  • Марченко сделал 2 передачи в игре с «Бостоном». У форварда «Коламбуса» 61 (25+36) очко в 68 матчах
Кирилл Марченко набрал 60-е очко в этом сезоне НХЛ.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:0, первый период). 

Теперь в активе 25-летнего россиянина 61 (25+36) очко в 68 играх нынешней регулярки. 

Марченко на данный момент является лучшим снайпером «Коламбуса», а также вторым бомбардиром команды после Зака Веренски (21+56, 77 очков в 67 встречах). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Залез в стату Коламбуса. Форвард Марченко — второй бомбардир команды. На первом месте, с большим отрывом — защитник, Зак Веренски. Топовый защитник, это безусловно. Но... защитник, с большим отрывом, лучший бомбардир команды. Кто следит за Коламбусом, подскажите, как и почему? Ну, понятно, уже не один год есть термин "полузащитник", а-ля условный Макар из Колорадо. Но интересно, это Веренски настолько крут, или у Коламбуса проблемы с форвардами?
Материалы по теме
НХЛ. «Рейнджерс» победили «Флориду», «Коламбус» играет с «Бостоном», «Тампа» против «Нэшвилла», «Даллас» в гостях у «Филадельфии»
сегодня, 21:09Live
НХЛ. «Вашингтон» одолел «Вегас», «Питтсбург» уступил «Далласу», «Айлендерс» победили «Флориду», «Тампа» – «Оттаву», «Юта» забросила 6 шайб «Лос-Анджелесу»
сегодня, 05:33
Марченко о неудобных защитниках: «Американцев, канадцев можно фэйкануть, а русские ребята хоккей видят, как я. Гавриков меня знает, Никишин будет таким, Чикран силен, Зуб тоже хорош»
25 марта, 22:13
Рекомендуем
Главные новости
Свечников забросил 26-ю шайбу в сезоне – «Монреалю». У форварда «Каролины» 62 очка в 73 играх
53 минуты назадВидео
Кучеров пропускает второй матч «Тампы» подряд из-за болезни. Никита идет 2-м в гонке бомбардиров НХЛ, уступая Макдэвиду 3 очка
сегодня, 21:25
НХЛ. «Рейнджерс» победили «Флориду», «Коламбус» играет с «Бостоном», «Тампа» против «Нэшвилла», «Даллас» в гостях у «Филадельфии»
сегодня, 21:09Live
«Вегас» уволил Кэссиди с поста тренера и назначил Тортореллу
сегодня, 20:57
Шестеркин стал первой звездой матча с «Флоридой» – 26 сэйвов после 27 бросков и 23-я победа в 46 играх сезона
сегодня, 20:09
ИИХФ поблагодарила Тардифа за труд на благо мирового хоккейного сообщества: «Он способствовал укреплению отношений с НХЛ и возвращению топ-игроков на Олимпийские игры»
сегодня, 19:41
Ларионов после 2:4 от ЦСКА: «У СКА преимущество, когда мы контролируем шайбу, играем в свой хоккей. Перетолкать, перебороть – это уже не хоккей, это другой вид спорта»
сегодня, 19:28
«Филадельфия» подписала контракт новичка с Мартоном на 3 года. У 19-летнего капитана молодежной сборной Канады 50 (25+25) очков в 35 матчах сезона NCAA
сегодня, 19:14
Исаков о 3-1 в серии с «Северсталью»: «Самое главное – характер, и «Торпедо» его показало. Остался самый сложный шаг»
сегодня, 18:59
Судьи отменили 2 гола «Трактора» «Ак Барсу» после видеопросмотров в 4-м матче плей-офф. Шайбу Миллера не засчитали, так как она полностью не пересекла линию ворот
сегодня, 18:52
Ко всем новостям
Последние новости
Проворов набрал 29-е очко в сезоне – передача в матче с «Бостоном». У защитника «Коламбуса» 8+21 в 74 играх
30 минут назад
Артюхин о словах Ларионова, что СКА вернет серию с ЦСКА в Петербург: «Им все по силам. У москвичей более системная команда, они дисциплинированнее в обороне»
сегодня, 21:08
Фетисов о 1000 голов Овечкина в НХЛ: «Не мог представить, что он доберется до этой отметки. Пожелал ему, чтобы он нацелился на совокупный рекорд»
сегодня, 20:41
Артамонов о Гришине: «У них с Ларионовым похожие стили. Мне нравится такой подход. Но голос повышать на нас нужно иногда, чтобы все доходило»
сегодня, 20:25
Максим Рыбин: «Минское «Динамо» объективно сильнее московского сейчас. Гусева прикрывают на льду, в скорости он уже уступает»
сегодня, 19:57
Козырев о поражении от «Торпедо»: «Безобразная концовка не позволила «Северстали» довести матч до конца. Мы хотели сыграть на результат, надежно, не рисковали – не получилось»
сегодня, 18:18
Корешков про 1-3 в серии «Трактора» с «Ак Барсом»: «Фарт не на нашей стороне. Сделаем все, чтобы вернуть серию в Челябинск»
сегодня, 16:51
Гатиятулин о 3-1 в серии «Ак Барса» с «Трактором»: «Билялетдинов сидит и смотрит сверху – там видно лучше. При подготовке такая информация важна»
сегодня, 16:42
Плющев о Тардифе: «Зависимый человек, не имеющий жесткой позиции. Слабый по натуре, совершенно не харизматичный. Нельзя сказать, что он многое сделал для международного хоккея»
сегодня, 15:50
Демидов стал 4-м новичком в истории «Монреаля», сделавшим 40 передач за сезон
сегодня, 14:58
Рекомендуем