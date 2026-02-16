  • Спортс
  Ледяхов о Хлусевиче: «Уход из «Спартака» пойдет ему на благо, надо перезапускать карьеру. Он не играл из-за проблем со Станковичем, в «Ахмате» может набрать форму»
Ледяхов о Хлусевиче: «Уход из «Спартака» пойдет ему на благо, надо перезапускать карьеру. Он не играл из-за проблем со Станковичем, в «Ахмате» может набрать форму»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о возможном уходе Даниила Хлусевича в «Ахмат».

Ранее сообщалось, что грозненский клуб ведет переговоры об аренде 24-летнего полузащитника.

«Не думаю, что уход Хлусевича будет большой потерей. В последние пару лет он совсем мало играет. Это качественный футболист, но смена тренера на него повлияла. К тому же на его позицию есть еще два человека, все нормально. Ему можно только пожелать удачи в новом клубе.

Хлусевич начинал в «Спартаке» неплохо, но в прошлом году со Станковичем у него были проблемы в общении, поэтому он не играл совсем. Но когда клуб его приобретал, тогда он был очень качественным.

Уход из «Спартака» пойдет на благо карьере Хлусевича, потому что карьеру надо перезапускать. Если он перейдет в «Ахмат», то там он может набрать форму и даже попасть в сборную России», – заявил Ледяхов.

Хлусевич выступает за «Спартак» с 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах красно-белых во всех турнирах и забил один гол.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Человек конкуренцию Денисову проиграл, тут Станкович не при чем
Ответ Даниил Волхонов
Человек конкуренцию Денисову проиграл, тут Станкович не при чем
вообще последнее время при Абаскале он играл чаще левого защитника...
Ответ Даниил Волхонов
Человек конкуренцию Денисову проиграл, тут Станкович не при чем
Вообще то Хлусевич не крайний защитник, а крайний полузащитник, если что
Слабый игрок. И как защитник и как игрок атаки. Завершал слабо, а оборонялся еще хуже
Ответ Император Плутона
Слабый игрок. И как защитник и как игрок атаки. Завершал слабо, а оборонялся еще хуже
Его нужно правильно использовать. Хлусевич не номинальный защитник. Он полузащитник. И со слов, как я помню, его первого тренера, его сильная позиция атакующмй правый защитник
Ну да, мы видим как Игнатов, Селихов и Чернов без Станковича феерят при других великих тренерах, топ клубы выстроились в очередь за ними) На деле только Мангаш играет на уровне, все остальные без Станковича играют еще хуже. При этом вместо Мангаша Станкович наиграл Дмитриева и он играет еще лучше, а значит и тут правильно, что того отдали.
Он не играл потому что слабее других.Причем тут Станкович?
Мне одному Хлусевич визуально напоминает Саймона из сериала Отбросы?
Он не играл, потому что клипы про себя хорошего начал снимать. И на игру забил. Вот и всё. Что, при Карседо начнёт играть? Нет, конечно.
Ахмат топ по поиску не играющих «топ игроков».
Хлус если корпус научится наклонять в сторону мяча, то начнет попадать по воротам а не по воробьям на 3-5 метров выше перекладины.
Если у игрока проблемы с тренером, значит виноват игрок.
Ну так то в сборную сейчас может попасть и Ледяхов)
Да все понятно, такая же примерно история и с Мединой, и с Бонгондой, и с Хлусевичем, приходили на чиле, на расслабоне, выдавали максимум, как только тренер стал удила затягивать, сдулись....кто виноват? как по мне, тренер. Он должен был их раскрыть, а он их закрыл, но это не только он, и не только их,это проблема очень многих видов спорта, в первую очередь , тренер - психолог, все остальное в довесок....
