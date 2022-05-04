Евролига все же опасается лысых и усатых – забанила судью из-за растительности на лице

Неожиданная дискриминация.

У Бенджамина Барта была мечта. Вроде бы ничего недостижимого: он долго работал арбитром в европейском баскетболе и хотел как-нибудь отсудить в матче главного турнира – Евролиги. Его квалификация вполне соответствовал стандартам: в послужном списке Барта 558 матчей Бундеслиги, так что прошлой зимой его задействовали на стадии топ-16 Еврокубка и подводили к дебюту на высшем уровне. К несчастью, он получил травму колена, но воспринял это лишь как небольшую отсрочку: его появление в Евролиге ожидалось осенью 2021 года. Однако так ничего и не получилось.

Это нетривиальная история.

Отзывы о работе Барта в играх Еврокубка крайне положительны. Перед сезоном-21/22 его пригласили на судейский семинар и дали отсудить на выставочном турнире с участием мюнхенской «Баварии». Им довольны: комиссары поставили ему высокие оценки, а Евролига назначила на три матча, которые состоялись в октябре-ноябре.

5 октября 2021 года Барт получил сообщение в WhatsApp от главы судейского корпуса Евролиги Ричарда Стоукса. На вопрос, не хочет ли он потрудиться на матче турнира 12 октября, он ответил утвердительно.

Дальше последовал такой диалог.

Стоукс: «Отлично, и ты побреешься перед игрой?»

Барт: «Подравнять бороду или полностью сбрить?»

Стоукс: «Полностью».

Барт: «Ричард, серьезно?»

Стоукс: «Это вопрос»...

Барт: «Это часть меня. Без бороды я выгляжу как упитанный младенец».

Стоукс: «Это меня устраивает. И тебе пойдет».

Барт: «Спасибо, Ричард. Но я не хочу этого делать».

Барт подумал, что это такой неуместный юмор в деловой переписке, и на всякий случай набрал боссу (свидетелем разговора по громкой связи стал его знакомый журналист). «Стоукс объяснил мне, что тренерам и спортивным директорам не нравятся бороды и они будут жаловаться. Он мне сказал, что не хочет, чтобы из-за этого мне пришлось остаться без Евролиги. Во всех других видах спорта арбитрам не нужно избавляться от бороды, но Евролига видит это иначе», – рассказал Барт в интервью Frankfurter Allgemeine.

Речь шла не просто о просьбе, а об ультиматуме: либо Барт расстается с бородой, либо он не будет получать в дальнейшем назначения на игры турнира.

При всей любви к баскетболу Барт оказался не готов пожертвовать лучшей частью себя, а заодно и принципами.

«Я не понимаю, что это за требования такие. Какая разница, выхожу я бритым или бородатым? Это форма дискриминации. Сколько бы я ни хотел работать в Евролиге, я решил, что не могу пойти на такое. Я был ужасно разочарован: никогда бы не подумал, что лига, которая считается самой профессиональной в Европе, будет так глупо себя вести. Для меня расставание с бородой исключается – я в действительности не могу видеть себя в зеркале без нее».

Барт отработал матч между «Эфесом» и «Виллербаном» в Стамбуле. Комиссар матча Алан Ричардсон остался всем доволен, кроме одного – после матча от получил сообщение от Стоукса: «Бенни сбрил бороду?» Он не понял, что это означает, и уточнил у Барта. А потом посоветовал ему сделать так, как требует Стоукс, так как «он здесь главный».

Барт отсудил еще две игры, но больше назначений не получал. Он несколько раз пытался объясниться со Стоуксом, но тот настаивал на том, что арбитру для продолжения международной карьеры нужно изменить облик.

Барт связался с профсоюзом судей Евролиги, чтобы понять, как в подобных ситуациях действуют остальные. И выяснил, что арбитры в европейском турнире сильно зависят от организации в финансовом плане, а потому те из них, кто даже предпочитал украшать свои лица пышной растительностью, соглашаются на все требования руководства. В профсоюзе ему так сказали: «Наши руки связаны» – и посоветовали не артачиться и уже наконец побриться.

У Барта было преимущество: он (бывший офицер с опытом ведения боевых действий в горячих точках) работает на полную ставку в оружейной компании и не зависит от прихотей баскетбольных брадобреев, а потому может не жертвовать самым ценным ради службы.

Вместо этого Барт связался с юристами. Они помогли ему составить письмо в Евролигу с требованиями прекратить дискриминацию бородачей на баскетбольной площадке. Изначально руководство Евролиги проигнорировало письмо. Благо время прошло, регулярный сезон завершился, и уже стартовал плей-офф, где Барт и так не мог работать из-за недостатка опыта.

Лишь когда Барт пригрозил рассказать обо всем в медиа, Евролига все же принесла ему извинения.

В письме от Евролиги BasketNews, в частности, говорится: «В течение многих лет были вполне общепринятыми неофициальные требования по поводу растительности на лице и других заметных элементов на теле. Однако сейчас они очевидно устарели и не соответствуют ценностям Евролиги. Рекомендация господину Барту не носить бороду была ошибкой. В апреле 2022 года Евролига принесла ему свои извинения, и он их принял. Господину Барту также сообщили, что Евролига впредь не будет предъявлять подобные несправедливые требования. Дискриминация в отношении людей с какими-либо особенностями внешнего вида неприемлема и не может мешать кому-либо работать в любой сфере, в том числе судить на высочайшем уровне».

Кроме того, босс судейского корпуса Ричард Стоукс попросил у Барта о встрече, чтобы принести ему извинения лично.

Бенджамин Барт, правда, отказался. Пока он утверждает, что не намерен больше работать судьей в Евролиге и затеял все это лишь для того, чтобы в будущем любой бородач мог выйти на баскетбольную площадку и не подвергаться унизительной процедуре бритья.

«Посмотрим, действительно ли изменится эта организация, – заметил он. – Просто важно, чтобы все узнали о том, что происходит... С моей мечтой придется расстаться: теперь ко мне не будут относиться нейтрально – либо станут носиться как курица с яйцом, либо не будут давать назначения. Сейчас я хочу покончить с несправедливостью по отношению к другим арбитрам. Возможно, в этом и заключалась моя миссия – спасти остальных от дискриминации».

По крайней мере, у Барта осталось еще одно любимое дело. Помимо баскетбола, он любит полеты на аэропланах.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner, Markus Fischer