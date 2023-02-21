Асенсио может уйти в «Барсу», хотя не особо подходит Хави как вингер. Переходов внутри класико не было уже 16 лет

Последние несколько лет слухи об уходе Асенсио – обязательный сюжет трансферного окна. Даже потенциальную замену Бензема и продажу надоевшего Азара обсуждают реже, чем контракт Марко. На этот раз развязка близка: летом он либо получит повышение зарплаты, либо сменит клуб.

Теперь фактором для «Мадрида» выступают не только запросы полузащитника, но и интерес с «Камп Ноу». Прямых переходов из «Реала» в «Барселону» не было очень давно, и жирный подарок конкурентам сильно ударит по эго Флорентино Переса.

Оцениваем шансы «Барселоны», вспоминаем самые громкие переходы внутри класико и причину элитного противостояния.

Асенсио не хочет уходить из «Реала», но его агент Мендеш уже общается с «Барсой»

Для начала освежим последние слухи о Марко и «Барселоне»: стартуем с октября, чтобы не утонуть в потоке древних инсайдов.

Октябрь 2022-го. К осени журналисты раскачивали слухи о «Барсе» и писали, что клуб договорился с игроком о контракте на 4 года. В центре был Жорже Мендеш, которого Асенсио выбрал агентом в апреле. У влиятельного португальца хорошие отношения с боссами «Барселоны», поэтому в инсайд поверили.

As добавила, что Асенсио не хочет покидать «Реал»: он отказал 12 клубам и планировал переубедить Переса игрой на ЧМ. На тот момент считалось, что «Мадрид» не хочет продлевать Марко.

Ноябрь 2022-го. Слухи укреплялись: Mundo Deportivo писала, как на «Ноу Камп» обсуждали возможный переход. Подкупали три пункта: минимальные затраты, медийность игрока сборной Испании и шанс щелкнуть принципиального соперника.

Трансфер обсуждался даже среди футболистов. Вот слова Педри: «У Марко много качеств. Посмотрим, как пойдут дела с его контрактом. Но все хорошие футболисты должны быть в «Барсе».

Декабрь 2022-го. Свежих подробностей не было, но Ara уверяла, что «Барселона» по-прежнему в деле.

Январь 2023-го. «Реал» все же решил, что Асенсио еще пригодится клубу, и предложил новый контракт на 4 года. Но Марко не устроила зарплата: As писала, что полузащитник хотел повышения, а «Мадрид» выкатил условия еще ниже нынешних.

Правда, Marca добавила, что деньги для Асенсио не главное: его больше напрягает роль в клубе. Футболист задумался об уходе из-за упавшего статуса в команде и согласится даже на такие финансовые условия, если получит гарантии игрового времени. По данным Mundo Deportivo, «Барселона» считает Марко прирожденным победителем – именно это и льстит полузащитнику.

Игрок не принял окончательное решение, а переговоры Мендеша с «Барселоной» усилились. При этом в Каталонии понимают, что ради Асенсио придется расстаться с кем-то из тройки Дембеле-Рафинья-Торрес.

Начало февраля 2023-го. Cope утверждает, что в «Реале» все еще не решили, что делать с Марко. Клуб точно покинет Мариано, а вот по Асенсио, Модричу и Себальосу решат позже. При этом «Мадрид» отверг предложение «ПСЖ» по испанцу, а сам Марко все еще видит «Реал» приоритетным вариантом.

Середина февраля 2023-го. El Debate сообщает, что «Реал» предложил Асенсио улучшенный контракт: зарплата увеличится с 4,5 млн до 4,8. Марко хочет 6 млн, но Перес не поднимется выше 5.

На фоне сложных переговоров притаилась новость о грядущем продлении Браима Диаса. «Мадрид» договорился с ним о новом контракте и вернет из «Милана» летом, если Асенсио уйдет, пишет The Athletic.

Итого на данный момент. «Реал» не договорился с Асенсио по финансам и статусу. «Барселона» может увести игрока бесплатно и использует хорошие отношения с агентом Асенсио, который уже обсудил потенциальный переход. Кажется, на «Камп Ноу» Марко оценивают выше, чем на «Сантьяго Бернабеу», но он все еще ждет компромисса с «Мадридом».

Карло Анчелотти же дистанцировался. «Меня мало волнует, останется Асенсио в «Реале» или уйдет», – сказал главный тренер после разгрома «Эльче». В том матче Марко забил первый мяч.

Прямых трансферов из «Реала» в «Барсу» очень мало. Самый громкий – Луис Энрике

Асенсио может стать лишь шестым игроком, который сменил «Реал» на «Барселону». Если брать известных широкой публике персонажей, то только вторым – четыре трансфера случились в эпоху австралопитеков: вряд ли вы помните Хосу Куиранте (трансфер в 1906-м), Энрике Норманда (1909-й), Хосе Канала (1946-й) и Люсьена Мюллера (1965-й).

Если отбросить переходы из молодежных команд, то самый свежий пример случился 27 лет назад: Луис Энрике неожиданно поменял «Сантьяго Бернабеу» на «Камп Ноу». Вспомним этот трансфер?

Талантливый форвард дебютировал в родном Хихоне в 20 лет – сразу стал важным игроком «Спортинга». В сезоне-1990/91 клуб вернулся в Ла Лигу, где воспитанник забил 14 мячей. Внимание топ-клубов приклеилось по умолчанию, самым шустрым оказался «Реал».

Энрике обрадовался неожиданному повышению, но боялся сложной адаптации. В 2014-м в интервью он сказал: «Возможно, мне стоило остаться в «Спортинге» еще на год и развиваться в местной перспективе, а не под огромным давлением, как это было в «Барсе» или «Реале». Никогда не думал, что за мной придет большой клуб. Даже не мечтал о «Мадриде» после полутора лет в «Спортинге». Но клубу потребовались большие деньги».

«Реал» тогда был немного «Спартаком» и менял тренеров чуть ли не каждый сезон. С 1989-го по 1996-й рулили Лео Бенхаккер, Джон Тошак, Альфредо ди Стефано, Радомир Антин, снова Бенхаккер, Бенито Флоро, Винсенте дель Боске и Хорхе Вальдано. Каждый видел в Энрике что-то свое: его отодвигали от атаки, пихали на фланги, перемещали в центр и ставили даже защитником.

«С партнерами мне было легко играть, потому что они были высокого класса. Я пришел как форвард, а меня ставили в полузащиту, хотя я ни разу там не играл. А что делать? Было сложно. Я был даже фланговым защитником. Обычно при таких обстоятельствах игрок уходит», – рассуждал Энрике.

В 1995-м Луис поучаствовал в унижении «Барселоны»: «Реал» выиграл 5:0, а Энрике эмоционально отпраздновал свой гол. В тот момент было сложно представить, что всего через полтора года он будет позировать уже в сине-гранатовой футболке. И будет намного счастливее.

«Я рад и взволнован. Начинается новая эра, старая закончилась. Уйти было нетрудно, даже легко. Я подписал контракт с «Реалом» на пять лет – я соблюдал его и никогда не нарушал», – сказал Энрике уже из «Барсы».

Конечно, в Мадриде его резко возненавидели, хотя он никогда не был там кумиром. Луису было плевать: один из голов в класико он эмоционально отпраздновал прямо перед трибуной в белом. В ответ полетели монеты, зажигалки и оскорбления, но ничто не ранило новую звезду «Барсы». Именно там он получил настоящее признание.

«Меня не волнуют эти люди. Я рад, что забил на «Бернабеу» в футболке «Барселоны», – подогревал Энрике.

С выбором Луис угадал. За 5 лет в Мадриде он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок. За 8 сезонов в Каталонии взял намного больше: 2 чемпионата, 2 Кубка, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Кубок обладателей кубков. А потом уже в качестве тренера привел «Барсу» еще к девяти титулам, включая требл в сезоне-2014/15.

Из «Барсы» в «Реал» переходили чаще. Но последний пример аж из 2007-го

Маршрут между «Сантьяго Бернабеу» и «Камп Ноу» слишком горячий и опасный – неудивительно, что им пользуются редко и чаще на молодежном уровне. С 2007-го случилось лишь 6 трансферов: пятеро сменили молодежку «Барсы» на «Кастилью». Самый заметный, пожалуй, Кико Фемения, который поиграл в АПЛ за «Уотфорд», а сейчас бегает за «Вильярреал». Ни за «Барсу», ни за «Реал» он так и не дебютировал.

Еще есть кейс Дани Гудьонсена: сын легендарного Эйдура начинал в академии «Барсы», но трансфер в Мадрид пока ничего не дал. После четырех лет в столице парень укатил в молодежку «Мальме», хотя повторить путь отца он все еще может – ему лишь 16.

Последний громкий трансфер случился 16 лет назад – Хавьер Савьола уехал за счастьем в Мадрид. Не нашел: играл в редко, выходил в основном в кубках и за 2 года набил лишь 5 голов в 29 матчах. Он достался «Реалу» бесплатно, но никто от трансфера особо не выиграл: «Мадрид» не заметил его отъезда, а аргентинец позже засветился лишь в «Бенфике», «Малаге», «Олимпиакосе», «Вероне» и «Ривер Плейт».

«Реал» – самый трудный момент в карьере. Когда футболист не играет, то не очень счастлив в команде. Было сложно.

Самый радостный момент – первый сезон в «Барселоне»! Я много забивал, наслаждался тем временем», – вспоминал Савиола в 2018-м.

До Савиолы тихо было семь лет: в 2000-м взорвался самый скандальный трансфер внутри класико. За немыслимые по тем временам 60 млн евро в «Реал» переехал Луиш Фигу. Фанаты сжигали футболки португальца, оскорбляли, забрасывали монетами и швырнули свиную голову.

Сам Фигу ничего этого не хотел и собирался остаться в «Барселоне». Луиш стал предателем по принуждению: о том детективном трансфере у нас есть сразу два текста (вот тут и вот тут).

Еще одним громким кейсом был трансфер Микаэля Лаудрупа. Датчанин блистал в «Барселоне» и был одним из лидеров волшебной команды Йохана Кройффа. Но когда встал вопрос о новом контракте, Микаэль потребовал слишком большую для «Барсы» сумму. А вот «Реал» ее потянул: слухи о переговорах с врагами попали сначала в прессу, а потом к руководству «Барсы». Кройфф в целом разочаровался в Лаудрупе – во многим из-за лени футболиста. Датчанин стал играть реже еще и потому, что «Барселона» купила четвертого легионера (Ромарио) при квоте в трех иностранцев на поле: Кройф выбирал между новичком, Лаудрупом, Стоичковым и Куманом.

Лаудруп отказался продлевать контракт и был продан на «Сантьяго Бернабеу». А позже признался, что выбрал «Мадрид» исключительно из мести. В столице он пробыл всего два сезона, зато продлил мощную серию – взял пять чемпионств подряд (4 в «Барсе» и одно в «Реале»).

«Когда вернулся на «Камп Ноу» с «Реалом», меня встретили не очень хорошо. Но когда я завершил карьеру, проблем не было. Часто бываю в Испании: ко мне хорошо относятся как на «Камп Ноу» и «Сантьяго Бернабеу», так и в Севилье с Бильбао».

Еще был Бернд Шустер – он первым из современных игроков решился на громкий переход. И вообще сделал комбо: из «Барселоны» уехал в «Реал», его через два года променял на «Атлетико». В Каталонии немец постоянно со всеми ссорился: дрался с одноклубниками, ругался с тренерами и руководством. Его обвиняли, что он променял «Барсу» на деньги, а он отвечал, что перешел в «Реал» из-за детей: они пошли в школу, и уезжать из Испании не хотелось. В «Мадриде» его тоже невзлюбили, потому что он все еще говорил о любви к «Барсе» – что не помешало ему позже вернуться на «Сантьяго Бернабеу» тренировать.

Еще были те, кто поиграл за оба клуба, но не переходили напрямую. Например, Роналдо в качестве посредника между «Барсой» и «Реалом» использовал «Интер». Георги Хаджи между двумя топ-клубами поиграл в «Брешии», Хулен Лопетеги – в «Логроньесе», Роберт Просинечки – в «Овьедо», Самюэль Это’О – в «Мальорке».

Марко не подходит «Барсе» как вингер. Но вариант интересный

Марко играет за «Мадрид» почти 8 лет. На этом отрезке его карьера несколько раз меняла вектор развития. Ударные первые годы при Зидане автоматически возвели его в ранг главных талантов планеты. Позже Асенсио в интервью Marca признает, что космические ожидания мешали прогрессировать и создавали лишнее давление. Фанаты «Реала» ставили на Марко и ждали от него перевоплощения из джокера в лидера.

Не вышло. «Я хочу вносить свой вклад в результат и почувствовать свою важность для этой команды. Мне самому нужна уверенность в своих силах, – признался в 2019-м Асенсио. – Иногда складывается такое ощущение, что на меня все давят. Ошибки воспринимаются так остро. Мне такое непривычно. Мне многому предстоит научиться. Я не должен вести за собой партнеров. Есть те, кто намного опытнее меня и дольше играет в клубе. Их статус выше моего. Эти игроки должны повести нас за собой».

Вместе с ментальными трудностями пошли первые травмы. В июле 2019-го Марко порвал кресты и почти на год остался без футбола. «Я начал играть с новыми надеждами и заботился о самых крошечных деталях при подготовке, – вспоминал испанец после возвращения. – Тяжело принимать происходящее, но я заполучил новый вызов в карьере. Нельзя опускать руки и сдаваться. Я вернулся и готов играть как можно чаще».

Асенсио ежедневно тренировался по восемь часов, постоянно разговаривал с Зиданом и молча ждал шанс на скамейке. Но места в основе «Реала» уже не осталось – приехали Родриго и Эден Азар, начал раскрываться Винисус. Зидан пытался заиграть Марко на правом фланге, но после крестов ему уже не хватало скорости и резкости. Асенсио выдал пару неплохих игр, но быстро потух.

Еще сильнее котировки его упали в прошлом сезоне. Во-первых, потому что в роли джокера сияет Родриго, а бразилец готов играть вообще везде. Во-вторых, при Анчелотти справа в уникальной роли теперь Вальверде. Феде дает огромный объем работы. Игровое время Асенсио, который проиграл конкуренцию обоим, уменьшилось еще сильнее.

При этом Анчелотти дает шанс даже в такой ситуации. Например, ставит в центр: с «Мальоркой» Марко часто менялся позициями с правым центрхавом – сначала с Феде, потом с Модричем. Кстати, впервые заиграть Марко в центре попробовал Валерий Карпин.

Хорват бежит на фланг, а Марко получает свободу и подрабатывает себе под рабочую левую.

Максимально комфортный сценарий для Асенсио. Однако он пока совсем не убеждает: вот в этом моменте соперники прочитали испанца и успели накрыть.

Единственное реальное преимущество Асенсио перед остальными – дальние удары. В этом аспекте прямо категорически хорош, хотя их качество слишком нестабильно на протяжении всей карьеры в «Мадриде».

Крутые удары на контрасте подсвечивают, как усредняется Марко внутри штрафной. Да, он может приносить голы, которые не вытекают из хода матча. При этом иначе Асенсио почти не обостряет.

Может показаться, что переход Асенсио в «Барсу» – самая нелепая сплетня после слухов о романе с певицей Дуа Липой после финала ЛЧ. Но давайте разбираться.

Марко не подходит «Барсе» именно как вингер. Хави выделяет правый фланг под изоляции – там сияет Усман Дембеле. Он настолько хорош, что Рафинья тухнет на скамейке. Левый фланг отвели под эксперименты с Педри и Гави в уникальной роли. На скамейке сидят Ансу Фати и Ферран Торрес.

Играть слева Асенсио может, но ему там некомфортно из-за левой рабочей ноги. Хотя универсальность испанца подкупает, а Хави ротирует состав намного чаще Анчелотти. Марко станет очередной опцией в раздутом реестре каталонцев.

Интересным выглядит вариант с Марко в роли ложной девятки. «Барселона» зависит от реализации Левандовского, но в плане подыгрыша Роберту точно есть где расти. Такое количество голов Асенсио никогда не даст, зато станет апгрейдом в контексте вскрытия закрытых соперников.

Асенсио – тонкий игрок, его крутость хорошо описывал как раз Луис Энрике: «Марко великолепен. Он может связывать партнеров в атаке. «Реал» использует его немного иначе, а мы ограничиваем передвижения и хотим, чтобы он почаще оказывался в зонах, из которых генерируют всю основную остроту на поле. Он постоянно перемещается по полю. Не могу назвать это ложной девяткой. Нет, это совсем не так, мы просто заставляет его постоянно двигаться в атаке».

Трансфер Асенсио в «Барселону» – интригующее решение. Играть чаще Марко не светит, так что придется мириться с ролью запасного. Этим Асенсио занимается в «Реале» прямо сейчас, но тут все еще есть определенный кредит доверия. «Барса» – неоправданно крупный риск для Асенсио. Ему уже 27 лет.

Вражда «Реала» и «Барсы» – чистая политика. Но сейчас они дружат ради Суперлиги

Феномен класико прорастает из истории Испании.

Матчи «Реала» и «Барселоны» всегда подавали как сражение категорически разных политических взглядов. Каталония – оплот оппозиционных сил. Мадрид – центр решений, принимаемых властью диктатора Франсиско Франко.

В Каталонии тогда ненавидели абсолютно все связанное с Мадридом. Влиял Франко: в первые дни гражданской войны его сторонники арестовали и казнили президента «Барсы» Хосепа Суньола. Это отразилось на противостоянии. Многие говорят, что генерал поддерживал только «Мадрид» и постоянно топил «Барсу» – это не так, но стереотипы живы до сих пор. Есть много опровержений предрасположенности Франко – как минимум, в первые 14 лет правления диктатора «Реал» не взял ни одного чемпионского титула.

Политика навсегда закрепилась в противостоянии. Переход игрока из одного клуба в другой можно сравнить с партийной изменой. Возрастающие сепаратистские настроения Каталонии еще сильнее повышают градус.

Хотя в последние годы отношения между «Реалом» и «Барсой» сильно потеплели. Противостояние с чиновниками из УЕФА и Ла Лиги из-за Суперлиги запустило новую главу взаимоотношений старых соперников. Теперь они могут зарегистрировать отдельный бренд «Эль-Класико» и сами организовывать летние товарищеские матчи друг с другом. В планах – создание совместного бизнес-проекта и постоянное улучшение сотрудничества.

«Это один из самых важных проектов в мире. «Барселона» должна вернуть имя. Это хорошо для всех, – не скрывает Флорентино Перес. – Финансовая ситуация? Они это преодолеют, и все вернется к норме. Почему должно быть иначе? Это один из величайших клубов в мире. Это сложная ситуация. Но есть механизмы – все можно исправить. Может, Ла Лига должна стать спортивным директором «Барселоны»? Почему она решает, кого они могут или не могут подписать?»

И вот «Барса» вполне может подписать игрока «Реала».

Фото: globallookpress.com/Irina R. Hipolito, David Ramirez, AFP7; AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU; Gettyimages.ru/Neal Simpson