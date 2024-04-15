Безумие! ЦСКА увольняет тренера прямо перед плей-офф

Кто-то психанул.

ЦСКА только что объявил об отставке главного тренера Эмила Райковича. Ему на замену приходит Андреас Пистиолис, бывший помощник Димитриса Итудиса.

Решение, мягко говоря, неожиданное и странное. Да, армейцы финишировали третьими в регулярном чемпионате, но до последнего претендовали на первое место и упустили его только в последнем матче с УНИКСом, в матче, в котором Ненад Димитриевич, бесспорный MVP сезона, набрал 40 очков .

ЦСКА был вторым по эффективности атаки и третьим по качеству защиты. При том, что бюджет команды в этом году уступает конкурентам и у них нет таких дорогих звезд, как у казанского УНИКСа и санкт-петербургского «Зенита».

Зачем ЦСКА это сделал

Видимо, для ЦСКА все же не существует другого места, кроме первого. Очередное поражение от УНИКСа (1-3 в сезоне) показало армейскому руководству, что рассчитывать на титул в этом году не приходится.

Во-первых, можно без особого риска прибегнуть к шоковой терапии.

Во-вторых, уже заглянуть в будущее. Не секрет, что команды зачастую договариваются с теми, кто подписывается летом, еще по ходу текущего сезона. Поэтому ЦСКА приглашает нового тренера, который – возможно, его контракт пока рассчитан до конца сезона – будет работать с этими новыми людьми и сам их набирать под собственные требования.

Здесь можно разглядеть внутреннюю кухню ЦСКА.

С одной стороны, у армейского руководства были разногласия с Эмилом Райковичем по тем персоналиям, которых он хотел видеть в своей команде в дальнейшем. ЦСКА не стал навязывать специалисту свое видение, просто расстался с ним.

С другой, отставка как бы должна намекать всем на то, кто виноват во всех проблемах красно-синих как минимум в этом году .

Известно, что боссы ЦСКА дают тренера карт-бланш на приобретение баскетболистов и никогда не действуют против его воли. И ответственность за неудовлетворительную селекцию последних лет в данном случае перекладывается на Эмила Райковича. Есть неподтвержденная информация, что он сам отказывался от многих из тех, кто делает результат в сегодняшней Лиге ВТБ.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин никогда не действовал настолько импульсивно. Как бы ни шли дела у красно-синих, и Мессине после 0-2 с «Локомотивом», и Итудису после ухода Майка Джеймса удавалось спасти сезон и как минимум дотянуть команду до финала. До этого ЦСКА менял тренера по ходу сезона лишь однажды – когда Душко Вуйошевич не вышел во второй этап Евролиги, причем попутно выяснилось, что тренер не может разговаривать ни на каком языке, кроме сербского.

На взгляд со стороны в данном случае не было видно никаких предпосылок для столь радикальных шагов. По качеству игры ЦСКА оставался лидером Лиги ВТБ, а большая часть поражений случилась в концовках, где решало индивидуальное мастерство соперников или недостаток оного у игроков ЦСКА. ЦСКА шел на первом месте до тех пор, пока не вылетел с травмой Каспер Уэйр. И удручающая игра последних месяцев как раз связана с потерей разыгрывающего, альтернативы которому у армейцев нет .

Объяснение у Андрея Ватутина получилось максимально расплывчатым.

«Для нас это было непростое решение. Во-первых, из-за тайминга – не так часто команде приходится переживать смену главного тренера всего за неделю до старта плей-офф. Во-вторых, у всех нас сложились отличные человеческие и профессиональные отношения с Эмилом. Уже говорил ранее, что Райкович относился к работе с огромной ответственностью, он оказался в непростой ситуации с точки зрения больших перемен в ЦСКА. В начале сезона ожидания от игры нашей команды были не слишком высоки. В том числе, усилиями Райковича, мы превзошли эти ожидания в первой части чемпионата. Но сейчас, несмотря на то, что мы до последнего тура боролись за лидерство в очень конкурентном регулярном чемпионате Лиги ВТБ, результаты второго раунда и, главное, качество игры не устраивают ни клуб, ни болельщиков .

Жизнь показала, что команде необходимы срочные и серьезные перемены».

Кто такой Андреас Пистиолис

Грозный бородач со скамейки Димитриса Итудиса.

Пистиолис вырос в системе «Панатинаикоса» – сначала играл в баскетбол, а с 17 лет решил стать тренером. Он начинал в молодежной команде «Пао», затем работал скаутом и помощником Желько Обрадовича в золотом «Панатинаикосе», а потом сотрудничал с Итудисом – сначала в «Банвите», потом в ЦСКА. В армейском клубе он провел восемь лет, взял два титула Евролиги и прочее.

Пистиолис постепенно выходил из тени Итудиса. В ЦСКА он исполнял обязанности главного тренера в его отсутствие, а затем ушел вместе со всеми легионерами, когда весной появилось предложение из «Галатасарая».

Там он здорово начал – пришел в марте 2022 года и вывел команду в полуфинал, где едва не обыграл «Анадолу Эфес», доведя серию до 5 матчей. Кстати, как раз у него блистал нынешний лидер ЦСКА Мело Тримбл.

В ноябре 2022 года с Пистиолисом подписали новый контракт – до 2025 года, однако он был уволен уже в мае 2023 года.

С командой, в которой были представлены игроки, знакомые всем по Евролиге (Анджело Калояро, Дилан Эннис), он вылетел на стадии топ-16 из Лиги чемпионов и шел на 12-м месте в чемпионате Турции (12 побед, 15 поражений).

После ухода Пистиолиса «Галатасарай» одержал несколько побед подряд и все же зацепился за восьмое место плей-офф. У тренера были разногласия с руководством клуба, и турки вели переговоры сразу с несколькими специалистами по ходу того сезона (пришел Звездан Митрович, который был уволен в январе 2024 года).

Представляя главного тренера, Андрей Ватутин написал следующее:

«От команды ждут побед, до плей-офф осталась всего неделя, и Пистиолису предстоит сразу включиться в работу. Мы не ждем волшебного преображения. Рассчитываем, что новый главный тренер сможет свежим взглядом найти нужные ходы в управлении командой, эмоционально встряхнет игроков. Верим, что у Андреаса все получится, ведь он прошел отличную школу на топ-уровне, обладает огромным опытом, умеет побеждать, отлично представляет, что значит – работать в ЦСКА. Важно, что Пистиолис знаком с большинством наших игроков, знает клуб и Лигу, ему не потребуется время на адаптацию. И, главное, он выразил огромное желание помочь команде. Да, смена тренера перед плей-офф – это большой риск и вызов, но этим шагом вместо обреченности последних матчей мы даем надежду себе и нашим болельщикам на успешное выступление ».

На следующей неделе ЦСКА стартует в плей-офф Лиги ВТБ. Соперником по первому раунду будет красноярский «Енисей», который последние два раза армейцев обыграл.

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов