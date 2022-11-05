Бывший центровой ЦСКА Ненад Крстич дал большое интервью, по ходу которого ему пришлось отчитаться даже за бросок стулом в драке со сборной Греции. Помимо этого, он вспомнил и время, проведенное в Москве: серб выступал за ЦСКА с 2011 по 2014 год и был свидетелем исторической победы «Олимпиакоса» в 2012-м.

– Что касается моего переезда в Москву. Я искал команду, ну как искал, смотрел, какие есть предложения на тот момент. Мне понравилось, что ЦСКА был на этапе создания новой команды, которая бы стремилась выиграть Евролигу, и мне это понравилось. Не только моя роль, а в целом идея команды, с которой я бы мог выиграть что-то. Выбор ЦСКА в каком-то смысле был логичным. Плюс, в НБА был локаут, никто не знал, сколько он продлится, говорили, целый сезон. Так что я принял решение в пользу ЦСКА, и они на самом деле создали хорошую команду.

– Тео уже был там или?

– Тео перешел в том же году. Насколько я знаю, мы подписались почти одновременно, в течение одной недели.

– Он продвигал твою кандидатуру?

– Нет, должен сказать об этом публично, это я продвигал его кандидатуру! На самом деле, так и было, потому что тогда главным тренером ЦСКА был Казлаускас, а он в некотором смысле, тренер «старой школы», которому важно «подписать» «центра» и плеймейкера. По его мнению, это база всей игры, и ему было важно заполнить эти две позиции, в первую очередь.

Так получилось, что меня уже подписали, я быстро приехал, и тренер буквально задал спросил: «Что ты думаешь о плеймейкере? С кем бы ты мог играть?» Я был их первое усиление, они планировали, что я стану одним из ключевых игроков, проводников новой концепции игры. Мой ответ был – Милош Теодосич. «Да, но у него контракт. И вообще непонятно, насколько сильно он заинтересован».

В конце он сказал, что есть еще пара кандидатов, но через несколько дней ЦСКА подписал Теодосича на очень хороший контракт. Они даже заплатили байаут «Олимпиакосу», так что я до сих пор жду, когда Теодосич «проставится» за мое участие в его переходе.

– Как вообще прошел твой переход из НБА в Евролигу?

– Очень легко. Потому что ЦСКА во всем, что касается организации, на самом деле, клуб очень высокого уровня. Он вполне бы мог встать в один ряд с некоторыми клубами НБА. Просто это не та лига, но что касается деталей, чартер, перелеты, платежи вовремя, люди в клубе создают все условия для команды. Мне было легче, потому что я сначала играл в «Триумфе», и уже немного знал город. Плюс, был Тео, потом пришел Кириленко, была хорошая команда. А когда собирается хорошая команда, вы побеждаете, тогда и чувствуешь себя отлично. Кроме того последнего, можно сказать, исторического, матча в Евролиге.

– Вот есть лига ВТБ, в которой ЦСКА со своим набором игроков, может довольно легко победить. И есть Евролига, в которой почти каждый клуб претендует на победу. Как ощущается эта разница? Как некоторое давление?

– Конечно! ЦСКА постоянно находится под огромным давлением. Неважно, каким был предыдущий сезон, постоянно существует огромное, огромное давление. Игроки это чувствуют, и из-за далекой и близкой истории, из-за бюджета, а при этом не чувствуют большой поддержки болельщиков, как игроки «Партизана» или «Олимпиакоса». Поэтому игроки в каком-то смысле остаются сами с собой, с другими игроками и тренерами, без поддержки со стороны. Но в то же время, тебе созданы лучшие условия, чтобы ты не думал ни о чем, кроме баскетбола. ЦСКА всегда фаворит, и это тоже своего рода давление.

В том сезоне мы проиграли всего 5 раз во всех турнирах, а провели больше 70 матчей. Пятое поражение – то самое в финале Евролиги против «Олимпиакоса». Этот сезон стал судьбоносным, в определённом смысле, как и то поражение. Но мы могли и победить, и тогда бы все остались в клубе, подписали бы многолетние контракты, но не случилось. Но надо уметь проигрывать и такие матчи.

Мы тот «Олимпиакос» победили месяцем ранее в Москве с разницей «+40». Для Дуды Ивковича, с которым я разговаривал после этого матча, это было одно из самых тяжелых поражений, он признался, что чувствовал себя беспомощным, насколько ЦСКА был хорош в той игре. А потом случился тот финал, где мы вели «+19»-«+20», и в итоге проиграли матч, который определял не только текущий сезон, но и несколько будущих сезонов.

– Наверное, это непросто, вспоминать тот летящий в кольцо мяч Принтезиса?

– Тогда надо вспомнить Шишкаускаса, который перед этим промазал оба штрафных. Человек, который попадает 90% штрафных в карьере, промахивается тогда, когда мы ведем «+1». Конечно, вообще не следовало доводить до такого результата, но последующий «флоутер» Принтезиса левой рукой, который, вообще говоря, правша… Поэтому этот бросок стал историческим, его включают во все подборки лучших моментов.

Каждый раз, когда вижу этот момент, меня как будто колет в сердце. Но как я уже сказал, надо уметь проигрывать и такие матчи.

Самое болезненное для меня было то, что за два года до этого мы с Тео проиграли в финале чемпионата мира в этом же зале точно так же на последней секунде. Такие вещи оставляют не просто воспоминания, а шрамы, потому что в конце концов, всегда важно, не что ты выиграл, а что проиграл и почему.

Фото: euroleague.net ; РИА Новости/Алексей Филиппов; East News/ANDREJ ISAKOVIC / AFP; Gettyimages.ru/Jamie McDonald