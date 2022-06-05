С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России

Вот вам иллюстрация того, насколько важно то, что случилось сегодня: «Зенит» обыграл ЦСКА в седьмом матче финальной серии лиги ВТБ (81:75) и стал всего лишь вторым чемпионом России из тех, которые не назывались ЦСКА.

За всю историю России подобное удавалось лишь «Урал-Грейту» Сергея Кущенко (дважды) в начале нулевых. Еще два раза ЦСКА упускал трофеи, которые автоматически не давали звания чемпионов России: в 1992 году чемпионом СНГ стал санкт-петербургский «Спартак» Владимира Кондрашина (ЦСКА забрал свое в Высшей лиге), а в 2011 году чемпионом лиги ВТБ стали «Химки» (ЦСКА победил в чемпионате России под названием ПБЛ).

«Зенит» был основан в 2014 году, когда Санкт-Петербург получил команду из Люберец, ранее называвшуюся «Триумф».

ЦСКА не брал титул предыдущий раз 20 лет назад. Тогда их свалил «Урал-Грейт» с Беловым, Пановым и Кущенко

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов