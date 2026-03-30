Свечников забросил 26-ю шайбу в сезоне – «Монреалю». У форварда «Каролины» 62 очка в 73 играх

Андрей Свечников забил 26-й гол в сезоне НХЛ в матче с «Монреалем».

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля » (1:0 , первый период).

Это 26-я шайба россиянина в текущей регулярке, всего он набрал 62 (26+36) очка в 73 играх.