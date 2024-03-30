Первая тройная гонка АПЛ: вы удивитесь, у кого «МЮ» Кантона забрал титул

В этом сезоне в АПЛ нам светит невероятная развязка. Уж очень плотно идут «Арсенал», «Ливерпуль» и «Сити». Гонки на троих в Англии не было уже 10 лет: последняя случилась, когда упал Стивен Джеррард и «Сити» на финише обскакал «Ливерпуль» и «Челси».

С рождения АПЛ (в 1992-м) таких сюжетов накопилось всего пять. Интрига закружилась с первого сезона новомодного турнира: тогда на золотую гонку повлияли гениальный трансфер «МЮ» и травмы звезд «Блэкберна» и «Астон Виллы». А сенсационным «Норвичем» из 1993-го явно вдохновлялся «Лестер»-2016.

Но сначала – перемотка на 31 год назад. Что это была за лига?

Летом 1992-го чемпионат Англии изменился: на замену допотопному Первому дивизиону заступила свежая АПЛ. Постарались Sky Sports: медиамагнат Руперт Мердок предложил 304 млн фунтов за телеправа и оплатил запуск футбольного аттракциона . У клубов появились деньги, зрители получали не только футбол, но и яркое шоу перед матчами и на ТВ.

А вот как все было устроено:

● в лиге играли 22 команды в 42 тура;

● в заявку попадало лишь 14 футболистов, на замену могли выйти двое из трех;

● трансферных окон еще не придумали. Это сильно повлияло на золотую гонку;

● всего 13 легионеров на весь чемпионат. Например, в АПЛ-2023/24 за «МЮ» сыграли уже 18 иностранцев (без учета шотландца Мактоминея);

● руководство клубов было терпимее: 21 тренер из 22 стартовавших завершили сезон. Единственное увольнение поймал Иан Портерфилд из «Челси».

Это была неожиданная гонка: «МЮ» (без титула 26 лет), середняк и клуб, едва спасшийся в прошлом сезоне

Мы привыкли к такому раскладу: если мелькает фамилия Фергюсона – где-то рядом титул. К 1992-му все было иначе: «МЮ» даже близко не гегемон, последнее чемпионство праздновали в 1967 году.

Очень близко подобрались в последнем сезоне Первого дивизиона, но на финише отдали золото «Лидсу». За четыре игры до конца были впереди на два очка и вдруг посыпались: за неделю проиграли «Ноттингему», «Вест Хэму» и «Ливерпулю». График тогда действительно устрашал: с 16 по 26 апреля манкунианцы провели пять матчей.

«На предпоследний тур в Ливерпуль ехали как на похороны», – вспоминал защитник «МЮ» Стив Брюс.

На Фергюсона накинулись болельщики. Шотландец отвечал, что виноваты травмы, календарь и ужасные поля, помешавшие «Юнайтед» играть в свой футбол.

«В конце матча против «Вест Хэма» меня окликнул с трибуны хорошо одетый мужчина в элегантной шляпе: «Алекс, Алекс!» Я повернулся, а он показал средний палец и добавил: «Fuck you!»

И все равно «Юнайтед» были фаворитами. Для решающего шага не хватало совсем чуть-чуть: например, такого форварда, как Алан Ширер. Тот провел классный сезон в «Саутгемптоне», и тренер «святых» Ян Бранфут пообещал посигналить Фергсюсону, если Алан созреет на повышение.

Потом оказалось, что Ширер уже почти в «Блэкберне». Когда шотландец попытался перехватить форварда, тот удивился: «Почему вы не интересовались мной раньше? Вот Кенни Далглиш регулярно мне звонил».

Пришлось брать на «Олд Траффорд» Диона Даблина из «Кембриджа».

Неожиданными конкурентами «Юнайтед» стал ни «Арсенал», ни «Ливерпуль», ни даже чемпионский «Лидс». А «Астон Вилла» и «Норвич»! Бирмингемцы радовали после увольнения Йозефа Венглоша. Словак, первый иностранный тренер в истории высшего английского дивизиона, продержался всего сезон. При нем финишировали в четырех очках от вылета.

Его заменил Рон Аткинсон, и «Вилла» вспорхнула: сезон-1991/92 закрыли на седьмом месте, а в АПЛ ворвались с неожиданными претензиями на титул.

Еще удивительнее взлет «Норвича». В АПЛ шагнули под самосвалом критики: прошлого тренера убрали, а на замену взяли не понять кого, а не приличного спеца (многие отказались). Дэйв Стингер рулил почти пять лет, но закончил ужасно: в 11 последних играх сезона-1991/92 набрал лишь пять очков и сбежал за тур до конца. «Норвич» мог отложить знакомство с АПЛ, когда проиграл в последнем туре, но повезло, что «Ковентри» и «Лутон» тоже уступили – так «канарейки» все же спаслись.

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Потом шокировали продажей лучшего бомбардира (за два дня до старта АПЛ Роберт Флик резко сорвался в «Челси») и назначением Майка Уокера. Он недолго работал в четвертом дивизионе с «Колчестером», а потом пять лет тренировал молодежку «Норвича».

Фанаты еще до старта перешептывались про вылет. Игроки тоже так думали уже после первого тайма в сезоне: «Норвич» в гостях горел «Арсеналу» 0:2 и был ужасен. Защитник Марк Боуэн вспоминал: «Предсезонка прошла не очень хорошо. Мы готовились к трудному сезону. И тут проигрываем «Арсеналу» 0:2, уходим с поля и начинаем ругаться. Мы кричали друг на друга. Риторика в раздевалке была такая: «Бардак. В этом сезоне мы вылетаем».

Партнер по обороне Ян Калверхаус добавил: «Был удивлен, что с «Арсеналом» мы не получили шесть или семь. Настолько все было плохо».

Но именно в том перерыве зародилась новая команда.

Старт сезона: «Норвич» – лидер, «МЮ» был последним, «Вилла» попала с чудо-трансфером

Мы все еще в раздевалке «Хайбери». Опустошенные игроки «Норвича» падают на скамейку и смотрят на тренера, который пару месяцев назад тренировал пацанов. А он почему-то спокоен и как-то подозрительно расслаблен для того, чья команда без шансов летит «Арсеналу».

«Он нам доверял и вселил в нас какое-то беззаботное отношение – такое, что мы смогли просто выйти и играть», – воспоминания Калверхауса.

Уокер успокоил футболистов и раскрепостил, а на 58-й минуте добавил в атаку новичка – 22-летнего Марка Робинса забрали у «МЮ» за 800 тысяч фунтов. Через 10 минут он отыграл один мяч, еще через три – Дэвид Филлипс сравнял, еще через 10 – «Норвич» уже вел. Вскоре сенсационный Робинс шокировал «Арсенал» дублем – тот самый «Арсенал», который был одним из главных фаворитов сезона.

«Норвич» поймал нереальный импульс. Как же сейчас это сильно напоминает «Лестер»-2015/16: команда, которая едва не вылетела в прошлом сезоне, вдруг в лидерах! В стартовых 10 турах команда Уокера проиграла лишь «Манчестер Сити» и шла первой – безумные 23 очка!

У Уокера сошлась удобная комбинация: опытные игроки вроде Калверхауса, Яна Круса и Марка Боуэна, ярчайший Дэвид Филлипс, плюс молодежь, которую новый тренер подтянул из дубля. При прошлом тренере Стингере «Норвич» играл авантюрно, и Уокер не собирался ничего не понять – просто подкрутил ментальные настройки.

У «МЮ» же словно продолжался кошмар прошлого сезона: пропустили после аута уже на пятой минуте чемпионата, проиграли «Шеффилд Юнайтед» (1:2) и «Эвертону» (0:3) и упали на последнее место. А когда пора было всплывать, скатали 1:1 с «Ипсвичем».

«Со стороны казалось, что мы в кризисе. Но я не паниковал. Знал, что результаты не соответствуют нашей игре, и был уверен в силе команды.

А главное – Фергюсон гениально снимал с нас давление», – успокаивал Петер Шмейхель.

Шотландец действительно поправил дела: к десятому туру «МЮ» больше не проигрывал и выбил пять побед. Но было сложно, Стив Брюс подтверждал: «Те, кто ненавидел «МЮ», наслаждались нашим плохим стартом».

Вот вердикт Гари Паллистера: «Мы все еще не оправились от предыдущей кампании. Мы пытались исправить ситуацию, возможно, слишком усердно».

«Вилла» начала еще хуже «МЮ»: первая победа пришла лишь в пятом туре, после четырех игр только 19-е место. Зато в сентябре случилась находка: за рекордные для клуба 2,5 млн фунтов из «Ливерпуля» забрали Дина Сондерса. Уже через 10 дней он отгрузил бывшему клубу дубль, и «Вилла» заползла в топ-6.

Аткинсон восторгался: «Дин забил 23 гола за «Ливерпуль» в прошлом сезоне и выиграл Кубок Англии. Он хищник, лучший, когда дело доходит до голов. Он быстр и неутомим».

Сондерс улыбался и отвечал взаимностью: «Шаг назад? Ни в коем случае. «Вилла» такой же большой клуб. Здесь выдающиеся футболисты, способные обыграть каждого. У нас такие же хорошие шансы на титул, как и у «Ливерпуля».

Тогда эти слова казались вежливостью. Кто ж знал, что «Вилла» так попрет: после одной победы в шести турах закрутилась серия из 10 матчей без поражений.

Рождество: уау, «Норвич» все еще первый, «МЮ» отвлекся на Европу и вылетел от «Торпедо». Стоп, а «Блэкберн» тоже в гонке?

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«Норвич» пер вперед и настырно поднимался даже после мощных нокаутов. В 11-м туре получили 1:7 от «Блэкберна», еще через две недели – 1:4 от «Ливерпуля».

Даже в разгроме от «Блэкберна» спряталось чудо: Уокер признал, как неуклюже в центре обороны выглядел Крис Саттон. Все его качества кричали, что он… нападающий! Саттона перевели в атаку: до конца сезона он забил в АПЛ восемь мячей, в следующей кампании – 25! Следом его забрал «Блэкберн», с которым он выиграл сначала АПЛ-1994/95, а потом титул лучшего бомбардира (1997/98).

Именно после 1:7 команда сплотилась еще сильнее. Через пару дней от лейкемии умерла двухлетняя дочка вратаря Брайана Ганна. Силы бороться с горем он получал только в футболе – вышел в старте против «КПР» уже через 48 часов после трагедии. «Норвич» победил и вернулся на первое место. «Только такой парень, как Ганн, мог пережить это», – такое мнение закрепилось в раздевалке.

«У нее были прекрасные длинные волосы. Я понимал, что из-за лечения она их потеряет, поэтому тоже начал брить голову ради нее. Так я хотел ее успокоить, чтобы она не беспокоилась, что у нее нет волос»», – вспоминал Ганн.

Фанаты клуба признали голкипера игроком сезона, а он и его семья создали фонд в честь малышки Франчески для борьбы с лейкемией и собрали несколько миллионов фунтов. Сейчас его 28-летний сын Ангус тоже вратарь «Норвича».

К декабрю «Норвич» закрепился на вершине, создал убойный задел в восемь очков, но позже выхватил лишь ничью в трех играх с «МЮ» (0:1), «Ипсвичем» (0:2) и «Тоттенхэмом» (0:0). И все равно шел первым! На Рождество фанаты «Норвича» распаковали лучший подарок.

Все дело в тренере и особой обстановке.

«После больших поражений мы думали, что тренер устроит разнос. Но не Майк. Он улыбался и говорил: «В следующую субботу мы сыграем лучше, не переживайте».

Он знал, как управлять командой. Знал, как сделать, чтобы мы не теряли уверенности после поражений. А после побед говорил: «Ок, хорошо. А вы удивлены? Мы можем сделать это еще раз», – описывал раздевалку защитник Боуэн.

До Рождества «Норвич» находился на первой строчке 15 туров из 21. Секрет тот же: максимально упрощенная игра и расслабленность.

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«Уокер был не тренером, скорее менеджером. Он был очень спокойным. Очевидно, у него было определенное видение, как должна играть команда, но мы никогда не уделяли тактике так уж много времени.

Мы любили пасовать, но не держали мяч слишком долго. Можно было отдать Яну Кручу, самому яркому распасовщику того времени. Но у нас не было ничего особенного, никакого большого плана на игру. Просто выходили и играли», – приятные воспоминания Боуэна.

Дэвид Филлипс дополняет: «Все знали, как двигаться на поле. Кто, куда и зачем. Ты знал, кому пасовать, понимал, куда дальше пойдет пас. Этот стиль был продолжением дела Стрингера и его помощника Дэвида Уильямса».

Калверхаус тоже хвалил сенсационного тренера: «Он привнес непринужденную обстановку, которая действительно подошла команде. Не поймите меня неправильно, время от времени он показывал эмоции и твердую сторону. Это всегда было с уважением. Типа «хватит вить из меня веревки», мы всегда знали, где проходит грань».

В АПЛ творилось что-то невероятное! «Норвич» балансировал вверху, сразу под ним «Блэкберн», который только-только поднялся из Второго дивизиона. На современный язык: это как если бы «Эвертон» и «Бернли» к середине чемпионата двигали Гвардиолу и Клоппа.

Правда, в гонке сенсационный «Блэкберн» не задержался: Ширер забил 16 мячей за 21 матч, но порвал крестообразные связки перед Рождеством. Без главной звезды новичок лиги не справился.

А где же топы? «Арсенал» – восьмой, «Ливерпуль» – 11-й, чемпионский «Лидс» – 16-й и в трех очках от зоны вылета. Хорошо, хоть Фергюсон завел машину.

Но не торопитесь. С середины сентября «Юнайтед» начал новую серию: семь туров без побед в чемпионате, а в Кубке УЕФА не прошли и первого раунда – вылет от «Торпедо» после двух 0:0 и серии пенальти (Андрей Талалаев мог все закончить еще раньше).

Серия неудач закончилась 21 ноября: «МЮ» обыграл «Олдхэм» и на 10 туров забыл про поражения. 26 очков за этот период наконец подбросили Фергюсона в тройку. До этого «МЮ» шел десятым в девяти очках от «Норвича».

Удивительно, но не отлипала «Астон Вилла». Хотя ничего удивительного, если вы слышали про связку Сондерс-Аткинсон. Речь не про тренера Рона Аткинсона, а нападающего – Дэлиана. Этих ребят связывала не только одинаковая фамилия.

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Когда Рон еще тренировал «Шеффилд Уэнсдей», то очень хотел цепкого Дэлиана из «Ипсвича». Но каждый раз мешала… крутая игра форварда.

«Я позвонил их тренеру Джону Дункану и предложил за Дэлиана 25 тысяч фунтов. Он ответил: «Эй, у нас в субботу матч с «Барнсли», он мне самому нужен».

В той игре Аткинсон забил два, и я понял, что ничего не получился. Я вернулся позже и предложил 40 тысяч. И через пару дней он сделал хет-трик!» – хватался за голову Аткинсон-тренер.

Он все-таки получил желанного игрока, но не сразу и за 500 тысяч, а не за 25, как планировал изначально. Но оно того стоило – хотя тоже не сразу. В первом сезоне на «Вилла Парк» Аткинсон забил всего один мяч. Зато расцвел рядом с Сондерсом: парочка установила телепатическую связь и наказывала всех подряд.

Только посмотрите, что залетало у Дэлиана! Конечно, это гол сезона.

В 18 играх Аткинсон вкрутил 11 голов, восемь из них, когда рядом был Сондерс. Дэлиан так же забил единственный мяч в рубке с «Юнайтед». От бирмингемцев страдали и другие топы: зимой обыграли «Арсенал» с «Ливерпулем».

«Вилла» играла ярко и раскрепощенно: вдохновенно летели в атаку, много забивали, сверкали не только Аткинсон и Сондерс – еще помогали полузащитники Гарри Паркер и Рэй Хоутон.

Золотая гонка: травма Аткинсона и падение «Норвича»

Возможно, сейчас вы смотрите на таблицу и ворчите – ну какая же это чемпионская гонка?

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Нет-нет, она была. Например, после 36 туров «МЮ» имел всего +1 над «Норвичем» и +2 над «Виллой».

А за три игры до конца Аткинсон отставал от Фергюсона всего на балл. Разве это не гонка?

Все решили обстоятельства. И для каждого участника гонки они носили разный характер. У «МЮ» – положительный, у «Астон Виллы» – отрицательный, у «Норвича» – логичный.

Начнем с «канареек», которые приземлились на третье место и ликовали, несмотря на проигранную гонку. Хотя игроки изначально не думали о ней: просто играли в раскрепощенный футбол Уокера и надеялись заползти как можно выше.

«Мы никогда не собирались тратить большие деньги на трансфер в середине сезона, чтобы выиграть титул. В прошлой кампании мы финишировали у зоны вылета, а сейчас, набрав 30 очков, просто подумали: «Еее, мы не вылетаем».

Сейчас бы такое выступление назвали оверперфомансом. В начале 90-х было не до xG, но фарт прослеживался по результатам.

● «канарейки» залетели в тройку при отрицательной разнице мячей (-4)! Всего «Норвич» пропустил 65 мячей – это даже больше, чем в предыдущий сезон (62), когда клуб стоял на вылет. Только три соперника позволили еще больше (вылетевший «Мидлсбро», «Олдхэм» с 19-го места и «Тоттенхэм»).

● Всего «Норвич» выбил 21 победу – 16 из них в один мяч. Настолько они давались с трудом.

● Если «Норвич» летел, то по-крупному: из 12 поражений – только два в один мяч. Были 1:7, 1:5, 1:4 и четыре раза по 1:3.

«Не припомню, чтобы мы когда-то серьезно думали о титуле. Сейчас, оглядываясь назад, можно подумать: «О, неужели, это упущенная возможность?»

Я бы ничего не менял. Это были великолепные времена. Мы вполне могли быть вторыми. «Астон Виллу» мы вообще обыграли дважды», – рассуждал Калверхаус.

Любопытно, что «Норвич» – самая стабильная команда золотой гонки: выпадали из топ-3 лишь на два тура за сезон. После Рождества тройка утвердилась, лишь раз на мгновение туда залетал «Блэкберн», но уже без претензий на золото.

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«Астон Вилла» до конца поддерживала чемпионский темп, но сильно сказалась травма Аткинсона. Главный форвард свалился с желудочными проблемами: до заболевания забил 11 мячей, после – 0, плюс периодически вылетал. Сондерс один не вытянул: 13 из 14 мячей забил до начала февраля. Вся «Вилла» чуть просела в феврале/марте: на отрезке из восьми матчей сподобились только на четыре победы и семь мячей.

«Если бы Дэлиан не получил травму, думаю, мы бы выиграли лигу. Он и Сондрес были главной ударной силой в Премьер-лиге», – грустил Рон Аткинсон.

Это была не единственная потеря: один из лидеров – Пол Макграт – весь сезон играл с травмой колена. По словам одноклубника Тони Дейли, Макграт почти не тренировался и копил силы для игр. Тем удивительнее, что этих сил хватило для приза игроку сезона от PFA (Профессиональной футбольной ассоциации).

Рон Аткинсон боролся до последнего и даже втягивал Фергюсона в игры разума: намекал, что «Юнайтед» не хватило отваги в прошлой чемпионской гонке – не хватит и сейчас. Фанаты «МЮ» ответили: на победном матче с «Норвичем» скандировали «Большой и толстый Рон, большой и толстый Рон – это правда, что твоей отваги больше нет?»

Она действительно испарилась под конец сезона – на самом важном отрезке. Ключевой многие считали очную встречу Аткисона и Фергюсона: «МЮ» спас ничью в гостях и сохранил отрыв в три очка.

Возможно, не хватило как раз Дэлиана Аткинсона. «Мы никогда не боялись «МЮ» и «Ливерпуля», когда он играл. Именно в таких матчах он включался еще сильнее. Дэлиан жил ради больших игр», – рассуждал Аткинсон-тренер.

В 2016-м трагичное дело Дэлиана потрясло всю Англию. На вызов в дом Аткинсонов приехала полиция: экс-футболист страдал психическим расстройством и угрожал семье. После нескольких предупреждений полицейские применили силу. Первые два выстрела электрошокером ничего не изменили. Тогда констебль Бенжамин Монк выстрелил электрошокером еще раз и задержал разряд на 33 секунды. Другой полицейский нанес Дэлиану несколько ударов дубинкой и ногами по голове. Бывшую звезду «Астон Виллы» доставили в больницу, но не спасли. В 2021-м Монка приговорили к восьми годам.

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Для «Юнайтед» та ничья стала началом беспроигрышной серии (10 матчей, 3 ничьи и 7 побед подряд в конце), а «Вилле» не хватило силенок: вскоре сходку лидеров выиграл «Норвич».

«Нам просто не хватало опыта решения таких задач в конце сезона. Для нас это был страх и неизвестность. Но в целом мы провели отличный сезон», – признался Тони Дейли.

Через пару недель после «Норвича» «Астон Вилла» не взломала «Ковентри», а «МЮ» впервые показал миру Ферги-тайм . Стив Брюс в самом конце дублем вытащил волевую победу над «Шеффилд Уэнсдей» – стало очевидно, что «Юнайтед» уже на кураже и не сольют гонку, как год назад.

«Этот момент [гол Брюса в компенсированное время] – определяющий в сезоне. Год назад мы доминировали на «Ноттингемом» дома, но проиграли. Думали, что история повторяется, потому что никак не могли забить. А потом появился Брюси!» – восторгался Гари Паллистер.

Семь побед подряд на финише это только подтвердили – отсюда и большой отрыв в таблице («Вилла» закрыла сезон тремя поражениями).

«МЮ» выиграл гонку благодаря трансферу Кантона. Он не только вытащил сезон, но и изменил клуб

Позже оказалось, что поздний гол Брюса «Уэнсдей» – все же не определяющий момент сезона. На чемпионский расклад повлиял трансфер Эрика Кантона: до его перехода в ноябре (спасибо, что не было трансферных окон) «Юнайтед» уступали лидеру 10 очков и толкались на шестом месте.

На «Олд Траффорд» тогда сильно нуждались в нападающем: Ширера увели из-под носа, а Даблин быстро сломался. Повезло, что где-то в Лидсе Кантона в очередной раз ссорился с тренером. До Англии таких историй было много: сложный футболист посылал Анри Мишеля, Жерара Улье, судью и всю Федерацию футбола Франции. И даже завершил из-за этого карьеру, а в Англию вовсе не собирался из-за отстойной погоды.

К жизни его вернул «Лидс», который он отблагодарил чемпионством-1992 и победой в гонке с «МЮ». Но потом случилась ссора с тренером Говардом Уилкинсоном. Уход был лучшим вариантом, тем более подходил срок активации бонусов: небогатый «Лидс» должен был выплатить Эрику 500 тысяч фунтов за определенное количество матчей. Отдавать такие деньги игроку, который вскоре может разругаться вообще со всеми, было нелогично.

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Тут-то и подоспел «МЮ». Конечно, трансфер такого масштаба оброс байками: например, истории Фергюсона и председателя «МЮ» Мартина Эдвардса прилично отличаются.

Вот версия сэра Алекса: он сидел в кабинете Эдвардса, когда тому позвонил директор «Лидса» Билл Фотерби. Он запросил у «МЮ» трансфер защитника Дениса Ирвина.

«Эдвардс ответил, что нет, и они стали просто болтать, – вспоминал Фергюсон. – А я вдруг написал в блокноте председателя: «Спроси его про Кантона». Мартин вопросительно посмотрел на меня, а я энергично закивал.

Фотерби сказал, что обсудит трансфер Эрика с тренером Уилкинсоном и перезвонит в течение часа».

По версии Эдвардса, у идеи с трансфером Кантона другой отец. Фотерби действительно ему звонил, но после отказа в продаже Ирвина Эдвард сам придумал вариант с Кантона.

«Я с ходу спросил в ответ: «А что насчет Эрика? Слышал про их конфликт с Уилкинсоном», – делился Эдвардс в автобиографии.

Уже после согласия Фотерби Эдвардс пошел к Фергюсону за вердиктом – тот ответил «С удовольствием».

Ради Кантона «МЮ» пошел на публичную ложь: клубы объявили, что трансфер обошелся в 1,6 млн фунтов. Оказалось, что в «Лидс» на самом деле улетел ровно миллион.

«Мы договорились на 1 млн фунтов, но Билл попросил, чтобы мы озвучили сумму в 1,6 млн. Он считал, что это успокоит фанатов «Лидса». Я сказал: «Можете говорить что хотите…»

Это сейчас для клубов АПЛ 600 тысяч фунтов не стоят и возни. Тогда это были отличные деньги: например, тот самый Ирвин перешел в МЮ» как раз за 600 тысяч.

Перед одобрением сделки Фергюсон консультировался с Мишелем Платини и Жераром Ульем – спрашивал, как справиться с тяжелым характером француза. «Вам следует подписать его, Он очень недооценен, ​​ему просто нужно немного понимания», – сэр Алекс решился после этих слов Платини. Кстати, «Лидсу» Кантона посоветовал тоже Платини.

«МЮ» не прогадал: с Кантона клуб не только получил импульс для спасения сезона, но и обрел лидера, который установил высокие стандарты.

● Алекс Фергюсон : «Мы не успели заявить Эрика на игру с «Арсеналом», но он все равно поехал с нами в Лондон. В день матча – около половины десятого утра – мой помощник Брайан Кидд сказал, что Эрик хочет тренироваться. Я засомневался, но все же разрешил. Когда команда собралась в полдень на обед, Кантона с Киддом еще не вернулись с тренировки.

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Через пару дней, когда закончилось первое занятие после 1:0 с «Арсеналом» и игроки разошлись, Эрик попросил дать ему пару ребят для отработки ударов с лета. Это застало меня врасплох – раньше-то мы ограничивались общей тренировкой.

Я, конечно, выполнил просьбу Эрика, а назавтра с ним остались и другие игроки. Это вошло у нас в традицию.

Многие справедливо говорят, что он оказал решающее влияние на наши успехи. Но все, что он сделал в матчах, значит для меня не меньше, чем то, как он изменил наш подход к тренировкам».

● Брайан Робсон : «Игроки не были уверены, что это хороший трансфер. У Эрика была репутация парня, который скитался по клубам и везде нарывался на скандалы.

В команде сложилась дружная компания, и мы не хотели, чтобы кто-то все испортил. Но мы зря его боялись. Он стал одним из нас – гулял, выпивал, шутил».

● Петер Шмейхель : «В первый день на базе «МЮ» он так стеснялся, что не смотрел никому в глаза и, быстро переодевшись, вышел из раздевалки. У нас никто и никогда не выходил на поле за полчаса до тренировки.

Он пинал мяч у стены и принимал на грудь , на голову, на правую ногу, на левую. Бум, бум, бум – идеальный контроль мяча. Окна столовой и тренерской выходили на поле, и все уставились на него. Он нас загипнотизировал.

Глазели на него и ребята из молодежной команды – Бекхэм, Батт, Скоулз, Невиллы. А назавтра они, как котята, медленно подкрадывались и повторяли за котом.

Эрик показал британцам, как футболист может развиваться без помощи тренера. Вскоре Гари Невилл отрабатывал после тренировки выбросы из аута и кроссы, а Бэкс – угловые и штрафные».

● Гари Паллистер : «Поначалу мы не были уверены в нем. Особенно, когда он отказывался от дневных партий в снукер. У него была репутация игрока-однодневки. Но он оказался просто другого класса. Он был последней частью мозаики. После каждой тренировки он оставался, чтобы отработать удары. Непревзойденный профессионал».

● Ли Шарп : «Эрик установил стандарты. У него был высокомерный вид, но юниоры с трепетом смотрели на него. Его умения не вызывали сомнений, но то же можно сказать и про его отношение к делу».

Кантона с ноги (ха!) ворвался на «Олд Траффорд», и «МЮ» понесло: до трансфера Эрика «дьяволы» проиграли в АПЛ 4 из 16 матчей (всего 6 побед), после – уступили дважды в 26 играх (при 18 победах). Вклад француза огромен: 9+11 с начала декабря!

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«Если я не чувствую себя свободным, то начинаю сходить с ума. Это происходит со всем в моей жизни. Фергюсон точно знал, что мне нужно, он был больше чем тренер: сильный человек, который мог справиться с таким как я.

Когда кто-то вроде Фергюсона дает возможность проявить себя, ты должен заслужить эту свободу. И ты знаешь, как удачлив, получив ее. Поэтому я работал так упорно и делал все, что от меня требовалось. Я мог бы отдать жизнь за него. Впервые ощущал себя на своем месте».

С такой глыбой в составе изменилось все, особенно чемпионский характер. «Мы много говорили о его философии. Он анализировал каждую игру, поэтому понимал, что у него получается хорошо, а что нет. Это очаровало меня. Когда становилось нервно, он был единственным, кто мог создать необходимую капельку магии», – вспоминал Шарп.

«Даже не хочу знать, что вы делали ночью». Игроки «МЮ» бурно отпраздновали титул за день до матча

Окончательно интрига умерла в начале 39-го тура: «Астон Вилла» проиграла «Олдхэму», борцу за выживание, и подарила «МЮ» титул еще до матча с «Блэкберном».

Сейчас в это сложно поверить, но еще раз: это было первое чемпионство «Юнайтед» с 1967-го! Даже с уверенным Кантона под боком команда сильно нервничала: игроки признавались, что всеобщее ожидание сильно давило. И вот наконец стресс можно сбросить. И отпраздновать!

«У Стива Брюса и его жены Джанет был самый дружелюбный и открытый дом. Это было естественное место для вечеринки в честь победы в лиге», – улыбался защитник Пол Паркер.

Мобильников тогда ни у кого не было, договариваться пришлось по стационарному телефону. Конечно, он почти всегда был занят, потому что Брюсу звонили все. Одними из первых подсуетились в Sky Sports: спросили, можно ли подъехать и поснимать праздник.

Послушный Брюс сначала спросил разрешение у Фергюсона: «Он сказал, что мы можем выпить пару стаканчиков, но должны закончить к 10. Мы начали только в 7. Если бы он отругал меня, я бы ответил: «Я думал, вы имели ввиду до 10 утра».

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До Брюса в итоге добрались все (на вечеринке было 60 человек), но не сразу. Андрей Канчельскис приехал последним, а Ли Шарп, не дозвонившись до одноклубников, с отцом поехал на «Олд Траффорд». Там его заметили фанаты, подняли на руки, качали и пустили по волне. Полузащитника отбили охранники, и он вспоминал: «Лучший день в жизни едва не стал худшим».

Алкоголя было много: Шмейхель насчитал 50 бутылок шампанского, 30 бутылок вина, несколько сотен бутылок пива и еще много спиртного.

На следующий день у «МЮ» был матч с «Блэкберном», но о нем хоть кто-нибудь думал? Сын Брюса Алекс спустя 30 лет вспоминал: «Мне было девять, и меня отправили спать к соседям через дорогу. Я сидел на подоконнике с Каспером (Шмейхелем, сыном Петера) и еще одним соседом и наблюдал из окна за хаосом в нашем дворе. Это было завораживающе. И мы знали, что на следующий день наши отцы сыграют с «Блэкберном».

Фергюсон встретил новость о чемпионстве на поле для гольфа и явно отпраздновал это с вином. Но вечером звонил футболистам, чтобы напомнить об игре. А они праздновали до 4 утра.

«Я проснулся, когда услышал этот звон – бутылки убирают. С спустился вниз, было 7 утра. Брайан Робсон, капитан сборной Англии, наводил порядок вместе с женой Дениз. Роббо работал шваброй, Дениз мыла посуду. Они спали в комнате для гостей, хотя я не уверен, что они вообще ложились», – смеялся Брюс.

Повезло, что «Блэкберн» ждал вечером, и игроки успели покемарить днем. Но когда собрались в зале на «Олд Траффорд», почувствовали себя уже не королями, а школьниками.

«Тренер вошел, посмотрел на нас, почувствовал запах перегара и покачал головой», – стыдился Паллистер.

Воспоминания Шарпа: «Фергюсон говорил кратко. Сказал: «Вы только что выиграли лигу. Фанаты были замечательными, так что давайте выйдем на новый уровень. Мы же не хотим проиграть этот матч. Я даже не хочу знать, что вы делали прошлой ночью».

После этого он улыбнулся! Возможно, это был единственный раз, когда он был не против, что мы выпили перед матчем».

«Блэкберн» забил уже на восьмой минуте. «Нам нужно было протрезветь», – испугался тогда Паркер.

«Юнайтед» собрались и под невероятное пение «Олд Траффорд» все исправили: Райан Гиггз сравнял, Пол Инс вывел вперед, а Паллистер со штрафного в компенсированное время забил свой первый мяч в сезоне. Единственный, кто немного расстроился, это Паркер: у него был спор с Паллистером – кто больше забьет.

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«Мы поспорили на 100 фунтов. У меня был один гол, и я лидировал. Он был единственным в команде, кто вообще не забил ни разу. И вот он забил в самом конце! Я никогда в жизни не был так близок к победе в пари по забиванию голов.

Хотя Палли все равно бы мне не заплатил. Максимум, он бы купил мне картошки фри или что-то типа того», – сокрушался Паркер.

***

В следующих 10 сезонах АПЛ «Юнайтед» выиграли семь титулов и стали именно тем клубом, в который влюбились миллионы. АПЛ же стала самой привлекательным турниром, а ее первый сезон – легендарным.

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Главная картинка и графика : Алина Комиссарова

Фото: Gettyimages /Shaun Botterill, David Cannon / Kontributor, Phil Cole/Allsport, Michael Cooper / Staff, Paul Marriott – EMPICS / Kontributor, Mirrorpix / Kontributor, Ben Radford / Staff, Graham Chadwick – EMPICS / Kontributor, Neal Simpson – EMPICS / Kontributor, Gary M. Prior / Staff, Anton Want/Allsport, Malcolm Croft – PA Images, Chris Cole / Staff