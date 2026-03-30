Кучеров пропускает второй матч «Тампы» подряд из-за болезни. Никита идет 2-м в гонке бомбардиров НХЛ, уступая Макдэвиду 3 очка

Никита Кучеров пропускает второй матч «Тампы» подряд из-за болезни.

Нападающий «Тампы » Никита Кучеров не принимает участия в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла » (0:0 , первый период) из-за болезни. Ранее россиянин пропустил матч с «Оттавой» (4:2).

На данный момент Кучеров занимает 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ , набрав 121 (40+81) очко в 67 играх.

Лидирует нападающий «Эдмонтона » Коннор Макдэвид, на счету которого 124 (42+82) балла в 74 встречах.

Замыкает тройку лидеров Нэтан Маккиннон из «Колорадо», у которого 117 (48+69) очков за 71 матч.