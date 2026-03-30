Марченко сделал 2 передачи в игре с «Бостоном». У форварда «Коламбуса» 61 (25+36) очко в 68 матчах
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:0, первый период).
Теперь в активе 25-летнего россиянина 61 (25+36) очко в 68 играх нынешней регулярки.
Марченко на данный момент является лучшим снайпером «Коламбуса», а также вторым бомбардиром команды после Зака Веренски (21+56, 77 очков в 67 встречах).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Залез в стату Коламбуса. Форвард Марченко — второй бомбардир команды. На первом месте, с большим отрывом — защитник, Зак Веренски. Топовый защитник, это безусловно. Но... защитник, с большим отрывом, лучший бомбардир команды. Кто следит за Коламбусом, подскажите, как и почему? Ну, понятно, уже не один год есть термин "полузащитник", а-ля условный Макар из Колорадо. Но интересно, это Веренски настолько крут, или у Коламбуса проблемы с форвардами?
