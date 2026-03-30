Марченко сделал 2 передачи в игре с «Бостоном». У форварда «Коламбуса» 61 (25+36) очко в 68 матчах

Кирилл Марченко набрал 60-е очко в этом сезоне НХЛ.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона » (3:0 , первый период).

Теперь в активе 25-летнего россиянина 61 (25+36) очко в 68 играх нынешней регулярки.

Марченко на данный момент является лучшим снайпером «Коламбуса », а также вторым бомбардиром команды после Зака Веренски (21+56, 77 очков в 67 встречах).