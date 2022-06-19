«Колорадо» идет к чемпионству под хоровое пение трибун. Хит начала нулевых стал настоящим гимном для болельщиков

Кажется, приносит удачу.

Главные хайлайты «Колорадо» в Кубке Стэнли-2022 – не сэйвы, не хиты и даже не голы команды. Лучшие моменты «Эвеланш» начинаются в паузах домашних матчей в третьем периоде, когда диджей заводит одну и ту же песню – и после того, как музыка обрывается с возобновлением игры, трибуны все равно продолжают петь.

Хит, который разрывает «Болл Арену», отлично известен всем, кто смотрел MTV в самом начале 00-х, – это «All the Small Things» группы Blink-182. Песня калифорнийцев вышла в 2000 году – и тогда буквально взорвала: помимо ритмичной музыки она запомнилась и клипом, в котором трио участников высмеивают клише шоу-бизнеса тех времен – в частности, видео Backstreet Boys, N Sync, Бритни Спирс, Кристины Агилеры,

После выпуска «All the Small Things» добралась до 6-го места Billboard Hot 100 (лучший результат для группы), а в годовом чарте Billboard заняла 40-е место. Журнал Rolling Stone включил ее в список «100 величайших поп-песен», кроме того она упомянута в книге 2010 года «1001 песня, которую вы должны услышать перед смертью».

Хит гитариста и вокалиста Тома Делонга, написанный тогда в честь его девушки, в итоге прочно прописался в поп-культуре: его использовали в сериалах «Баффи – повелительница вампиров» и «Юристы Бостона», в фильмах «Ангелы Чарли» и «Элвин и бурундуки». «All the Small Things» есть в каталоге серии игр Guitar Hero. Песню пели в «Симпсонах» и упоминали в «Гриффинах», а парни из Blink-182 исполняли ее сами на Saturday Night Live, а на вечернее шоу Джея Лено приходили с ней аж два раза.

При этом песня не теряет популярности и с годами – не так давно ее использовали в рекламе BMW, а американская сеть кофеен Dunkin Donuts использовала название хита для каламбура в своей кампании. Но максимально душевно ее исполняют именно в Денвере: начиная с сезона-2019/20, диджей «Эвс» – Triple T, а в жизни Крейг Терни – стал включать «All the Small Things» в третьих периодах домашних матчей «Эвеланш» – и болельщики одобрили такой выбор, подхватив песню.

«Им это просто понравилось, – вспоминал Терни. – Это было органично. Это не было постановкой. Все были в восторге, и это было похоже на:« Вау, я думаю, надо дать все понять, что мы действительно здесь!».

«Первое исполнение после того, как сняли ковид-ограничения, было потрясающим, а в этом сезоне вообще особенно поют, – говорил в мае капитан «Эвеланш» Габриэль Ландескуг. – Это было громче, чем когда-либо. Кажется, что они допевают всю песню, если могут. И я заметил, что в плей-офф многие другие команды брали пример: включали популярные песни – и пусть толпа заканчивает. Когда вы на льду, вы не всегда обращаете внимание. Но если вы сидите на скамейке запасных, вы это точно замечаете. Теперь это наша песня. Она заряжает, когда болельщики ее исполняют».

В соцсетях есть сотни видео, как весь стадион кричит «All the Small Things». Выглядит очень зрелищно!

Участник Blink-182 Марк Хоппус искренне удивлен такой популярности на хоккее. «Удивительно!», – написал он в соцсетях, выложив видео с хором болельщиков «Эвеланш», а автор слов и музыки Том Делонг предложил не останавливаться на одном хите: «У нас есть полностью матерная песня. Было бы круто, если б ее исполнили так же».

Финальная серия Кубка Стэнли переезжает в Тампу, где диджеи на арене вряд ли поставят гимн соперника. Но шанс услышать его в этом сезоне еще обязательно будет – например, в пятом матче. Ну или в победной раздевалке «Колорадо».