Ледяхов о Хлусевиче: «Уход из «Спартака» пойдет ему на благо, надо перезапускать карьеру. Он не играл из-за проблем со Станковичем, в «Ахмате» может набрать форму»

Ледяхов о Хлусевиче: уход из «Спартака» пойдет ему на благо, нужна перезагрузка.

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возможном уходе Даниила Хлусевича в «Ахмат».

Ранее сообщалось , что грозненский клуб ведет переговоры об аренде 24-летнего полузащитника.

«Не думаю, что уход Хлусевича будет большой потерей. В последние пару лет он совсем мало играет. Это качественный футболист, но смена тренера на него повлияла. К тому же на его позицию есть еще два человека, все нормально. Ему можно только пожелать удачи в новом клубе.

Хлусевич начинал в «Спартаке » неплохо, но в прошлом году со Станковичем у него были проблемы в общении, поэтому он не играл совсем. Но когда клуб его приобретал, тогда он был очень качественным.

Уход из «Спартака» пойдет на благо карьере Хлусевича, потому что карьеру надо перезапускать. Если он перейдет в «Ахмат », то там он может набрать форму и даже попасть в сборную России», – заявил Ледяхов.

Хлусевич выступает за «Спартак» с 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах красно-белых во всех турнирах и забил один гол.