23 комментария

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Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

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В больнице с черепно-мозговой травмой.

Что случилось?

В понедельник вечером (в районе 23.15) защитник московского ЦСКА Алексей Швед вступил в конфликт с неизвестными и получил травму головы. Все это произошло в центре Москвы – у ресторана «Джун» на Большой Никитской улице.

Подробности инцидента рассказал «Спорт-Экспрессу» агент Шведа Обрад Фимич.

«После игры Алексей с женой отправился в ресторан в центре Москвы. После ужина они вышли на улицу, где группа молодых людей, без какого-либо повода, стала задираться к ним. Ребята явно были в неадекватном состоянии. Мой клиент это осознавал, поэтому хотел спокойно разойтись, так как Алексей сам по себе скромный и миролюбивый человек. Но мужчины были решены затеять драку, в духе «лучших традиций самых гордых» обитателей, то есть вчетвером-впятером против одного. В итоге, после нанесения ударов в области головы, Алексей упал, ударившись головой о тротуар. Он получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и с ушибом головного мозга! Благодаря одному милосердному Богу он остался жив после такого происшествия. Возможно, выручило то, что он профессиональный спортсмен, который каждый день тренируется на пределе возможностей. А что бы было, будь он простым нетренированным человеком?»

По информации «Р-Спорт», Швед все же не был пьян вопреки первоначальной информации: «Алексей Швед является постоянным клиентом ресторана, поэтому администрация заведения его знает. Инцидент произошел около 23:15. Швед и компания сидели в разных залах, баскетболист не был пьян. У компании был заказан стол на большое количество человек, но большинство не пришли, поэтому у них возникли проблемы с администрацией ресторана».

«Московский комсомолец» уточняет подробности так: «По соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Около 23 часов посетители стали расходиться, обе компании стали одновременно выходить из заведения. Уже на улице между баскетболистом и неизвестными лицами произошел конфликт, в ходе которого спортсмен получил несколько ударов в голову, а в завершение один из нападавших бросил его через бедро.

При падении Швед ударился головой. Очевидцы вызвали «скорую» и полицейских. До приезда медиков друзья спортсмена и сотрудники ресторана окружили его, чтобы не допустить продолжение избиения – то и дело к нему подбегали незнакомцы и пытались ударить. Из уха раненого текла кровь, но сознание он не терял.

Врачи оказали на месте первую необходимую помощь и пациента в сопровождении жены повезли в больницу, но ложиться в медучреждение баскетболист отказался. Уже из дома на частной скорой помощи спортсмена доставили в частную клинику, где поместили в хирургическое отделение. Помимо перелома височной кости медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти».

Baza это подтверждает: «У избитого баскетболиста Алексея Шведа диагностирована ретроградная амнезия. Он практически не помнит, что с ним произошло.

После драки спортсмена доставили в обычную больницу, однако он отказался от госпитализации и уехал домой. Позже Швед все же попал в больницу, только частную. Там, кроме амнезии, у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому».

Видео драки тоже имеется.

Что это означает для ЦСКА

Казалось, что потрясения вчерашнего дня было достаточно: ЦСКА впервые за последние 20 лет не вышел в финал, уступив в седьмом матче серии «Локомотиву-Кубань». Промахи Алексея Шведа на последних минутах – то, как запомнится это поражение армейским болельщикам. После прихода главного российского баскетболиста в клуб ЦСКА второй сезон подряд остался без привычного для них золота.

Сроки восстановления Шведа неизвестны. Но понятно, что теперь он точно не поможет ЦСКА в грядущей серии за третье место (их соперник определится сегодня в полуфинале между «Зенитом» и УНИКСом).

Для Шведа прошедший сезон оказался очень неудачным. Он провел неплохую регулярку, в среднем набирая 16,1 очка, 7,6 передачи при 2,8 потери за игру, и помог ЦСКА легко финишировать первым по итогам чемпионата. Однако получил травму приводящей мышцы бедра в середине февраля и сумел восстановиться только к полуфинальной серии с «Локомотивом». По всей видимости, именно с травмой и потерей игрового ритма связано его невыразительное выступление в ключевом для армейцев противостоянии этого сезона.

Что говорит ЦСКА

«Это дичь какая‑то, безобразие, другие слова невозможно подобрать. Внимательно следим за ситуацией. Насколько знаю, Алексей там был с семьей. Он, конечно, не мог быть инициатором инцидента. Важно внимательно разобраться во всей этой истории. Не думаю, что это спортивная или околоспортивная история. Баскетбол – интеллигентный вид спорта. Правоохранительные органы должны дать достаточно быструю оценку произошедшему, все‑таки достаточно много информации, им точно должно быть все известно», – цитирует Сергея Кущенко «Матч-ТВ».

«Сколько займет восстановление? Это вопрос не ко мне, его стоит адресовать врачам. Алексей находится в лечебном учреждении. Думаю, что потребуется время.

Известны ли мотивы нападавших? Мне пока нет. В приоритете здоровье игрока. Мы в контакте с клиникой. Приложим все усилия, чтобы Алексей поправился и чтобы найти данных товарищей», - цитирует Андрея Ватутина «Спорт-Экспресс».

Что пока остается неизвестным

• личности нападавших;

• их мотивы;

• процессуальное решение МВД;

• обстоятельства произошедшего;

• тяжесть повреждения Шведа и сроки его восстановления.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Владимир Астапкович

23 комментария

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daniil_35
Далеко не украинцы нам враги, далеко не они...
+31
-5
+26
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Блистательно
Напавшим уже дали скрыться обратно в места проживания? Русских бы в таком случае уже бы задержали и осудили
+22
-2
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Варлампий Варлампий
Ответ Блистательно
Напавшим уже дали скрыться обратно в места проживания? Русских бы в таком случае уже бы задержали и осудили
даже обратно не отвезут, старшие сказали затихариться, пока они добазарятся с чинами мвд
+20
0
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Вегетарианец_
Человек просто сходил в ресторан с семьей, жесть. Ну, и, как обычно, напали толпой на одного. Пусть только после всего этого кто-то посмеет мне сказать, что приезжие из кавказского региона - это нормальные адекватные люди. Вот очередное подтверждение, что это нелюди, и относиться к ним нужно соответствующе. P.S. Алексею - скорейшего выздоровления, надеюсь, тварей найдут и накажут.
+17
-4
+13
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Варлампий Варлампий
Для сомневающихся в том, кто реальные хозяева в столице. Ну зайдите шумной бухой компанией в ресторан в Грозном, Баку, или, например, в Анкаре, удивитесь как быстро подъедут ребята и вас разложат.
+12
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+9
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Spail
Из какого региона прискакали нападавшие можно было и не уточнять, по описанию всё понятно
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путин вовка
Здоровья!
+6
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ivan_krylov
в эволюции Дарвина где-то между вторым и третьим застряли....
+4
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александр модов
Это столица России или аул, кишлак? Если эти отморозки граждане РФ, то почему они в ресторане, а не на фронте? А если мигранты, то почему им позволяют так себя вести?
+3
0
+3
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Виталий Яковлев
комментарии мвд: "тут на этом, наши полномочия...все"
+2
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Варлампий Варлампий
Ответ александр модов
Это столица России или аул, кишлак? Если эти отморозки граждане РФ, то почему они в ресторане, а не на фронте? А если мигранты, то почему им позволяют так себя вести?
Мигранты это средняя азия - работяги (курьеры, строители), а это чечены/даги - смотрящие за Москвой (однозначные хозяева). Любой пэпс негласно тебе скажет, что он никогда не подойдет к чеченам для проверки документов
+3
-1
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gukmamop
Ну что, думаю, какие -то рандомные люди скоро извинятся на камеру, и на этом история кончится.
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rafa_Labret
Не, ну это реально зашквар. Усатый секретарь должен прокомментировать, а главный мент взять дело под личный контроль. Жду новостей
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Друг Писателя
Здоровья человеку. Но то, что горцы стали хозяевами русских и России стало понятно давно. Ничего не будет тем кто это сделал.
+14
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Rainn
Ответ Вегетарианец_
Человек просто сходил в ресторан с семьей, жесть. Ну, и, как обычно, напали толпой на одного. Пусть только после всего этого кто-то посмеет мне сказать, что приезжие из кавказского региона - это нормальные адекватные люди. Вот очередное подтверждение, что это нелюди, и относиться к ним нужно соответствующе. P.S. Алексею - скорейшего выздоровления, надеюсь, тварей найдут и накажут.
да, они только на словах бравые все, а на деле ВСЕГДА идут толпой как типичное стадо
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Onion
Заявление в полиции есть? Комментарии от них какие?
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samyalexandre7@gmail.com
Слишком разный у нас менталитет ,с ними нам все равно не по пути ,хотя могут быть общие интересы,отправить их в окопы ,пусть умнеют или дать срок порядочный,чтобы другим неповадно было,звери. Они и в африке звери.Не дать ,ни отнять.
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Onion
Ответ daniil_35
Далеко не украинцы нам враги, далеко не они...
Ты сам себе враг с такими комментами
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александр модов
Ответ Варлампий Варлампий
Мигранты это средняя азия - работяги (курьеры, строители), а это чечены/даги - смотрящие за Москвой (однозначные хозяева). Любой пэпс негласно тебе скажет, что он никогда не подойдет к чеченам для проверки документов
Эти так называемые работяги в последнее время много всего натворили, например в челябинске убили русского парня...Но в данном случае, да, скорее всего даги гуляли.
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