно заметил: Загитовой нужно прибавлять, потому что сейчас явная пробуксовка.

Алина рвется на третий подряд сезон в «Ледниковом периоде» и немного практикуется в шоу «Аленький цветочек». Порой получается вот так.

Это фрагмент из шоу 10 августа.

Пожалуй, заслуживает попадания в коллекцию с интервью про «наш вид спорта, российский вид спорта – фигурное катание, очень сильное в мире фигурного катания».

Пожелаем успехов Алине Загитовой в учебе и «Ледниковом периоде»!

Фото: instagram.com/azagitova