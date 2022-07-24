Зейн Робертсон поставил на кон все: отказался от спортивной стипендии в университете и вместе с братом-близнецом уехал в 2007 году из Новой Зеландии в далекую Кению, чтобы тренироваться в окружении самых быстрых бегунов на длинные дистанции.

Это дало свои плоды: Зейн побил четыре национальных рекорда, принял участие в двух Олимпиадах, занимал призовые места на крупных международных турнирах и пробегах. А в марте 2023 года спортивный трибунал Новой Зеландии дисквалифицировал Робертсона на восемь лет за допинг и подделку медицинских документов.

Теперь его карьере конец: после отбытия дисквалификации спортсмену будет 40 лет. У него нет образования, спонсоров, а заработанные призовые закончились еще во время локдауна из-за COVID. Поступок Зейна отразился и на брате: Джейк, тоже профессиональный бегун, потерял выгодный спонсорский контракт.

В 17 лет братья уехали в Африку, где их никто не ждал. Спали в маленькой комнате на одном матрасе

В 2006 году во время чемпионата мира по кроссу 16-летний Джейк познакомился с группой кенийских спортсменов, которые только что победили в командном зачете среди юниоров. Его заинтересовала возможность уехать в Африку и тренироваться с лучшими из лучших.

В 2007 году после окончания школы братья отклонили предложения американских университетов и отправились в Кению. Первые несколько лет они жили только тренировками в непростых африканских условиях. Робертсоны снимали небольшую комнату, которую Зейн описывал как «бетонную камеру», и спали вместе на маленьком тонком матрасе.

Позже Зейн признался, что это было самое рискованное решение в его жизни, которое в итоге себя оправдало: «Я рад, что мы прошли через эти трудности, потому что через них проходят живущие здесь кенийцы. Если смог выжить в таких условиях, сможешь преодолеть любые жизненные преграды».

В 2013 году братья дебютировали на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в Москве, а через год Зейн завоевал бронзу на Играх Содружества. В 2015 году он побил рекорд страны на полумарафоне, а в 2019-м – на марафонской дистанции.

Призывал к пожизненному бану за употребление ЭПО, на котором впоследствии попался сам

После выступления на чемпионате мира в Москве Зейн в интервью Athletics Illustrated высказался на тему допинга: « Я считаю, что спортсмена, попавшегося на употреблении стероидов или ЭПО (эритропоэтин), надо дисквалифицировать пожизненно . Атлеты, которые осознанно принимают допинг, наносят серьезный ущерб нашему спорту. При этом я против отстранения национальных федераций, так как это будет несправедливо по отношению к чистым спортсменам».

Через три года Робертсон изменил точку зрения и выступил за полное отстранение национальных команд, чьи атлеты массово попадаются на употреблении допинга. Он раскритиковал МОК за допуск россиян в нейтральном статусе на Олимпиаду в Рио, а также призвал к санкциям по отношению к Кении, где на допинге поймали спортсменов элитного уровня:

«Атлеты должны больше высказываться на эту тему, чтобы оказывать давление на руководящие органы и федерации. В Кении власти гордятся достижениями своих спортсменов, поэтому готовы идти на что угодно, чтобы и дальше добиваться побед. Это очень опасная среда. Я знаю, о чем говорю, так как видел все своими глазами.

Также я знаю, что есть и другие страны, например Россия, которые прячут положительные допинг-пробы под стол и откупаются от дисквалификаций взятками. МОК уже проиграл. Они запретили России выступать под национальным флагом, но это больше похоже на профилактическую уборку. Допинг так или иначе окажется на Играх в Рио».

Подделал документы, чтобы доказать, что допинг попал в организм из загрязненной вакцины от COVID

22 марта 2023 года после почти годичного разбирательства спортивный трибунал Новой Зеландии дисквалифицировал Зейна Робертсона на восемь лет за употребление ЭПО и подделку медицинских документов.

Из подробного заключения, предоставленного трибуналом, можно понять, как развивалась история:

В мае 2022 года после забега Great Run в Манчестере Зейн сдал положительную допинг-пробу, в которой обнаружили эритропоэтин. Атлет запросил вскрытие пробы Б, которая подтвердила наличие допинга в организме. После этого Зейн признал наличие ЭПО в пробе, но заявил, что допинг попал в организм случайно, поэтому запросил дополнительное разбирательство. Через некоторое время он предоставил в трибунал медицинские документы и показания кенийских врачей, согласно которым эритропоэтин попал в организм из загрязненной вакцины от COVID. Трибунал отправил документы на проверку в Антидопинговое агентство Кении, откуда пришел ответ, что в дату, которая указана в справке, Робертсон не посещал медицинское учреждение, а показания написаны лабораторным техником и врачом, который работает в другой больнице . Номер пациента из справки Зейна согласно журналу учреждения принадлежал другому посетителю клиники.

После этого Робертсон признался, что подделал справки и показания. Он получил четыре года за ЭПО и еще четыре за фальсификацию документов.

Из-за поступка Зейна родной брат лишился выгодного спонсорского контракта и теперь в бешенстве

Разбирательство по делу Робертсона шло в тени, и до марта 2023-го никто не подозревал о предстоящей дисквалификации. Первым после вынесения вердикта высказался Джейк:

«Действия брата, к сожалению, причинили мне и моим родственникам большие страдания и финансовые потери. Все это еще больше расстраивает и приводит в бешенство из-за того, что я не виноват и не причастен ни в какой форме к действиям Зейна.

В Интернете появилось много видео, в которых утверждается, что «они употребляют допинг». Хотя мы близнецы, я живу сам по себе. Я не должен страдать из-за ошибок, которые совершил брат, и не должен нести ответственность за его проступки.

Однако хочу заявить, что ценю поддержку Федерации легкой атлетики Новой Зеландии. Они будут продолжать помогать Зейну психологически и эмоционально в это трудное время. Его благополучие и здоровье имеют первостепенное значение. Я не могу не чувствовать себя разочарованным, так как стал жертвой ситуации, поскольку потерял выгодный спонсорский контракт».

Профессиональный спорт несправедлив: единицы зарабатывают миллионы, а остальным достаются крохи

Джейк неслучайно высказался о психологическом и эмоциональном состоянии брата. После 2019 года результаты Зейна пошли на спад. Конкуренция в беге по шоссе, в свою очередь, растет от года к году из-за продолжающегося наплыва африканских бегунов и стремительного прогресса японцев.

Если раньше уровень новозеландца позволял цепляться за первую тройку на крупных забегах, то после 2019-го даже в десятку пробиться стало проблематично. Во время локдауна из-за COVID Зейн проел остатки призовых денег, поэтому пошел ва-банк – победа любой ценой или завершение карьеры.

В большом интервью в подкасте Runners Only он излил душу:

« Я ненавижу профессиональный спорт. Здесь нет справедливости . Почему такие люди, как я, всегда проигрывают или страдают? Мы теряем призовые, от нас уходят спонсоры, мы не можем улучшить жизненные условия и обеспечить семью».

Зейн рассказал, что из-за COVID резко сократилось количество стартов, упали призовые на забегах, а спонсоры не были в нем заинтересованы, так как, несмотря на национальные рекорды, его уровень не дотягивал до элитных спортсменов:

«После Олимпиады в Токио (Зейн занял в марафоне 36 место – прим. Sports.ru) один из спонсоров написал: «Мы думали, ты будешь бегать лучше». После этого со мной разорвали контракт .

Другая компания платила мне по минимальной ставке. Я постоянно получал травмы в кроссовках, которые тестировал для технического спонсора (Зейн выступал за ASICS – прим. Sports.ru). Казалось, все было против меня».

Робертсон очень хотел вернуться на вершину и снова ощутить вкус победы, поэтому решился на употребление эритропоэтина:

«Когда я начал принимать ЭПО, то почувствовал, что могу тренироваться так, как будто находился в лучшей форме. Движения стали более легкими, я быстрее восстанавливался. Я мог тренироваться больше, дольше и жестче.

Когда меня поймали, я пошел в отрицание. Нет разницы, сколько мне дадут: четыре или восемь лет – это конец карьере. Я просто хочу, чтобы люди поставили себя на мое место. Если вы вложили 16 лет в профессиональный спорт и уничтожили карьеру одной ошибкой, то, думаю, многие попытались бы спастись любыми средствами».

Зейн признался, что с падением результатов начал работать с психиатром из-за депрессии. Поставив все на кон и отказавшись от других жизненных целей, он не получил от спорта то, чего ожидал, когда они с братом в 17 лет уезжали в Африку.

Многих удивило, когда в феврале 2023 года (за месяц до дисквалификации) Робертсон объявил, что уходит из профессионального спорта и планирует сосредоточиться на учебе и бизнесе, а бег оставить в качестве хобби. Теперь картина прояснилась:

«Мне 33 года. Разумеется, это конец. К моменту окончания дисквалификации мне будет около 40 лет. Я уже не тот Зейн, которого знал раньше. Но я все еще люблю бегать и будут продолжать тренировки с клубом».

Фото: instagram.com/zane_robertson_nzl, jakehtbz_robertson; rnz.co.nz, fastrunning.com