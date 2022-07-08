Бердыев прервал молчание: извиняется перед Федуном, критикует академию «Краснодара», в РПЛ смотрит только «Сочи»

«Коммент.Шоу» мощно выходит из отпуска: после выпуска с экс-президентом РПЛ Ашотом Хачатурянцем вышло полуторачасовое интервью с Курбаном Бердыевым.

Выделяем главное из разговора.

Пока не знает, будет ли тренировать в Иране. Согласился на предложение из-за давнего знакомства с президентом клуба

В начале июня Бердыев покинул «Кайрат», а уже через пару недель подписал контракт с иранским «Трактором». «Много слышал, что что к моему приглашению привязан Сердар Азмун. Это не так. Я давно знаю президента «Трактора», в золотые времена «Рубина» он приезжал в Казань. Достаточно амбициозный президент.

Поступило предложение о создании инфраструктуры, не работы главным тренером. Мы слетали в Иран, там же поступило приглашение тренировать. Пока думаем, окончательного ответа мы не дали, кем я буду. Но то, что мы будем там работать – первое время, да», – объяснил Бердыев.

Тренер подчеркнул, что в России в последнее время у него не было ни одного серьезного предложения.

Извиняется перед Федуном за срыв переговоров в 2016-м. Не откажется, если «Спартак» позовет снова

Летом 2016-го Бердыев был очень близок к назначению в «Спартак». В 2019-м «Бизнес Online» рассказывал, что после срыва переговоров Федун даже отправлял Бердыеву сообщение «Мудак!» Об этом Бердыев не говорил, но все равно дал много деталей.

– Хочу принести извинения Федуну. Он пригласил меня, я поехал в Монако, мы ударили по рукам.

Потом произошла одна история, которую я не хотел бы озвучивать. Я принял неправильное решение. Не знаю, что меня сподвигло, но это решение было неправильным.

– Когда вы поняли, что ошиблись?

– Сразу.

– Когда получили сообщение от Федуна?

– Нет. Когда решение принял, прошло время, чувствовал, что поступил не по совести. Бывает такое: что-то все время давит и давит. Должна была появиться команда следующая – и она не появилась.

– Это единственный случай в вашей карьере, что вы жалеете о непереходе в команду?

– Да. Это всегда меня давило. Я понимал, что такое «Спартак». Когда речь уже пошла активно, я нигде не мог пройти. В самолете – спартачи. В автобусе – спартачи. В магазине – «Спартак». Куда ни посмотришь – везде болельщики «Спартака».

– Если вас еще Федун позовет, вы уже не откажете?

– Я думаю, не позовет. Но если позовет, не откажусь.

Вел переговоры с РФС после ухода Черчесова из сборной

Бердыев рассказал, что мог возглавить сборную летом 2021-го:

– Разговоры были. Была встреча одна. Почему-то я думал, что все будет нормально. И произошло то, что произошло.

– Нормально – то есть вы будете тренером сборной России.

– Как мне показалось.

– Вы дали добро?

– Конечно. Это сборная страны, это вызов серьезный.

Критикует принципы работы академии «Краснодара». Считает, что там не формируют личностей

Одна из главных частей разговора – мысли Бердыева о детском футболе и российских академиях. В ней тренер неожиданно прошелся по школе «Краснодара»: «Я шляпу снимаю перед Галицким и Федуном за то, что вкладывают свои деньги. Но всегда был против направления академии «Краснодара». Почему у них нет Макарова, Лесового, Бакаева? Они не нужны. Уткин не нужен, Шапи не нужен. Нужны те, кто бегает. Где личности?

Принципы тренировок «Краснодара» я знаю, там были мои футболисты. Они не согласны с этими методами – тактика, тактика, тактика. Личностей нет. Академия, как я понимаю – это формирование личности, а не команды. Назовите мне выпускников «Краснодара», которые блещут где-то и играют супер?»

Константин Генич возразил, что в «Рубине» при Бердыеве не появлялось игроков из Казани. «Основательно мы начали выстраивать после 2009 года. После того, как в 2013-м нас убрали, всех инструкторов академии (их Бердыев пригласил из «Вильярреала» – Sports.ru) выгнали. Пришли местные – практически все рухнуло.

После «Ростова» мы пытались все создать, но не получилось в связи с определенными событиями. Но структура была выстроена в 2013 году. Это был «Рубин», «Рубин-2», КАМАЗ, «Нефтехимик». Одна пирамида была», – ответил Бердыев.

Постоянно общается с Азмуном. Хотел, чтобы Сердар поехал в Англию, и критиковал после матчей в Лиге чемпионов

Зимой 2019-го Сердар Азмун ушел из «Рубина» Бердыева в «Зенит», но связь тренера и нападающего сохранилась. Бердыев говорит, что «желал бы большего» в карьере Азмуна, и хотел, чтобы нападающий уехал в Англию: «Варианты были. И серьезные. Он хотел использовать Германию как трамплин. Мне казалось, что он там бы справился».

– Есть слух, что часть прав на Азмуна принадлежит вам.

– Это точно слух. Финансово точно никакого отношения к Сердару не имею.

– Когда Азмуну был 20-21 год, его хотели «Дортмунд», «Эвертон», «Наполи». Вы его всегда отговаривали, не хотели от себя отпускать.

– Не от себя. Он не был готов как игрок. Нужно быть готовым ментально, мгновенно принимать решения. Ему нужны были доли секунды, чтобы подумать

– Вы ему как-то помогали уже в Петербурге? Консультировали, прилетали к нему?

– Часто прилетал, ходил, разбирал игры. Просил, чтобы он монтировал, особенно Лигу чемпионов, готовился к этим играм. Был часто недоволен его работой в подготовке к игре. Неслучайно во многих матчах он сыграл неубедительно.

– Азмун пока не заиграл в Леверкузене. Не помню, чтобы кто-то, уезжая из РПЛ стал звездой в Италии, Испании, Германии.

– Я был недоволен функциональным состоянием Азмуна, хотя в «Зените» он двигался неплохо. Я знал, какие объемы нужно выполнять. Когда он туда приехал, сказал, что нагрузки сумасшедшие, интенсивность тренировок очень высокая.

Этот период для него адаптационный. К этому году он готовится по-другому, говорит, что приехал в Германию не готовым. Плюс он играет десятку, постоянно бегает за опорником. Это выматывает, это не его.

Бердыев рассказал, что для улучшения физических качеств Азмуна даже отправил к Сердару в «Зенит» своего физиотерапевта: «Когда я услышал, что он делает, сказал: «Ну ты же понимаешь, что этого мало? Оставайся, работай». Физиотерапевт практически каждый день занимался с Азмуном дополнительно. Я чувствовал, что он не готов, просто был сосиска. Когда физиотерапевт поехал, сказал, что Азмун поменялся здесь (показывает на голову – Sports.ru), я успокоился».

Мысли об РПЛ: смотрит только «Сочи», нравится Осинькин (но не назвал его по фамилии), Промес идет с базара

Бердыев признался, что в РПЛ смотрит только матчи «Сочи»: «Я получаю удовольствие от тройки Юсупов – Цаллагов – Нобоа».

Осенью тренер интересовался «Динамо» Сандро Шварца, но уже тогда сказал, что команда в тупике: «Имея таких игроков, «Динамо» красиво смотрелось по растянутой зоне. Действительно было интересно смотреть атакующий футбол. Когда зона стала уменьшаться, у «Динамо» начались проблемы. Дальше идет детализация – а ее не знают. Сам факт позиционной атаки сложен, не может быть вскрытия обороны одним игроком. Месси – да».

Бердыев разделяет тренеров на тех, «кого делают игроки» и тех, «кто делает игроков». Говорит, что в его карьере было и так, и так, а также считает, что Владимира Федотова делают игроки. «Я очень хочу ошибиться», – добавил Бердыев.

Денис Казанский спросил Бердыева о работе Сергея Семака в «Зените». «Я не общался с ним. Я общался с Калешиным, понимаю, что это топ-тренер завтрашнего дня. Он понимает детализацию, она у него в голове. Ему нужно время. Ему нужны люди, которые в него поверят и дадут ему три года, не трогая и давая по возможности нужных игроков.

Я к Семаку очень хорошо отношусь как к человеку, у нас хорошие отношения. Но следующего шага я не вижу».

Когда Бердыева попросили назвать топ-3 тренера РПЛ, он сказал, что ему нравится работа «Крыльев Советов», но не назвал фамилию Осинькина. Казанский и Генич спросили о Карпине и Талалаеве. «Карпин на том уровне как был, так и есть. Талалаев растет, но остановился, к сожалению. Одно время я говорил: Талалаев и Калешин. В последнее время Андрей как будто наступает на одни и те же грабли. Смотришь и думаешь «Вот здесь же можно было улучшить вот так. И вот здесь. И вот здесь», – сказал Бердыев.

Про игроков Бердыев был еще категоричнее. По его мнению, из иностранцев на игру влияет только Нобоа, но и про российских игроков нечего сказать: «То же самое, тишина. Для хорошей игры на европейском уровне очень мало футболистов. Для чемпионата России – много».

Когда Тимур Гурцкая сказал, что на игру «Спартака» влияют Виктор Мозес и Квинси Промес, Бердыев выпалил: «Промес с базара идет уже».

0:0 с «Барселоной» после 2:1 лучше победы на «Камп Ноу»

В конце интервью Бердыева спросили о самой большой победе в карьере.

– 0:0 в ответной игре с «Барселоной». Когда все думали, что приедут, пять загрузят – и все встанет на свои места. В следующем году мы сыграли 1:1, Мартинс попал в штангу с двух метров, забей – и 2:1.

0:0 – ребята подтвердили, что это неслучайность. После матча в раздевалку зашел Минтимер Шаймиев – а он никогда не заходил. Он говорит (жестами Бердыев имитирует телефон – Sports.ru) «Владимир Владимирович».

Для ребят это был шок. Для меня в том числе.

Фото: Коммент.Шоу; РИА Новости/Виталий Тимкив, Сергей Пивоваров, Анна Фиаловская; globallookpress.com/Dmitry Golubovich/Russian Look, Nikolay Alexandrov/Russian Look