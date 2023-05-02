23 комментария

В больнице с черепно-мозговой травмой.

Что случилось?

В понедельник вечером (в районе 23.15) защитник московского ЦСКА Алексей Швед вступил в конфликт с неизвестными и получил травму головы. Все это произошло в центре Москвы – у ресторана «Джун» на Большой Никитской улице.

Подробности инцидента рассказал «Спорт-Экспрессу» агент Шведа Обрад Фимич.

«После игры Алексей с женой отправился в ресторан в центре Москвы. После ужина они вышли на улицу, где группа молодых людей, без какого-либо повода, стала задираться к ним. Ребята явно были в неадекватном состоянии. Мой клиент это осознавал, поэтому хотел спокойно разойтись, так как Алексей сам по себе скромный и миролюбивый человек. Но мужчины были решены затеять драку, в духе «лучших традиций самых гордых» обитателей, то есть вчетвером-впятером против одного. В итоге, после нанесения ударов в области головы, Алексей упал, ударившись головой о тротуар. Он получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и с ушибом головного мозга! Благодаря одному милосердному Богу он остался жив после такого происшествия. Возможно, выручило то, что он профессиональный спортсмен, который каждый день тренируется на пределе возможностей. А что бы было, будь он простым нетренированным человеком?»

По информации «Р-Спорт», Швед все же не был пьян вопреки первоначальной информации: «Алексей Швед является постоянным клиентом ресторана, поэтому администрация заведения его знает. Инцидент произошел около 23:15. Швед и компания сидели в разных залах, баскетболист не был пьян. У компании был заказан стол на большое количество человек, но большинство не пришли, поэтому у них возникли проблемы с администрацией ресторана».

«Московский комсомолец» уточняет подробности так: «По соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Около 23 часов посетители стали расходиться, обе компании стали одновременно выходить из заведения. Уже на улице между баскетболистом и неизвестными лицами произошел конфликт, в ходе которого спортсмен получил несколько ударов в голову, а в завершение один из нападавших бросил его через бедро.

При падении Швед ударился головой. Очевидцы вызвали «скорую» и полицейских. До приезда медиков друзья спортсмена и сотрудники ресторана окружили его, чтобы не допустить продолжение избиения – то и дело к нему подбегали незнакомцы и пытались ударить. Из уха раненого текла кровь, но сознание он не терял.

Врачи оказали на месте первую необходимую помощь и пациента в сопровождении жены повезли в больницу, но ложиться в медучреждение баскетболист отказался. Уже из дома на частной скорой помощи спортсмена доставили в частную клинику, где поместили в хирургическое отделение. Помимо перелома височной кости медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти».

Baza это подтверждает: «У избитого баскетболиста Алексея Шведа диагностирована ретроградная амнезия. Он практически не помнит, что с ним произошло.

После драки спортсмена доставили в обычную больницу, однако он отказался от госпитализации и уехал домой. Позже Швед все же попал в больницу, только частную. Там, кроме амнезии, у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому».

Видео драки тоже имеется.

Что это означает для ЦСКА

Казалось, что потрясения вчерашнего дня было достаточно: ЦСКА впервые за последние 20 лет не вышел в финал, уступив в седьмом матче серии «Локомотиву-Кубань». Промахи Алексея Шведа на последних минутах – то, как запомнится это поражение армейским болельщикам. После прихода главного российского баскетболиста в клуб ЦСКА второй сезон подряд остался без привычного для них золота.

Сроки восстановления Шведа неизвестны. Но понятно, что теперь он точно не поможет ЦСКА в грядущей серии за третье место (их соперник определится сегодня в полуфинале между «Зенитом» и УНИКСом).

Для Шведа прошедший сезон оказался очень неудачным. Он провел неплохую регулярку, в среднем набирая 16,1 очка, 7,6 передачи при 2,8 потери за игру, и помог ЦСКА легко финишировать первым по итогам чемпионата. Однако получил травму приводящей мышцы бедра в середине февраля и сумел восстановиться только к полуфинальной серии с «Локомотивом». По всей видимости, именно с травмой и потерей игрового ритма связано его невыразительное выступление в ключевом для армейцев противостоянии этого сезона.

Что говорит ЦСКА

«Это дичь какая‑то, безобразие, другие слова невозможно подобрать. Внимательно следим за ситуацией. Насколько знаю, Алексей там был с семьей. Он, конечно, не мог быть инициатором инцидента. Важно внимательно разобраться во всей этой истории. Не думаю, что это спортивная или околоспортивная история. Баскетбол – интеллигентный вид спорта. Правоохранительные органы должны дать достаточно быструю оценку произошедшему, все‑таки достаточно много информации, им точно должно быть все известно», – цитирует Сергея Кущенко «Матч-ТВ».

«Сколько займет восстановление? Это вопрос не ко мне, его стоит адресовать врачам. Алексей находится в лечебном учреждении. Думаю, что потребуется время.

Известны ли мотивы нападавших? Мне пока нет. В приоритете здоровье игрока. Мы в контакте с клиникой. Приложим все усилия, чтобы Алексей поправился и чтобы найти данных товарищей», - цитирует Андрея Ватутина «Спорт-Экспресс».

Что пока остается неизвестным

• личности нападавших;

• их мотивы;

• процессуальное решение МВД;

• обстоятельства произошедшего;

• тяжесть повреждения Шведа и сроки его восстановления.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Владимир Астапкович