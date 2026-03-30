Проворов набрал 29-е очко в сезоне – передача в матче с «Бостоном». У защитника «Коламбуса» 8+21 в 74 играх
Иван Проворов набрал 29-е очко в текущем сезоне НХЛ.
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов сделал голевую передачу в матче с «Бостоном» (3:0, перерыв).
Иван вместе с Кириллом Марченко помог Мэйсону Марчменту забросить вторую шайбу «Блю Джекетс» в этой встрече.
Таким образом, Проворов набрал 29-е (8+21) очко в сезоне, всего он провел 74 матча.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем