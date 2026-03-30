  • Кучеров пропускает второй матч «Тампы» подряд из-за болезни. Никита идет 2-м в гонке бомбардиров НХЛ, уступая Макдэвиду 3 очка
Кучеров пропускает второй матч «Тампы» подряд из-за болезни. Никита идет 2-м в гонке бомбардиров НХЛ, уступая Макдэвиду 3 очка

Никита Кучеров пропускает второй матч «Тампы» подряд из-за болезни.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не принимает участия в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (0:0, первый период) из-за болезни. Ранее россиянин пропустил матч с «Оттавой» (4:2). 

На данный момент Кучеров занимает 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 121 (40+81) очко в 67 играх. 

Лидирует нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на счету которого 124 (42+82) балла в 74 встречах. 

Замыкает тройку лидеров Нэтан Маккиннон из «Колорадо», у которого 117 (48+69) очков за 71 матч. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Мда...похоже шансы улетучиваются
Ответ trulli33
Мда...похоже шансы улетучиваются
Может ему самому этот трофей уже ни к чему, решили что перед плей-офф лучше подлечиться и отдохнуть маленько.
Вернется и догонит, ему не привыкать) Пусть вылечиться хорошо, это сейчас важнее!
