Дуайт Ховард не попал в топ-75 НБА, хотя заслужил это своей игрой. Его карьеру испортила нелюбовь

Понравилась мне роль защитника забытых и обездоленных баскетболистов НБА, так что заведу ту же песню во второй раз. В прошлом выпуске пришлось отстаивать наследие Тони Паркера, которого незаслуженно забыли включить в список топ-75 (76) лучших игроков в истории НБА (а некоторые его не нашли в себе сил поместить его даже в десятку главных упущений). Это было легко и конъюнктурно, потому что в русскоязычном баскетбольном пространстве обитает невероятное количество поклонников классического «Сан-Антонио», но в то же время отчасти спорно. На мой субъективный взгляд Тони Паркер должен быть в топ-76, объективный взгляд статистики и индивидуальных достижений как будто говорит об обратном. ОК.

Только вот есть один игрок, отсутствие которого в топ-75 со всех точек зрения кажется то ли насмешкой, то ли бумерским троллингом. Речь о Дуайте Ховарде, по кандидатуре которого вопросов не может быть никаких. Серьезно, вот вообще никаких, тут даже обсуждать нечего, хотя во второй половине текста именно этим и придется заняться. Интересно было бы послушать доказательства обратного, но, подозреваю, они все похожи на рассказы Стивена Эй Смита о том, как он три недели метался по дому, а его сердце обливалось кровью, когда он понимал, что придется выкинуть из списка Винса Картера. А какой вообще может быть Дуайт Ховард, когда речь идет о Винсе Картере. Уровень аргументации, сами понимаете, невероятный.

Впрочем, причины, по которым Ховарда пытаются вежливо удалить из истории баскетбола, вполне очевидны. С самим баскетболом они имеют не очень много общего. Сейчас начало сентября, до старта сезона осталось полтора месяца, а Ховард до сих пор находится без команды. Генеральным менеджерам НБА на недавнем собрании уже перевели текст Романа Сприкута о бессмысленном круговороте могучих центровых, поэтому больше его подписывать особенным желанием никто не горит. Время подводить итоги его баскетбольного пути, пусть бы и предварительные.

И что мы видим? Карьерный итог Дуайта Ховарда куда более печален, чем у того же Тони Паркера. Дело даже не в титулах, которых у одного в избытке, а другого в явном недостатке. Основное их различие заключается в другом. Для Тони Паркера непопадание в топ-76 было лишь неприятным эпизодом, потому что у него есть кое-что поважнее – место, в котором его любят, то есть, побережье реки Аламо и конкретно город Сан-Антонио. Такое место есть почти у каждого великого игрока разной степени величия. Нет его только у Дуайта Ховарда. Он играл за половину команд лиги, в одной провел восемь лет, в другой вышел в финал конференции, в третьей выиграл титул, но максимум, на что он может рассчитывать при возвращении в места боевой славы – это сдержанные аплодисменты. Его номер наверняка будет выведен из обращения в «Орландо», но это будет самая странная торжественная церемония в истории НБА, как это почти всегда бывает с Дуайтом Ховардом.

Персону Дуайта Ховарда когда-то исчерпывающе охарактеризовал граф Толстой в одном малоизвестном романе. Правда, зачем-то обозвав его Верой – видимо, солидаризируясь таким образом с болельщиками «Орландо» конца нулевых, сердца которых были полны веры в молодого центрового. Толстой написал про Веру Ховарда вот чего: «Старшая, Вера, была хороша, была неглупа, училась прекрасно, была хорошо воспитана, голос у нее был приятный, то, что она сказала, было справедливо и уместно; но, странное дело, все, и гостья, и графиня, оглянулись на нее, как будто удивились, зачем она это сказала, и почувствовали неловкость».

Ховард точно такой же – неуместный. Тоже качество. Как не пошутит, все не в тему, хотя вроде и скетчи выбирает забавные, и на слэмданк-контест ездил, в отличие от некоторых, да еще и успешно. Он такой вот вечный нескладный подросток, который сделает какую-нибудь дрянь, а потом выходит ко всем родственникам в разгар праздника как ни в чем не бывало, сверкая белоснежной улыбкой. Иногда начинает просить прощения и мириться, говоря, что «я больше так не буду никада чесс слово», но от всех этих его телодвижений становится только хуже.

Нелюбовь более чем реальна. Лично довелось около пяти лет назад наблюдать за тем, как болельщики «Атланты» кричали Ховарду не самые приятные вещи после одного из матчей плей-офф-2017 с «Вашингтоном». Ховард, если вы запутались в его карьерных перемещениях, тогда как раз за «Атланту» и играл, а еще несколько десятков лет назад именно в Атланте он и родился. Казалось бы, там его должны принять в качестве героя, тем более, что баскетбольная Атланта героями первого ряда никогда не была избалована, но снова случилось несовпадение эмоциональных интеллектов публики и Ховарда.

Почти все, что связано с Ховардом, странно и нелепо, спору нет. Только вот стоит ли эта внешняя нелепость того, чтобы предавать забвению все, чего он добился как баскетболист?

Удивительные – на этот раз в хорошем смысле – профессиональные достижения Ховарда принято принижать и как бы отмахиваться от них. Для этого используются различные манипуляции, большинство из которых так или иначе связаны с его амплуа центрового и тем обстоятельством, что в его лучшие годы других более-менее звездных центровых не было вовсе. Билл Симмонс говорит, что Ховард соревновался со старым Шаком и поломанным Яо. Можно было бы назвать еще несколько фамилий, от совсем забытого Байнэма до Тайсона Чендлера, но в целом Симмонс прав.

Только вот эта правота возводится в какую-то уж совсем гротескную степень. Восемь подряд Матчей все звезд (2007-2014)? Так он же центровой, нещщитово. Пять попаданий подряд в первую пятерку All-NBA (2008-2012)? Очень смешно, лол, вы не забыли, он вообще-то ЦЕНТ-РО-ВОЙ (кстати, отличное слово для шарады)!

Подтасовка фактов осуществляется невероятно ловко. Действительно, до 2012-го года одно место в символической сборной НБА было зарезервировано за центровым, а уже начиная с сезона-2012/2013 выбирались два защитника и три игрока передней линии, среди которых центровых могло и не быть. В том, что Ховард выбирался в первую сборную НБА аккурат до 2012-го, а в сезонах-2012/2013 и 2013/2014 попадал лишь в третьи сборные, многие видят эффект изменения правил. Мол, если бы центровые не пользовались привилегиями, Ховард ни в какие первые пятерки никогда не залез бы, всегда уступая место нормальным форвардам разной степени тяжести.

Звучит складно, но вот как быть с тем, что лучшие свои годы Ховард провел в «Орландо», уйдя из этой команды именно перед сезоном-2012/2013, то есть прямо перед изменением правил? Хорошо, личные впечатления субъективны и не могут быть восприняты в качестве доказательства, но давайте обратимся к моим любимым спискам голосований за MVP сезона. Голосование это свободное, демократическое и соответствующее Конституции и всем поправкам, к конкретным позициям привязано никогда не было. Дуайт Ховард четыре сезона подряд входил в топ-5 голосования за MVP. Четыре сезона подряд он являлся абсолютно легитимной звездой без всяких скидок на позиции и прочие вещи. В сезоне-2010/2011 Ховард был лучшим игроком лиги, но не стал MVP только потому что все влюбились в Роуза, причем однажды и навсегда. Я уважаю вечную любовь с первого взгляда, но буду стоять на своем до конца – тот регулярный сезон был сезоном Ховарда.

Аргумент про звания лучшего защищающегося игрока сезона полностью обесценил Руди Гобер, поэтому три подряд статуэтки Ховарда можно выбросить на свалку, тут уже ничего не поделаешь, так работает общественная память. Гобер – бессмысленная палка (с), значит, и все, кто выигрывал этот приз раньше, тоже бессмысленные палки. Есть у Дуайта Ховарда и множество других аргументов, например, постоянное лидерство по подборам и блок-шотам, но это почему-то воспринимается как должное. Ну подборы, мол, и чо?? Честь-то свою подобрать он так и не смог!

Давайте о чести. Смолоду Ховард ее не сберег, это трудно оспорить. Позорно сбежал из «Орландо» в «Лейкерс», уже через год став чуть ли не первым баскетболистом в истории, опрокинувшим «Лейкерс». Болельщики «Хьюстона» о нем тоже слова хорошего не скажут, что, кстати, странно, но уж как есть. После этого карьера его сначала медленно катилась по наклонной, потом стала катиться все быстрее и быстрее, пока, как казалось, совсем не закончилась. Никто не верил в то, что он сможет перестроиться и перестать просить мяч в посте, думая, будто для него на календаре всегда будет 2009-й год, где он только что обыграл Леброна и вывел «Орландо» в финал НБА. Классическая и очень грустная история, в которой человек не способен принять исчезновение собственного таланта и транзит старушки глории мунди.

Дуайт Ховард действительно был чуть ли не последним игроком в лиге, которого можно было бы заподозрить в способности к рефлексии и глобальному изменению собственного статуса. Как выяснилось, даже артист такого дешевого жанра, как ярмарочная клоунада, способен менять образ и переодеваться. Дуайт это сделал, приняв свою новую роль не суперзвезды и вообще никакой не звезды, а ролевого игрока, став одним из главных игроков «Лейкерс» в чемпионском сезоне. «Лейкерс»! Той самой команды, чувства которой он сильно ранил несколько сезонов назад.

Это было перерождение и искупление одновременно, то есть, ровно то, что нужно было для реанимации отличной карьеры и создания нового образа в глазах общественности. Ховард почти стал чемпионом в качестве супермена и после нескольких лет скитаний нашел в себе силы перезапуститься, выиграв чемпионат в качестве одного из лучших шестых игроков сезона в составе самой популярной команды мира. Это должно было стать великой историей, к которой приковано всеобщее внимание. Ведь Кармело Энтони, который в лучшие годы и близко не был игроком уровня Ховарда, в последние годы заслужил всеобщие респекты только за то, что сумел остаться в НБА. Просто остаться и выходить на паркет со скамейки, усмирив свое эго и почти никак не влияя на результат. Такое перерождение во многом и позволило ему попасть в топ-76. Ховард же оказался способен не просто свое бренное тело на площадку выносить, но и переворачивать ход важных серий плей-офф. Это ж по любому круче, чем то, что сделал Энтони?

Да, обычно люди любят ренессансы, но на этот раз всем почему-то было плевать. Как это, опять-таки, часто бывает с Ховардом. Есть версия, что если бы то чемпионство было добыто не в пузыре, а в обычных условиях, с Джеком Николсоном и Леонардо Ди Каприо на трибунах, то запомнилось бы оно гораздо больше. И Ховарда сделали бы одним из главных титульных лиц, покатали бы его на автобусе по городу и включили бы во все списки. Дуайт на этот раз действительно очень старался, только вот миру в то время было не до него и не до его личностного роста. Ховард смирился с отсутствием любви, но он пришел хотя бы за прощением и уважением, говоря правильные вещи, но все это опять случилось очень невовремя; неуместно. И снова все оглянулись на него, как будто подумав, а зачем он, собственно, старается-то и отравляет нам жизнь своим присутствием, и почувствовали неловкость.

Сейчас странно смотреть на текст про Ховарда в рамках цикла 50 лучших игроков XXI века, который начинался с того, что, мол, если бы этот рейтинг создавался два или три года назад, Дуайт Ховард имел бы все шансы оказаться в нем выше на несколько позиций, но с тех пор с ним случилось слишком много всего нехорошего, странного и попросту смешного, что выше пятнадцатого места поместить его не получилось. Шел сентябрь 2014-го года, а доблестная карьера Ховарда уже тогда воспринималась исключительно в прошедшем времени. Уже тогда подсознательно хотелось, чтобы он куда-нибудь делся со своей неуместностью. Так уж вышло, что основная вина Дуайта Ховарда и основная причина его отсутствия в топ-76 заключаются в самом факте существования Дуайта Ховарда. В этом его главная баскетбольная трагедия – он навсегда останется непрощенным, несмотря на то, что долгое время он был непревзойденным.

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Фото: Gettyimages.ru/Jed Jacobsohn, Ronald Martinez, Scott Halleran, Kevin C. Cox; globallookpress.com/JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency